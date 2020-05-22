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Несмотря на возникшую проблему из-за назначения Саакашвили, мы продолжаем стратегическое партнерство с Украиной, - глава МИД Грузии Залкалиани

Несмотря на возникшую проблему из-за назначения Саакашвили, мы продолжаем стратегическое партнерство с Украиной, - глава МИД Грузии Залкалиани

Посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе, вызванный из Киева в Тбилиси, в понедельник выйдет из обязательного 14-дневного карантина по коронавирусу и встретится с главой грузинского МИД Давидом Залкалиани.

"Мы пройдем с послом все детали вопросов, связанных с отношениями с Украиной и обсудим планы будущего сотрудничества. Несмотря на серьезную возникшую проблему, мы продолжаем стратегическое партнерство с Украиной", - сказал Залкалиани на брифинге в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом он отметил, что необходим "серьезный анализ того, как должны продолжиться двусторонние отношения".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Саакашвили: грузинскому народу грозит массовый голод, если отношения между Киевом и Тбилиси будут испорчены

В четверг, 7 мая президент Владимир Зеленский назначил экс-президента Грузии, бывшего главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.

Позже стало известно, что Грузия отзывает посла из Украины для консультаций в связи с назначением Саакашвили.

Автор: 

Грузия (4499) Саакашвили Михеил (3307) Шарашенидзе (6)


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Топ комментарии
+5
А когда Порошенко назначал и дал гражданство, не имели? Какая то странная политика.
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22.05.2020 13:34
+5
Да успокойтесь вы уже и забудьте про Саакашвили. Михо гражданин Украины уже давно. Ловите лучше кацапов у себя и тех кто водит их в грузинский парламент
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22.05.2020 13:38
+2
Был прошлым летом в Грузии - встретил только 2 человек которые говорили про Саакашвили хорошо , все остальные только плохо - но все чно все реально пострленно было при Саакашвили... Население быдлячее с мозгом съеденным ватным ТВ . Нихрена не понимают и не помнят что было 5 лет назад ...
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22.05.2020 13:38
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А когда Порошенко назначал и дал гражданство, не имели? Какая то странная политика.
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22.05.2020 13:34 Ответить
А коли він був засуджений і коли отримав громадянство?
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22.05.2020 13:37 Ответить
Зможете самотійно розібритися з тим, чим відрізняється слідство від вироку?
"Президент Украины Владимир Зеленский отменил решение пятого главы государства Петра Порошенко о лишении гражданства Украины экс-главы Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили."
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22.05.2020 13:41 Ответить
Почему не требовали выдачи от Польши или США? Почему он не в розыске интерпола? А может требовали, а те послали их к нехорошей маме.
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22.05.2020 13:46 Ответить
Грузины ждали разрешения от "генерального партнера" сглотнуть, а до тех пор держали во рту, незная как поступить. Что могут требовать 3 млн. от 400 млн.? Недавно слушал расказ немки коллеги от поездки в грузию, беда да и только.
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22.05.2020 19:21 Ответить
Да успокойтесь вы уже и забудьте про Саакашвили. Михо гражданин Украины уже давно. Ловите лучше кацапов у себя и тех кто водит их в грузинский парламент
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22.05.2020 13:38 Ответить
Был прошлым летом в Грузии - встретил только 2 человек которые говорили про Саакашвили хорошо , все остальные только плохо - но все чно все реально пострленно было при Саакашвили... Население быдлячее с мозгом съеденным ватным ТВ . Нихрена не понимают и не помнят что было 5 лет назад ...
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22.05.2020 13:38 Ответить
До прихода Саакашвили у меня Грузия ассоциировалась с бандитской абхазией или чечней куда хоть пьяным хоть трезвым у меня даже мысли небыло бы поехать. Каждый второй там был вор в законе или домушник. Саакашвили приоткрыл Грузию для всего мира, порозганял ворье, провел реальные реформы, начал грандиозные стройки. Но походу после ухода оттуда Саакашвили да еще при помощи кацапов Грузия вернется в свое прошлое очень быстро.
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22.05.2020 13:59 Ответить
Так уже Никита сплош и рядом , молятся на кацапов ...
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22.05.2020 14:15 Ответить
Бггг
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22.05.2020 13:39 Ответить
Дякую
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22.05.2020 13:42 Ответить
а куда вы нахрен денитесь? кто боржоми покупать будет???
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22.05.2020 13:42 Ответить
ТБИЛИСИ - Одна из крупнейших финансово-промышленных групп России «Альфа-Групп» приобрела у семьи грузинского бизнесмена Бадри Патаркацишвили часть акций компании IDS Borjomi.
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22.05.2020 13:49 Ответить
Ешь вода и пей вода..
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22.05.2020 13:55 Ответить
Весь импортный Боржоми, делают на Малой Арнаутской
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22.05.2020 19:26 Ответить
Гамарджоба задний ход. А так возмущались..
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22.05.2020 13:54 Ответить
Аналізуй-дістанеш буй.Саакашвілі навіть українську мову вивчив на відміну від путлерасів поросенчих в Україні.Тому стосунки друзів до шавок моржових відношення не мають-Шавки гавкають,а караван іде до стратегічного партнерства.https://www.youtube.com/watch?v=fVnt67kPwlM
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22.05.2020 14:22 Ответить
. . . г-н Саакашвили - украинскому ворью во власти: "Я сделал из Грузии "конфетку", а вы за 30 лет из индустриальной Украины - найбеднейшую в Европе, хотя сами при этом стали миллионерами"
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22.05.2020 19:05 Ответить
Вот и чудненько. Утёрлись и заткнулись.
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23.05.2020 00:17 Ответить
 
 