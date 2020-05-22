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Новости Агрессия России против Украины
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Аваков наградил 19 нацгвардейцев в зоне ООС. ФОТО

В районе проведения операции Объединенных сил глава МВД Арсен Аваков наградил 19 нацгвардейцев.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Аваков наградил 19 нацгвардейцев в зоне ООС 01

Государственные награды получили военные правоохранители, которые проходят службу в 12-й бригаде оперативного назначения Национальной гвардиия Украины имени Вишневецкого и в 15-м Славянском полку НГУ.

Аваков наградил 19 нацгвардейцев в зоне ООС 02

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Трех гвардейцев отметили именным огнестрельным оружием, двух - почетными грамотами Кабинета Министров Украины, одного - грамотой Верховной Рады Украины. Также гвардейцы получили ведомственные награды МВД: нагрудные знаки "За отвагу в службе", "За отличие в службе" и благодарности.

Аваков наградил 19 нацгвардейцев в зоне ООС 03

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Автор: 

Аваков Арсен (3444) награда (1796) Национальная гвардия (2109) операция Объединенных сил (6766)


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Кому вже Борисичь знову зброю роздає? Сподівюся гідним.
А чому Аваков без маски у публічному місці??? Гтраф йому 17000 грн., щоб не було "недаторканих" !
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22.05.2020 17:56 Ответить
Сзади Авакова выглядывает не тот случайно персонаж, жену которого польская полиция задержала с непонятными деньгами? "Проверенные" кадры на месте
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22.05.2020 18:06 Ответить
Жандарм як герой нашого часу.
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23.05.2020 07:38 Ответить
 
 