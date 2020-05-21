МОЗ запровадило в Україні тестування на антитіла до коронавірусу

На сайті Міністерства охорони здоров'я видано наказ про затвердження змін до стандартів медичної допомоги у разі COVID-19, яким в Україні запроваджується лабораторне тестування на коронавірус методом імуноферментного аналізу (ІФА).

Наказ за підписом глави МОЗ Максима Степанова оприлюднено 20 травня, передає Цензор.НЕТ.

"Лабораторне тестування на COVID-19 проводиться з використанням методу полімеразної ланцюгової реакції та методу імуноферментного аналізу", - йдеться в документі.

Також у наказі названо категорії осіб, які підлягають тестуванню методами ПЛР та ІФА, біологічний матеріал, який підлягає дослідженню, терміни відбору матеріалу та перелік самих тестів.

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Зокрема, відразу тестуванню підлягають пацієнти з клінічними ознаками коронавірусної хвороби і пацієнти з пневмонією. Особи, які контактували з хворими, у яких підтверджено інфікування, мають тестуватися на 14 добу після контакту. Також особам, які потребують планової госпіталізації або операції, роблять тести на коронавірус безпосередньо перед госпіталізацією або операцією.

Крім того, медичні працівники, які безпосередньо надають допомогу хворим або здійснюють догляд за хворими на COVID-19 в умовах стаціонару, працівники лабораторій, які обробляють зразки з дихальних шляхів, отримані від хворих на COVID-19, і працівники патологоанатомічних, судово-медичних бюро, відділень, які беруть участь у розтині тіл, зокрема взятті зразків секційного матеріалу, мають тестуватися один раз на 14 днів до отримання перших позитивних результатів у конкретної особи.

Працівникам Національної поліції, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та іншим медичним і фармацевтичним працівникам тести на COVID-19 мають робити один раз на 30 днів до отримання перших позитивних результатів у конкретної особи.

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