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Новини
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"АнтиКоломойський" закон спрямовано на підпис Зеленському

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності", який унеможливить скасування рішення НБУ про націоналізацію банків, і передав його на підпис Президенту.

Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.

Так, в картці відповідного законопроєкту №2571-д зазначено, що 21 травня закон повернутий з підписом Голови Верховної Ради і направлений на підпис Президенту.

Нагадаємо, Верховна Рада на засіданні 13 травня ухвалила законопроєкт про банки, необхідний для затвердження нової програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ). За відповідний законопроєкт № 2571-д "Про внесення змін до законів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" у другому читанні і в цілому проголосували 270 народних депутатів.

Також читайте: Криклій: підтримання законопроєкту про банківські послуги та пошту в першому читанні – перший крок до реформування галузі

Автор: 

банки (7709) ВР (14942) Зеленський Володимир (23691) підписання (47) Разумков Дмитро (1526)


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Топ коментарі
+3
"АнтиКоломойський" закон спрямовано на підпис Зеленському - Цензор.НЕТ 8793
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21.05.2020 10:54
+3
"АнтиКоломойський" закон спрямовано на підпис Зеленському - Цензор.НЕТ 3685
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21.05.2020 11:25
+2
Раз уж у нас, коломойских...
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21.05.2020 10:43
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Коломойский мне друг но миллиард дороже зелёніх бабосиков дороже
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21.05.2020 10:35 Відповісти
"АнтиКоломойський" закон спрямовано на підпис Зеленському - Цензор.НЕТ 3685
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21.05.2020 11:25 Відповісти
Раз уж у нас нет никакой защиты даже на уровне Президента, пусть Деркач опубликует переговоры Зеленского с Америкой перед принятием этого закона
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21.05.2020 10:38 Відповісти
Раз уж у нас, коломойских...
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21.05.2020 10:43 Відповісти
"На подпись"-не смешите,этот наркоман делает только то,что ему диктуют.Свои мозги давно проторчал.
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21.05.2020 10:39 Відповісти
Не знаю як Зеленський, а ось деякі оприлюднені телефонні розмови вже показали хто робить тільки те, що йому диктує Байден
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21.05.2020 10:54 Відповісти
Когда "не знаю",то лучше не писать вообще
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21.05.2020 10:56 Відповісти
Записи твоих мыслей показали, что ты идиот.
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21.05.2020 11:31 Відповісти
Даже если подпишет - это не ставит точку в споре!
Беня, например, через КС попытается отменить его.....
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21.05.2020 10:46 Відповісти
Беня уже ничего не получит.
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21.05.2020 10:47 Відповісти
Может на прямую и не получит, но отожмёт своё (сколько он считает) через Центэнерго, Укрнафту и т.п.
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21.05.2020 10:51 Відповісти
Йуля....йуля...йуля...йуля
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21.05.2020 10:47 Відповісти
"АнтиКоломойський" закон спрямовано на підпис Зеленському - Цензор.НЕТ 8814
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21.05.2020 10:50 Відповісти
Все время сморщенный лоб на фото.
Общение вызывает большие умственные потуги.
Разведчиком быть не может - все написано на лице.
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21.05.2020 11:01 Відповісти
"АнтиКоломойський" закон спрямовано на підпис Зеленському - Цензор.НЕТ 1017
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21.05.2020 10:52 Відповісти
"АнтиКоломойський" закон спрямовано на підпис Зеленському - Цензор.НЕТ 8793
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21.05.2020 10:54 Відповісти
Вовочка, не подведи!
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21.05.2020 11:02 Відповісти
Герасим и Муму....
Извечные терзания!
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21.05.2020 11:32 Відповісти
Зрада.
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21.05.2020 17:02 Відповісти
 
 