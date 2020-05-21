Зеленський пропонує змінити Податковий кодекс
Президент Володимир Зеленський звернувся до Кабінету міністрів з пропозицією внести низку змін до Податкового кодексу.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу глави держави.
Пропозиції президента стосуються визначення чітких і зрозумілих правил оподаткування контрольованих іноземних компаній у зв'язку з підписанням закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних і логічних неузгодженостей в податковому законодавстві".
"Глава держави запропонував ... розробити і внести до Верховної Ради законодавчі ініціативи з метою впровадження прозорих і деталізованих механізмів реалізації положень про обмеження, введені для запобігання ухиленню від оподаткування; визначення чітких і зрозумілих правил оподаткування контрольованих іноземних компаній, а також надання платникам податків достатнього часу для забезпечення збору даних та інформації, необхідних для декларування відповідних об'єктів оподаткування (з урахуванням обмежувальних заходів, пов'язаних з поширенням у світі COVID-19). Також, на думку президента, має бути зменшено розмір штрафів за окремі незначні податкові правопорушення", - сказано в повідомленні.
Також президент просить забезпечити захист даних і інформації, отриманих органами контролю в податкових звітах українців за межами України. Зокрема, має бути встановлена кримінальна відповідальність за незаконне розголошення таких даних.
Як раніше повідомив Цензор.НЕТ, 21 травня президент Володимир Зеленський підписав закон про зміни до Податкового кодексу.
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ау клоуны.. наши предприниматели и бухгалтера уже полностью запутались в ваших бесконечных изменениях..
понятно что это делается для того, что б было больше нарушений, а больше нарушений - больше взяток и коррупции..
и какой инвестор сюда прийдёт, когда каждую неделю новые законы?
и няня ему не нужна - он сам кому хошь няня
Совпадение? ...
P.S. По информации некоторых интернет-ресурсов, в суде штата Дэлавэр, вместе с г-ном Ко как соучастник отмывания денег из Приватбанка и покупки недвижимости на территории США, проходит некий гражданин Украины, занимающий высокую государственную должность с иммунитетом от преследования. Кто бы это мог быть? Не знаю. Но знаю, что высокие государственные должности у нас лица занимают временно, и иммунитет от преследования тоже временный.
олигархи зарабатывают в час больше, чем я за год...
но налоговая ходит почему-то именно ко мне..
может у них проблемы с мелочью?
его не надо анализировать и выдвигать претензии на основе придуманной кем-то шутки (в которой всегда есть доля правды))) надо просто врубиться и улыбнуться...или пропустить...
90 процентов избирателей дерьма вообще не понимали, что выборы для того, чтобы выбирать.
они искренне считали, что выборы для того, чтобы наказать
Скоро будет как в 20-е годы прошлого столетия- Мне не надо знать какого он происхождения! Я приду к нему домой и загляну в кастрюльку- если там мясо- значит контра!...
(коли у пересічного українця буде конфісковано геть усе майно, за яке не можеш повторно заплатити податок, після чого видадуть мінімум - койка, роба, казьонна білизна, лелюмінієвий посуд і таке інше. Все інвентаризують для "единообразия" - щоб легше було перевіряти, чи живеш ти "как положено" і чи не проніс повз державну лапу якусь копійчину).
Анатоль Франс.........,,,,в нашем случае не 50 миллионов а 73:%
Трандычиха....значит будут ГРАБИТЬ....
https://defence-line.org/2020/05/gospodinu-ko-pletut-lapti/
Я бы назвал этот эфир: Голобородько умер. Теперь мы имеем типичного украинского президента - Зеленского. Такими были и Кучма, и Ющенко, и Янукович, и Порошенко.
Так политтехнолог Сергей Гайдай https://www.facebook.com/gaidaisergii описал свои впечатления от вчерашней позорной пресс-конференции Зеленского.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/05/%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BB%D0%B8%D0%B1.html Итог пресс-конференции: Зеленский либо тупее Ющенко, либо брехливее Порошенко
Он надел галстук.
Научился проводить стандартную пресс-конференцию на полянке, а не шоу в фудкорте.
Научился не отвечать на вопросы по существу.
Убедительно словоблудить.
Рисовать картинки, которые не имеют ничего общего с реальностью.
Обвинять тех, кто разоблачает коррупцию, в государственной измене, а не свое окружение, которое поймали на коррупции.
Его пресс-служба уже знает, как не допустить на брифинг, не дать слова неудобным журналистам.
Мерить свою эффективность не реальными достижениями, а рейтингом.
И заявлять, что ему доверяют простые люди и поэтому народ пригласит его на второй президентский срок. Потому что очень мало времени в первом сроке, чтобы воплотить все хорошее.
Система оказалась сильнее…
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/05/%D0%BC%D1%8B-%D1%83%D0%B6%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%BB%D0%B8-%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8C%D0%BA%D0%BE.html Мы уже потеряли Василия Голобородько - эксперт о пресс-конференции Зеленского
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Сергей Гайдай выложил видео своего большого интервью по этому поводу: https://youtu.be/4Givo9JQaA8
т.е. теперь если какие то журналюги или не дай Бог сумашедший налоговик найдет у клоуна за границей еще один не задекларированный особняк - его посадят))) БИНГО!