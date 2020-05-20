Батькам заборонять заходити всередину київських дитсадків

Після відновлення роботи дитячих садків батькам буде заборонено вхід всередину закладів.

Про це розповів на пресконференції голова медичної комісії Києва, депутат Київради від ВО "Свобода" Олег Гелевей, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За його словами, після відкриття дитсадків батькам буде заборонено проводжати дітей у роздягальню. Дітей зустрічатимуть вихователі на вулиці і забиратимуть їх у приміщення дитячого садка.

Гелевей закликав батьків навчати своїх дошкільнят елементарним гігієнічним навичкам - менше торкатися руками обличчя, частіше мити руки.

"Дошкільні заклади мають готуватися: мати дезінфікуючі засоби, прибрати з дитячих кімнат килими з довгим ворсом, м'які іграшки, навчити персонал дотримання карантинних заходів у роботі з дітьми, регулярної дезінфекції приміщень", - сказав Гелевей.

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Нагадаємо, що з 22 травня в Україні починається період так званого адаптивного карантину, коли області зможуть послаблювати карантин залежно від епідемічної ситуації.

З цього дня будуть дозволені регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення автомобільним транспортом, також дозволяється робота готелів, проведення спортивних змагань без глядачів і богослужінь з парафіянами.

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