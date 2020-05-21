У Києві за добу 65 випадків COVID-19, три людини померли, - Кличко
Серед захворілих за останню добу 7 медпрацівників.
Про це заявив мер столиці Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу, передає Цензор.НЕТ.
"Кількість жителів Києва, у яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 65 осіб. Серед них - 7 медиків. Упродовж минулої доби у столиці від коронавірусу померли три людини. Всього за весь період - 57 летальних випадків. На сьогодні в столиці вже 2475 підтверджених випадків захворювання COVID-19", - зазначив Кличко.
Серед захворілих 43 жінки віком від 18 до 89 років і 2 дівчинки - 5 і 7 років. А також 19 чоловіків від 19 до 82 років і 16-річний хлопець.
У лікарні столиці госпіталізували 20 пацієнтів. Інші - лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за добу 9 осіб. Всього коронавірус подолали 315 жителів столиці.
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І добавлю: Куратори руху ковід-дисидендів знаходяться там же де і куратори руху ВІЛ-дисидендів.
В Москві.