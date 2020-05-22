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Новости Коронавирус и карантин
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Украина перешла к адаптивной модели карантина. ИНФОГРАФИКА

Украина перешла к адаптивной модели карантина. ИНФОГРАФИКА

С сегодняшнего дня, 22 мая, Украина переходит к адаптивной модели карантина.

Об этом сообщил в Telegram премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"С сегодняшнего дня Украина переходит к адаптивной модели карантина. В то же время правительство ослабляет общенациональные ограничительные меры, но они будут действовать только в тех регионах, где позволяет эпидемическая ситуация. Решение о смягчении или усилении карантина в областях отныне будут принимать региональные комиссии ТЭБ и ЧС при условии соблюдения трех целевых показателей", - написал премьер.

Украина перешла к адаптивной модели карантина 01

Отметим, правительство Украины также обнародовало постановление №392 от 20 мая "Об установлении карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и этапов ослабление противоэпидемических мероприятий".

"Установить с целью предотвращения распространения на территории Украины … COVID-19 … с 22 мая до 22 июня 2020 на территории (перечислены все области, АРК, Киев и Севастополь, именуемые регионами. - Ред.) с учетом эпидемической ситуации в регионе карантин, продлив на всей территории Украины действие карантина, установленного постановлением Кабинета министров от 11 марта 2020 №211", – говорится в документе.

Согласно ему, на территории регионов с благоприятной эпидемической ситуацией вводится ослабление противоэпидемических мероприятий, согласно ранее анонсированному Минздравом плану.

"Ослабление противоэпидемических мероприятий применяется и прекращается на территории региона на основании решения региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое принимается с учетом оценки эпидемической ситуации и наличия в регионе признаков для ослабления противоэпидемических мероприятий, определенных настоящим постановленим", - сказано впостановлении.

Решение об ослаблении противоэпидемических мероприятий пересматривается не реже одного раза в семь дней с учетом результатов оценки текущей эпидемической ситуации в регионе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За сутки COVID-19 на Львовщине заболели 65 человек, что более чем в 1,5 раза превышает число инфицированных накануне - горсовет

Признаками ослабления карантина установлены: инцидентность (общее количество новых случаев COVID-19 за последние семь дней на 100 тыс. населения) менее 12 человек на 100 тыс. населения; загруженность коек в выделенных для борьбы с COVID-19 менее 50%; среднее количество тестирований методом ПЦР и ИФА более 12 на 100 тыс. населения в течение последних семи дней.

Согласно постановлению, при наличии необходимых условий с 22 мая в регионах начнут работать гостиницы без ресторанов, общественный и внутриобластной транспорт, при соблюдении ограничений по количеству участников можно будет проводить религиозные (1 человек на 10 кв.м.) и спортивные (до 50 участников, без зрителей) мероприятия.

С 25 мая планируется запуск метро при условии использования масок и респираторов, откроются детские сады.

С 1 июня при условии соблюдения противоэпидемические требований смогут работать фитнес-центры (крое групповых занятий более 10 человек), возобновится деятельность учреждений образования в группах не более 10 человек, будут разрешены межобластные перевозки и возобновится работа ж/д пассажирского транспорта.

С 10 июня смогут возобновить работу в помещениях кафе и рестораны, возобновится деятельность учреждений культуры и полноценная работа отелей и хостелов.

С 15 июня запланировано возобновление авиаперелетов.

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Автор: 

карантин (16729) Шмыгаль Денис (2669) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+13
Не так. Если ты здоров и находишься рядом с инфицированным, который в маске, то шанс, что от него заболеешь меньше, чем если бы у него не было маски. Обязательное ношение масок в магазинах и т.п. обезопасит находящихся там людей и тем более продавцов.
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22.05.2020 09:39
+12
Медицинская маска ни от какого вируса никогда не защищала. Большинство уже поняли что намордник на лице это просто символ рабского менталитета.
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22.05.2020 09:29
+11
забороненим залишается проведення массових заходів із кількістю учасників більше 10 чоловік да ви шо це тому і потрібен карантин ну тоді для вас сюрприз Стоп реванш: Рух опору капітуляції кличе 24 травня на Майданhttp://ukrpohliad.org/news/stop-revansh-ruh-oporu-kapitulyatsiyi-klyche-24-travnya-na-majdan.html Украина перешла к адаптивной модели карантина - Цензор.НЕТ 349
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22.05.2020 09:32
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Ты вирусолог-инфекционист или просто так решил про физику написать, так сказать для придания значимости своему высеру?
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22.05.2020 14:28 Ответить
Слышь, дигинират, про физику - я кандидат физико-математических наук. А ты, говножуйчик, в чём профессианал?
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22.05.2020 19:29 Ответить
Оно и видно, что ты кандидат "фызика-матымотыческих ноук", при этом ты дятел тупорылый даже не в состоянии написать пару слов без ошибок. Ну и конечно же ты настолько тупое животное, что не понимаешь разницу между вирусологией и твоими теоретическими познаниями в физике и математике ( если конечно же брать на веру, что такое безграмотное быдло как ты, действительно что-то там заканчивало , да еще и защищало).
Ну и чтобы я там не заканчивал и чем бы сейчас не занимался, но я не вирусолог и не инфекционист и в отличие от тебя не пытаюсь рассказывать окружающим, что они все дураки, а я один умный.
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23.05.2020 13:34 Ответить
То, что ты дурак - очевидно по прочтению твоих искромётных сообщений.
Видишь ли, Олежка, существование науки "ботаника" никоим образом не отменяет существования науки "геология". Равно как существование науки "вирусология" не отрицает существование науки физика.... Итак:

Они не понимают что вирус - это не дъявольская эманация, а физический объект, имеющий размер и вес, и его перемещение в пространстве осуществляется в соответствии с законами физики.....
Но все эти гуманитарии, чтецы-декламаторы и менеджеры по маркетингу шаурмы уверены в обратном....
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24.05.2020 10:14 Ответить
Ну тут все просто, якобы наличие у тебя теоретических знаний по физике не делает из тебя ни вирусолога, ни эпидемиолога, и как показывают твои высеры адекватным человеком они тебя тоже не делают. И то, что вирусы как и всякие физические объекты имеют вес и размер, никак не означает что ты знаешь о способах передачи вируса больше чем МОЗ или ВООЗ. На деле ты просто закомплексованное чмо, пытающееся всунуть свой пятак везде, при этом как и всякий дурак, ты предполагаешь что знаешь все и обо всем.
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25.05.2020 14:16 Ответить
Чем тупее - тем настойчивее. Если ты не в состоянии понять, что "путешествие" вируса от его источника до клетки твоей слизистой и дальнейшее проникновение вируса в твою клетку и размножение- это РАЗНЫЕ процессы?
И при чём тут МОЗ и ВООЗ?
Ты, тупое чмо с абразаванием из интырнета, сидело бы молча!
ПС: и из какой жопы эти крикливые дыбилята выползают?
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25.05.2020 19:50 Ответить
"Чем тупее - тем настойчивее" - вот тут я с тобой полностью согласен и ты являешься этому ярким примером - тупой дилетант настойчиво втирает, что его виртуальные "познания" в совершенно другой области не относящиеся к вирусологии и медицине (ты же наверняка как великий фЫзЫк-мОтИматик разбираешься в медицине, ведь человеческий организм работает по законам физики) значат больше, чем мнение эпидемиологов.

"И при чём тут МОЗ и ВООЗ?" - при том дурачок, что именно эти организации дают общие рекомендации о том, как защищаться от вируса исходя из опыта этой и предыдущих эпидемий.
"Ты, тупое чмо с абразаванием из интырнета, сидело бы молча!" - дебилятко, у меня высшее техническое образование, просто в отличие от тебя, я не вижу в этом никаких преимуществ в обсуждении эпидемии короновируса. Я знаю, что ничего не знаю, а ты как истинный идиот знаешь все и обо всем, и открываешь свое хлебало по любому поводу демонстрируя окружающим свои "познания".

"ПС: и из какой жопы эти крикливые дыбилята выползают?" - зря ты признался что вещаешь именно из жопы, у нормальных людей таких вопросов вообще не возникает, но ты то не такой как все, не так ли?
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25.05.2020 21:16 Ответить
Несть глупости горшия, аки глупость.
Тваё тихничиское высшые абразаваение заметно по уровню твоих мыслительных способностей.
Ты даже не в состоянии понять то, что написано чёрным по белому.
С учётом этого, повторю: "путешествие" вируса от его источника до клетки твоей слизистой и дальнейшее проникновение вируса в твою клетку и размножение- это РАЗНЫЕ процессы"
Если эта мысль сможет проникнуть в глубины твоего кожистого черепа, я поясню тебе дальше.
Если нет - успехов в извержении гавна ни про что....
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26.05.2020 12:09 Ответить
И опять таки я с тобой полностью согласен в вопросе твоей тупости - "Несть глупости горшия, аки глупость." При этом ты судя по всему большой энтузиаст своей тупости, всячески ее холишь и лелеишь, пословицы и изречения коллекционируешь, не удивлюсь что ты и футболки с надписью что-то вроде "я тупой и горжусь этим" носишь.
Ну да ладно это была проза (грустная и печальная как для тебя, так и для окружающих тебя людей), но вот твой очередной эпический высер ни о чем " "путешествие" вируса от его источника до клетки твоей слизистой и дальнейшее проникновение вируса в твою клетку и размножение- это РАЗНЫЕ процессы"" как бы подтверждает твой же более ранний высер про тупость и настойчивость. При этом никакой логики в твоем высере нет вообще, потому что в распространении вирусов ты разбираешься точно так же как и в его проникновении в организм, то есть никак. Но ты как истинный идиот все так же пытаешься доказать, что ты таки вирусолог и эпидемиолог, а все потому что ты якобы защитил кандидатскую в совершенно другой области науки. Хорошо, что ты не филармонию закончил, а то страшно было бы даже подумать о чем ты бы сейчас писал в своих "экспертных" высерах на все темы.
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26.05.2020 23:07 Ответить
Прекрасній образец того, чем упорство отличается от тупого упрямства. Так хочется Олежке что-то сказать, слова выскакивают - а смыла не получается...
Простой тезис : "путешествие" вируса от его источника до клетки твоей слизистой и дальнейшее проникновение вируса в твою клетку и размножение- это РАЗНЫЕ процессы"" он с энергией, достойной лучшего применения пытается опровергнуть на основании того, что я не вирусолог? Ну так я - не вирусолог. И что это опровергает из выделенного жирным?
Придурок.
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27.05.2020 11:27 Ответить
Млять, я понимаю что ты тупое упорное быдло, но зачем ты постоянно это демонстрируешь? Чтобы доказать что ты самый тупой на свете? И твой высер выделенный жирным ну никак не делает тебя менее тупым, в силу того, что ты пытаешься писать о том. в чем совершенно не разбираешься. Ты дурачек хочешь убедить меня, что якобы понимаешь физику распространения вируса в окружающей среде??? Ты знаешь размеры и массу вируса и частичек слюны, кинетическую энергию получаемую частичками слюны при кашле (а какой кашель, сильный или слабый, объем легких каждого человека, а сила и направления ветра и т.д.) В том то и дело , что ты якобы фЫзЫк -мОтИматик даже не в состоянии понять, что слишком много переменных величин которые никто не способен учесть, и все эти рекомендации ВООЗ и МОЗ (странно что нобелевсчкие лауреты в физике не спешать рассказывать всему миру о том как распространяется вирус, а местный дурачек из мухосранска об этом вещает, не так ли) про дистанции между людьми или про ношение масок получаются путем накопления практического опыта, а не расчетами таких "мыслителей" как ты.

P.S. Можешь не подписываться, я и так знаю, что ты придурок.
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27.05.2020 14:14 Ответить
Послушай, придурок, размер вируса - порядка 100 нм. Капли слюны, выделяющиеся при чихании-кашлянии - 100-500 мкм, при разговоре- дыхании - 5 - 100 мкм. Соответственно пути передачи называются "воздушно-капельный" и "воздушный". При прохождении воздуха с каплями через маску, размер пор в которой больше размеров капель - всё равно существует вероятность столкновения капель с волокнами маски и соответственно их прилипания к волокнам, соответственно количество капель, прошедших через маску, УМЕНЬШАЕТСЯ. И ВЕРОЯТНОСТЬ твоего заражения УМЕНЬШАЕТСЯ.
Ещё вапросы, придурок!
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27.05.2020 21:06 Ответить
Я понимаю что ты дегенерат, прикидывающийся физиком, но зачем же так откровенно палиться??? Я тебе задал конкретные вопросы не только о размере, но и о массе (да-да дурачек, масса и скорость имеют решающее значение для определения дальности распространения частичек слюны и ты бы об этом знал бы если бы действительно хоть что-то понимал в физике хотя бы на школьном уровне). А скорость и масса слюны зависит от силы кашля, количества выделяемой слюны, силы и направления ветра и вообще физиологическими особенностями каждого индивидуального человека, и именно поэтому все эти рекомендации от ВООЗ и МОЗ основываются на опыте, а не на вычислениях.

"При прохождении воздуха с каплями через маску, размер пор в которой больше размеров капель - всё равно существует вероятность столкновения капель с волокнами маски и соответственно их прилипания к волокнам, соответственно количество капель, прошедших через маску, УМЕНЬШАЕТСЯ. И ВЕРОЯТНОСТЬ твоего заражения УМЕНЬШАЕТСЯ." , ну и к чему ты это высрало, к тому что нужно носить маски, так это и без тебя всем известно, хотя там есть масса нюансов (например одноразовые маски нельзя одевать дважды, и т.д) , которые есть в рекомендациях ВООЗ , которые ты сможешь прочитать почти на каждом магазине, на дверях (во всяком случае у нас в городе такие плакаты висят). Ну и причем тут твои мифические познания в физике, тем более что судя по твоим высерам ты не знаешь даже школьную программу?
P.S. Что придурок, понравилось подписываться под своими "шедеврами"? Так ты заскринь их и в рамку вставляй, ты же фанат своей тупости.
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28.05.2020 01:32 Ответить
Олежек, да я гляжу ты десять классов одолел!
И даже такие дивные слова выучил, как физиологическое направление ветра конкретногог человека, браво! Вот только жаль, что от таких академических познаний ты раздулся как жаба в вакууме....
Но видишь ли, дружочек, реальность несколько сложнее школьной картинки, и для камня, летящего в твою голову, импульс не сохраняется из-за сопротивления воздуха...
И никак постичь не в силах я - какое отношение масса твоей слюны имеет к вирусологии?
Так запутался в своих умствованиях, что уже не соображаешь, в какую сторону направлять свой гавномёт! НО!
Я рад, что мне наконец удалось убедить тебя в том, что
""При прохождении воздуха с каплями через маску, размер пор в которой больше размеров капель - всё равно существует вероятность столкновения капель с волокнами маски и соответственно их прилипания к волокнам, соответственно количество капель, прошедших через маску, УМЕНЬШАЕТСЯ. И ВЕРОЯТНОСТЬ твоего заражения УМЕНЬШАЕТСЯ."
Ну, дружыще, осталось последнее умственное усилие - и мысль о том, что ношение маски в набитом людьми помещении - не рабская психология, а осмысленное действие - и всё будет хорошо!
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28.05.2020 11:13 Ответить
Ну не нужно так откровенно завидовать тому что я закончил 10 классов школы, я понимаю что ты "гениальный" слесарь-сантехник (ну или какое ты там ПТУ закончил) и полное среднее образование тебе нафиг не нужно было в твоей жизни, но так как в отличие от тебя я действительно учился в ВУЗе, то 10 классов образования это была просто необходимость.
"И даже такие дивные слова выучил, как физиологическое направление ветра конкретногог человека, браво!" - а вот уже у сантехника-математика глюки пошли, что дурачек, сам придумываешь высеры, сам им аплодируешь??? Или ты просто настолько тупой, что взял незнакомые тебе слова, смешал их в кучу и решил, что после этого не будешь выглядеть еще большим кретином чем обычно?
"Но видишь ли, дружочек, реальность несколько сложнее школьной картинки, и для камня, летящего в твою голову, импульс не сохраняется из-за сопротивления воздуха..." - ура, сантехник знает про импульс и сопротивление воздуха, нобелевскую премию в студию. Ну и как дурачок, сможешь посчитать с учетом всех внешних факторов и физиологических особенностях каждого отдельного человека радиус разлета частичек зараженной слюны? Или выдашь еще пару очень "умных" банальностей, например про плотность воздуха, зависящей от влажности и температуры?

"Я рад, что мне наконец удалось убедить тебя в том, что
""При прохождении воздуха с каплями через маску, размер пор в которой больше размеров капель - всё равно существует вероятность столкновения капель с волокнами маски и соответственно их прилипания к волокнам, соответственно количество капель, прошедших через маску, УМЕНЬШАЕТСЯ. И ВЕРОЯТНОСТЬ твоего заражения УМЕНЬШАЕТСЯ." " - ну конечно, а чему тебе еще радоваться в жизни, кроме как в убеждении человека который и без тебя носит маску в том, что ее нужно носить. Хотя судя по тому что ты идиот пропагандирующий ношение масок, то ситуация двоякая, некоторые люди узнав что идиот за ношение маски, будут делать все наоборот, перестанут их носить, антиреклама в чистом виде. Так что сбавь обороты, оставь людям шанс на выживание.
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28.05.2020 19:09 Ответить
Олежка, молодец! Не сдавайся!
Итак в сухом остатке ті наконец признал, что ношение маски - полезное и осмісленное действие. Ура! НО!
Видишь ли, поскольку твое понимание окружающего мира ограничивается школьной скамьёй, тибе кажется, что и все окружающие такие же. Но это не так. То, что кажется тебе непостижимым и недостижимым давно уже изучается наукой. Есть, дружочек, такая штука, которая называется "численное моделирование", которое в частности применяется для многопараметрических и многообъёктных задач. Таким образом при желании можно построить соответствующую модель и с помощью например метода клеточных автоматов рассчитать радиус разлёта капель. Хотя я как экспериментатор думаю, что экспериментально это определить проще.
Вот видишь, человек образованный может общаться корректно. К сожалению, твоё невежество и дикость прождает бессилие, а бессилие - агркссию. "Высеры", "дурачёк", "идиот" - и это ты так обращаешься к тем, кто старше и умнее? Фу!
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29.05.2020 11:29 Ответить
Не по законам физики, а по, известным только на сегодня, законам биологии. И это не говорит о том, что в будущем не будут открыты совершенно новые.
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22.05.2020 15:53 Ответить
Слышь, дигинират, а биологические объекты перемещаются в пространстве вопреки законам физики? Силой мысли придурков-барцов с прививками?
Успехов тибе в открытии новых законов в будущим!
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22.05.2020 19:32 Ответить
Звание дегенерата ты несешь гордо.
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24.05.2020 16:25 Ответить
Пук-пук, далой три закона Ньютона!
Ну и канешно прививки далой, правильно, Шурик?
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24.05.2020 19:45 Ответить
Млять, эти зебильные дегенераты остановили транспорт и экономику при наличии нескольких десятков официально зарегистрированных зараженных короновирусом, зато теперь когда их больше 20 тысяч, они ослабляют карантин. скаждым днем становится все более очевидным что пархатым мародерам карантин нужен был исключительно ради дерибана ЗЕМЛИ, а как только банды зельцмана-вальцмана протянули этот преступный и антиконституционный закон, то теперь можно и транспорт запускать. При этом для инородцев-оккупантов чем больше украинцев умрет, тем лучше, не будут аборигены под ногами путаться после скупки земли.
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22.05.2020 14:20 Ответить
возьмите Белоруссию карантина нет
больных чуть -чуть больше
выздоровеших у два раза больше
смертность ниже в три раза
экономики не просела
это говорит об уровне медицины /тестов делают в 7 раз больше/
большинство граждан не имеет возможности лечиться в ЕС
/лидер сатрап диктатор /
уровень жизни намного выше
доллар 1 к 2 уже 4 года
может 100. тыс плохо остальному населению хорошо

эконо
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22.05.2020 16:18 Ответить
возьмите Белоруссию карантина нет
больных чуть -чуть больше
выздоровеших у два раза больше
смертность ниже в три раза
экономики не просела
это говорит об уровне медицины /тестов делают в 7 раз больше/
большинство граждан не имеет возможности лечиться в ЕС
/лидер сатрап диктатор /
уровень жизни намного выше
доллар 1 к 2 уже 4 года
может 100. тыс плохо остальному населению хорошо

эконо
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22.05.2020 16:18 Ответить
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