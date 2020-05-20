Батькам заборонять заходити всередину київських дитсадків
Після відновлення роботи дитячих садків батькам буде заборонено вхід всередину закладів.
Про це розповів на пресконференції голова медичної комісії Києва, депутат Київради від ВО "Свобода" Олег Гелевей, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
За його словами, після відкриття дитсадків батькам буде заборонено проводжати дітей у роздягальню. Дітей зустрічатимуть вихователі на вулиці і забиратимуть їх у приміщення дитячого садка.
Гелевей закликав батьків навчати своїх дошкільнят елементарним гігієнічним навичкам - менше торкатися руками обличчя, частіше мити руки.
"Дошкільні заклади мають готуватися: мати дезінфікуючі засоби, прибрати з дитячих кімнат килими з довгим ворсом, м'які іграшки, навчити персонал дотримання карантинних заходів у роботі з дітьми, регулярної дезінфекції приміщень", - сказав Гелевей.
Нагадаємо, що з 22 травня в Україні починається період так званого адаптивного карантину, коли області зможуть послаблювати карантин залежно від епідемічної ситуації.
З цього дня будуть дозволені регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення автомобільним транспортом, також дозволяється робота готелів, проведення спортивних змагань без глядачів і богослужінь з парафіянами.
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Для полноты картины, каждая семья должна оборудовать дома "чистую комнату" и держать там ребенка.
Ну и защитный костюм для походов в садик.
Зараза присутствует абсолютно везде, а заражение происходит при ее предельной концентрации, индивидуальной для каждого человека.
Синод https://lenta.ru/tags/organizations/rpts/ Православной церкви Молдавии обратился к властям с предупреждением об угрозе, которую, по его мнению, содержит возможная вакцинация от коронавируса, сообщает http://www.interfax.ru/ «Интерфакс» .
В обращении говорится, что «вакцинация представляет собой опасность микрочипирования или попадания в организм человека посторонних устройств». Поэтому во многих странах Европы общество выступает против обязательного использования вакцин, особенно против коронавируса, поскольку рассматривает это как способ «для глобальной системы антихристов ввести микрочипы в тела людей, чтобы контролировать их с помощью технологии 5G».
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