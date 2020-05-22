За останній місяць СБУ заборонила в'їзд в Україну 41 іноземцю. ІНФОГРАФІКА
За останній місяць Служба безпеки України заборонила в'їзд на територію України 41 іноземцю.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ у Facebook.
За даними СБУ, серед осіб, яким було заборонено в'їзд, - російські пропагандисти, члени терористичних організацій, сепаратисти та прихильники неонацизму.
У відомстві також нагадали, що СБУ ухвалює такі рішення щодо осіб, дії яких несуть загрозу національній безпеці і територіальній цілісності України.
Нагадаємо, раніше Україна на три роки продовжила санкції проти "ВКонтакте", "Однокласників", "Mail.ru", на рік - проти "Яндекса", "Лабораторії Касперського" і "Доктор Веб".
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