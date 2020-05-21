Минздрав ввел в Украине тестирование на антитела к коронавирусу
На сайте Министерства здравоохранения издан приказ об утверждении изменений к стандартам медицинской помощи при COVID-19, которым в Украине вводится лабораторное тестирование на коронавирус методом иммуноферментного анализа (ИФА).
Приказ за подписью главы Минздрава Максима Степанова обнародован 20 мая, передает Цензор.НЕТ.
"Лабораторное тестирование на COVID-19 проводится с использованием метода полимеразной цепной реакции и метода иммуноферментного анализа", - говорится в документе.
Также в приказе перечислены категории лиц, которые подлежат тестированию методами ПЦР и ИФА, биологический материал, который подлежит исследованию, сроки отбора материала и перечень самих тестов.
В частности, сразу тестированию подлежат пациенты с клиническими признаками коронавирусной болезни и пациенты с пневмонией. Лица, которые контактировали с больными, у которых подтверждено инфицирование, должны тестироваться на 14 сутки после контакта. Также лицам, которые нуждаются в плановой госпитализации или операции, делают тесты на коронавирус непосредственно перед госпитализацией или операцией.
Кроме того, медицинские работники, которые непосредственно оказывают помощь больным или проводят уход за больными COVID-19 в условиях стационара, работники лабораторий, которые обрабатывают образцы из дыхательных путей, полученные от больных COVID-19, и работники патологоанатомических, судебно-медицинских бюро, отделений, принимающих участие во вскрытии тел, в том числе взятии образцов секционного материала, должны тестироваться один раз в 14 дней до получения первых положительных результатов у конкретного лица.
Работникам Национальной полиции, Национальной гвардии, Госпогранслужбы и другим медицинским и фармацевтическим работникам тесты на COVID-19 должны делать один раз в 30 дней до получения первых положительных результатов у конкретного лица.
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Источник: https://censor.net/n3197023
Разве у болеющего человека уже есть антитела?
Но зачем болеющему делать тест на антитела? Может достаточно ПРЦ?
Как я понимаю на антитела надо делать тем, кто вроде бы здоров, но надо убедиться, что человек переболел и имеет иммунитет, если, конечно. он есть.
Почему пляски только вокруг этого вируса ?
Чьи приказы вы выполняете, Степанов ?
Теперь любого можно объявить "больным", и поместить в карантин. За две недели человек может умереть. Поди докажи что от вируса, а не потому что его просто убили.
Сталин - щенок шелудивый, по сравнению с этими недоносками.
https://www.mk.ru/moscow/2020/05/21/v-moskve-rekomendovali-otpravlyat-na-karantin-lic-s-antitelami-k-koronavirusu.html
Вполне возможно что такой приказ Степанова уже лежит у него на столе. Ведь указивки они получают из одног центра.