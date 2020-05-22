Україна перейшла до адаптивної моделі карантину. ІНФОГРАФІКА
Від сьогодні, 22 травня, Україна переходить до адаптивної моделі карантину.
Про це повідомив в Telegram прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.
"Від сьогодні Україна переходить до адаптивної моделі карантину. Водночас Уряд послаблює загальнонаціональні обмежувальні заходи, але вони діятимуть лише в тих регіонах, де дозволяє епідемічна ситуація. Рішення про пом’якшення або посилення карантину в областях відтепер будуть ухвалювати регіональні комісії ТЕБ і НС за умови дотримання трьох цільових показників", - написав прем'єр.
Зазначимо, уряд України також оприлюднив постанову №392 від 20 травня "Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2, і етапів ослаблення протиепідемічних заходів".
"Установити з метою запобігання поширенню на території України ... COVID-19 ... з 22 травня до 22 червня 2020 на території (перераховані всі області, АРК, Київ і Севастополь, іменовані регіонами. - Ред.) з урахуванням епідемічної ситуації в регіоні карантин, продовживши на всій території України дію карантину, встановленого постановою Кабінету міністрів від 11 березня 2020 р. №211", - йдеться в документі.
Згідно з ним, на території регіонів зі сприятливою епідемічною ситуацією запроваджується ослаблення протиепідемічних заходів, згідно з раніше анонсованим МОЗ планом.
"Ослаблення протиепідемічних заходів застосовується і припиняється на території регіону на підставі рішення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке ухвалюється з урахуванням оцінки епідемічної ситуації та наявності в регіоні ознак для ослаблення протиепідемічних заходів, визначених цією постановою", - сказано в постанові.
Рішення про ослаблення протиепідемічних заходів переглядається не рідше одного разу на сім днів з урахуванням результатів оцінки поточної епідемічної ситуації в регіоні.
Ознаками ослаблення карантину встановлені: інцидентність (загальна кількість нових випадків COVID-19 за останні сім днів на 100 тис. населення) менше 12 осіб на 100 тис. населення; завантаженість ліжок у виділених для боротьби з COVID-19 менше 50%; середня кількість тестувань методом ПЛР і ІФА понад 12 на 100 тис. населення протягом останніх семи днів.
Згідно з постановою, за наявності необхідних умов з 22 травня в регіонах почнуть працювати готелі без ресторанів, громадський і внутрішньообласний транспорт, при дотриманні обмежень за кількістю учасників можна буде проводити релігійні (1 людина на 10 кв.м.) і спортивні (до 50 учасників, без глядачів) заходи.
З 25 травня заплановано запуск метро за умови використання масок і респіраторів, відкриються дитячі садки.
З 1 червня за умови дотримання протиепідемічних вимог зможуть працювати фітнес-центри (крім групових занять більш як 10 осіб), відновиться діяльність закладів освіти в групах не більше 10 осіб, будуть дозволені міжобласні перевезення і відновиться робота залізничного пасажирського транспорту.
З 10 червня зможуть відновити роботу в приміщеннях кафе і ресторани, відновиться діяльність закладів культури і повноцінна робота готелів і хостелів.
З 15 червня заплановано відновлення авіаперельотів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ну и чтобы я там не заканчивал и чем бы сейчас не занимался, но я не вирусолог и не инфекционист и в отличие от тебя не пытаюсь рассказывать окружающим, что они все дураки, а я один умный.
Видишь ли, Олежка, существование науки "ботаника" никоим образом не отменяет существования науки "геология". Равно как существование науки "вирусология" не отрицает существование науки физика.... Итак:
Они не понимают что вирус - это не дъявольская эманация, а физический объект, имеющий размер и вес, и его перемещение в пространстве осуществляется в соответствии с законами физики.....
Но все эти гуманитарии, чтецы-декламаторы и менеджеры по маркетингу шаурмы уверены в обратном....
И при чём тут МОЗ и ВООЗ?
Ты, тупое чмо с абразаванием из интырнета, сидело бы молча!
ПС: и из какой жопы эти крикливые дыбилята выползают?
"И при чём тут МОЗ и ВООЗ?" - при том дурачок, что именно эти организации дают общие рекомендации о том, как защищаться от вируса исходя из опыта этой и предыдущих эпидемий.
"Ты, тупое чмо с абразаванием из интырнета, сидело бы молча!" - дебилятко, у меня высшее техническое образование, просто в отличие от тебя, я не вижу в этом никаких преимуществ в обсуждении эпидемии короновируса. Я знаю, что ничего не знаю, а ты как истинный идиот знаешь все и обо всем, и открываешь свое хлебало по любому поводу демонстрируя окружающим свои "познания".
"ПС: и из какой жопы эти крикливые дыбилята выползают?" - зря ты признался что вещаешь именно из жопы, у нормальных людей таких вопросов вообще не возникает, но ты то не такой как все, не так ли?
Тваё тихничиское высшые абразаваение заметно по уровню твоих мыслительных способностей.
Ты даже не в состоянии понять то, что написано чёрным по белому.
С учётом этого, повторю: "путешествие" вируса от его источника до клетки твоей слизистой и дальнейшее проникновение вируса в твою клетку и размножение- это РАЗНЫЕ процессы"
Если эта мысль сможет проникнуть в глубины твоего кожистого черепа, я поясню тебе дальше.
Если нет - успехов в извержении гавна ни про что....
Ну да ладно это была проза (грустная и печальная как для тебя, так и для окружающих тебя людей), но вот твой очередной эпический высер ни о чем " "путешествие" вируса от его источника до клетки твоей слизистой и дальнейшее проникновение вируса в твою клетку и размножение- это РАЗНЫЕ процессы"" как бы подтверждает твой же более ранний высер про тупость и настойчивость. При этом никакой логики в твоем высере нет вообще, потому что в распространении вирусов ты разбираешься точно так же как и в его проникновении в организм, то есть никак. Но ты как истинный идиот все так же пытаешься доказать, что ты таки вирусолог и эпидемиолог, а все потому что ты якобы защитил кандидатскую в совершенно другой области науки. Хорошо, что ты не филармонию закончил, а то страшно было бы даже подумать о чем ты бы сейчас писал в своих "экспертных" высерах на все темы.
Простой тезис : "путешествие" вируса от его источника до клетки твоей слизистой и дальнейшее проникновение вируса в твою клетку и размножение- это РАЗНЫЕ процессы"" он с энергией, достойной лучшего применения пытается опровергнуть на основании того, что я не вирусолог? Ну так я - не вирусолог. И что это опровергает из выделенного жирным?
Придурок.
P.S. Можешь не подписываться, я и так знаю, что ты придурок.
Ещё вапросы, придурок!
"При прохождении воздуха с каплями через маску, размер пор в которой больше размеров капель - всё равно существует вероятность столкновения капель с волокнами маски и соответственно их прилипания к волокнам, соответственно количество капель, прошедших через маску, УМЕНЬШАЕТСЯ. И ВЕРОЯТНОСТЬ твоего заражения УМЕНЬШАЕТСЯ." , ну и к чему ты это высрало, к тому что нужно носить маски, так это и без тебя всем известно, хотя там есть масса нюансов (например одноразовые маски нельзя одевать дважды, и т.д) , которые есть в рекомендациях ВООЗ , которые ты сможешь прочитать почти на каждом магазине, на дверях (во всяком случае у нас в городе такие плакаты висят). Ну и причем тут твои мифические познания в физике, тем более что судя по твоим высерам ты не знаешь даже школьную программу?
P.S. Что придурок, понравилось подписываться под своими "шедеврами"? Так ты заскринь их и в рамку вставляй, ты же фанат своей тупости.
И даже такие дивные слова выучил, как физиологическое направление ветра конкретногог человека, браво! Вот только жаль, что от таких академических познаний ты раздулся как жаба в вакууме....
Но видишь ли, дружочек, реальность несколько сложнее школьной картинки, и для камня, летящего в твою голову, импульс не сохраняется из-за сопротивления воздуха...
И никак постичь не в силах я - какое отношение масса твоей слюны имеет к вирусологии?
Так запутался в своих умствованиях, что уже не соображаешь, в какую сторону направлять свой гавномёт! НО!
Я рад, что мне наконец удалось убедить тебя в том, что
""При прохождении воздуха с каплями через маску, размер пор в которой больше размеров капель - всё равно существует вероятность столкновения капель с волокнами маски и соответственно их прилипания к волокнам, соответственно количество капель, прошедших через маску, УМЕНЬШАЕТСЯ. И ВЕРОЯТНОСТЬ твоего заражения УМЕНЬШАЕТСЯ."
Ну, дружыще, осталось последнее умственное усилие - и мысль о том, что ношение маски в набитом людьми помещении - не рабская психология, а осмысленное действие - и всё будет хорошо!
"И даже такие дивные слова выучил, как физиологическое направление ветра конкретногог человека, браво!" - а вот уже у сантехника-математика глюки пошли, что дурачек, сам придумываешь высеры, сам им аплодируешь??? Или ты просто настолько тупой, что взял незнакомые тебе слова, смешал их в кучу и решил, что после этого не будешь выглядеть еще большим кретином чем обычно?
"Но видишь ли, дружочек, реальность несколько сложнее школьной картинки, и для камня, летящего в твою голову, импульс не сохраняется из-за сопротивления воздуха..." - ура, сантехник знает про импульс и сопротивление воздуха, нобелевскую премию в студию. Ну и как дурачок, сможешь посчитать с учетом всех внешних факторов и физиологических особенностях каждого отдельного человека радиус разлета частичек зараженной слюны? Или выдашь еще пару очень "умных" банальностей, например про плотность воздуха, зависящей от влажности и температуры?
"Я рад, что мне наконец удалось убедить тебя в том, что
""При прохождении воздуха с каплями через маску, размер пор в которой больше размеров капель - всё равно существует вероятность столкновения капель с волокнами маски и соответственно их прилипания к волокнам, соответственно количество капель, прошедших через маску, УМЕНЬШАЕТСЯ. И ВЕРОЯТНОСТЬ твоего заражения УМЕНЬШАЕТСЯ." " - ну конечно, а чему тебе еще радоваться в жизни, кроме как в убеждении человека который и без тебя носит маску в том, что ее нужно носить. Хотя судя по тому что ты идиот пропагандирующий ношение масок, то ситуация двоякая, некоторые люди узнав что идиот за ношение маски, будут делать все наоборот, перестанут их носить, антиреклама в чистом виде. Так что сбавь обороты, оставь людям шанс на выживание.
Итак в сухом остатке ті наконец признал, что ношение маски - полезное и осмісленное действие. Ура! НО!
Видишь ли, поскольку твое понимание окружающего мира ограничивается школьной скамьёй, тибе кажется, что и все окружающие такие же. Но это не так. То, что кажется тебе непостижимым и недостижимым давно уже изучается наукой. Есть, дружочек, такая штука, которая называется "численное моделирование", которое в частности применяется для многопараметрических и многообъёктных задач. Таким образом при желании можно построить соответствующую модель и с помощью например метода клеточных автоматов рассчитать радиус разлёта капель. Хотя я как экспериментатор думаю, что экспериментально это определить проще.
Вот видишь, человек образованный может общаться корректно. К сожалению, твоё невежество и дикость прождает бессилие, а бессилие - агркссию. "Высеры", "дурачёк", "идиот" - и это ты так обращаешься к тем, кто старше и умнее? Фу!
Успехов тибе в открытии новых законов в будущим!
Ну и канешно прививки далой, правильно, Шурик?
больных чуть -чуть больше
выздоровеших у два раза больше
смертность ниже в три раза
экономики не просела
это говорит об уровне медицины /тестов делают в 7 раз больше/
большинство граждан не имеет возможности лечиться в ЕС
/лидер сатрап диктатор /
уровень жизни намного выше
доллар 1 к 2 уже 4 года
может 100. тыс плохо остальному населению хорошо
эконо
больных чуть -чуть больше
выздоровеших у два раза больше
смертность ниже в три раза
экономики не просела
это говорит об уровне медицины /тестов делают в 7 раз больше/
большинство граждан не имеет возможности лечиться в ЕС
/лидер сатрап диктатор /
уровень жизни намного выше
доллар 1 к 2 уже 4 года
может 100. тыс плохо остальному населению хорошо
эконо