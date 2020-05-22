Пом'якшення карантинних заходів із 22 травня на Волині не буде, - ОДА
У зв'язку з епідемічною ситуацією в області, послаблювати або ж припиняти протиепідемічні заходи на території Волинської області не будуть.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Волинської ОДА таке рішення було прийнято на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Заступниця голови обласної державної адміністрації Тетяна Щербак повідомила, що перейти до другого етапу виходу з карантину область не може через високийо показник захворюваності на 100 тис. населення.
"Інцидентність в області становить 15,3 на 100 тис. Цей показник має бути менше 12-ти. Оскільки один із необхідних факторів перевищує норму, то ми не маємо права приймати рішення щодо послаблення протиепідемічних заходів", - підкреслила Щербак.
Нагадаємо, раніше про продовження карантинних заходів повідомила Львівщина, Закарпаття, Київщина, а також Рівненщина.
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Що за маячня від нулівки? Навіть у Вікіпедії вказано що населення Волинської області: 1 038 457".
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
Станом на 22 травня у Волинській області зареєстровано 740 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР.
https://www.volynnews.com/news/all/na-volyni-za-dobu-vyiavyly-42-novykh-vypadky-COVID-19-v-********-442/