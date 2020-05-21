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"АнтиКоломойский" закон направлен на подпись Зеленскому

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности", который сделает невозможным отмену решения НБУ о национализации банков, и передал его на подпись Президенту.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ.

Так, в карточке соответствующего законопроекта №2571-д указано, что 21 мая закон возвращен с подписью Председателя Верховной Рады и направлен на подпись Президенту.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада разблокировала подписание "антиКоломойского" законопроекта (обновлено)

Напомним, Верховная Рада на заседании 13 марта приняла законопроект о банках, необходимый для утверждения новой программы с Международным валютным фондом (МВФ). За соответствующий законопроект № 2571-д "О внесении изменений в законы Украины об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" во втором чтении и целом проголосовали 270 народных депутатов.

Автор: 

банки (1935) ВР (29228) Зеленский Владимир (20234) подписание (75) Разумков Дмитрий (1520)


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Топ комментарии
+3
"АнтиКоломойський" закон спрямовано на підпис Зеленському - Цензор.НЕТ 8793
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21.05.2020 10:54
+3
"АнтиКоломойський" закон спрямовано на підпис Зеленському - Цензор.НЕТ 3685
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21.05.2020 11:25
+2
Раз уж у нас, коломойских...
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21.05.2020 10:43
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Коломойский мне друг но миллиард дороже зелёніх бабосиков дороже
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21.05.2020 10:35 Ответить
"АнтиКоломойський" закон спрямовано на підпис Зеленському - Цензор.НЕТ 3685
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21.05.2020 11:25 Ответить
Раз уж у нас нет никакой защиты даже на уровне Президента, пусть Деркач опубликует переговоры Зеленского с Америкой перед принятием этого закона
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21.05.2020 10:38 Ответить
Раз уж у нас, коломойских...
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21.05.2020 10:43 Ответить
"На подпись"-не смешите,этот наркоман делает только то,что ему диктуют.Свои мозги давно проторчал.
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21.05.2020 10:39 Ответить
Не знаю як Зеленський, а ось деякі оприлюднені телефонні розмови вже показали хто робить тільки те, що йому диктує Байден
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21.05.2020 10:54 Ответить
Когда "не знаю",то лучше не писать вообще
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21.05.2020 10:56 Ответить
Записи твоих мыслей показали, что ты идиот.
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21.05.2020 11:31 Ответить
Даже если подпишет - это не ставит точку в споре!
Беня, например, через КС попытается отменить его.....
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21.05.2020 10:46 Ответить
Беня уже ничего не получит.
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21.05.2020 10:47 Ответить
Может на прямую и не получит, но отожмёт своё (сколько он считает) через Центэнерго, Укрнафту и т.п.
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21.05.2020 10:51 Ответить
Йуля....йуля...йуля...йуля
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21.05.2020 10:47 Ответить
"АнтиКоломойський" закон спрямовано на підпис Зеленському - Цензор.НЕТ 8814
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21.05.2020 10:50 Ответить
Все время сморщенный лоб на фото.
Общение вызывает большие умственные потуги.
Разведчиком быть не может - все написано на лице.
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21.05.2020 11:01 Ответить
"АнтиКоломойський" закон спрямовано на підпис Зеленському - Цензор.НЕТ 1017
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21.05.2020 10:52 Ответить
"АнтиКоломойський" закон спрямовано на підпис Зеленському - Цензор.НЕТ 8793
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21.05.2020 10:54 Ответить
Вовочка, не подведи!
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21.05.2020 11:02 Ответить
Герасим и Муму....
Извечные терзания!
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21.05.2020 11:32 Ответить
Зрада.
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21.05.2020 17:02 Ответить
 
 