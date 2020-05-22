Аваков наградил 19 нацгвардейцев в зоне ООС. ФОТО

В районе проведения операции Объединенных сил глава МВД Арсен Аваков наградил 19 нацгвардейцев.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Государственные награды получили военные правоохранители, которые проходят службу в 12-й бригаде оперативного назначения Национальной гвардиия Украины имени Вишневецкого и в 15-м Славянском полку НГУ.

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Трех гвардейцев отметили именным огнестрельным оружием, двух - почетными грамотами Кабинета Министров Украины, одного - грамотой Верховной Рады Украины. Также гвардейцы получили ведомственные награды МВД: нагрудные знаки "За отвагу в службе", "За отличие в службе" и благодарности.

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