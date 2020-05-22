На утро 22 мая зафиксированы 442 новых случая COVID-19 в Украине: всего - 20 148, летальных - 588, выздоровели 6 585 человек
В Украине за сутки зафиксировали 442 новых случаев инфицирования вирусом COVID-19, при этом выздоровели 115 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов.
"За минувшие сутки заболели 442 человека. Из них 29 детей и 74 медработника", - отметил министр.
Зафиксировано 9 летальных случаев, при этом выздоровели 358 человек.
За все время пандемии заболели 20 148 человек. Среди них 1 434 ребенка, а также 3 907 медработников.
"Всего выздоровели 6 585 человек, а летальных случаев 588", - добавил Степанов.
По данным Минздрава сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 824 случая;
Волынская область - 740 случаев;
Днепропетровская область - 859 случаев;
Донецкая область - 141 случай;
Житомирская область - 607 случаев;
Закарпатская область - 1003 случая;
Запорожская область - 401 случай;
Ивано-Франковская область - 1268 случаев;
Кировоградская область - 460 случаев;
г. Киев - 2522 случая;
Киевская область - 1344 случая;
Львовская область - 1240 случаев;
Луганская область - 43 случая;
Николаевская область - 277 случаев;
Одесская область - 814 случаев;
Полтавская область - 266 случаев;
Ривненская область - 1323 случая;
Сумская область - 166 случаев;
Тернопольская область - 1105 случаев;
Харьковская область - 866 случаев;
Херсонская область - 173 случая;
Хмельницкая область - 299 случаев;
Черновицкая область - 2905 случаев;
Черкасская область - 383 случая;
Черниговская область - 119 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 22 мая 2020 в Центр поступило 1284 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 50636 сообщений о подозрении на COVID-19.
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Широкие народные массы на своём опыте пришли к выводу о том, что наиболее уязвимым для вирусов местом у человека является шея или подбородок (у кого как), а вовсе не органы дыхания, как это принято считать в коррумпированных медицинских кругах. Масками нужно защищать шею или подбородок - говорят народные целители.
Для того чтобы спастись от коронавируса на 100% необходимо выкопать яму 6 м глубиной и в ней живьем закопаться. Тогда никакие вирусы вам не страшны!
Пользуйтесь. Не благодарите!
17 апреля патрульные полицейские составили административный протокол за нарушение карантина. Как следовало из записей нагрудных камер, сотрудник полиции заявил, что граждане находятся в сквере, что запрещено постановлением Кабинета Министров. На возражения одного из горожан полисмен отреагировал фразой: "Поскольку там есть лавочки, это можно расценивать как сквер, поэтому на вас будет составлен протокол об административном правонарушении".
Судья обратил внимание на то, что ни в одном документе территория возле указанного кафе не обозначена как сквер либо парк, а наличие скамеек ни на что не влияет. Действия патрульных Гирич расценил как "правовой произвол".
Он также подчеркнул, что право на свободное передвижение граждан закреплено в Конституции Украины.
"Судья убежден, что Конституция вечна, а коронавирус временный, поскольку согласен с выражением австрийского императора Фердинанда I - Fiat justitia et pereat mundus ("пусть царит справедливость, если даже от этого погибнет мир")", - сказано в решении.
Ну просто ТИПИЧНАЯ ситуация описанная в миллионах источниках:
Отмена карантина ДО прохождения инкубационного периода.
Не дотерпели всего несколько дней.
И таким образом все затраты и достижения карантина просто сливают в унитаз.
Что ты вообще можешь знать о голоде?
Тенденция однако:
До этого вам "война надоела" хоть даже ни одного выстрела даже не слышали, теперь вот "голод"...
війна мене особисто, на щастя, поки оминула.але, здається, все тільки починається з такою владою.