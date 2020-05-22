За последний месяц СБУ запретила въезд в Украину 41 иностранцу. ИНФОГРАФИКА

За последний месяц Служа безопасности Украины запретила въезд на территорию Украины 41 иностранцу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

По данным СБУ, среди лиц, которым был запрещен въезд, - российские пропагандисты, члены террористических организаций, сепаратисты и сторонники неонацизма.



Инфографика: СБУ/Facebook

В ведомстве также напомнили, что СБУ принимает такие решения в отношении лиц, действия которых несут угрозу национальной безопасности и территориальной целостности Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российскому исполнителю Долматову (рэпер Гуф) запрещен въезд в Украину, - СБУ

Напомним, ранее Украина на три года продлила санкции против "ВКонтакте", "Одноклассников", "Mail.ru", на год – против "Яндекса", "Лаборатории Касперского" и "Доктор Веб".

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