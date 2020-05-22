ОГП взяв на контроль розслідування масового вбивства на Житомирщині

Офіс Генпрокурора контролюватиме хід розслідування вбивства 7 чоловіків у Житомирській області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ОГП.

"У п’ятницю, 22 травня 2020 року, за процесуального керівництва прокуратури Житомирської області, Слідчим управлінням ГУ Нацполіції в області розпочато кримінальне провадження за фактом смертельного поранення семи осіб (ч. 2 ст. 115 КК України).

Стан досудового розслідування і процесуального керівництва в кримінальному провадженні взято на контроль Офісом Генерального прокурора", - йдеться в повідомленні.

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За даними слідства, подія сталася близько першої ночі 22 травня 2020 року неподалік водойми, що у селі Новоселиця Попільнянського району. Між орендарем ставу і групою осіб виник конфлікт, під час якого орендар водойми із мисливської рушниці смертельно поранив 7 чоловіків. За попередньою інформацією, серед них – колишні учасники АТО, військовослужбовці Нацгвардії та волонтери.



Наразі орендаря водойми затримано у порядку ст. 208 КПК, мисливську рушницю вилучено. На місці події продовжують працювати слідчо-оперативні групи та експертно-криміналістична лабораторія Житомирського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.



Встановлюються причини конфлікту та обставини скоєння кримінального правопорушення.