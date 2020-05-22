ОГП взял на контроль расследование массового убийства на Житомирщине
Офис генпрокурора будет контролировать ход расследования убийства 7 мужчин в Житомирской области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ОГП.
В пятницу, 22 мая 2020 года, под процессуальным руководством прокуратуры Житомирской области, Следственным управлением ГУ Нацполиции в области начато уголовное производство по факту смертельного ранения семи человек (ч. 2 ст. 115 УК Украины).
Состояние досудебного расследования и процессуального руководства в уголовном производстве взято на контроль Офисом Генерального прокурора", - говорится в сообщении.
По данным следствия, инцидент произошел около часа ночи 22 мая 2020 года возле водоема, в селе Новоселица Попельнянского района. Между арендатором пруда и группой лиц возник конфликт, в ходе которого арендатор водоема из охотничьего ружья смертельно ранил 7 мужчин. По предварительной информации, среди них - бывшие участники АТО, военнослужащие Нацгвардии и волонтеры.
Сейчас арендатор водоема задержан в порядке ст. 208 УПК, охотничье ружье изъято. На месте происшествия продолжают работать следственно-оперативные группы и экспертно-криминалистическая лаборатория Житомирского научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины.
Устанавливаются причины конфликта и обстоятельства совершения уголовного преступления.
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Я этого ожидал, с того момента как узнал - что пародия на клоуна янелох, лидирует на выборах! Всё как и при хаме! Надеюсь, greenpots и до границы не доедет!