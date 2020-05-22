Массовое убийство на Житомирщине: часть погибших были приятелями мужчины, открывшего стрельбу

В ходе конфликта жертвами стрелка стали его приятели-киевляне, с которыми он встречался не первый раз.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "Сегодня" рассказала жена подозреваемого.

"Задержан мой муж. Все это произошло на берегу пруда. Там, где выпивается водка, - всегда конфликт. Мой муж - человек вспыльчивый. Он уже признал свою вину. Что стало причиной конфликта? Муж успел мне сказать, что конфликт разгорелся из-за слов его приятелей о том, что они воевали, а он своих детей не пустил в армию", - рассказала супруга.

Женщина добавила, что часть погибших были приятелями мужа, которые неоднократно приезжали к нему порыбачить. Заканчивая разговор, она риторически добавила: "Хорошо в нашей семье уже не будет никогда".

Напомним, в ночь на пятницу, 22 мая, в лесу Житомирской области мужчина расстрелял семь человек.

Позже СМИ сообщили, что среди погибших военнослужащие Национальной гвардии Украины, батальона имени Кульчицкого, а также волонтер.

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