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Спасатели завершили разбор обвалившейся части жилого здания в Одессе, - ГСЧС

Спасатели завершили разбор обвалившейся части жилого здания в Одессе, - ГСЧС

Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) завершили работы на месте обвала жилого здания в Одессе,

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 19:30 в г. Одесса на ул. Торговая работы по расчистке завалов завершены. Техника и личный состав ГСЧС возвращаются в места постоянной дислокации", - указывается в сообщении.

Работы по разбору строительных конструкций и ликвидации последствий разрушения стены четырехэтажного жилого дома велись с 18 по 22 мая.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Частичное обрушение дома в Одессе: идет подготовка к демонтажу стены и кровли, привлечены 56 ед. техники и кинологические расчеты

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, в Одессе по адресу ул.Торговая, 20 частично обвалилась стена 4-этажного жилого дома с мансардой на 30 квартир, в которых прописан 41 чел. Обрушение произошло около 16:25. понедельника. Спасатели провели эвакуацию 8 чел., из которых двое детей. Никто не пострадал.

По предварительным оценкам начальника полиции Одесской области Олега Беха, причиной частичного обрушения стены могли стать земляные работы, которые велись на стройплощадке рядом с домом.

По факту обрушения здания начато уголовное производство по ч.2 ст.272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) УК Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дом в Одессе мог обвалиться из-за строительства рядом, - председатель ОГА Куцый. ФОТО

Автор: 

обрушение (179) Одесса (7868) ГСЧС (4953)


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Ойц! В центре и престижных районах такое повторяетца с 90-х годов..
Харрашо до не спалили вместе с жидьяльцами..
Ойц ..с жителями. .
Проходили..
Ничего нового...
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22.05.2020 20:57 Ответить
Ты когда Зеленского сметать пойдёшь, старый пачкун ?
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22.05.2020 20:58 Ответить
Если кого-то во мне что-то не устраивает, совсем не обязательно ставить меня в известность. Попытайтесь пережить шок самостоятельно.
Шо , Клавдія, вигнали з палати??
Сірників вислати??
😁
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22.05.2020 21:17 Ответить
Если тебя не устраивает мой коммент, попробуй этот шок пережить самостоятельно.

Совсем не обязательно мне рассказывать, что мне делать
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22.05.2020 21:25 Ответить
А шо психіари Вам сказали??
До маски ще намордник Вам треба..
Бувайте , Ви не цікаві..
І не треба показувати які в курці цицьки..
😁
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22.05.2020 21:44 Ответить
Клавка, ти хоч підрости з 1.45 мтр, та сісю відкохай..
В масці на мавпочку вже не така подібна..
Будь собою....😁
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22.05.2020 22:00 Ответить
Насколько я понимаю, будут писать, шо это лично Порошенко хреново построил

и он же развалил
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22.05.2020 20:57 Ответить
Так всё ол-райт оказалось. В места дислокации вернулись. Доложили. Лето тем более надвигается, плёнка для оранжерей не дорогая, скотча валом. Как говорил Остап Бендер:*Взвейтесь соколы орлами---полно горе горевать*!
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22.05.2020 21:01 Ответить
 
 