Глуховский горсовет уволил объявлявшего голодовку директора больницы Кияшко: "Последней каплей" стали некорректно поданные в НСЗУ данные
На сессии Глуховского горсовета 20 мая депутаты большинством голосов поддержали предложение досрочно разорвать контракт с директором КНП Глуховской городской больницы Анатолием Кияшко. "ЗА" было 20 голосов.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание Глухов.инфо.
"Пробелы в трудовой деятельности у Анатолия Ивановича в должности руководителя больницы имели накопительный эффект. На контакт с руководством города он шел неохотно. В желании властей решать сопутствующие проблемы медучреждения сообща Кияшко традиционно искал политический подтекст. Последней каплей стали некорректно поданные статистические данные в НСЗУ, в связи с чем медработникам была задержана заработная плата. Вместо того, чтобы усилить амплитуду в работе в столь напряженный момент, Анатолий Иванович предпочел переложить ответственность на плечи других, упуская тот факт, что подписантом документов является он. Общественное порицание в интернет-пространстве вынудило "генерального" пойти на крайние меры - объявить голодовку", - отмечается в публикации.
Директор больницы отсутствовал на заседании, так как находится на больничном.
"Кияшко освободят от занимаемой должности в первый день после выхода на работу с больничного. Будет объявлен конкурс на должность директора больницы, который обещают провести согласно правилам - честно и прозрачно, при этом максимально информируя общественность", - отмечается в публикации.
Напомним, Глуховская городская больница подписала договор с НСЗУ на 8 пакетов медицинских услуг на сумму 9695557 грн. В апреле заведение получило аванс в размере 867 760 грн. Денег этих оказалось недостаточно, и директор больницы Анатолий Кияшко объявил голодовку.
Как пояснили в НСЗУ, ранее в своем предложении к НСЗУ Глуховская городская больница ошибочно указала заниженные статистические показатели по количеству услуг, которые предоставляли в 2018 году. А сумма финансирования рассчитывается, учитывая исторические данные.
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ох і непереливки буде голові глухівської рда
это тоже хитрость