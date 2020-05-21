В Киеве за сутки 65 случаев COVID-19, три человека умерли, - Кличко
Среди заболевших за последние сутки 7 медработников.
Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко во время онлайн-брифинга, передает Цензор.НЕТ.
"Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 65 человек. Среди них - 7 медиков. За прошедшие сутки в столице от коронавируса умерли три человека. Всего за весь период - 57 летальных случаев. На сегодня в столице уже 2475 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - отметил Кличко.
Среди заболевших 43 женщины в возрасте от 18 до 89 лет и 2 девочки - 5 и 7 лет. А также 19 мужчин от 19 до 82 лет и 16-летний парень.
В больницы столицы госпитализировали 20 пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за сутки 9 человек. Всего коронавирус преодолели 315 жителей столицы.
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І добавлю: Куратори руху ковід-дисидендів знаходяться там же де і куратори руху ВІЛ-дисидендів.
В Москві.