Несмотря на возникшую проблему из-за назначения Саакашвили, мы продолжаем стратегическое партнерство с Украиной, - глава МИД Грузии Залкалиани

Посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе, вызванный из Киева в Тбилиси, в понедельник выйдет из обязательного 14-дневного карантина по коронавирусу и встретится с главой грузинского МИД Давидом Залкалиани.

"Мы пройдем с послом все детали вопросов, связанных с отношениями с Украиной и обсудим планы будущего сотрудничества. Несмотря на серьезную возникшую проблему, мы продолжаем стратегическое партнерство с Украиной", - сказал Залкалиани на брифинге в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом он отметил, что необходим "серьезный анализ того, как должны продолжиться двусторонние отношения".

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В четверг, 7 мая президент Владимир Зеленский назначил экс-президента Грузии, бывшего главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.

Позже стало известно, что Грузия отзывает посла из Украины для консультаций в связи с назначением Саакашвили.