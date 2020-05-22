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ОГП взял на контроль расследование массового убийства на Житомирщине

ОГП взял на контроль расследование массового убийства на Житомирщине

Офис генпрокурора будет контролировать ход расследования убийства 7 мужчин в Житомирской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ОГП.

В пятницу, 22 мая 2020 года, под процессуальным руководством прокуратуры Житомирской области, Следственным управлением ГУ Нацполиции в области начато уголовное производство по факту смертельного ранения семи человек (ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Состояние досудебного расследования и процессуального руководства в уголовном производстве взято на контроль Офисом Генерального прокурора", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Мужчина, открывший стрельбу на Житомирщине, ранее привлекался к ответственности за нарушение правил хранения охотничьего оружия, - СМИ. ФОТОрепортаж18+

По данным следствия, инцидент произошел около часа ночи 22 мая 2020 года возле водоема, в селе Новоселица Попельнянского района. Между арендатором пруда и группой лиц возник конфликт, в ходе которого арендатор водоема из охотничьего ружья смертельно ранил 7 мужчин. По предварительной информации, среди них - бывшие участники АТО, военнослужащие Нацгвардии и волонтеры.

Сейчас арендатор водоема задержан в порядке ст. 208 УПК, охотничье ружье изъято. На месте происшествия продолжают работать следственно-оперативные группы и экспертно-криминалистическая лаборатория Житомирского научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины.

Устанавливаются причины конфликта и обстоятельства совершения уголовного преступления.

расстрел (499) убийство (6478) Офис Генпрокурора (2461) Житомирская область (1387)


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Топ комментарии
+9
Классно порыбачили. Хотя пишут, что там были коршуны авакова, менты из тыла, косящие под атошников, приехавшии за данью, от хазяина ставка. читал в фейсбуке
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22.05.2020 15:12
+6
ОГП - Организованная Группа Преступников
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22.05.2020 15:26
+4
ОПГ зелебобы взяло под контроль?
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22.05.2020 15:26
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Классно порыбачили. Хотя пишут, что там были коршуны авакова, менты из тыла, косящие под атошников, приехавшии за данью, от хазяина ставка. читал в фейсбуке
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22.05.2020 15:12 Ответить
>>> https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=194014822067159&id=100043759263527 ТЫЦ <<<
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22.05.2020 15:14 Ответить
Она прямым текстом пищет - "мне одна баба сказала, что слышала, что...." Вы совсем не адекватный верить такой писанине? Вы за кого голосовали?
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22.05.2020 15:49 Ответить
Я хз, там фотки есть ниже по ссылкам. Так на столе "водник", а водяра и конопля вещи не совместимые. хз чо там было. уважающий себя офицер не будет драп курить
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22.05.2020 15:55 Ответить
А що говорить сам стрілок?! Чому наші журналісти ще досі не дізналися в нього особисто мотиви. Щоб людина сама змогла пояснити причину своїх дій. Дуже це потрібно щоб зрозуміти хто правий, а хто ні. І що могло спонукати людину зробити таке. А вже потім нам всим стане зрозуміло чи заслуговує він довічне чи можливо жертви теж заслужили такий кінець.
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22.05.2020 15:18 Ответить
https://antikor.com.ua/articles/382151-vbivstvo_simoh_vijsjkovosluhbovtsiv_i_volonteriv_zjavilisja_foto_ta_podrobitsi_zvirjachoji_rozpravi_na_hitomirshchini
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22.05.2020 15:29 Ответить
Мужик с дробовиком походу Джон Рембо. Положил 7рых, и как видно по фото у них было чем отстреливаться...
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22.05.2020 15:34 Ответить
Ага киберспортсмен... А може гниди так дістали, що просто прийшлося прийняти рішення. А вже потім і тренування не потрібні.
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22.05.2020 15:39 Ответить
классика же
ОГП взяв на контроль розслідування масового вбивства на Житомирщині - Цензор.НЕТ 5807
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22.05.2020 15:45 Ответить
А взагалі, щоб не повернулися 90-ті, саме так має закінчуватися розмова підприємця з "кришою" з тією яка вважає, що хтось має працювати, а хтось доїти тих хто працює.
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22.05.2020 15:50 Ответить
Прочитай, люди знающего стрелка что пишут. Похоже что человек применил самооборону. И пора бы уже разрешить оружие на своей территории - как это разрешено в США! И никакой АТОшник не заявится на часную территорию или арендованную! Власть нарывается!!! https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=194014822067159&id=100043759263527
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22.05.2020 16:00 Ответить
опять читаешь как ОПГ %%
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22.05.2020 15:20 Ответить
ОГП - Организованная Группа Преступников
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22.05.2020 15:26 Ответить
Буде як в Княжичах. Здіймуть бучу і заткнуться. А хто кого перестріляв і з яких мотивів залишиться поза межами уваги суспільства.
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22.05.2020 15:24 Ответить
ОПГ зелебобы взяло под контроль?
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22.05.2020 15:26 Ответить
что там брать под контроль!!! Это ведь не алмазные прокурваторы!!
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22.05.2020 15:28 Ответить
Ну, раз взялось ОПГ, тим паче не убил а ранил, хотя и смертельно то шо уж...
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22.05.2020 15:29 Ответить
https://www.zhitomir.info/news_192303.html Житомир.info | Подробиці масового вбивства в Житомирській області: у чоловіка, який розстріляв сімох людей, начальник поліції вимагав хабар
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22.05.2020 15:31 Ответить
Один - семерых...? АТОшников...? Да эти арендаторы суровые чоловики! Може з них батальон собрать и в АТО? Командир уже есть, ему бы зам по лит(р)у подобрать и сепараторам пиз..., короче сами сдадутся.
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22.05.2020 15:35 Ответить
https://www.facebook.com/100027291408090/posts/567144220871953/?app=fbl
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22.05.2020 15:53 Ответить
я вот только не пойму одно, судя по кацапской версии, АТОшники приходили за данью к чуваку. но если посмотреть фото, то там практически все растрелянные спали. шо-то усы отклевиваются от кацапских "правдорубов". по факту, тут умышеленно убийство и пожизненный срок для 58-летнего чмыря.
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22.05.2020 16:01 Ответить
Легли спать, никто не думал, что этим закончится, а надо думать.
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22.05.2020 16:05 Ответить
С АКМом на рыбалку ездить у рыбаков не принято. И на улице (с автоматом) при нынешней погоде рыбаки спать не станут, даже по пьяни.
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22.05.2020 16:29 Ответить
Какую работу?
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22.05.2020 16:38 Ответить
Вот и началась охота на людей...
Я этого ожидал, с того момента как узнал - что пародия на клоуна янелох, лидирует на выборах! Всё как и при хаме! Надеюсь, greenpots и до границы не доедет!
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22.05.2020 16:12 Ответить
Я не розумію нашого бидла яке з такою впевненістю захищає вбивцю ,думаю з такою радістю його захищають і на рос. тв.Розстріляв людей що стало причиною швидше за все алкоголь чи неадикватність того арендаря,сімї втратили рідних .А вся ця жахлива трагедія розігруєтся щоб всіх атовців і вулантерів дискридитувати.
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23.05.2020 02:39 Ответить
 
 