Зеленский предлагает изменить Налоговый кодекс

Президент Владимир Зеленский обратился к Кабинету министров с предложением внести ряд изменений в Налоговый кодекс.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Предложения президента касаются определения четких и понятных правил налогообложения контролируемых иностранных компаний в связи с подписанием закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранение технических и логических неувязок в налоговом законодательстве".

"Глава государства предложил... разработать и внести в Верховную Раду законодательные инициативы с целью внедрения прозрачных и детализированных механизмов реализации положений об ограничениях, введенных для предотвращения уклонения от налогообложения; определение четких и понятных правил налогообложения контролируемых иностранных компаний, а также предоставление налогоплательщикам достаточного времени для обеспечения сбора данных и информации, необходимых для декларирования соответствующих объектов налогообложения (с учетом ограничительных мер, связанных с распространением в мире COVID-19). Также, по мнению президента, должен быть уменьшен размер штрафов за отдельные незначительные налоговые правонарушения", — сказано в сообщении.

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Также президент просит обеспечить защиту данных и информации, полученных органами контроля в налоговых отчетах украинцев за пределами Украины. В частности, должна быть установлена уголовная ответственность за незаконное разглашение таких данных.

Как ранее сообщил Цензор.НЕТ, 21 мая президент Владимир Зеленский подписал закон об изменениях в Налоговый кодекс.