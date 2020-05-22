Рятувальники завершили розбір частини житлового будинку, яка обвалилася в Одесі, - ДСНС
Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) завершили роботи на місці обвалу житлового будинку в Одесі,
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"Станом на 19:30 в м. Одеса на вул. Торгова роботи з розчищення завалів завершено. Техніка і особовий склад ДСНС повертаються в місця постійної дислокації", - вказується в повідомленні.
Роботи з розбору будівельних конструкцій та ліквідації наслідків руйнування стіни чотириповерхового житлового будинку велися з 18 по 22 травня.
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, в Одесі за адресою вул. Торгова, 20, частково обвалилася стіна чотириповерхового житлового будинку з мансардою на 30 квартир, в яких прописано 41 особа. Обвалення сталося близько 16:25 понеділка. Рятувальники провели евакуацію 8 осіб, з яких двоє дітей. Ніхто не постраждав.
За попередніми оцінками начальника поліції Одеської області Олега Беха, причиною часткового обвалення стіни могли стати земляні роботи, які велися на будмайданчику поряд з будинком.
За фактом обвалення будівлі розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) КК України.
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Харрашо до не спалили вместе с жидьяльцами..
Ойц ..с жителями. .
Проходили..
Ничего нового...
Шо , Клавдія, вигнали з палати??
Сірників вислати??
😁
Совсем не обязательно мне рассказывать, что мне делать
До маски ще намордник Вам треба..
Бувайте , Ви не цікаві..
І не треба показувати які в курці цицьки..
😁
В масці на мавпочку вже не така подібна..
Будь собою....😁
и он же развалил