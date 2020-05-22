Смягчения карантинных мер с 22 мая на Волыни не будет, - ОГА

В связи с эпидемической ситуацией в области, ослаблять или же прекращать противоэпидемические меры на территории Волынской области - не будут.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Волынской ОГА такое решение было принято на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Заместитель председателя облгосадминистрации Татьяна Щербак сообщила, что перейти ко второму этапу выхода из карантина область не может из-за высокого показателя заболеваемости на 100 тыс. населения.

"Инцидентность в области составляет 15,3 на 100 тыс. Этот показатель должен быть меньше 12-ти. Так как один из необходимых факторов превышает норму, то мы не имеем права принимать решения по ослаблению противоэпидемических мероприятий", - подчеркнула Щербак.

Напомним, ранее о продлении карантинных мер сообщила Львовщина, Закарпатье, Киевщина, а также Ривненщина.

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