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Новини
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Нацрада ТРМ почала наступ на телеканал "Еспресо", - Костинський

Нацрада ТРМ почала наступ на телеканал

Колишній член Нацради з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський заявив, що рада розпочала наступ на телеканал "Еспресо" у зв'язку з трансляцією передач Української редакції "Радіо Свобода" та "BBC NEWS Україна".

Про це Костинський написав на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"7 травня, на своєму попередньому засіданні, Національна рада відмовилася переоформити ліцензію телеканалу "Еспресо" - в частині програмної концепції. Треба зазначити, що телеканал ще в березні звернувся до регулятора з проханням дозволити транслювати європейські передачі обсягом 2,5 години, що зумовлено складною економічною ситуацією", - написав Костинський.

За його словами, розгляд питання, за пропозицією Ольги Герасим'юк, був відкладений на невизначений час. Голова Національної ради заявила, що для переоформлення ліцензії мовник має надати "обґрунтування", чому він вирішив транслювати іноземний продукт.

"Насправді, вимога Ольги Герасим'юк вже мала ознаки непрямого тиску на телеканал, тому що закон не передбачає такої практики, і в діяльності Національної ради, наскільки пам'ятаю, ніколи не траплялося випадків, коли регулятор вимагав письмових пояснень щодо внесення несуттєвих змін у програмне наповнення ефіру. Законом передбачено лише одне - телеканал або радіостанція звертається з відповідною заявою, і Національна рада її задовольняє", - наголосив колишній член Нацради.

Також читайте: Нацрада перевірить "Еспресо" через програми "Радіо Свобода" і "ВВС NEWS Україна", канал заявляє про політичні репресії

Він зазначив, що станом на сьогодні, через два тижні, питання про переоформлення ліцензії "Еспресо" навіть не потрапило в порядок денний засідання та не було внесено з голосу. Натомість Національна рада з голосу внесла проєкт рішення та більшістю голосів ухвалила рішення про призначення телеканалу перевірки.

За словами Костинського, мовнику інкримінується трансляція передач "Радіо Свобода", а також "ВВС NEWS Україна" обсягом 1 година 11 хвилин. Регулятор підозрює, що "Еспресо" зменшило мінімальну частку національного аудіовізуального продукту на 4%.

За призначення перевірки "Еспресо" проголосували:

  • Ольга Герасим'юк, Голова Національної ради
  • Валентин Коваль, Перший заступник голови
  • Олег Черниш, Заступник голови
  • Юрій Зіневич, Відповідальний секретар (автор проєкту рішення)
  • Олена Ніцко, членкиня Національної ради
  • Тетяна Руденко, членкиня Національної ради

"Сьогодні вже неозброєним оком видно, що Національна рада пішла у наступ проти телеканалу та, загалом, перебуває у пошуку будь-яких підстав для призначення перевірок незалежним мовникам. Національна рада примудряється замість підтримки ще й "наздоганяти" своїх ліцензіатів. Як заявляв раніше, медіарегулятор, більшість членів якого є колишніми співробітниками "1+1" та "Кварталу 95", створює умови для згортання свободи слова", - зазначив Сергій Костинський.

На його думку, діяльність Нацради загрожує існуванню незалежного телерадіомовлення в Україні - особливо тих мовників, в ефірі яких піддаються критиці Президент та чинна влада.

"Метою тиску Національної ради, на мою думку, є позбавлення таких незалежних телеканалів і радіостанцій права на ефірне мовлення", - переконаний ексчлен Нацради.

Нацрада ТРМ почала наступ на телеканал Еспресо, - Костинський 01
Нацрада ТРМ почала наступ на телеканал Еспресо, - Костинський 02

Читайте: Нацрада ТРМ відкрито порушила закон щодо каналу "Еспресо", - Княжицький

Автор: 

Нацрада ТРМ (458) свобода слова (390) ЗМІ (1357) Костинський Сергій (72)


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Топ коментарі
+8
И что? И ничего. Пересични громадяне проглотят это, даже не поморщившись. Никто не выйдет на майдан, никто не будет требовать выгнать проституток, назначенных клоуном из своей шоу-когорты. Прощайтесь с надеждами на европейское будущее в этой стране. Или... вытаскивайте покрышки.
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22.05.2020 11:54
+8
Бенина прислуга во главе с "гуру украинской журналистики" Герасимюк назначены в Набсовет не для того, чтобы защищать украинский медийный продукт.

8 мая 2020 года.

"Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания решил не назначать внеплановую проверку телеканал "1+1" за распространение фейка о работе в Украине тайных американских биолабораторий, откуда якобы могут происходить опасные вирусы."
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22.05.2020 11:57
+6
Нацрада ТРМ почала наступ на телеканал "Еспресо", - Костинський - Цензор.НЕТ 588
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22.05.2020 12:14
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И что? И ничего. Пересични громадяне проглотят это, даже не поморщившись. Никто не выйдет на майдан, никто не будет требовать выгнать проституток, назначенных клоуном из своей шоу-когорты. Прощайтесь с надеждами на европейское будущее в этой стране. Или... вытаскивайте покрышки.
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22.05.2020 11:54 Відповісти
Нацсовет ТРВ начал наступление на телеканал "Еспрессо", - Костинский - Цензор.НЕТ 1786
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22.05.2020 11:58 Відповісти
Еврей Зеленский клоун ты своей шобле закупил билеты до Ростова а меленький ублюдок мелко пакостная глистово кривоОопинское недоразумение ты на кого не той физиологии свою хайло открываешь то убогое недоделанное брошенное в роддоме после родов с 5 этажа под КРАЗ и чудом выжившее уродом????????
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22.05.2020 12:49 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/05/22/7252702/ ГБР срочно вызвало Порошенко на допрос
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22.05.2020 11:56 Відповісти
Срочно... на 26-е мая.
Можно и в Миннесоту сгонять.
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22.05.2020 12:27 Відповісти
Бенина прислуга во главе с "гуру украинской журналистики" Герасимюк назначены в Набсовет не для того, чтобы защищать украинский медийный продукт.

8 мая 2020 года.

"Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания решил не назначать внеплановую проверку телеканал "1+1" за распространение фейка о работе в Украине тайных американских биолабораторий, откуда якобы могут происходить опасные вирусы."
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22.05.2020 11:57 Відповісти
путин-***** шел той же дорогой когда пришел к власти - убрал не зависимые медиа....
наш под-хуйленок решил повторить....- убирает в первую очередь про-украинские медиа, как медиа оппозиционные этому Зе-гниде с ****** чужого народа...
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22.05.2020 12:00 Відповісти
Задача довести процент прокремлевских СМИ в Украине или как минимум лояльных курсу " Зе заглянувшего в глаза Пу" с нынешних 70% до 99%. ( с этим все как раз понятно если учитывать что "несут" каналы Медведчука- Левочкина- Фирташа", а теперь еще и их союзника Бени и т.д.)
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22.05.2020 12:07 Відповісти
Нацрада ТРМ почала наступ на телеканал "Еспресо", - Костинський - Цензор.НЕТ 588
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22.05.2020 12:14 Відповісти
До чо ж гидко читати та слухати всіх шлюх--журналістів.які за гроші будуть робити все. А герасим"юк ще та стара подстилка.
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22.05.2020 12:17 Відповісти
Це один з небагатьох каналів, який називає речі своїми іменами.
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22.05.2020 12:25 Відповісти
Так а шо, ббс уже не украинская, а европейская передача? Та вы шо, вчера комментаторы так распинались.
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22.05.2020 13:28 Відповісти
А,хто цей канал дивиться?
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22.05.2020 14:28 Відповісти
Вы не с той стороны окопов. Они не наступают, а бегут от Г+Г
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22.05.2020 15:28 Відповісти
 
 