На утро 22 мая зафиксированы 442 новых случая COVID-19 в Украине: всего - 20 148, летальных - 588, выздоровели 6 585 человек

В Украине за сутки зафиксировали 442 новых случаев инфицирования вирусом COVID-19, при этом выздоровели 115 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

"За минувшие сутки заболели 442 человека. Из них 29 детей и 74 медработника", - отметил министр.

Зафиксировано 9 летальных случаев, при этом выздоровели 358 человек.

За все время пандемии заболели 20 148 человек. Среди них 1 434 ребенка, а также 3 907 медработников.

"Всего выздоровели 6 585 человек, а летальных случаев 588", - добавил Степанов.

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По данным Минздрава сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:



Винницкая область - 824 случая;

Волынская область - 740 случаев;

Днепропетровская область - 859 случаев;

Донецкая область - 141 случай;

Житомирская область - 607 случаев;

Закарпатская область - 1003 случая;

Запорожская область - 401 случай;

Ивано-Франковская область - 1268 случаев;

Кировоградская область - 460 случаев;

г. Киев - 2522 случая;

Киевская область - 1344 случая;

Львовская область - 1240 случаев;

Луганская область - 43 случая;

Николаевская область - 277 случаев;

Одесская область - 814 случаев;

Полтавская область - 266 случаев;

Ривненская область - 1323 случая;

Сумская область - 166 случаев;

Тернопольская область - 1105 случаев;

Харьковская область - 866 случаев;

Херсонская область - 173 случая;

Хмельницкая область - 299 случаев;

Черновицкая область - 2905 случаев;

Черкасская область - 383 случая;

Черниговская область - 119 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 22 мая 2020 в Центр поступило 1284 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 50636 сообщений о подозрении на COVID-19.

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