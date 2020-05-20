УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10072 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
3 680 21

Батькам заборонять заходити всередину київських дитсадків

Батькам заборонять заходити всередину київських дитсадків

Після відновлення роботи дитячих садків батькам буде заборонено вхід всередину закладів.

Про це розповів на пресконференції голова медичної комісії Києва, депутат Київради від ВО "Свобода" Олег Гелевей, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За його словами, після відкриття дитсадків батькам буде заборонено проводжати дітей у роздягальню. Дітей зустрічатимуть вихователі на вулиці і забиратимуть їх у приміщення дитячого садка.

Гелевей закликав батьків навчати своїх дошкільнят елементарним гігієнічним навичкам - менше торкатися руками обличчя, частіше мити руки.

"Дошкільні заклади мають готуватися: мати дезінфікуючі засоби, прибрати з дитячих кімнат килими з довгим ворсом, м'які іграшки, навчити персонал дотримання карантинних заходів у роботі з дітьми, регулярної дезінфекції приміщень", - сказав Гелевей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін затвердив чергове пом'якшення карантину з 22 травня: запрацюють готелі, транспорт, дитсадочки та метро

Нагадаємо, що з 22 травня в Україні починається період так званого адаптивного карантину, коли області зможуть послаблювати карантин залежно від епідемічної ситуації.

З цього дня будуть дозволені регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення автомобільним транспортом, також дозволяється робота готелів, проведення спортивних змагань без глядачів і богослужінь з парафіянами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Умовам для другого етапу пом'якшення карантину відповідають не всі області, - ЦГЗ

Автор: 

дитячий садок (361) карантин (18172) Київ (19415) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+3
сбьілась мечта воспиталок!!!!!!!!!!!!! єто теперь на законодательном уровне. ****** тепер малявкам.
показати весь коментар
20.05.2020 17:47
+3
Батькам заборонять заходити всередину київських дитсадків - Цензор.НЕТ 488
показати весь коментар
20.05.2020 17:58
+2
Логика железная.
Для полноты картины, каждая семья должна оборудовать дома "чистую комнату" и держать там ребенка.
Ну и защитный костюм для походов в садик.
показати весь коментар
20.05.2020 17:41
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Логика железная.
Для полноты картины, каждая семья должна оборудовать дома "чистую комнату" и держать там ребенка.
Ну и защитный костюм для походов в садик.
показати весь коментар
20.05.2020 17:41 Відповісти
Ппц иммунитету.
показати весь коментар
20.05.2020 18:18 Відповісти
Кто то за такие гениальные идеи, деньги получает.
показати весь коментар
20.05.2020 18:20 Відповісти
Вообще это страшно.
показати весь коментар
20.05.2020 18:23 Відповісти
У нас и то давно так !
показати весь коментар
20.05.2020 17:44 Відповісти
сбьілась мечта воспиталок!!!!!!!!!!!!! єто теперь на законодательном уровне. ****** тепер малявкам.
показати весь коментар
20.05.2020 17:47 Відповісти
А смысл если дети все равно принесут заразу от родителей и к родителям?
показати весь коментар
20.05.2020 17:46 Відповісти
Можете отменять карантин и повязки, если уже так дело пошло
показати весь коментар
20.05.2020 17:47 Відповісти
дурантин просто не надо было затевать. но чтобы это понять нужны были хоть и маломощные, но мозги. не нашлось.
показати весь коментар
20.05.2020 18:21 Відповісти
єто не ради детей. єто воспиталкам дает свободу действий. уже не подслушаете и не подглядите издеательства.
показати весь коментар
20.05.2020 17:48 Відповісти
зараза тільки в твої приторможеній голові .придурку...
показати весь коментар
20.05.2020 21:20 Відповісти
Некий смысл в этом есть.
Зараза присутствует абсолютно везде, а заражение происходит при ее предельной концентрации, индивидуальной для каждого человека.
показати весь коментар
20.05.2020 17:49 Відповісти
не совсем так. там критическая суточная (?) доза
показати весь коментар
20.05.2020 18:22 Відповісти
А смысл? Ребенок, которого "заберут воспитатели", 24/7 был в тесном контакте с тем, кто его привел в садик (то есть со своими родителями). Хотите безопасности для детей- не открывайте детсады! А то получаются не "карантинные меры", а очковтирательство. Маразм.
показати весь коментар
20.05.2020 17:52 Відповісти
Батькам заборонять заходити всередину київських дитсадків - Цензор.НЕТ 488
показати весь коментар
20.05.2020 17:58 Відповісти
і так смикали дітей, тепер ще за маски і остальну фігню смикать будуть.
показати весь коментар
20.05.2020 18:00 Відповісти
Батькам заборонять заходити всередину київських дитсадків - Цензор.НЕТ 427
показати весь коментар
20.05.2020 18:18 Відповісти
странный натюрморт. сало с почти белым хлебом...
показати весь коментар
20.05.2020 18:24 Відповісти
Дети учатся жить в тюрьме сначало дома теперь в детсадике....тогда уже проще открыть когда совсем закончится это вирусобесие....
показати весь коментар
20.05.2020 18:29 Відповісти
В Молдавии церковь (рпц)заявила об угрозе чипирования через вакцину от коронавируса



Синод https://lenta.ru/tags/organizations/rpts/ Православной церкви Молдавии обратился к властям с предупреждением об угрозе, которую, по его мнению, содержит возможная вакцинация от коронавируса, сообщает http://www.interfax.ru/ «Интерфакс» .
В обращении говорится, что «вакцинация представляет собой опасность микрочипирования или попадания в организм человека посторонних устройств». Поэтому во многих странах Европы общество выступает против обязательного использования вакцин, особенно против коронавируса, поскольку рассматривает это как способ «для глобальной системы антихристов ввести микрочипы в тела людей, чтобы контролировать их с помощью технологии 5G».Батькам заборонять заходити всередину київських дитсадків - Цензор.НЕТ 2354
показати весь коментар
20.05.2020 21:46 Відповісти
И вот снова... Родители имеют право доступа в любое место где находится их ребенок.
Статью называть?
показати весь коментар
20.05.2020 21:02 Відповісти
 
 