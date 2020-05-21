Зеленський пропонує змінити Податковий кодекс

Президент Володимир Зеленський звернувся до Кабінету міністрів з пропозицією внести низку змін до Податкового кодексу.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу глави держави.

Пропозиції президента стосуються визначення чітких і зрозумілих правил оподаткування контрольованих іноземних компаній у зв'язку з підписанням закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних і логічних неузгодженостей в податковому законодавстві".

"Глава держави запропонував ... розробити і внести до Верховної Ради законодавчі ініціативи з метою впровадження прозорих і деталізованих механізмів реалізації положень про обмеження, введені для запобігання ухиленню від оподаткування; визначення чітких і зрозумілих правил оподаткування контрольованих іноземних компаній, а також надання платникам податків достатнього часу для забезпечення збору даних та інформації, необхідних для декларування відповідних об'єктів оподаткування (з урахуванням обмежувальних заходів, пов'язаних з поширенням у світі COVID-19). Також, на думку президента, має бути зменшено розмір штрафів за окремі незначні податкові правопорушення", - сказано в повідомленні.

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Також президент просить забезпечити захист даних і інформації, отриманих органами контролю в податкових звітах українців за межами України. Зокрема, має бути встановлена ​​кримінальна відповідальність за незаконне розголошення таких даних.

Як раніше повідомив Цензор.НЕТ, 21 травня президент Володимир Зеленський підписав закон про зміни до Податкового кодексу.