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Новости Коронавирус и карантин
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В Киеве за сутки 65 случаев COVID-19, три человека умерли, - Кличко

В Киеве за сутки 65 случаев COVID-19, три человека умерли, - Кличко

Среди заболевших за последние сутки 7 медработников.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко во время онлайн-брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 65 человек. Среди них - 7 медиков. За прошедшие сутки в столице от коронавируса умерли три человека. Всего за весь период - 57 летальных случаев. На сегодня в столице уже 2475 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - отметил Кличко.

Среди заболевших 43 женщины в возрасте от 18 до 89 лет и 2 девочки - 5 и 7 лет. А также 19 мужчин от 19 до 82 лет и 16-летний парень.

В больницы столицы госпитализировали 20 пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 9 человек. Всего коронавирус преодолели 315 жителей столицы.

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Автор: 

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Ідіть в дупу з вашим карантином, де статистика загальної смертності в Україні по місяцям? щоб можна було порівняти що тут коїться. Чому влада не ходить пішки як всі коли закрили метро то будьте ласкаві бігайте не на мерседесах. Тварини.
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21.05.2020 12:42 Ответить
80 відсотків людей мають або коронавіруси або їх антитіла і тест їх виявить але це не означає що людина помре від коронавірусу. Тому повинна бути представлена статистика загальної смертності по місяцям для порівняння спецііалістами що коїться в Україні.
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21.05.2020 12:44 Ответить
У кацапів масова смертність серед медиків.
І добавлю: Куратори руху ковід-дисидендів знаходяться там же де і куратори руху ВІЛ-дисидендів.
В Москві.
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21.05.2020 12:50 Ответить
Віталику! Відкрий метро, та буде і у тебе рекордні показники хворих та померлих
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21.05.2020 20:09 Ответить
 
 