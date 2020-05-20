Родителям запретят заходить внутрь киевских детсадов

После возобновления работы детских садов родителям будет воспрещен вход внутрь учреждений.

Об этом рассказал на пресс-конференции председатель медицинской комиссии Киева, депутат Киевсовета от ВО "Свобода" Олег Гелевей, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По его словам, после открытия детсадов родителям будет запрещено провожать детей в раздевалку. Детей будут встречать воспитатели на улице и забирать их в помещение детского сада.

Гелевей призвал родителей прививать своим дошкольникам элементарные гигиенические навыки - поменьше касаться руками лица, чаще мыть руки.

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"Дошкольные учреждения должны готовиться: иметь дезинфицирующие средства, убрать из детских комнат ковры с длинным ворсом, мягкие игрушки, обучить персонал соблюдению карантинных мер в работе с детьми, регулярной дезинфекции помещений", - сказал Гелевей.

Напомним, что с 22 мая в Украине начинается период так называемого адаптивного карантина, когда области смогут ослаблять карантин в зависимости от эпидемической ситуации.

С этого дня будут разрешены регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом, также разрешается работа гостиниц, проведение спортивных соревнований без зрителей и богослужений с прихожанами.

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