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Новини Коронавірус і карантин
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Пом'якшення карантинних заходів із 22 травня на Волині не буде, - ОДА

Пом'якшення карантинних заходів із 22 травня на Волині не буде, - ОДА

У зв'язку з епідемічною ситуацією в області, послаблювати або ж припиняти протиепідемічні заходи на території Волинської області не будуть.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Волинської ОДА таке рішення було прийнято на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Заступниця голови обласної державної адміністрації Тетяна Щербак повідомила, що перейти до другого етапу виходу з карантину область не може через високийо показник захворюваності на 100 тис. населення.

"Інцидентність в області становить 15,3 на 100 тис. Цей показник має бути менше 12-ти. Оскільки один із необхідних факторів перевищує норму, то ми не маємо права приймати рішення щодо послаблення протиепідемічних заходів", - підкреслила Щербак.

Нагадаємо, раніше про продовження карантинних заходів повідомила Львівщина, Закарпаття, Київщина, а також Рівненщина.

Дивіться також: Вісім областей і Київ не відповідають умовам послаблення карантину, - ЦГЗ МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

карантин (18172) ОДА (1625) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Волинська область (859)


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Довбані полішуки!Як мера в луцьку немає 3 роки то це норма.Керує містом хто хоче.В Чернівцях і то пом*якшують карантин ,а пустоболт все твердить ,що їм треба розпорядження кабміну.Мудаки волинські.БРЕХУНИ інфантильні.
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22.05.2020 18:10 Відповісти
Волынянам боготырского здоровья!
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22.05.2020 18:43 Відповісти
Звідки взялась цифра 15,3 на сто тис?Населення Волині 1031тис.Найбільше заражених -42.Звідси інциндентність складає 4,3.І знову БРЕХНЯ!
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22.05.2020 19:36 Відповісти
"Населення Волині 1031тис.Найбільше заражених -42".
Що за маячня від нулівки? Навіть у Вікіпедії вказано що населення Волинської області: 1 038 457".
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C

Станом на 22 травня у Волинській області зареєстровано 740 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР.
https://www.volynnews.com/news/all/na-volyni-za-dobu-vyiavyly-42-novykh-vypadky-COVID-19-v-********-442/
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23.05.2020 04:48 Відповісти
Зєлюки всіма пазурами чіпляються за дурантін. Сподобалося дурантінити людей.
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23.05.2020 07:55 Відповісти
 
 