Массовое убийство на Житомирщине: часть погибших были приятелями мужчины, открывшего стрельбу
В ходе конфликта жертвами стрелка стали его приятели-киевляне, с которыми он встречался не первый раз.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "Сегодня" рассказала жена подозреваемого.
"Задержан мой муж. Все это произошло на берегу пруда. Там, где выпивается водка, - всегда конфликт. Мой муж - человек вспыльчивый. Он уже признал свою вину. Что стало причиной конфликта? Муж успел мне сказать, что конфликт разгорелся из-за слов его приятелей о том, что они воевали, а он своих детей не пустил в армию", - рассказала супруга.
Женщина добавила, что часть погибших были приятелями мужа, которые неоднократно приезжали к нему порыбачить. Заканчивая разговор, она риторически добавила: "Хорошо в нашей семье уже не будет никогда".
Напомним, в ночь на пятницу, 22 мая, в лесу Житомирской области мужчина расстрелял семь человек.
Позже СМИ сообщили, что среди погибших военнослужащие Национальной гвардии Украины, батальона имени Кульчицкого, а также волонтер.
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Аккуратнее будь, а то за Фединой и Марусей по делу пойдешь))
не надо делать из тех кто служил в АТО ангелов. Тем более - добровольцев. Никакой ответственности, а самомнения - дохерища. В основном заслуга добровольцев - раздувание зрады и зеленский - президент.
Чет,Олежка,от тебя душком коллаборантным попахивает...
https://censor.net/news/3197306/massovoe_ubiyistvo_na_jitomirschine_chast_pogibshih_byli_priyatelyami_mujchiny_otkryvshego_strelbu
Я всегда говорил,что человек хуже скотины.
А в этом происшествии обе стороны скорее всего были криминалом, отсюда и радикальный финал.
Тут больше информации.
По поводу ,как вы сказали ватанов,то в споре вроде бы как один патриот а второй ватан,а ватан ли? Может два патриота,но по разному видят? В последнее время я всё меньше и меньше верю в патриотизм патриотов,видя алчность и криминал в их деяниях.Осталось много порядочных людей,но порядочные люди не кричат о патриотизме ,а просто молча делают Украину чище и лучше.
Ко всем патриотам я тоже отношусь крайне скептически (а если они мелькают в новостях - так вообще) и уверен, что если большинство из них поскрести, то под глянцевой поверхностью лжи там будет старая добрая банальная гниль.
Привіт армяну, виконавцівців вибивать гроші послали вв, мусорків, хоч і атошників
https://www.economics-prorok.com/2020/05/%d0%b1%d0%be%d0%b9%d0%bd%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d0%b6%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%80%d1%89%d0%b8%d0%bd%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bb%d1%8f%d0%bd%d1%8b-%d1%81%d0%b5%d0%bc.html#more-103915