Україна перейшла до адаптивної моделі карантину. ІНФОГРАФІКА

Від сьогодні, 22 травня, Україна переходить до адаптивної моделі карантину.

Про це повідомив в Telegram прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"Від сьогодні Україна переходить до адаптивної моделі карантину. Водночас Уряд послаблює загальнонаціональні обмежувальні заходи, але вони діятимуть лише в тих регіонах, де дозволяє епідемічна ситуація. Рішення про пом’якшення або посилення карантину в областях відтепер будуть ухвалювати регіональні комісії ТЕБ і НС за умови дотримання трьох цільових показників", - написав прем'єр.

Зазначимо, уряд України також оприлюднив постанову №392 від 20 травня "Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2, і етапів ослаблення протиепідемічних заходів".

"Установити з метою запобігання поширенню на території України ... COVID-19 ... з 22 травня до 22 червня 2020 на території (перераховані всі області, АРК, Київ і Севастополь, іменовані регіонами. - Ред.) з урахуванням епідемічної ситуації в регіоні карантин, продовживши на всій території України дію карантину, встановленого постановою Кабінету міністрів від 11 березня 2020 р. №211", - йдеться в документі.

Згідно з ним, на території регіонів зі сприятливою епідемічною ситуацією запроваджується ослаблення протиепідемічних заходів, згідно з раніше анонсованим МОЗ планом.

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"Ослаблення протиепідемічних заходів застосовується і припиняється на території регіону на підставі рішення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке ухвалюється з урахуванням оцінки епідемічної ситуації та наявності в регіоні ознак для ослаблення протиепідемічних заходів, визначених цією постановою", - сказано в постанові.

Рішення про ослаблення протиепідемічних заходів переглядається не рідше одного разу на сім днів з урахуванням результатів оцінки поточної епідемічної ситуації в регіоні.

Ознаками ослаблення карантину встановлені: інцидентність (загальна кількість нових випадків COVID-19 за останні сім днів на 100 тис. населення) менше 12 осіб на 100 тис. населення; завантаженість ліжок у виділених для боротьби з COVID-19 менше 50%; середня кількість тестувань методом ПЛР і ІФА понад 12 на 100 тис. населення протягом останніх семи днів.

Згідно з постановою, за наявності необхідних умов з 22 травня в регіонах почнуть працювати готелі без ресторанів, громадський і внутрішньообласний транспорт, при дотриманні обмежень за кількістю учасників можна буде проводити релігійні (1 людина на 10 кв.м.) і спортивні (до 50 учасників, без глядачів) заходи.

З 25 травня заплановано запуск метро за умови використання масок і респіраторів, відкриються дитячі садки.

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З 1 червня за умови дотримання протиепідемічних вимог зможуть працювати фітнес-центри (крім групових занять більш як 10 осіб), відновиться діяльність закладів освіти в групах не більше 10 осіб, будуть дозволені міжобласні перевезення і відновиться робота залізничного пасажирського транспорту.

З 10 червня зможуть відновити роботу в приміщеннях кафе і ресторани, відновиться діяльність закладів культури і повноцінна робота готелів і хостелів.

З 15 червня заплановано відновлення авіаперельотів.