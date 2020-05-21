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Новини Коронавірус і карантин
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МОЗ запровадило в Україні тестування на антитіла до коронавірусу

МОЗ запровадило в Україні тестування на антитіла до коронавірусу

На сайті Міністерства охорони здоров'я видано наказ про затвердження змін до стандартів медичної допомоги у разі COVID-19, яким в Україні запроваджується лабораторне тестування на коронавірус методом імуноферментного аналізу (ІФА).

Наказ за підписом глави МОЗ Максима Степанова оприлюднено 20 травня, передає Цензор.НЕТ.

"Лабораторне тестування на COVID-19 проводиться з використанням методу полімеразної ланцюгової реакції та методу імуноферментного аналізу", - йдеться в документі.

Також у наказі названо категорії осіб, які підлягають тестуванню методами ПЛР та ІФА, біологічний матеріал, який підлягає дослідженню, терміни відбору матеріалу та перелік самих тестів.

Читайте: В Україні зробили рекордну кількість ПЛР-тестів на COVID-19 за добу - 9 361, - Степанов

Зокрема, відразу тестуванню підлягають пацієнти з клінічними ознаками коронавірусної хвороби і пацієнти з пневмонією. Особи, які контактували з хворими, у яких підтверджено інфікування, мають тестуватися на 14 добу після контакту. Також особам, які потребують планової госпіталізації або операції, роблять тести на коронавірус безпосередньо перед госпіталізацією або операцією.

Крім того, медичні працівники, які безпосередньо надають допомогу хворим або здійснюють догляд за хворими на COVID-19 в умовах стаціонару, працівники лабораторій, які обробляють зразки з дихальних шляхів, отримані від хворих на COVID-19, і працівники патологоанатомічних, судово-медичних бюро, відділень, які беруть участь у розтині тіл, зокрема взятті зразків секційного матеріалу, мають тестуватися один раз на 14 днів до отримання перших позитивних результатів у конкретної особи.

Працівникам Національної поліції, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та іншим медичним і фармацевтичним працівникам тести на COVID-19 мають робити один раз на 30 днів до отримання перших позитивних результатів у конкретної особи.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ІФА-тести безкоштовно робитимуть у державних і комунальних медзакладах за направленням лікаря, - Ляшко

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5390) тест (318) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Ребята, всё это - установление террористической диктатуры, под видом "борьбы с вирусом".
Теперь любого можно объявить "больным", и поместить в карантин. За две недели человек может умереть. Поди докажи что от вируса, а не потому что его просто убили.

Сталин - щенок шелудивый, по сравнению с этими недоносками.
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21.05.2020 12:29
+3
Других болезней в стране нет ???
Почему пляски только вокруг этого вируса ?
Чьи приказы вы выполняете, Степанов ?
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21.05.2020 12:26
+3
а весь земной шар чьи приказы выполняет?
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21.05.2020 12:30
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Я не врач, но интересуюсь: как можно " сразу тестированию подлежат пациенты с клиническими признаками коронавирусной болезни и пациенты с пневмонией. "
Источник: https://censor.net/n3197023
Разве у болеющего человека уже есть антитела?
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21.05.2020 12:12 Відповісти
Да.
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21.05.2020 12:19 Відповісти
Тогда понятно. Спасибо.
Но зачем болеющему делать тест на антитела? Может достаточно ПРЦ?
Как я понимаю на антитела надо делать тем, кто вроде бы здоров, но надо убедиться, что человек переболел и имеет иммунитет, если, конечно. он есть.
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21.05.2020 12:46 Відповісти
Как они сказали: если при ИФА находят один белок - переболел, если 2 и ЕСТЬ симптомы, то ставят ковид. С ПЦР у нас ставят и "бессимптомным". А теперь проболтались про симптомы... Честно, я не знаю зачем это и тонкостей ИФА тоже еще не знаю.
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21.05.2020 13:00 Відповісти
Спасибо!
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21.05.2020 13:44 Відповісти
https://kyiv.ukrainianwall.com/38510-vyvedet-koronavirus-za-4-dnya-v-ssha-sozdali-novoe-lekarstvo-podrobnosti#_blank О коронавирусе уже точно известно следующее - он не является неизлечимой болезнью. Американская компания из Калифорнии Sorrento Therapeutics сообщает, что изобрела эффективное лекарство от коронавируса. Они рассказывают, что есть антитело, которое способно вывести на сто процентов коронавирус из организма человека за четыре дня. Кроме того, по результатам анализа антитело способно защитить человека от повторного инфицирования.
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21.05.2020 12:19 Відповісти
Других болезней в стране нет ???
Почему пляски только вокруг этого вируса ?
Чьи приказы вы выполняете, Степанов ?
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21.05.2020 12:26 Відповісти
а весь земной шар чьи приказы выполняет?
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21.05.2020 12:30 Відповісти
Когда на один знаменитый дворец в Австрии случайно упадёт Томагавк, вы всё сразу поймёте.
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21.05.2020 12:31 Відповісти
Ребята, всё это - установление террористической диктатуры, под видом "борьбы с вирусом".
Теперь любого можно объявить "больным", и поместить в карантин. За две недели человек может умереть. Поди докажи что от вируса, а не потому что его просто убили.

Сталин - щенок шелудивый, по сравнению с этими недоносками.
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21.05.2020 12:29 Відповісти
А те, кто уже официально переболел?..
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21.05.2020 13:04 Відповісти
На Московии де-факто принято эпохальное решение: в карантин нужно и тех кто имеет антитела.
https://www.mk.ru/moscow/2020/05/21/v-moskve-rekomendovali-otpravlyat-na-karantin-lic-s-antitelami-k-koronavirusu.html

Вполне возможно что такой приказ Степанова уже лежит у него на столе. Ведь указивки они получают из одног центра.
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21.05.2020 13:11 Відповісти
Да, протокол там и тут идентичны. И неудивительно.
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21.05.2020 13:23 Відповісти
Запишите и меня в эту партию.
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21.05.2020 12:59 Відповісти
Меркельша - сатанистка, это давно известно.
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21.05.2020 13:01 Відповісти
Коммунистка, впрочем, это одно и то же.
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21.05.2020 13:04 Відповісти
3ю14...л ти. Рейтинг консерваторів навпаки виріс і завдяки цьому може статися так, що вони не будуть створювати коаліцію з ліваками (сдп)
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21.05.2020 13:35 Відповісти
Їм вже, здається, і не треба.
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21.05.2020 13:46 Відповісти
В принципе это не удивительно. Намордники, антисептики и тесты это навсегда. Фактически Права Человека превращены в ничто. Любого могут посадить в концлагерь или лишить права на медпомощь по результатам фуфлотестов.
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21.05.2020 16:42 Відповісти
 
 