Рятувальники завершили розбір частини житлового будинку, яка обвалилася в Одесі, - ДСНС

Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) завершили роботи на місці обвалу житлового будинку в Одесі,

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Станом на 19:30 в м. Одеса на вул. Торгова роботи з розчищення завалів завершено. Техніка і особовий склад ДСНС повертаються в місця постійної дислокації", - вказується в повідомленні.

Роботи з розбору будівельних конструкцій та ліквідації наслідків руйнування стіни чотириповерхового житлового будинку велися з 18 по 22 травня.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, в Одесі за адресою вул. Торгова, 20, частково обвалилася стіна чотириповерхового житлового будинку з мансардою на 30 квартир, в яких прописано 41 особа. Обвалення сталося близько 16:25 понеділка. Рятувальники провели евакуацію 8 осіб, з яких двоє дітей. Ніхто не постраждав.

За попередніми оцінками начальника поліції Одеської області Олега Беха, причиною часткового обвалення стіни могли стати земляні роботи, які велися на будмайданчику поряд з будинком.

За фактом обвалення будівлі розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) КК України.

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