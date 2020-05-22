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Новини
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ОГП взяв на контроль розслідування масового вбивства на Житомирщині

ОГП взяв на контроль розслідування масового вбивства на Житомирщині

Офіс Генпрокурора контролюватиме хід розслідування вбивства 7 чоловіків у Житомирській області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ОГП.

"У п’ятницю, 22 травня 2020 року, за процесуального керівництва прокуратури Житомирської області, Слідчим управлінням ГУ Нацполіції в області розпочато кримінальне провадження за фактом смертельного поранення семи осіб (ч. 2 ст. 115 КК України).

Стан досудового розслідування і процесуального керівництва в кримінальному провадженні взято на контроль Офісом Генерального прокурора", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Чоловік, який відкрив стрілянину на Житомирщині, раніше притягувався до відповідальності за порушення правил зберігання мисливської зброї, - ЗМІ. ФОТОрепортаж 18+

За даними слідства, подія сталася близько першої ночі 22 травня 2020 року неподалік водойми, що у селі Новоселиця Попільнянського району. Між орендарем ставу і групою осіб виник конфлікт, під час якого орендар водойми із мисливської рушниці смертельно поранив 7 чоловіків. За попередньою інформацією, серед них – колишні учасники АТО, військовослужбовці Нацгвардії та волонтери.

Наразі орендаря водойми затримано у порядку ст. 208 КПК, мисливську рушницю вилучено. На місці події продовжують працювати слідчо-оперативні групи та експертно-криміналістична лабораторія Житомирського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

Встановлюються причини конфлікту та обставини скоєння кримінального правопорушення.

Автор: 

розстріл (263) вбивство (3082) Офіс Генпрокурора (3243) Житомирська область (1256)


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Топ коментарі
+9
Классно порыбачили. Хотя пишут, что там были коршуны авакова, менты из тыла, косящие под атошников, приехавшии за данью, от хазяина ставка. читал в фейсбуке
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22.05.2020 15:12
+6
ОГП - Организованная Группа Преступников
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22.05.2020 15:26
+4
ОПГ зелебобы взяло под контроль?
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22.05.2020 15:26
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Классно порыбачили. Хотя пишут, что там были коршуны авакова, менты из тыла, косящие под атошников, приехавшии за данью, от хазяина ставка. читал в фейсбуке
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22.05.2020 15:12 Відповісти
>>> https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=194014822067159&id=100043759263527 ТЫЦ <<<
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22.05.2020 15:14 Відповісти
Она прямым текстом пищет - "мне одна баба сказала, что слышала, что...." Вы совсем не адекватный верить такой писанине? Вы за кого голосовали?
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22.05.2020 15:49 Відповісти
Я хз, там фотки есть ниже по ссылкам. Так на столе "водник", а водяра и конопля вещи не совместимые. хз чо там было. уважающий себя офицер не будет драп курить
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22.05.2020 15:55 Відповісти
А що говорить сам стрілок?! Чому наші журналісти ще досі не дізналися в нього особисто мотиви. Щоб людина сама змогла пояснити причину своїх дій. Дуже це потрібно щоб зрозуміти хто правий, а хто ні. І що могло спонукати людину зробити таке. А вже потім нам всим стане зрозуміло чи заслуговує він довічне чи можливо жертви теж заслужили такий кінець.
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22.05.2020 15:18 Відповісти
https://antikor.com.ua/articles/382151-vbivstvo_simoh_vijsjkovosluhbovtsiv_i_volonteriv_zjavilisja_foto_ta_podrobitsi_zvirjachoji_rozpravi_na_hitomirshchini
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22.05.2020 15:29 Відповісти
Мужик с дробовиком походу Джон Рембо. Положил 7рых, и как видно по фото у них было чем отстреливаться...
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22.05.2020 15:34 Відповісти
Ага киберспортсмен... А може гниди так дістали, що просто прийшлося прийняти рішення. А вже потім і тренування не потрібні.
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22.05.2020 15:39 Відповісти
классика же
ОГП взяв на контроль розслідування масового вбивства на Житомирщині - Цензор.НЕТ 5807
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22.05.2020 15:45 Відповісти
А взагалі, щоб не повернулися 90-ті, саме так має закінчуватися розмова підприємця з "кришою" з тією яка вважає, що хтось має працювати, а хтось доїти тих хто працює.
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22.05.2020 15:50 Відповісти
Прочитай, люди знающего стрелка что пишут. Похоже что человек применил самооборону. И пора бы уже разрешить оружие на своей территории - как это разрешено в США! И никакой АТОшник не заявится на часную территорию или арендованную! Власть нарывается!!! https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=194014822067159&id=100043759263527
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22.05.2020 16:00 Відповісти
опять читаешь как ОПГ %%
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22.05.2020 15:20 Відповісти
ОГП - Организованная Группа Преступников
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22.05.2020 15:26 Відповісти
Буде як в Княжичах. Здіймуть бучу і заткнуться. А хто кого перестріляв і з яких мотивів залишиться поза межами уваги суспільства.
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22.05.2020 15:24 Відповісти
ОПГ зелебобы взяло под контроль?
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22.05.2020 15:26 Відповісти
что там брать под контроль!!! Это ведь не алмазные прокурваторы!!
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22.05.2020 15:28 Відповісти
Ну, раз взялось ОПГ, тим паче не убил а ранил, хотя и смертельно то шо уж...
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22.05.2020 15:29 Відповісти
https://www.zhitomir.info/news_192303.html Житомир.info | Подробиці масового вбивства в Житомирській області: у чоловіка, який розстріляв сімох людей, начальник поліції вимагав хабар
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22.05.2020 15:31 Відповісти
Один - семерых...? АТОшников...? Да эти арендаторы суровые чоловики! Може з них батальон собрать и в АТО? Командир уже есть, ему бы зам по лит(р)у подобрать и сепараторам пиз..., короче сами сдадутся.
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22.05.2020 15:35 Відповісти
https://www.facebook.com/100027291408090/posts/567144220871953/?app=fbl
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22.05.2020 15:53 Відповісти
я вот только не пойму одно, судя по кацапской версии, АТОшники приходили за данью к чуваку. но если посмотреть фото, то там практически все растрелянные спали. шо-то усы отклевиваются от кацапских "правдорубов". по факту, тут умышеленно убийство и пожизненный срок для 58-летнего чмыря.
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22.05.2020 16:01 Відповісти
Легли спать, никто не думал, что этим закончится, а надо думать.
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22.05.2020 16:05 Відповісти
С АКМом на рыбалку ездить у рыбаков не принято. И на улице (с автоматом) при нынешней погоде рыбаки спать не станут, даже по пьяни.
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22.05.2020 16:29 Відповісти
Какую работу?
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22.05.2020 16:38 Відповісти
Вот и началась охота на людей...
Я этого ожидал, с того момента как узнал - что пародия на клоуна янелох, лидирует на выборах! Всё как и при хаме! Надеюсь, greenpots и до границы не доедет!
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22.05.2020 16:12 Відповісти
Я не розумію нашого бидла яке з такою впевненістю захищає вбивцю ,думаю з такою радістю його захищають і на рос. тв.Розстріляв людей що стало причиною швидше за все алкоголь чи неадикватність того арендаря,сімї втратили рідних .А вся ця жахлива трагедія розігруєтся щоб всіх атовців і вулантерів дискридитувати.
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23.05.2020 02:39 Відповісти
 
 