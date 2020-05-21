"АнтиКоломойський" закон спрямовано на підпис Зеленському
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності", який унеможливить скасування рішення НБУ про націоналізацію банків, і передав його на підпис Президенту.
Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.
Так, в картці відповідного законопроєкту №2571-д зазначено, що 21 травня закон повернутий з підписом Голови Верховної Ради і направлений на підпис Президенту.
Нагадаємо, Верховна Рада на засіданні 13 травня ухвалила законопроєкт про банки, необхідний для затвердження нової програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ). За відповідний законопроєкт № 2571-д "Про внесення змін до законів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" у другому читанні і в цілому проголосували 270 народних депутатів.
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Беня, например, через КС попытается отменить его.....
Общение вызывает большие умственные потуги.
Разведчиком быть не может - все написано на лице.
Извечные терзания!