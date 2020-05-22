За останній місяць СБУ заборонила в'їзд в Україну 41 іноземцю. ІНФОГРАФІКА

За останній місяць Служба безпеки України заборонила в'їзд на територію України 41 іноземцю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ у Facebook.

За даними СБУ, серед осіб, яким було заборонено в'їзд, - російські пропагандисти, члени терористичних організацій, сепаратисти та прихильники неонацизму.



Інфографіка: СБУ/Facebook

У відомстві також нагадали, що СБУ ухвалює такі рішення щодо осіб, дії яких несуть загрозу національній безпеці і територіальній цілісності України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російському виконавцю Долматову (репер Гуф) заборонено в'їзд в Україну, - СБУ

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