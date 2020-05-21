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Зеленський пропонує змінити Податковий кодекс

Зеленський пропонує змінити Податковий кодекс

Президент Володимир Зеленський звернувся до Кабінету міністрів з пропозицією внести низку змін до Податкового кодексу.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу глави держави.

Пропозиції президента стосуються визначення чітких і зрозумілих правил оподаткування контрольованих іноземних компаній у зв'язку з підписанням закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних і логічних неузгодженостей в податковому законодавстві".

"Глава держави запропонував ... розробити і внести до Верховної Ради законодавчі ініціативи з метою впровадження прозорих і деталізованих механізмів реалізації положень про обмеження, введені для запобігання ухиленню від оподаткування; визначення чітких і зрозумілих правил оподаткування контрольованих іноземних компаній, а також надання платникам податків достатнього часу для забезпечення збору даних та інформації, необхідних для декларування відповідних об'єктів оподаткування (з урахуванням обмежувальних заходів, пов'язаних з поширенням у світі COVID-19). Також, на думку президента, має бути зменшено розмір штрафів за окремі незначні податкові правопорушення", - сказано в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський запропонував Кабміну у тримісячний термін внести в Раду законопроєкт про одноразове декларування (податкову амністію)

Також президент просить забезпечити захист даних і інформації, отриманих органами контролю в податкових звітах українців за межами України. Зокрема, має бути встановлена ​​кримінальна відповідальність за незаконне розголошення таких даних.

Як раніше повідомив Цензор.НЕТ, 21 травня президент Володимир Зеленський підписав закон про зміни до Податкового кодексу.

Автор: 

Зеленський Володимир (23697) податки (3810) Податковий кодекс (424)


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Топ коментарі
+28
***
олигархи зарабатывают в час больше, чем я за год...
но налоговая ходит почему-то именно ко мне..
может у них проблемы с мелочью?
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21.05.2020 20:46
+15
каждый месяц изменения в налоговой кодекс..

ау клоуны.. наши предприниматели и бухгалтера уже полностью запутались в ваших бесконечных изменениях..
понятно что это делается для того, что б было больше нарушений, а больше нарушений - больше взяток и коррупции..
и какой инвестор сюда прийдёт, когда каждую неделю новые законы?
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21.05.2020 20:44
+12
Зеленский предлагает изменить Налоговый кодекс - Цензор.НЕТ 3738
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21.05.2020 20:52
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волнуется за свой бизнес за разглашение))
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21.05.2020 20:42 Відповісти
каждый месяц изменения в налоговой кодекс..

ау клоуны.. наши предприниматели и бухгалтера уже полностью запутались в ваших бесконечных изменениях..
понятно что это делается для того, что б было больше нарушений, а больше нарушений - больше взяток и коррупции..
и какой инвестор сюда прийдёт, когда каждую неделю новые законы?
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21.05.2020 20:44 Відповісти
есть такой швейцаро-израильский инвестор !!!

и няня ему не нужна - он сам кому хошь няня
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21.05.2020 20:47 Відповісти
"Я нічого не боюся, бо я нічого поганого не роблю. Я впевнений у кожному своєму кроку, навіть якщо я роблю помилки" (с) Президент Украины Владимир Зеленский
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21.05.2020 20:44 Відповісти
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21.05.2020 20:55 Відповісти
Ничего не боится только дурак.
Совпадение? ...
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21.05.2020 20:56 Відповісти
Не думаю.

P.S. По информации некоторых интернет-ресурсов, в суде штата Дэлавэр, вместе с г-ном Ко как соучастник отмывания денег из Приватбанка и покупки недвижимости на территории США, проходит некий гражданин Украины, занимающий высокую государственную должность с иммунитетом от преследования. Кто бы это мог быть? Не знаю. Но знаю, что высокие государственные должности у нас лица занимают временно, и иммунитет от преследования тоже временный.
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21.05.2020 21:51 Відповісти
тепер, до кожного українця, буде несподівано приходити інвестиційна няня з податкової
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21.05.2020 20:46 Відповісти
Не здивуюся. Можуть регламентувати продаж замків для дверей і примусять надати ключі відповідним органам. І в будь-який момент - "всем лицом к стене, плановая проверка соответствия имущества инвентарному списку".
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21.05.2020 21:33 Відповісти
***
олигархи зарабатывают в час больше, чем я за год...
но налоговая ходит почему-то именно ко мне..
может у них проблемы с мелочью?
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21.05.2020 20:46 Відповісти
От странно, все против олигархов, а как кто-то предлагает радикально решить с ними вопрос - так все стоят тихонько курят. Чего ждете братцы? Что вас перестанет тошнить от несправедливости? Что вас в долю возьмут за "верность цепям"? Или что все само рассосется? Странные люди...
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21.05.2020 22:37 Відповісти
а с чувством юмора как? ....это был старый анекдот.. с бородой...
его не надо анализировать и выдвигать претензии на основе придуманной кем-то шутки (в которой всегда есть доля правды))) надо просто врубиться и улыбнуться...или пропустить...
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21.05.2020 22:41 Відповісти
по последним опросам лучшим президентом за всю историю независимой Украины признан Кучма, породивший всех этих олигархов.
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21.05.2020 22:42 Відповісти
спорны вопрос.

90 процентов избирателей дерьма вообще не понимали, что выборы для того, чтобы выбирать.

они искренне считали, что выборы для того, чтобы наказать
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22.05.2020 00:17 Відповісти
6%?
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21.05.2020 20:47 Відповісти
давно пора всех "упорядочить": если в туфлях или ботинках - это уже "средний класс", а если еще и в носках - это олигарх. "кiнець епохи бiдностi".
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21.05.2020 20:48 Відповісти
давно пора всех "упорядочить": если в туфлях или ботинках - это уже "средний класс", а если еще и в носках - это олигарх. "кiнець епохи бiдностi".

Скоро будет как в 20-е годы прошлого столетия- Мне не надо знать какого он происхождения! Я приду к нему домой и загляну в кастрюльку- если там мясо- значит контра!...
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21.05.2020 21:12 Відповісти
Та ще наврочимо... "слуги" ще додумаються до "майнового перезавантаження"
(коли у пересічного українця буде конфісковано геть усе майно, за яке не можеш повторно заплатити податок, після чого видадуть мінімум - койка, роба, казьонна білизна, лелюмінієвий посуд і таке інше. Все інвентаризують для "единообразия" - щоб легше було перевіряти, чи живеш ти "как положено" і чи не проніс повз державну лапу якусь копійчину).
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21.05.2020 21:43 Відповісти
Лучше давайте поменяем это недоразумение
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21.05.2020 20:51 Відповісти
как именно ?
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22.05.2020 00:18 Відповісти
Зеленский предлагает изменить Налоговый кодекс - Цензор.НЕТ 3738
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21.05.2020 20:52 Відповісти
Аж страшно...Столько умных слов знает Володя Криворожский!
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21.05.2020 20:52 Відповісти
Иди уже, откуда пришел
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21.05.2020 20:54 Відповісти
В Германії справедливий податковий кодекс, та й не лише кодекс.
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21.05.2020 21:00 Відповісти
чЛенина и Сралина явно не хватает....и будет вам полный Корона с вирусом
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21.05.2020 21:05 Відповісти
Декомунизация Шариковых явно задержалась,бедные Польша и Чехия...
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21.05.2020 21:07 Відповісти
Начальник колхоза Голый Боротька хочет построить новый советский колхоз Это типа я вас заставою платить ПРОДРАЗВЕСТКУ товарища Джкгашвили....
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21.05.2020 21:13 Відповісти
Дети не бывают педагогами родителей,чуваки,вы ошиблись адресом....
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21.05.2020 21:18 Відповісти
Зачем всю жизнь искать источник воды,если твои отец и мама давно нашли сей РОДНИК?
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21.05.2020 21:22 Відповісти
бубочко ти бох. нісси чо хоох. не стісняйся. ну без прикола ти бох. нє тьі БОХ.
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21.05.2020 21:26 Відповісти
Если 50 миллионов людей говорять ГЛУПОСТЬ,это по прежнему глупость.
Анатоль Франс.........,,,,в нашем случае не 50 миллионов а 73:%
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21.05.2020 21:31 Відповісти
а шо, тільки норми податкового кодексу? Значить, введення податку з обороту - відкладається?
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21.05.2020 21:34 Відповісти
а хіба його хтось планував, вже цб ідею відкинули давно як нефункціональну, красти важко, ПДВ немає для відшкодування
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22.05.2020 08:41 Відповісти
Свадьба в Малиновке...
Трандычиха....значит будут ГРАБИТЬ....
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21.05.2020 21:35 Відповісти
бубочка чави цьой нарід. він має тебе бохом. з цім нарідом не проіпеш.
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21.05.2020 21:38 Відповісти
Корона с Вирусом оплатят все налоги до копеечки если я закрыл бизнес еще 5 марта...хрен вам,а не налогов
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21.05.2020 21:43 Відповісти
Для чого Україні стільки непотрібних змін ,може краще поміняти преЗедента?
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21.05.2020 21:47 Відповісти
ЗАЧЕМ?
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21.05.2020 21:48 Відповісти
По информации некоторых интернет-ресурсов, в суде штата Дэлавэр, вместе с г-ном Ко как соучастник отмывания денег из Приватбанка и покупки недвижимости на территории США, проходит некий гражданин Украины, занимающий высокую государственную должность с иммунитетом от преследования. Кто бы это мог быть? Не знаю. Но знаю, что высокие государственные должности у нас лица занимают временно, и иммунитет от преследования тоже временный.

https://defence-line.org/2020/05/gospodinu-ko-pletut-lapti/
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21.05.2020 21:49 Відповісти
Голобородько умер. Система оказалась сильнее

Зеленський пропонує змінити Податковий кодекс - Цензор.НЕТ 4304

Я бы назвал этот эфир: Голобородько умер. Теперь мы имеем типичного украинского президента - Зеленского. Такими были и Кучма, и Ющенко, и Янукович, и Порошенко.
Так политтехнолог Сергей Гайдай https://www.facebook.com/gaidaisergii описал свои впечатления от вчерашней позорной пресс-конференции Зеленского.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/05/%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BB%D0%B8%D0%B1.html Итог пресс-конференции: Зеленский либо тупее Ющенко, либо брехливее Порошенко
Он надел галстук.
Научился проводить стандартную пресс-конференцию на полянке, а не шоу в фудкорте.
Научился не отвечать на вопросы по существу.
Убедительно словоблудить.
Рисовать картинки, которые не имеют ничего общего с реальностью.
Обвинять тех, кто разоблачает коррупцию, в государственной измене, а не свое окружение, которое поймали на коррупции.
Его пресс-служба уже знает, как не допустить на брифинг, не дать слова неудобным журналистам.
Мерить свою эффективность не реальными достижениями, а рейтингом.
И заявлять, что ему доверяют простые люди и поэтому народ пригласит его на второй президентский срок. Потому что очень мало времени в первом сроке, чтобы воплотить все хорошее.
Система оказалась сильнее…
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/05/%D0%BC%D1%8B-%D1%83%D0%B6%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%BB%D0%B8-%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8C%D0%BA%D0%BE.html Мы уже потеряли Василия Голобородько - эксперт о пресс-конференции Зеленского
***
Сергей Гайдай выложил видео своего большого интервью по этому поводу: https://youtu.be/4Givo9JQaA8
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21.05.2020 21:50 Відповісти
https://prm.ua/yak-ne-platiti-zemelniy-podatok-layfhak-vid-ivana-bakanova/ Як не платити земельний податок - лайфхак від Івана Баканова
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21.05.2020 21:55 Відповісти
Да. Налоговый Кодекс надо менять. Но не таким тебилам как собрались сейчас в КМ. Они могут сделать ещё хуже чем было. Делать это должны выдающиеся экономисты разбирающиеся в макроэкономике. Лановой, Новак, и др. Надо всё просчитывать и упреждать надвигающиеся неблагоприятные изменения.
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21.05.2020 22:05 Відповісти
Тридцать лет прошло,а стало только хуже.Пришёл Михо.Это с его подачи Президент проявляет инициативы.Шмыгаля будет контролировать ревизор.Все ,по настоящему обиженные ,жалуйтесь Михо!
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22.05.2020 07:16 Відповісти
обеспечить защиту данных и информации, полученных органами контроля в налоговых отчетах украинцев за пределами Украины. В частности, должна быть установлена уголовная ответственность за незаконное разглашение таких данных.

т.е. теперь если какие то журналюги или не дай Бог сумашедший налоговик найдет у клоуна за границей еще один не задекларированный особняк - его посадят))) БИНГО!
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22.05.2020 08:28 Відповісти
 
 