РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13042 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
5 581 20

Минздрав ввел в Украине тестирование на антитела к коронавирусу

Минздрав ввел в Украине тестирование на антитела к коронавирусу

На сайте Министерства здравоохранения издан приказ об утверждении изменений к стандартам медицинской помощи при COVID-19, которым в Украине вводится лабораторное тестирование на коронавирус методом иммуноферментного анализа (ИФА).

 Приказ за подписью главы Минздрава Максима Степанова обнародован 20 мая, передает Цензор.НЕТ.

"Лабораторное тестирование на COVID-19 проводится с использованием метода полимеразной цепной реакции и метода иммуноферментного анализа", - говорится в документе.

Также в приказе перечислены категории лиц, которые подлежат тестированию методами ПЦР и ИФА, биологический материал, который подлежит исследованию, сроки отбора материала и перечень самих тестов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине сделали рекордное количество ПЦР-тестов на COVID-19 за сутки - 9 361, - Степанов

В частности, сразу тестированию подлежат пациенты с клиническими признаками коронавирусной болезни и пациенты с пневмонией. Лица, которые контактировали с больными, у которых подтверждено инфицирование, должны тестироваться на 14 сутки после контакта. Также лицам, которые нуждаются в плановой госпитализации или операции, делают тесты на коронавирус непосредственно перед госпитализацией или операцией.

Кроме того, медицинские работники, которые непосредственно оказывают помощь больным или проводят уход за больными COVID-19 в условиях стационара, работники лабораторий, которые обрабатывают образцы из дыхательных путей, полученные от больных COVID-19, и работники патологоанатомических, судебно-медицинских бюро, отделений, принимающих участие во вскрытии тел, в том числе взятии образцов секционного материала, должны тестироваться один раз в 14 дней до получения первых положительных результатов у конкретного лица.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ИФА-тесты бесплатно будут делать в государственных и коммунальных медучреждениях по направлению врача, - Ляшко

Работникам Национальной полиции, Национальной гвардии, Госпогранслужбы и другим медицинским и фармацевтическим работникам тесты на COVID-19 должны делать один раз в 30 дней до получения первых положительных результатов у конкретного лица.

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) тест (285) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+4
Ребята, всё это - установление террористической диктатуры, под видом "борьбы с вирусом".
Теперь любого можно объявить "больным", и поместить в карантин. За две недели человек может умереть. Поди докажи что от вируса, а не потому что его просто убили.

Сталин - щенок шелудивый, по сравнению с этими недоносками.
показать весь комментарий
21.05.2020 12:29
+3
Других болезней в стране нет ???
Почему пляски только вокруг этого вируса ?
Чьи приказы вы выполняете, Степанов ?
показать весь комментарий
21.05.2020 12:26
+3
а весь земной шар чьи приказы выполняет?
показать весь комментарий
21.05.2020 12:30
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Я не врач, но интересуюсь: как можно " сразу тестированию подлежат пациенты с клиническими признаками коронавирусной болезни и пациенты с пневмонией. "
Источник: https://censor.net/n3197023
Разве у болеющего человека уже есть антитела?
показать весь комментарий
21.05.2020 12:12 Ответить
Да.
показать весь комментарий
21.05.2020 12:19 Ответить
Тогда понятно. Спасибо.
Но зачем болеющему делать тест на антитела? Может достаточно ПРЦ?
Как я понимаю на антитела надо делать тем, кто вроде бы здоров, но надо убедиться, что человек переболел и имеет иммунитет, если, конечно. он есть.
показать весь комментарий
21.05.2020 12:46 Ответить
Как они сказали: если при ИФА находят один белок - переболел, если 2 и ЕСТЬ симптомы, то ставят ковид. С ПЦР у нас ставят и "бессимптомным". А теперь проболтались про симптомы... Честно, я не знаю зачем это и тонкостей ИФА тоже еще не знаю.
показать весь комментарий
21.05.2020 13:00 Ответить
Спасибо!
показать весь комментарий
21.05.2020 13:44 Ответить
https://kyiv.ukrainianwall.com/38510-vyvedet-koronavirus-za-4-dnya-v-ssha-sozdali-novoe-lekarstvo-podrobnosti#_blank О коронавирусе уже точно известно следующее - он не является неизлечимой болезнью. Американская компания из Калифорнии Sorrento Therapeutics сообщает, что изобрела эффективное лекарство от коронавируса. Они рассказывают, что есть антитело, которое способно вывести на сто процентов коронавирус из организма человека за четыре дня. Кроме того, по результатам анализа антитело способно защитить человека от повторного инфицирования.
показать весь комментарий
21.05.2020 12:19 Ответить
Других болезней в стране нет ???
Почему пляски только вокруг этого вируса ?
Чьи приказы вы выполняете, Степанов ?
показать весь комментарий
21.05.2020 12:26 Ответить
а весь земной шар чьи приказы выполняет?
показать весь комментарий
21.05.2020 12:30 Ответить
Когда на один знаменитый дворец в Австрии случайно упадёт Томагавк, вы всё сразу поймёте.
показать весь комментарий
21.05.2020 12:31 Ответить
Ребята, всё это - установление террористической диктатуры, под видом "борьбы с вирусом".
Теперь любого можно объявить "больным", и поместить в карантин. За две недели человек может умереть. Поди докажи что от вируса, а не потому что его просто убили.

Сталин - щенок шелудивый, по сравнению с этими недоносками.
показать весь комментарий
21.05.2020 12:29 Ответить
А те, кто уже официально переболел?..
показать весь комментарий
21.05.2020 13:04 Ответить
На Московии де-факто принято эпохальное решение: в карантин нужно и тех кто имеет антитела.
https://www.mk.ru/moscow/2020/05/21/v-moskve-rekomendovali-otpravlyat-na-karantin-lic-s-antitelami-k-koronavirusu.html

Вполне возможно что такой приказ Степанова уже лежит у него на столе. Ведь указивки они получают из одног центра.
показать весь комментарий
21.05.2020 13:11 Ответить
Да, протокол там и тут идентичны. И неудивительно.
показать весь комментарий
21.05.2020 13:23 Ответить
Запишите и меня в эту партию.
показать весь комментарий
21.05.2020 12:59 Ответить
Меркельша - сатанистка, это давно известно.
показать весь комментарий
21.05.2020 13:01 Ответить
Коммунистка, впрочем, это одно и то же.
показать весь комментарий
21.05.2020 13:04 Ответить
3ю14...л ти. Рейтинг консерваторів навпаки виріс і завдяки цьому може статися так, що вони не будуть створювати коаліцію з ліваками (сдп)
показать весь комментарий
21.05.2020 13:35 Ответить
Їм вже, здається, і не треба.
показать весь комментарий
21.05.2020 13:46 Ответить
В принципе это не удивительно. Намордники, антисептики и тесты это навсегда. Фактически Права Человека превращены в ничто. Любого могут посадить в концлагерь или лишить права на медпомощь по результатам фуфлотестов.
показать весь комментарий
21.05.2020 16:42 Ответить
 
 