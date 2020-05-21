Зеленский предлагает изменить Налоговый кодекс
Президент Владимир Зеленский обратился к Кабинету министров с предложением внести ряд изменений в Налоговый кодекс.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Предложения президента касаются определения четких и понятных правил налогообложения контролируемых иностранных компаний в связи с подписанием закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранение технических и логических неувязок в налоговом законодательстве".
"Глава государства предложил... разработать и внести в Верховную Раду законодательные инициативы с целью внедрения прозрачных и детализированных механизмов реализации положений об ограничениях, введенных для предотвращения уклонения от налогообложения; определение четких и понятных правил налогообложения контролируемых иностранных компаний, а также предоставление налогоплательщикам достаточного времени для обеспечения сбора данных и информации, необходимых для декларирования соответствующих объектов налогообложения (с учетом ограничительных мер, связанных с распространением в мире COVID-19). Также, по мнению президента, должен быть уменьшен размер штрафов за отдельные незначительные налоговые правонарушения", — сказано в сообщении.
Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский подписал налоговый закон
Также президент просит обеспечить защиту данных и информации, полученных органами контроля в налоговых отчетах украинцев за пределами Украины. В частности, должна быть установлена уголовная ответственность за незаконное разглашение таких данных.
Как ранее сообщил Цензор.НЕТ, 21 мая президент Владимир Зеленский подписал закон об изменениях в Налоговый кодекс.
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ау клоуны.. наши предприниматели и бухгалтера уже полностью запутались в ваших бесконечных изменениях..
понятно что это делается для того, что б было больше нарушений, а больше нарушений - больше взяток и коррупции..
и какой инвестор сюда прийдёт, когда каждую неделю новые законы?
и няня ему не нужна - он сам кому хошь няня
Совпадение? ...
P.S. По информации некоторых интернет-ресурсов, в суде штата Дэлавэр, вместе с г-ном Ко как соучастник отмывания денег из Приватбанка и покупки недвижимости на территории США, проходит некий гражданин Украины, занимающий высокую государственную должность с иммунитетом от преследования. Кто бы это мог быть? Не знаю. Но знаю, что высокие государственные должности у нас лица занимают временно, и иммунитет от преследования тоже временный.
олигархи зарабатывают в час больше, чем я за год...
но налоговая ходит почему-то именно ко мне..
может у них проблемы с мелочью?
его не надо анализировать и выдвигать претензии на основе придуманной кем-то шутки (в которой всегда есть доля правды))) надо просто врубиться и улыбнуться...или пропустить...
90 процентов избирателей дерьма вообще не понимали, что выборы для того, чтобы выбирать.
они искренне считали, что выборы для того, чтобы наказать
Скоро будет как в 20-е годы прошлого столетия- Мне не надо знать какого он происхождения! Я приду к нему домой и загляну в кастрюльку- если там мясо- значит контра!...
(коли у пересічного українця буде конфісковано геть усе майно, за яке не можеш повторно заплатити податок, після чого видадуть мінімум - койка, роба, казьонна білизна, лелюмінієвий посуд і таке інше. Все інвентаризують для "единообразия" - щоб легше було перевіряти, чи живеш ти "как положено" і чи не проніс повз державну лапу якусь копійчину).
Анатоль Франс.........,,,,в нашем случае не 50 миллионов а 73:%
Трандычиха....значит будут ГРАБИТЬ....
https://defence-line.org/2020/05/gospodinu-ko-pletut-lapti/
Я бы назвал этот эфир: Голобородько умер. Теперь мы имеем типичного украинского президента - Зеленского. Такими были и Кучма, и Ющенко, и Янукович, и Порошенко.
Так политтехнолог Сергей Гайдай https://www.facebook.com/gaidaisergii описал свои впечатления от вчерашней позорной пресс-конференции Зеленского.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/05/%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BB%D0%B8%D0%B1.html Итог пресс-конференции: Зеленский либо тупее Ющенко, либо брехливее Порошенко
Он надел галстук.
Научился проводить стандартную пресс-конференцию на полянке, а не шоу в фудкорте.
Научился не отвечать на вопросы по существу.
Убедительно словоблудить.
Рисовать картинки, которые не имеют ничего общего с реальностью.
Обвинять тех, кто разоблачает коррупцию, в государственной измене, а не свое окружение, которое поймали на коррупции.
Его пресс-служба уже знает, как не допустить на брифинг, не дать слова неудобным журналистам.
Мерить свою эффективность не реальными достижениями, а рейтингом.
И заявлять, что ему доверяют простые люди и поэтому народ пригласит его на второй президентский срок. Потому что очень мало времени в первом сроке, чтобы воплотить все хорошее.
Система оказалась сильнее…
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/05/%D0%BC%D1%8B-%D1%83%D0%B6%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%BB%D0%B8-%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8C%D0%BA%D0%BE.html Мы уже потеряли Василия Голобородько - эксперт о пресс-конференции Зеленского
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Сергей Гайдай выложил видео своего большого интервью по этому поводу: https://youtu.be/4Givo9JQaA8
т.е. теперь если какие то журналюги или не дай Бог сумашедший налоговик найдет у клоуна за границей еще один не задекларированный особняк - его посадят))) БИНГО!