Пом'якшення карантинних заходів із 22 травня на Волині не буде, - ОДА

У зв'язку з епідемічною ситуацією в області, послаблювати або ж припиняти протиепідемічні заходи на території Волинської області не будуть.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Волинської ОДА таке рішення було прийнято на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Заступниця голови обласної державної адміністрації Тетяна Щербак повідомила, що перейти до другого етапу виходу з карантину область не може через високийо показник захворюваності на 100 тис. населення.

"Інцидентність в області становить 15,3 на 100 тис. Цей показник має бути менше 12-ти. Оскільки один із необхідних факторів перевищує норму, то ми не маємо права приймати рішення щодо послаблення протиепідемічних заходів", - підкреслила Щербак.

Нагадаємо, раніше про продовження карантинних заходів повідомила Львівщина, Закарпаття, Київщина, а також Рівненщина.

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