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Новости Коронавирус и карантин
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На утро 22 мая зафиксированы 442 новых случая COVID-19 в Украине: всего - 20 148, летальных - 588, выздоровели 6 585 человек

На утро 22 мая зафиксированы 442 новых случая COVID-19 в Украине: всего - 20 148, летальных - 588, выздоровели 6 585 человек

В Украине за сутки зафиксировали 442 новых случаев инфицирования вирусом COVID-19, при этом выздоровели 115 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

"За минувшие сутки заболели 442 человека. Из них 29 детей и 74 медработника", - отметил министр.

Зафиксировано 9 летальных случаев, при этом выздоровели 358 человек.

За все время пандемии заболели 20 148 человек. Среди них 1 434 ребенка, а также 3 907 медработников.

"Всего выздоровели 6 585 человек, а летальных случаев 588", - добавил Степанов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

По данным Минздрава сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 824 случая;
Волынская область - 740 случаев;
Днепропетровская область - 859 случаев;
Донецкая область - 141 случай;
Житомирская область - 607 случаев;
Закарпатская область - 1003 случая;
Запорожская область - 401 случай;
Ивано-Франковская область - 1268 случаев;
Кировоградская область - 460 случаев;
г. Киев - 2522 случая;
Киевская область - 1344 случая;
Львовская область - 1240 случаев;
Луганская область - 43 случая;
Николаевская область - 277 случаев;
Одесская область - 814 случаев;
Полтавская область - 266 случаев;
Ривненская область - 1323 случая;
Сумская область - 166 случаев;
Тернопольская область - 1105 случаев;
Харьковская область - 866 случаев;
Херсонская область - 173 случая;
Хмельницкая область - 299 случаев;
Черновицкая область - 2905 случаев;
Черкасская область - 383 случая;
Черниговская область - 119 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 22 мая 2020 в Центр поступило 1284 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 50636 сообщений о подозрении на COVID-19.

Читайте также: За сутки COVID-19 на Львовщине заболели 65 человек, что более чем в 1,5 раза превышает число инфицированных накануне - горсовет

На утро 22 мая зафиксированы 442 новых случая COVID-19 в Украине: всего - 20 148, летальных - 588, выздоровели 6 585 человек 01
На утро 22 мая зафиксированы 442 новых случая COVID-19 в Украине: всего - 20 148, летальных - 588, выздоровели 6 585 человек 02

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) статистика (2310) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Опять рост заболеваемости.
Ну просто ТИПИЧНАЯ ситуация описанная в миллионах источниках:
Отмена карантина ДО прохождения инкубационного периода.
Не дотерпели всего несколько дней.
И таким образом все затраты и достижения карантина просто сливают в унитаз.
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22.05.2020 09:40
+2
А 14 000 куда делись? Цифры от этих ублюдков настолько фейковые, что просто диву даешься наблюдая как некоторые граждане еще верят в Ковид.
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22.05.2020 09:21
+1
Ой вей !
На утро 22 мая зафиксированы 442 новых случая COVID-19 в Украине: всего - 20 148, летальных - 588, выздоровели 6 585 человек - Цензор.НЕТ 7770
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22.05.2020 09:17
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Ой вей !
На утро 22 мая зафиксированы 442 новых случая COVID-19 в Украине: всего - 20 148, летальных - 588, выздоровели 6 585 человек - Цензор.НЕТ 7770
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22.05.2020 09:17 Ответить
Вірус зайде, а виходу не знайде. Тут йому і гаплик.
На ранок 22 травня зафіксовано 442 нові випадки COVID-19 в Україні: загалом - 20 148, летальних - 588, одужали 6585 осіб - Цензор.НЕТ 434
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22.05.2020 09:27 Ответить
А 14 000 куда делись? Цифры от этих ублюдков настолько фейковые, что просто диву даешься наблюдая как некоторые граждане еще верят в Ковид.
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22.05.2020 09:21 Ответить
Ну ты и взблев. Не тошни. Попа пецелуй пойди дятел не отвечай гавно
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22.05.2020 20:11 Ответить
Ну , насчёт близких тебе вещей как "попа" и "гамно" сомнений и не было. Ты хоть чем то кроме отходов жизнедеятельности питаешься?
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22.05.2020 20:23 Ответить
Новости народной медицины.
Широкие народные массы на своём опыте пришли к выводу о том, что наиболее уязвимым для вирусов местом у человека является шея или подбородок (у кого как), а вовсе не органы дыхания, как это принято считать в коррумпированных медицинских кругах. Масками нужно защищать шею или подбородок - говорят народные целители.
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22.05.2020 09:32 Ответить
Новости официальной медицины:
Для того чтобы спастись от коронавируса на 100% необходимо выкопать яму 6 м глубиной и в ней живьем закопаться. Тогда никакие вирусы вам не страшны!
Пользуйтесь. Не благодарите!
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22.05.2020 10:58 Ответить
Лычаковский районный суд Львова не стал штрафовать жителя города за то, что он во время карантина беседовал с двумя знакомыми рядом с лавочками у кафе. Какhttp://reyestr.court.gov.ua/Review/89145335?fbclid=IwAR0SGrRl_hwshhszkiEMFJspWsYypfbBKBeWIQ3WLW7V9XtwoitmsO4pBzg следует из постановления от 7 мая, которое размещено в Едином реестре судебных решений, для обоснования своего мнения судья Сергей Гирич сослался на девиз императора Священной Римской империи Фердинанда I.
17 апреля патрульные полицейские составили административный протокол за нарушение карантина. Как следовало из записей нагрудных камер, сотрудник полиции заявил, что граждане находятся в сквере, что запрещено постановлением Кабинета Министров. На возражения одного из горожан полисмен отреагировал фразой: "Поскольку там есть лавочки, это можно расценивать как сквер, поэтому на вас будет составлен протокол об административном правонарушении".
Судья обратил внимание на то, что ни в одном документе территория возле указанного кафе не обозначена как сквер либо парк, а наличие скамеек ни на что не влияет. Действия патрульных Гирич расценил как "правовой произвол".
Он также подчеркнул, что право на свободное передвижение граждан закреплено в Конституции Украины.
"Судья убежден, что Конституция вечна, а коронавирус временный, поскольку согласен с выражением австрийского императора Фердинанда I - Fiat justitia et pereat mundus ("пусть царит справедливость, если даже от этого погибнет мир")", - сказано в решении.
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22.05.2020 09:35 Ответить
Опять рост заболеваемости.
Ну просто ТИПИЧНАЯ ситуация описанная в миллионах источниках:
Отмена карантина ДО прохождения инкубационного периода.
Не дотерпели всего несколько дней.
И таким образом все затраты и достижения карантина просто сливают в унитаз.
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22.05.2020 09:40 Ответить
хто що не дотерпів-в Києві ще після Паски всі плюнули на карантин. карантин в будь-якому разі потрібно знімати,бо не так страшний вірус, як голод.
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22.05.2020 09:45 Ответить
Самый "голодающий" вылез?
Что ты вообще можешь знать о голоде?
Тенденция однако:
До этого вам "война надоела" хоть даже ни одного выстрела даже не слышали, теперь вот "голод"...
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22.05.2020 09:55 Ответить
пане, не хаміть. я знаю про голод від бабусі, яка трьох дітей поховала.
війна мене особисто, на щастя, поки оминула.але, здається, все тільки починається з такою владою.
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22.05.2020 10:05 Ответить
голод цілком реальним може бути-пенсіонерам не дають засадити дачі, бо транспорт пригороднвй на карантині. зерно вивезли. неурожай прогнозують.заощадження багато вже з'їли за карантин. зовсім не до вірусу буде!
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22.05.2020 10:09 Ответить
Я бы хотел посмотреть на статистику с обычным двусторонним в л . Вот интересно сколько в Украине ежедневно этим вирусом заболевают и какая смертность. Наверно смертность не меньше, чем от ковида19.
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22.05.2020 16:46 Ответить
Для начала, пойди почитай, что такое "обычное в л", из-за каких СОТЕН причинин оно возникает и по каким ТЫСЯЧАМ признакам различается.
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22.05.2020 18:35 Ответить
Весь этот короновирус, карантин, ограничения сплошной фейк и информационная утка с политической целью
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23.05.2020 03:38 Ответить
Во всем известном мне мире нашелся единственній адекватній президент - А Г Лукашенко, которій не поддался на эту разводиловку и сохранил экономику Беларуси!
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23.05.2020 03:41 Ответить
К концу мая вспышка закончится это повтояется каждый год в декабре и марте. -Академик Гундаров-
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22.05.2020 10:12 Ответить
Типичное, сезонное ОРВИ
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22.05.2020 11:00 Ответить
ну ты дурачок!
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22.05.2020 11:27 Ответить
Здрав будь, ковИДИОТИНА!
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22.05.2020 12:05 Ответить
Ковид, как лакмусовая бумага, показал интеллектуальный уровень населения - слепо верящие зомбоящику и запуганные дремучими страшилками лохи оказались в большинстве.
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22.05.2020 12:53 Ответить
Я бы хотел посмотреть на статистику с обычным двусторонним в л . Вот интересно сколько в Украине ежедневно этим вирусом заболевают и какая смертность. Наверно смертность не меньше, чем от ковида19.
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22.05.2020 16:48 Ответить
все больше и больше и больше и больше...
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22.05.2020 13:36 Ответить
На Вашем примере видно, к сожалению, что в стране идет интеллектуальная деградация и усиление дебилизации.
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22.05.2020 16:02 Ответить
Власть мразота ,,, хер я буду за этого Зе дегенерата голосовать и таки е же ******** в команде. Карантин сократить ,,,, ублюдки. Кличко иди на ***
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22.05.2020 20:08 Ответить
Вадик, неужели такой наивный. Плевать им на твой голос. Нарисуют себе столько голосов сколько им надо. Хоть 120%.
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23.05.2020 03:35 Ответить
Все по указке МВФ и международных корпораций, целью которых является убийство экономики Украины и кризис, с тем чтобы поставить Украину перед безвыходом - Все продать, включая землю за бесценок. А корпорации все возьмут по сути даром. Ляшко, Шмыгаль, весь Кабмин "Слуги корпораций" с успехом проводят такую политику
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23.05.2020 03:33 Ответить
 
 