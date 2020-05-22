ОГП взял на контроль расследование массового убийства на Житомирщине

Офис генпрокурора будет контролировать ход расследования убийства 7 мужчин в Житомирской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ОГП.

В пятницу, 22 мая 2020 года, под процессуальным руководством прокуратуры Житомирской области, Следственным управлением ГУ Нацполиции в области начато уголовное производство по факту смертельного ранения семи человек (ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Состояние досудебного расследования и процессуального руководства в уголовном производстве взято на контроль Офисом Генерального прокурора", - говорится в сообщении.

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По данным следствия, инцидент произошел около часа ночи 22 мая 2020 года возле водоема, в селе Новоселица Попельнянского района. Между арендатором пруда и группой лиц возник конфликт, в ходе которого арендатор водоема из охотничьего ружья смертельно ранил 7 мужчин. По предварительной информации, среди них - бывшие участники АТО, военнослужащие Нацгвардии и волонтеры.

Сейчас арендатор водоема задержан в порядке ст. 208 УПК, охотничье ружье изъято. На месте происшествия продолжают работать следственно-оперативные группы и экспертно-криминалистическая лаборатория Житомирского научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины.

Устанавливаются причины конфликта и обстоятельства совершения уголовного преступления.