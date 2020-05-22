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Нацсовет ТРВ начал наступление на телеканал "Эспрессо", - Костинский

Нацсовет ТРВ начал наступление на телеканал

Бывший член Нацсовета по телевидению и радиовещанию Сергей Костинский заявил, что совет начал наступление на телеканал "Эспрессо" в связи с трансляцией передач Украинской редакции "Радио Свобода" и "BBC NEWS Украина".

Об этом Костинский написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"7 мая, на своем предыдущем заседании, нацсовет отказался переоформить лицензию телеканала "Эспрессо" – в части программной концепции. Надо отметить, что телеканал еще в марте обратился к регулятору с просьбой разрешить транслировать европейские передачи объемом 2,5 часа, что обусловлено сложной экономической ситуацией", - написал Костинский.

По его словам, рассмотрение вопроса, по предложению Ольги Герасимьюк, было отложено на неопределенное время. Председатель Национального совета заявила, что для переоформления лицензии вещатель должен предоставить "обоснование", почему он решил транслировать иностранный продукт.

"На самом деле, требование Ольги Герасимьюк уже имело признаки косвенного давления на телеканал, потому что закон не предусматривает такой практики, и в деятельности Национального совета, насколько помню, никогда не бывало случаев, когда регулятор потребовал письменных объяснений относительно внесения несущественных изменений в программное наполнение эфира. Законом предусмотрено лишь одно – телеканал или радиостанция обращается с соответствующим заявлением и Национальный совет его удовлетворяет", – подчеркнул бывший член Нацсовета.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нацсовет проверит "Эспрессо" из-за программ "Радио Свобода" и "ВВС NEWS Украина", канал заявляет о политических репрессиях

Он отметил, что по состоянию на сегодня, через две недели, вопрос о переоформлении лицензии "Эспрессо" даже не попал в повестку дня заседания и не был внесен с голоса. Вместо этого Национальный совет с голоса внес проект решения и большинством голосов принял решение о назначении телеканалу проверки.

По словам Костинского, вещателю инкриминируется трансляция передач "Радио Свобода", а также "BBC NEWS Украина" объемом 1 час 11 минут. Регулятор подозревает, что "Эспрессо" уменьшило минимальную долю национального аудиовизуального продукта на 4%.

За назначение проверки "Эспрессо" проголосовали:

  • Ольга Герасимюк, председатель Национального совета;
  • Валентин Коваль, первый заместитель председателя;
  • Олег Черныш, заместитель председателя;
  • Юрий Зиневич, ответственный секретарь (автор проекта решения);
  • Елена Ницко, член Национального совета;
  • Татьяна Руденко, член Национального совета.

"Сегодня уже невооруженным глазом видно, что Национальный совет пошел в наступление против телеканала и, в целом, находится в поиске каких-либо оснований для назначения проверок независимым вещателям. Национальный совет умудряется вместо поддержки еще и "догонять" своих лицензиатов. Как заявлял ранее, медиарегулятор, большинство членов которого являются бывшими сотрудниками "1+1" и "Квартала 95", создает условия для ограничения свободы слова", - отметил Сергей Костинский.

По его мнению, деятельность Нацсовета угрожает существованию независимого телерадиовещания в Украине – особенно тех вещателей, в эфире которых подвергаются критике Президент и действующая власть.

"Целью давления Национального совета, по моему мнению, является лишение таких независимых телеканалов и радиостанций права на эфирное вещание", – убежден экс-член Нацсовета.

Нацсовет ТРВ начал наступление на телеканал Эспрессо, - Костинский 01
Нацсовет ТРВ начал наступление на телеканал Эспрессо, - Костинский 02

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Автор: 

Нацсовет ТРВ (572) свобода слова (1169) СМИ (3833) Костинский Сергей (77)


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Топ комментарии
+8
И что? И ничего. Пересични громадяне проглотят это, даже не поморщившись. Никто не выйдет на майдан, никто не будет требовать выгнать проституток, назначенных клоуном из своей шоу-когорты. Прощайтесь с надеждами на европейское будущее в этой стране. Или... вытаскивайте покрышки.
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22.05.2020 11:54
+8
Бенина прислуга во главе с "гуру украинской журналистики" Герасимюк назначены в Набсовет не для того, чтобы защищать украинский медийный продукт.

8 мая 2020 года.

"Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания решил не назначать внеплановую проверку телеканал "1+1" за распространение фейка о работе в Украине тайных американских биолабораторий, откуда якобы могут происходить опасные вирусы."
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22.05.2020 11:57
+6
Нацрада ТРМ почала наступ на телеканал "Еспресо", - Костинський - Цензор.НЕТ 588
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22.05.2020 12:14
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И что? И ничего. Пересични громадяне проглотят это, даже не поморщившись. Никто не выйдет на майдан, никто не будет требовать выгнать проституток, назначенных клоуном из своей шоу-когорты. Прощайтесь с надеждами на европейское будущее в этой стране. Или... вытаскивайте покрышки.
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22.05.2020 11:54 Ответить
Нацсовет ТРВ начал наступление на телеканал "Еспрессо", - Костинский - Цензор.НЕТ 1786
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22.05.2020 11:58 Ответить
Еврей Зеленский клоун ты своей шобле закупил билеты до Ростова а меленький ублюдок мелко пакостная глистово кривоОопинское недоразумение ты на кого не той физиологии свою хайло открываешь то убогое недоделанное брошенное в роддоме после родов с 5 этажа под КРАЗ и чудом выжившее уродом????????
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22.05.2020 12:49 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/05/22/7252702/ ГБР срочно вызвало Порошенко на допрос
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22.05.2020 11:56 Ответить
Срочно... на 26-е мая.
Можно и в Миннесоту сгонять.
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22.05.2020 12:27 Ответить
Бенина прислуга во главе с "гуру украинской журналистики" Герасимюк назначены в Набсовет не для того, чтобы защищать украинский медийный продукт.

8 мая 2020 года.

"Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания решил не назначать внеплановую проверку телеканал "1+1" за распространение фейка о работе в Украине тайных американских биолабораторий, откуда якобы могут происходить опасные вирусы."
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22.05.2020 11:57 Ответить
путин-***** шел той же дорогой когда пришел к власти - убрал не зависимые медиа....
наш под-хуйленок решил повторить....- убирает в первую очередь про-украинские медиа, как медиа оппозиционные этому Зе-гниде с ****** чужого народа...
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22.05.2020 12:00 Ответить
Задача довести процент прокремлевских СМИ в Украине или как минимум лояльных курсу " Зе заглянувшего в глаза Пу" с нынешних 70% до 99%. ( с этим все как раз понятно если учитывать что "несут" каналы Медведчука- Левочкина- Фирташа", а теперь еще и их союзника Бени и т.д.)
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22.05.2020 12:07 Ответить
Нацрада ТРМ почала наступ на телеканал "Еспресо", - Костинський - Цензор.НЕТ 588
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22.05.2020 12:14 Ответить
До чо ж гидко читати та слухати всіх шлюх--журналістів.які за гроші будуть робити все. А герасим"юк ще та стара подстилка.
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22.05.2020 12:17 Ответить
Це один з небагатьох каналів, який називає речі своїми іменами.
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22.05.2020 12:25 Ответить
Так а шо, ббс уже не украинская, а европейская передача? Та вы шо, вчера комментаторы так распинались.
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22.05.2020 13:28 Ответить
А,хто цей канал дивиться?
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22.05.2020 14:28 Ответить
Вы не с той стороны окопов. Они не наступают, а бегут от Г+Г
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22.05.2020 15:28 Ответить
 
 