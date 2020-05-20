РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10719 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
3 680 21

Родителям запретят заходить внутрь киевских детсадов

Родителям запретят заходить внутрь киевских детсадов

После возобновления работы детских садов родителям будет воспрещен вход внутрь учреждений.

Об этом рассказал на пресс-конференции председатель медицинской комиссии Киева, депутат Киевсовета от ВО "Свобода" Олег Гелевей, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По его словам, после открытия детсадов родителям будет запрещено провожать детей в раздевалку. Детей будут встречать воспитатели на улице и забирать их в помещение детского сада.

Гелевей призвал родителей прививать своим дошкольникам элементарные гигиенические навыки - поменьше касаться руками лица, чаще мыть руки.

Читайте на Цензор.НЕТ: Кабмин утвердил очередное смягчение карантина с 22 мая: заработают отели, транспорт, детсадики и метро

"Дошкольные учреждения должны готовиться: иметь дезинфицирующие средства, убрать из детских комнат ковры с длинным ворсом, мягкие игрушки, обучить персонал соблюдению карантинных мер в работе с детьми, регулярной дезинфекции помещений", - сказал Гелевей.

Напомним, что с 22 мая в Украине начинается период так называемого адаптивного карантина, когда области смогут ослаблять карантин в зависимости от эпидемической ситуации.

С этого дня будут разрешены регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом, также разрешается работа гостиниц, проведение спортивных соревнований без зрителей и богослужений с прихожанами.

Также на Цензор.НЕТ: Условиям для второго этапа смягчения карантина отвечают не все области, - ЦОЗ

Автор: 

детсад (428) карантин (16729) Киев (25475) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+3
сбьілась мечта воспиталок!!!!!!!!!!!!! єто теперь на законодательном уровне. ****** тепер малявкам.
показать весь комментарий
20.05.2020 17:47
+3
Батькам заборонять заходити всередину київських дитсадків - Цензор.НЕТ 488
показать весь комментарий
20.05.2020 17:58
+2
Логика железная.
Для полноты картины, каждая семья должна оборудовать дома "чистую комнату" и держать там ребенка.
Ну и защитный костюм для походов в садик.
показать весь комментарий
20.05.2020 17:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Логика железная.
Для полноты картины, каждая семья должна оборудовать дома "чистую комнату" и держать там ребенка.
Ну и защитный костюм для походов в садик.
показать весь комментарий
20.05.2020 17:41 Ответить
Ппц иммунитету.
показать весь комментарий
20.05.2020 18:18 Ответить
Кто то за такие гениальные идеи, деньги получает.
показать весь комментарий
20.05.2020 18:20 Ответить
Вообще это страшно.
показать весь комментарий
20.05.2020 18:23 Ответить
У нас и то давно так !
показать весь комментарий
20.05.2020 17:44 Ответить
сбьілась мечта воспиталок!!!!!!!!!!!!! єто теперь на законодательном уровне. ****** тепер малявкам.
показать весь комментарий
20.05.2020 17:47 Ответить
А смысл если дети все равно принесут заразу от родителей и к родителям?
показать весь комментарий
20.05.2020 17:46 Ответить
Можете отменять карантин и повязки, если уже так дело пошло
показать весь комментарий
20.05.2020 17:47 Ответить
дурантин просто не надо было затевать. но чтобы это понять нужны были хоть и маломощные, но мозги. не нашлось.
показать весь комментарий
20.05.2020 18:21 Ответить
єто не ради детей. єто воспиталкам дает свободу действий. уже не подслушаете и не подглядите издеательства.
показать весь комментарий
20.05.2020 17:48 Ответить
зараза тільки в твої приторможеній голові .придурку...
показать весь комментарий
20.05.2020 21:20 Ответить
Некий смысл в этом есть.
Зараза присутствует абсолютно везде, а заражение происходит при ее предельной концентрации, индивидуальной для каждого человека.
показать весь комментарий
20.05.2020 17:49 Ответить
не совсем так. там критическая суточная (?) доза
показать весь комментарий
20.05.2020 18:22 Ответить
А смысл? Ребенок, которого "заберут воспитатели", 24/7 был в тесном контакте с тем, кто его привел в садик (то есть со своими родителями). Хотите безопасности для детей- не открывайте детсады! А то получаются не "карантинные меры", а очковтирательство. Маразм.
показать весь комментарий
20.05.2020 17:52 Ответить
Батькам заборонять заходити всередину київських дитсадків - Цензор.НЕТ 488
показать весь комментарий
20.05.2020 17:58 Ответить
і так смикали дітей, тепер ще за маски і остальну фігню смикать будуть.
показать весь комментарий
20.05.2020 18:00 Ответить
Батькам заборонять заходити всередину київських дитсадків - Цензор.НЕТ 427
показать весь комментарий
20.05.2020 18:18 Ответить
странный натюрморт. сало с почти белым хлебом...
показать весь комментарий
20.05.2020 18:24 Ответить
Дети учатся жить в тюрьме сначало дома теперь в детсадике....тогда уже проще открыть когда совсем закончится это вирусобесие....
показать весь комментарий
20.05.2020 18:29 Ответить
В Молдавии церковь (рпц)заявила об угрозе чипирования через вакцину от коронавируса



Синод https://lenta.ru/tags/organizations/rpts/ Православной церкви Молдавии обратился к властям с предупреждением об угрозе, которую, по его мнению, содержит возможная вакцинация от коронавируса, сообщает http://www.interfax.ru/ «Интерфакс» .
В обращении говорится, что «вакцинация представляет собой опасность микрочипирования или попадания в организм человека посторонних устройств». Поэтому во многих странах Европы общество выступает против обязательного использования вакцин, особенно против коронавируса, поскольку рассматривает это как способ «для глобальной системы антихристов ввести микрочипы в тела людей, чтобы контролировать их с помощью технологии 5G».Батькам заборонять заходити всередину київських дитсадків - Цензор.НЕТ 2354
показать весь комментарий
20.05.2020 21:46 Ответить
И вот снова... Родители имеют право доступа в любое место где находится их ребенок.
Статью называть?
показать весь комментарий
20.05.2020 21:02 Ответить
 
 