Мэр Черкасс Бондаренко: Слова Зеленского об уголовных делах против меня - ложь, готовлю иск в суд
Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко готовит иск в суд против президента Украины Владимира Зеленского за слова главы государства о якобы наличии уголовных производств против Бондаренко.
Об этом на странице в сети Facebook сообщил главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"С удивлением услышал от президента Зеленского о каких-то 17 уголовных делах против меня. Его слова об уголовном деле против меня - ложь. Подам в суд против Зеленского, мои юристы готовят иск за ложь, мы будем требовать извинений. Никаких процессуальных действий против меня не производится. Меня и команду мэрии не вызывают на допросы, не проходят обыски, не требуют документы", - рассказал Бондаренко.
По словам главы Черкасского горсовета, президент "окончательно оторвался от реальной жизни" и "наверное, получает информацию из Инстраграма или Вконтакте".
"Президенту надо тщательно изучать обстановку в стране, пусть приедет в Черкассы. Политически на местных выборах Зеленскому и его партии здесь нечего ловить - у них нет никаких шансов, после лжи о "велюровом" карантине никакого доверия ним нет. А я готов здесь наглядно показать чего стоят его выдумки", - подчеркнул Бондаренко.
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что мэр Черкасс Анатолий Бондаренко является фигурантом более десятка уголовных производств.
30 апреля власти Черкасс заявили, что в связи с многочисленными обращениями бизнесменов с 1 мая смягчают карантин для части предпринимателей города. В городе разрешат работать непродовольственным магазинам, ремонтным мастерским, парикмахерским, рынкам и летним площадкам ресторанов.
Решение местных властей Бондаренко объяснил восстановлением социальной справедливости путем разгрузки больших магазинов.
Министр здравоохранения Степанов заявил, что решение горсовета Черкасс может привести к катастрофе.
Министр внутренних дел Аваков призвал Бондаренко "прекратить рисковать жизнью и здоровью людей ради политических игр" и пообещал, что реакция будет жесткой.
Нацполиция начала уголовное производство из-за ослабления карантина в Черкассах. Членам исполкома горсовета вручили повестки к следователю.
Мэр Анатолий Бондаренко записал видеообращение, в котором заявил, что не боится полиции.
Президент Владимир Зеленский в обращении к украинцам передал мэру Черкасс "пламенный привет" от себя лично, МВД и СБУ, и предупредил его о "соответствующих юридических последствиях".
Позже Бондаренко опубликовал угрозы, полученные якобы от первого заместителя главы Офиса Президента Сергея Трофимова. В ОП заявили, что мэр Черкасс стал жертвой пранка.
4 мая мэр Черкасс Бондаренко рассказал, что пришел в полицию, но допрос отменили.
7 мая пресс-служба Черкасской ОГА опубликовала решение суда, останавливающее решение горисполкома об ослаблении карантина.
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