Аваков наградил 19 нацгвардейцев в зоне ООС. ФОТО
В районе проведения операции Объединенных сил глава МВД Арсен Аваков наградил 19 нацгвардейцев.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
Государственные награды получили военные правоохранители, которые проходят службу в 12-й бригаде оперативного назначения Национальной гвардиия Украины имени Вишневецкого и в 15-м Славянском полку НГУ.
Трех гвардейцев отметили именным огнестрельным оружием, двух - почетными грамотами Кабинета Министров Украины, одного - грамотой Верховной Рады Украины. Также гвардейцы получили ведомственные награды МВД: нагрудные знаки "За отвагу в службе", "За отличие в службе" и благодарности.
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А чому Аваков без маски у публічному місці??? Гтраф йому 17000 грн., щоб не було "недаторканих" !