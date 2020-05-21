Минздрав ввел в Украине тестирование на антитела к коронавирусу

На сайте Министерства здравоохранения издан приказ об утверждении изменений к стандартам медицинской помощи при COVID-19, которым в Украине вводится лабораторное тестирование на коронавирус методом иммуноферментного анализа (ИФА).

Приказ за подписью главы Минздрава Максима Степанова обнародован 20 мая, передает Цензор.НЕТ.

"Лабораторное тестирование на COVID-19 проводится с использованием метода полимеразной цепной реакции и метода иммуноферментного анализа", - говорится в документе.

Также в приказе перечислены категории лиц, которые подлежат тестированию методами ПЦР и ИФА, биологический материал, который подлежит исследованию, сроки отбора материала и перечень самих тестов.

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В частности, сразу тестированию подлежат пациенты с клиническими признаками коронавирусной болезни и пациенты с пневмонией. Лица, которые контактировали с больными, у которых подтверждено инфицирование, должны тестироваться на 14 сутки после контакта. Также лицам, которые нуждаются в плановой госпитализации или операции, делают тесты на коронавирус непосредственно перед госпитализацией или операцией.

Кроме того, медицинские работники, которые непосредственно оказывают помощь больным или проводят уход за больными COVID-19 в условиях стационара, работники лабораторий, которые обрабатывают образцы из дыхательных путей, полученные от больных COVID-19, и работники патологоанатомических, судебно-медицинских бюро, отделений, принимающих участие во вскрытии тел, в том числе взятии образцов секционного материала, должны тестироваться один раз в 14 дней до получения первых положительных результатов у конкретного лица.

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Работникам Национальной полиции, Национальной гвардии, Госпогранслужбы и другим медицинским и фармацевтическим работникам тесты на COVID-19 должны делать один раз в 30 дней до получения первых положительных результатов у конкретного лица.