Смягчения карантинных мер с 22 мая на Волыни не будет, - ОГА
В связи с эпидемической ситуацией в области, ослаблять или же прекращать противоэпидемические меры на территории Волынской области - не будут.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Волынской ОГА такое решение было принято на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Заместитель председателя облгосадминистрации Татьяна Щербак сообщила, что перейти ко второму этапу выхода из карантина область не может из-за высокого показателя заболеваемости на 100 тыс. населения.
"Инцидентность в области составляет 15,3 на 100 тыс. Этот показатель должен быть меньше 12-ти. Так как один из необходимых факторов превышает норму, то мы не имеем права принимать решения по ослаблению противоэпидемических мероприятий", - подчеркнула Щербак.
Напомним, ранее о продлении карантинных мер сообщила Львовщина, Закарпатье, Киевщина, а также Ривненщина.
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Що за маячня від нулівки? Навіть у Вікіпедії вказано що населення Волинської області: 1 038 457".
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
Станом на 22 травня у Волинській області зареєстровано 740 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР.
https://www.volynnews.com/news/all/na-volyni-za-dobu-vyiavyly-42-novykh-vypadky-COVID-19-v-********-442/