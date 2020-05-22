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За останній місяць СБУ заборонила в'їзд в Україну 41 іноземцю. ІНФОГРАФІКА

За останній місяць СБУ заборонила в'їзд в Україну 41 іноземцю. ІНФОГРАФІКА

За останній місяць Служба безпеки України заборонила в'їзд на територію України 41 іноземцю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ у Facebook.

За даними СБУ, серед осіб, яким було заборонено в'їзд, - російські пропагандисти, члени терористичних організацій, сепаратисти та прихильники неонацизму.

За останній місяць СБУ заборонила вїзд в Україну 41 іноземцю 01
Інфографіка: СБУ/Facebook

У відомстві також нагадали, що СБУ ухвалює такі рішення щодо осіб, дії яких несуть загрозу національній безпеці і територіальній цілісності України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російському виконавцю Долматову (репер Гуф) заборонено в'їзд в Україну, - СБУ

Нагадаємо, раніше Україна на три роки продовжила санкції проти "ВКонтакте", "Однокласників", "Mail.ru", на рік - проти "Яндекса", "Лабораторії Касперського" і "Доктор Веб".

Президент Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення РНБО від 14 травня 2020 року "Про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інші обмежувальних заходів (санкції)"

За останній місяць СБУ заборонила вїзд в Україну 41 іноземцю 02

Автор: 

заборона (1448) Зюганов Геннадій (31) нацбезпека (161) пропаганда (2796) СБУ (12783) тероризм (2865)


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почему не всем кацапам поголовно?
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22.05.2020 14:24 Відповісти
Цифры с потолка и ни о чем.
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22.05.2020 14:35 Відповісти
А что зюганов через 3 года перестанет быть коммунистом?
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22.05.2020 14:56 Відповісти
на 15 лет запретить-как на кацапии.
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22.05.2020 15:57 Відповісти
 
 