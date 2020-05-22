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Новости
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За последний месяц СБУ запретила въезд в Украину 41 иностранцу. ИНФОГРАФИКА

За последний месяц СБУ запретила въезд в Украину 41 иностранцу. ИНФОГРАФИКА

За последний месяц Служа безопасности Украины запретила въезд на территорию Украины 41 иностранцу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

По данным СБУ, среди лиц, которым был запрещен въезд, - российские пропагандисты, члены террористических организаций, сепаратисты и сторонники неонацизма.

За последний месяц СБУ запретила въезд в Украину 41 иностранцу 01
Инфографика: СБУ/Facebook

В ведомстве также напомнили, что СБУ принимает такие решения в отношении лиц, действия которых несут угрозу национальной безопасности и территориальной целостности Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российскому исполнителю Долматову (рэпер Гуф) запрещен въезд в Украину, - СБУ

Напомним, ранее Украина на три года продлила санкции против "ВКонтакте", "Одноклассников", "Mail.ru", на год – против "Яндекса", "Лаборатории Касперского" и "Доктор Веб".

Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО от 14 мая 2020 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)"

За последний месяц СБУ запретила въезд в Украину 41 иностранцу 02

запрет (1705) Зюганов Геннадий (100) нацбезопасность (226) пропаганда (3670) СБУ (19864) терроризм (18689)


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почему не всем кацапам поголовно?
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22.05.2020 14:24 Ответить
Цифры с потолка и ни о чем.
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22.05.2020 14:35 Ответить
А что зюганов через 3 года перестанет быть коммунистом?
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22.05.2020 14:56 Ответить
на 15 лет запретить-как на кацапии.
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22.05.2020 15:57 Ответить
 
 