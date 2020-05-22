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Новини Агресія Росії проти України
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Аваков нагородив 19 нацгвардійців у зоні ООС. ФОТО

У районі проведення операції Об'єднаних сил глава МВС Арсен Аваков нагородив 19 нацгвардійців.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Аваков нагородив 19 нацгвардійців у зоні ООС 01

Державні нагороди отримали військові правоохоронці, які проходять службу в 12-й бригаді оперативного призначення Національної гвардії України імені Вишневецького і в 15-му Слов'янському полку НГУ.

Аваков нагородив 19 нацгвардійців у зоні ООС 02

Трьох гвардійців відзначили іменною вогнепальною зброєю, двох - почесними грамотами Кабінету Міністрів України, одного - грамотою Верховної Ради України. Також гвардійці отримали відомчі нагороди МВС: нагрудні знаки "За відвагу в службі", "За відзнаку в службі" і подяки.

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Аваков нагородив 19 нацгвардійців у зоні ООС 03

Автор: 

Аваков Арсен (2189) нагорода (1258) Національна гвардія (1520) операція Об’єднаних сил (6725)


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Кому вже Борисичь знову зброю роздає? Сподівюся гідним.
А чому Аваков без маски у публічному місці??? Гтраф йому 17000 грн., щоб не було "недаторканих" !
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22.05.2020 17:56 Відповісти
Сзади Авакова выглядывает не тот случайно персонаж, жену которого польская полиция задержала с непонятными деньгами? "Проверенные" кадры на месте
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22.05.2020 18:06 Відповісти
Жандарм як герой нашого часу.
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23.05.2020 07:38 Відповісти
 
 