Аваков нагородив 19 нацгвардійців у зоні ООС. ФОТО

У районі проведення операції Об'єднаних сил глава МВС Арсен Аваков нагородив 19 нацгвардійців.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Державні нагороди отримали військові правоохоронці, які проходять службу в 12-й бригаді оперативного призначення Національної гвардії України імені Вишневецького і в 15-му Слов'янському полку НГУ.

Трьох гвардійців відзначили іменною вогнепальною зброєю, двох - почесними грамотами Кабінету Міністрів України, одного - грамотою Верховної Ради України. Також гвардійці отримали відомчі нагороди МВС: нагрудні знаки "За відвагу в службі", "За відзнаку в службі" і подяки.

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