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Глуховский горсовет уволил объявлявшего голодовку директора больницы Кияшко: "Последней каплей" стали некорректно поданные в НСЗУ данные

Глуховский горсовет уволил объявлявшего голодовку директора больницы Кияшко:

На сессии Глуховского горсовета 20 мая депутаты большинством голосов поддержали предложение досрочно разорвать контракт с директором КНП Глуховской городской больницы Анатолием Кияшко. "ЗА" было 20 голосов.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание Глухов.инфо.

"Пробелы в трудовой деятельности у Анатолия Ивановича в должности руководителя больницы имели накопительный эффект. На контакт с руководством города он шел неохотно. В желании властей решать сопутствующие проблемы медучреждения сообща Кияшко традиционно искал политический подтекст. Последней каплей стали некорректно поданные статистические данные в НСЗУ, в связи с чем медработникам была задержана заработная плата. Вместо того, чтобы усилить амплитуду в работе в столь напряженный момент, Анатолий Иванович предпочел переложить ответственность на плечи других, упуская тот факт, что подписантом документов является он. Общественное порицание в интернет-пространстве вынудило "генерального" пойти на крайние меры - объявить голодовку", - отмечается в публикации.

Директор больницы отсутствовал на заседании, так как находится на больничном.

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"Кияшко освободят от занимаемой должности в первый день после выхода на работу с больничного. Будет объявлен конкурс на должность директора больницы, который обещают провести согласно правилам - честно и прозрачно, при этом максимально информируя общественность", - отмечается в публикации.

Напомним, Глуховская городская больница подписала договор с НСЗУ на 8 пакетов медицинских услуг на сумму 9695557 грн. В апреле заведение получило аванс в размере 867 760 грн. Денег этих оказалось недостаточно, и директор больницы Анатолий Кияшко объявил голодовку.

Как пояснили в НСЗУ, ранее в своем предложении к НСЗУ Глуховская городская больница ошибочно указала заниженные статистические показатели по количеству услуг, которые предоставляли в 2018 году. А сумма финансирования рассчитывается, учитывая исторические данные.

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Автор: 

голодовка (829) карантин (16729) Сумская область (3004) увольнение (2674) Глухов (34) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Вигнали лікаря .який відмовився підтримати коронаістерію...
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21.05.2020 02:47
+6
В коли Кучма роздавав вотчини своїм вассалам, то Деркачеві він наділив понад третини сумської області - північ. Глухів в тому числі. Північ області - такий собі міні ОРДЛО. Української держави не визнають, мову ненавидять, себе вважають громадянами СССР. Владу стабільно утримують антиукраїнські сили, яких призначає Деркач. не дивлячість на убоге існування населення в порівнянні з іншими районами області. Антиукраїнська сутність Деркача відома всім дуже давно. Порошенко нічого не робив, щоб позбавити цього іуду впливу, а навпаки допомагав йому захоплювати владу в Конотопі.
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21.05.2020 07:20
+4
Для початку треба витягти на сонечко , хто в нас царює в регіонах. Ще Кучма поділив Україну, і віддав кланам цілі регіони. Вони зараз там заправляють. При всіх президентах. На місцевому рівні їх імена знають. А жоден центральний ЗМІ ніколи цієї теми не піднімає. Хто царює на Харківщині? На Полтавщині? На Херсонщині? На Волині? Одеська область? Всюди є царьки, яких призначив Кучма. І вони там роблять, що хочуть. Не визнаючи ні київської влади, ні законів. Вони не будуть розвивати регіонів. Вони їх тільки доять.
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21.05.2020 08:07
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Вигнали лікаря .який відмовився підтримати коронаістерію...
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21.05.2020 02:47 Ответить
як можна було, а якщо раптом виявиться, що це родич першої леді?...
ох і непереливки буде голові глухівської рда
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21.05.2020 10:53 Ответить
Медична "рехформа" - триває...
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21.05.2020 06:43 Ответить
І хитрожопе,розраховувало,що звільнять,поки буде на лікарняному,а він-чик! і через суд відновився ! Нема дурних .
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21.05.2020 07:19 Ответить
может, но подписали одно, а «розрахували» інше,
это тоже хитрость
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21.05.2020 07:23 Ответить
и не хилая, 90% +/-
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21.05.2020 07:26 Ответить
В коли Кучма роздавав вотчини своїм вассалам, то Деркачеві він наділив понад третини сумської області - північ. Глухів в тому числі. Північ області - такий собі міні ОРДЛО. Української держави не визнають, мову ненавидять, себе вважають громадянами СССР. Владу стабільно утримують антиукраїнські сили, яких призначає Деркач. не дивлячість на убоге існування населення в порівнянні з іншими районами області. Антиукраїнська сутність Деркача відома всім дуже давно. Порошенко нічого не робив, щоб позбавити цього іуду впливу, а навпаки допомагав йому захоплювати владу в Конотопі.
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21.05.2020 07:20 Ответить
Нужно делать Украину успешной от Глухова доЧопа.А не раздирать Украину на тришкин кафтан.Бытиё определяет сознание.Тридцать лет Украине,а мы всё у разбитого корыта.Потому не надо гойдалок!Надо развивать село!Надо учить молодёжь фермерству,Создавать МТС для обробитку земли,уборки урожая начинающих единоличников.Я знаю села,где мелкие фермеры создают неформальные объединения для ухода за землёй и не пускают туда барыг,сражаются с алчными мусорами,прокурорами,судьями,пытающихся убрать чужой урожай.Эти дела всегда на слуху!
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21.05.2020 07:51 Ответить
Для початку треба витягти на сонечко , хто в нас царює в регіонах. Ще Кучма поділив Україну, і віддав кланам цілі регіони. Вони зараз там заправляють. При всіх президентах. На місцевому рівні їх імена знають. А жоден центральний ЗМІ ніколи цієї теми не піднімає. Хто царює на Харківщині? На Полтавщині? На Херсонщині? На Волині? Одеська область? Всюди є царьки, яких призначив Кучма. І вони там роблять, що хочуть. Не визнаючи ні київської влади, ні законів. Вони не будуть розвивати регіонів. Вони їх тільки доять.
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21.05.2020 08:07 Ответить
Вы абсолютно правы..Вот поэтому и нужна власть молодых!Президент правильно сказал.Как только Слуги начнут продвигать чьи -то интересы -разгоню.Осенью -очередной разгон Рады .Это правильно!Чем больше пинков в зад,тем больше прав у населения.Старые пеньки -барыги изо всех сил цепляются за власть.Они должны уйти в небытиё.В Украине.
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21.05.2020 08:34 Ответить
стало ще гірше,Порошенка поважали та боялися об цього витирають ноги,навіть якийсь місцевий бандит бондаренко.
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21.05.2020 09:15 Ответить
Вы совершенно правы. Я с севера сумской области. Так там дела и обстоят... Странно, что местные жители стабильно голосуют за ставленников Деркача. Не задают себе вопрос, кто смотрящий за областью
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21.05.2020 08:24 Ответить
как же глуховчане проголосовали за Терещенко? а конотопчане за Семенихина?
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21.05.2020 09:26 Ответить
... исторические данные. Це, мабуть, з 1917-го, п..дюки?
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21.05.2020 07:42 Ответить
Вигнали совкового невігласа, якого тре було гнати раніше...
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21.05.2020 11:23 Ответить
 
 