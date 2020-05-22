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Рятувальники завершили розбір частини житлового будинку, яка обвалилася в Одесі, - ДСНС

Рятувальники завершили розбір частини житлового будинку, яка обвалилася в Одесі, - ДСНС

Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) завершили роботи на місці обвалу житлового будинку в Одесі,

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Станом на 19:30 в м. Одеса на вул. Торгова роботи з розчищення завалів завершено. Техніка і особовий склад ДСНС повертаються в місця постійної дислокації", - вказується в повідомленні.

Роботи з розбору будівельних конструкцій та ліквідації наслідків руйнування стіни чотириповерхового житлового будинку велися з 18 по 22 травня.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, в Одесі за адресою вул. Торгова, 20, частково обвалилася стіна чотириповерхового житлового будинку з мансардою на 30 квартир, в яких прописано 41 особа. Обвалення сталося близько 16:25 понеділка. Рятувальники провели евакуацію 8 осіб, з яких двоє дітей. Ніхто не постраждав.

За попередніми оцінками начальника поліції Одеської області Олега Беха, причиною часткового обвалення стіни могли стати земляні роботи, які велися на будмайданчику поряд з будинком.

За фактом обвалення будівлі розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) КК України.

Читайте також: Часткове обвалення будинку в Одесі: триває підготовка до демонтажу стіни та покрівлі, залучено 56 одиниць техніки та кінологічні розрахунки

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обвалення (121) Одеса (5437) ДСНС (5091)


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Ойц! В центре и престижных районах такое повторяетца с 90-х годов..
Харрашо до не спалили вместе с жидьяльцами..
Ойц ..с жителями. .
Проходили..
Ничего нового...
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22.05.2020 20:57 Відповісти
Ты когда Зеленского сметать пойдёшь, старый пачкун ?
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22.05.2020 20:58 Відповісти
Если кого-то во мне что-то не устраивает, совсем не обязательно ставить меня в известность. Попытайтесь пережить шок самостоятельно.
Шо , Клавдія, вигнали з палати??
Сірників вислати??
😁
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22.05.2020 21:17 Відповісти
Если тебя не устраивает мой коммент, попробуй этот шок пережить самостоятельно.

Совсем не обязательно мне рассказывать, что мне делать
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22.05.2020 21:25 Відповісти
А шо психіари Вам сказали??
До маски ще намордник Вам треба..
Бувайте , Ви не цікаві..
І не треба показувати які в курці цицьки..
😁
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22.05.2020 21:44 Відповісти
Клавка, ти хоч підрости з 1.45 мтр, та сісю відкохай..
В масці на мавпочку вже не така подібна..
Будь собою....😁
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22.05.2020 22:00 Відповісти
Насколько я понимаю, будут писать, шо это лично Порошенко хреново построил

и он же развалил
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22.05.2020 20:57 Відповісти
Так всё ол-райт оказалось. В места дислокации вернулись. Доложили. Лето тем более надвигается, плёнка для оранжерей не дорогая, скотча валом. Как говорил Остап Бендер:*Взвейтесь соколы орлами---полно горе горевать*!
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22.05.2020 21:01 Відповісти
 
 