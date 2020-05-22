Спасатели завершили разбор обвалившейся части жилого здания в Одессе, - ГСЧС
Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) завершили работы на месте обвала жилого здания в Одессе,
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"По состоянию на 19:30 в г. Одесса на ул. Торговая работы по расчистке завалов завершены. Техника и личный состав ГСЧС возвращаются в места постоянной дислокации", - указывается в сообщении.
Работы по разбору строительных конструкций и ликвидации последствий разрушения стены четырехэтажного жилого дома велись с 18 по 22 мая.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, в Одессе по адресу ул.Торговая, 20 частично обвалилась стена 4-этажного жилого дома с мансардой на 30 квартир, в которых прописан 41 чел. Обрушение произошло около 16:25. понедельника. Спасатели провели эвакуацию 8 чел., из которых двое детей. Никто не пострадал.
По предварительным оценкам начальника полиции Одесской области Олега Беха, причиной частичного обрушения стены могли стать земляные работы, которые велись на стройплощадке рядом с домом.
По факту обрушения здания начато уголовное производство по ч.2 ст.272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) УК Украины.
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Харрашо до не спалили вместе с жидьяльцами..
Ойц ..с жителями. .
Проходили..
Ничего нового...
Шо , Клавдія, вигнали з палати??
Сірників вислати??
😁
Совсем не обязательно мне рассказывать, что мне делать
До маски ще намордник Вам треба..
Бувайте , Ви не цікаві..
І не треба показувати які в курці цицьки..
😁
В масці на мавпочку вже не така подібна..
Будь собою....😁
и он же развалил