Нацсовет ТРВ начал наступление на телеканал "Эспрессо", - Костинский

Бывший член Нацсовета по телевидению и радиовещанию Сергей Костинский заявил, что совет начал наступление на телеканал "Эспрессо" в связи с трансляцией передач Украинской редакции "Радио Свобода" и "BBC NEWS Украина".

Об этом Костинский написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"7 мая, на своем предыдущем заседании, нацсовет отказался переоформить лицензию телеканала "Эспрессо" – в части программной концепции. Надо отметить, что телеканал еще в марте обратился к регулятору с просьбой разрешить транслировать европейские передачи объемом 2,5 часа, что обусловлено сложной экономической ситуацией", - написал Костинский.

По его словам, рассмотрение вопроса, по предложению Ольги Герасимьюк, было отложено на неопределенное время. Председатель Национального совета заявила, что для переоформления лицензии вещатель должен предоставить "обоснование", почему он решил транслировать иностранный продукт.

"На самом деле, требование Ольги Герасимьюк уже имело признаки косвенного давления на телеканал, потому что закон не предусматривает такой практики, и в деятельности Национального совета, насколько помню, никогда не бывало случаев, когда регулятор потребовал письменных объяснений относительно внесения несущественных изменений в программное наполнение эфира. Законом предусмотрено лишь одно – телеканал или радиостанция обращается с соответствующим заявлением и Национальный совет его удовлетворяет", – подчеркнул бывший член Нацсовета.

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Он отметил, что по состоянию на сегодня, через две недели, вопрос о переоформлении лицензии "Эспрессо" даже не попал в повестку дня заседания и не был внесен с голоса. Вместо этого Национальный совет с голоса внес проект решения и большинством голосов принял решение о назначении телеканалу проверки.

По словам Костинского, вещателю инкриминируется трансляция передач "Радио Свобода", а также "BBC NEWS Украина" объемом 1 час 11 минут. Регулятор подозревает, что "Эспрессо" уменьшило минимальную долю национального аудиовизуального продукта на 4%.

За назначение проверки "Эспрессо" проголосовали:

Ольга Герасимюк, председатель Национального совета;

Валентин Коваль, первый заместитель председателя;

Олег Черныш, заместитель председателя;

Юрий Зиневич, ответственный секретарь (автор проекта решения);

Елена Ницко, член Национального совета;

Татьяна Руденко, член Национального совета.

"Сегодня уже невооруженным глазом видно, что Национальный совет пошел в наступление против телеканала и, в целом, находится в поиске каких-либо оснований для назначения проверок независимым вещателям. Национальный совет умудряется вместо поддержки еще и "догонять" своих лицензиатов. Как заявлял ранее, медиарегулятор, большинство членов которого являются бывшими сотрудниками "1+1" и "Квартала 95", создает условия для ограничения свободы слова", - отметил Сергей Костинский.

По его мнению, деятельность Нацсовета угрожает существованию независимого телерадиовещания в Украине – особенно тех вещателей, в эфире которых подвергаются критике Президент и действующая власть.

"Целью давления Национального совета, по моему мнению, является лишение таких независимых телеканалов и радиостанций права на эфирное вещание", – убежден экс-член Нацсовета.





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