За последний месяц СБУ запретила въезд в Украину 41 иностранцу. ИНФОГРАФИКА
За последний месяц Служа безопасности Украины запретила въезд на территорию Украины 41 иностранцу.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.
По данным СБУ, среди лиц, которым был запрещен въезд, - российские пропагандисты, члены террористических организаций, сепаратисты и сторонники неонацизма.
В ведомстве также напомнили, что СБУ принимает такие решения в отношении лиц, действия которых несут угрозу национальной безопасности и территориальной целостности Украины.
Напомним, ранее Украина на три года продлила санкции против "ВКонтакте", "Одноклассников", "Mail.ru", на год – против "Яндекса", "Лаборатории Касперского" и "Доктор Веб".
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