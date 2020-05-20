Родителям запретят заходить внутрь киевских детсадов
После возобновления работы детских садов родителям будет воспрещен вход внутрь учреждений.
Об этом рассказал на пресс-конференции председатель медицинской комиссии Киева, депутат Киевсовета от ВО "Свобода" Олег Гелевей, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
По его словам, после открытия детсадов родителям будет запрещено провожать детей в раздевалку. Детей будут встречать воспитатели на улице и забирать их в помещение детского сада.
Гелевей призвал родителей прививать своим дошкольникам элементарные гигиенические навыки - поменьше касаться руками лица, чаще мыть руки.
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"Дошкольные учреждения должны готовиться: иметь дезинфицирующие средства, убрать из детских комнат ковры с длинным ворсом, мягкие игрушки, обучить персонал соблюдению карантинных мер в работе с детьми, регулярной дезинфекции помещений", - сказал Гелевей.
Напомним, что с 22 мая в Украине начинается период так называемого адаптивного карантина, когда области смогут ослаблять карантин в зависимости от эпидемической ситуации.
С этого дня будут разрешены регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом, также разрешается работа гостиниц, проведение спортивных соревнований без зрителей и богослужений с прихожанами.
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Для полноты картины, каждая семья должна оборудовать дома "чистую комнату" и держать там ребенка.
Ну и защитный костюм для походов в садик.
Зараза присутствует абсолютно везде, а заражение происходит при ее предельной концентрации, индивидуальной для каждого человека.
Синод https://lenta.ru/tags/organizations/rpts/ Православной церкви Молдавии обратился к властям с предупреждением об угрозе, которую, по его мнению, содержит возможная вакцинация от коронавируса, сообщает http://www.interfax.ru/ «Интерфакс» .
В обращении говорится, что «вакцинация представляет собой опасность микрочипирования или попадания в организм человека посторонних устройств». Поэтому во многих странах Европы общество выступает против обязательного использования вакцин, особенно против коронавируса, поскольку рассматривает это как способ «для глобальной системы антихристов ввести микрочипы в тела людей, чтобы контролировать их с помощью технологии 5G».
Статью называть?