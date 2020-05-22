Ситуация с "пленками Деркача" призвана ухудшить отношения с США,- Чалый
Ясно, что ситуация с "пленками Деркача" организована для нарушения отношений Украины с США.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сказал в эфире "Прямого" экс-посол Украины в Соединенных Штатах Валерий Чалый.
"Я скажу сразу вывод. Ясно, куда целились. Это операция, которая готовилась раньше. Мне было о ней, в принципе, известно. Я могу сказать. И для тех, кто наблюдал, как вносилась дело судьей Волком против Байдена ... Представьте себе - против Байдена. Это же было зарегистрировано ранее. А Деркач же вносил эти все представления прежнему давно. И они регистрировались. Просто не было огласки. Почему? Потому что не было интереса некоторых крупных олигархов наших, у которых возникли проблемы с США сейчас. И они были раньше", - сказал Чалый.
"Я вам могу сказать, не раскрывая подробностей. У нас очень много бизнесменов крупных невъездных в США по разным причинам. Еще из тех причин, которые тянутся очень долго и давно. Они и смотрят очень внимательно на всех тех, кто средства отнимает у украинсев и себе где-то в оффшоры прикарманивает.
Поэтому целились. Очевидно, та группа, которая организовывала, давала пас против Байдена, кампании в США. Это не наша история, это туда. Но одновременно захотели ударить по политической оппозиции в Украине, по лидеру ее, Порошенко, очевидно. Кто-то эмоционально чувствует, что не дотягивает. Возможно, это эмоции играют роль. Но попали точно пока в наши отношения Украина-США и в украинские интересы, украинские национальные интересы. А дальше куда это прилетит? Я думаю, им прилетит бумерангом в результате ", - отметил он.
Как известно, 19 мая нардеп Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдана на пятого президента Украины Петра Порошенко.
В "Европейской солидарности" Петра Порошенко назвали это "российской провокацией", а записи "сфабрикованными фрагментами".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
«...Якщо з Обамою Порошенкові вдавалося спілкуватися лише епізодично, то з обома іншими, Керрі, особливо з Байденом він наговорив десятки годин термінових телефонних і очних переговорів. У них був напрацьований прямий контакт. І коли виникала якась чергова загроза зі сходу, якій ми самі не могли протистояти, в хід ішла американська дипломатія.
Ці розмови ніколи не носили приватного характеру, вони мали статус переговорів керівників держав. Тому й організація їх здійснювалася відповідним чином. Дотримувалися умови захисту лінії, секретність і спеціальні правили фіксації та збереження аудіофайлів. Так. Усі телефонні переговори такого рівня фіксуються обома сторонами. Їх зміст заборонений для будь-якого розголосу, окрім як за спільною згодою обох сторін і в тих формі й обсязі, про які вони домовляться. Такому обумовленому розголосу можуть піддаватися лише стенограми переговорів чинних керівників. Новий лідер країни чи його заступник не може оприлюднювати такі аудіо-матеріали до закінчення визначеного законом та конвенціями терміну. Здається, йдеться про 50 років, якщо про інше не вказано в спеціальних актах.
Усі стенограми, записи офіційних заходів є спадком посади, а не особи. Вони на пів століття мають зберігатися в належних архівах без права оприлюднення.Так і зберігалися. Я навіть не знаю, де саме такі матеріали архівують. Але нова влада має до них доступ і цілком законно може ознайомлюватися. Це частина спадковості політики країни, а особливо зовнішньополітичної діяльності. За якісь неприпустимі речі в таких переговорах когось із президентів можуть колись і до відповідальності притягнути. От тільки слідство й процес, у якому вони б розглядалися відбувається так само, як і інші правові дії, які містять державну чи військову таємницю. Досвід у цій сфері напрацьований.
Ні для кого не стане секретом, що щойно зараз зелені діячі добралися до цих архівів і реально їх злили ворогу як України, так і США. Властиво, це сталося десь після приходу на посаду голови офісу президента Андрія Єрмака...»
Шкода, я сьогодні не можу відкрити ту сторінку цього блогу Тараса...
розчаровуюсь у "родичах"...
А якщо на записах є ознаки одного чи декількох злочинів - то чи не важливіше в першу чергу розслідувати саме їх, а вже потім думати про відносини з США?
Нормальный разговор двух адекватных и воспитанных людей, дипломатов.
В отличие от разговора зюзика с Трампом, где зюзик рассказывл про 100% своего прокурора. И еще, отставки Шокина первыми потребовала Зрадонемич.
как все странно совпало: и пленки, и интервью Гордона и Сивохи, и вызов Порошенко опять в Дебильное Бюро Раследований..
Медведчук занимается дискредитацией Украины. "Вы хотите войну - вы ее получите" - прошипел злобный мертвечук в 2014 году. - так и вышло.
Война не поэтому. Война потому что к власти пришли люди, которые не готовы были защищать страну. Чем и воспользовался Хутин.
Весной и летом 2013 Яценюк пытался поднять майдан, сначала под лозунгом "Юле волю", затем "Вставай Украина". Люди не выходили, так как когда его спросили о плане, что он будет делать после прихода во власть, то он сказал, что пока нет, а когда придут во власть то напишут.
Вот и получается что не было ни плана развития страны ни плана поддержки территориальной целостности. И к власти дорвались импотенты. Имеем результат.
Он же не(?)ЛОХ ?!!!
"Старая история, меня совсем не интересует, пусть ГПУ разбирается, есть ли там состав преступления, а мне надо заниматься экономикой, войной, международной политикой и эпидемией".
Но Бубочка оказался увлекающийся злопамятным ЛОХОМ!
Уйло всегда так отвечает:
"А кто кто? Не знаю. Суд разберётся."
Хоть всем и понятно, что все он прекрасно знает, а кацапские суды принимают только нужные Уйлу решения.
А Бубочке я предлагаю свалить поскорее в Ростов к Овощу.
"У Верховній Раді України "Європейська солідарність" буде ініціювати створення тимчасової слідчої комісії, яка буде займатися розслідуванням спроби підірвати українсько-американське стратегічне партнерство, спробами послабити міжнародну підтримку України, спробами завдати шкоди її обороноздатності та сприяти поверненню у сферу впливу Росії як країни-агресора. І от я би хотів звернути особливу увагу українців на ці останні слова: "сприяти поверненню у сферу впливу Росії як країни-агресора", - зазначив нардеп.
"Бо, якщо ми згадаємо 10, 11, 12, 13-й роки, то це було зовнішнє ярмо, конкретне зовнішнє ярмо. І Росія просто тішилася, коли міністр оборони з російським паспортом, керівник СБУ з російським паспортом, керівник української оборонної промисловості з російським паспортом. Все розвалюють - і їм за це нічого немає. Там навіть один із них Героя Росії отримав за свою підривну діяльність на цьому посту в Україні. І коли Янукович, тільки йому один телефонний дзвінок з Москви - і одразу звертає асоціацію з ЄС… А зараз звертає нашу євроінтеграцію. Коли в український парламент телефонували російські депутати і просто могли завдання видавати українським депутатам.
За 14-15-й Порошенко у партнерстві зі США і ЄС це зламав. Це зламав. І ми вийшли з цього зовнішнього російського ярма. І от зараз все робиться для того, щоб нас туди повернути", - сказав Герасимов.
https://prm.ua/yevropeyska-solidarnist-initsiyuye-tsk-dlya-rozsliduvannya-sprobi-pidirvati-vidnosini-mizh-**********-i-ssha-gerasimov/
Одноклеточных в кайф.
Під яким прапором не вийдеш, що не згідно
Вашої методички-кацап..))
"У нас на цьому тижні були новини про чотири провадження. Три з них - це так звані "плівки Деркача". Сьогодні, наприклад, була новина про спробу викликати Порошенка на допит з якоїсь давньої історії з картинами.
Позавчора у штабі Байдена прокоментували ситуацію з "плівками Деркача" як таку, що це "дірка від бублика". Там насправді був вираз ще більш барвистий. "Дірка від бублика" - це не зовсім близький переклад. Там сказали, що цей сюжет - це "бургер з нічим", "пиріжок з нічим", як сказали б у нас. Мені дуже подобається цей образ. Він дуже добре підходить для того, щоб будь-яку з цих ситуацій коментувати, описувати", - сказав правозахисник.
Новіков також зазначив, що в ситуації з Порошенком правоохоронні органи замість того, щоб розбиратися безпосередньо з подіями, шукають способу "докопатися" до п'ятого президента України.
"Простий приклад. Уявімо, що ваша машина потрапила в ДТП рік тому, вам зім'яли бампер, і таку картину: поліцейські починають ось сьогодні, в травні 2020 року, досліджувати всю історію, як ви їхали, піднімають ці відеозаписи за весь час з усіх вулиць, по яких ваша машина проїздила, і шукає, чи немає до чого прикопатися. Можливо, рік тому ви проїхали на червоне світло. А може бути, ви два роки тому не поступилися пішоходу. А може бути, три роки тому ви кого-небудь зачепили і здерли фарбу.
Такого не буває в нормальній ситуації. Тобто, коли поліція, СБУ або ДБР працюють не від події передбачуваного злочину, чи не від події, а від людини, і шукають, до чого причепитися по цій конкретній людині, завжди виходить дуже характерна картина. І вона у нас зараз такою є", - сказав адвокат.
https://prm.ua/dirka-vid-bublika-advokat-pro-reaktsiyu-baydena-na-plivki-derkacha/
Поросенко та Каломойша(список не повний)..
ПаРашка внечергово..
😂
😂
Andriy Derkach, an independent member of Ukraine's parliament who previously aligned with a pro-Russian faction...Derkach has past links to Russian intelligence. He attended the Dzerzhinsky Higher School of the KGB in Moscow. His father served as a KGB officer for decades before becoming head of independent Ukraine's intelligence service in the late 1990s. His father was fired from that post amid a scandal over a Ukrainian journalist who was kidnapped and murdered.
Сподіваюся, канадець зможе це прочитати?))
Это ответочка за импичмент.
Теперь у Украины с Трампом всё только улучшится.
24 июля 2017 года Андрей Деркач стал инициатором расследования Генеральной прокураторы Украины (ГПУ) по поводу незаконного вмешательства организованной преступной группы в составе руководства Национального антикоррупционного агентства Украины (НАБУ), должностных лиц Украины, посольства Украины в США, общественных организаций в выборы президента США. По фактам, изложенным в его официальном обращении, ГПУ начала официальное уголовное производство.
По словам Деркача, «своими необдуманными действиями члены группировки нанесли серьезный вред украинско-американским отношениям, Украина предстала в глазах США как ненадежный партнер».
Двуличный пророссийский хамелеон.
Все его «достижения» так или иначе связаны с КГБ-шным прошлым.
Дед Андрея Деркача служил в НКВД, отец Андрея Деркача также воспитанник системы КГБ, а позже и одиозный руководитель СБУ времен Кучмы. Деркач-младший также пошел по стопам своих отца и деда.
После окончания Харьковского учреждения высшего военного командно-инженерного училища ракетных войск, год учился в высшей школе КГБ имени Дзержинского в Москве (сейчас - Академия ФСБ России).
Затем непродолжительное время работал в СБУ Днепропетровской области и быстро пошел в политику. Однако, судя по дальнейшей карьере навсегда остался в системе КГБ-ФСБ.
Дід Андрія Деркача служив у НКВС і був «репресований» у сталінські часи - при черговій зміні керівництва.
Батько Андрія Деркача також вихованець системи КДБ. У 1973 році закінчив вищі курси КДБ СРСР. Леонід Деркач - фігурант «касетного скандалу», на плівках Мельниченка зафіксовані його розмови з Леонідом Кучмою, зокрема, про журналіста Георгія Гонгадзе.
А пока это не нарушение демократии, а "на переправе коней не меняют".
Україну втягують у передвиборче протистояння в США між Дональдом Трампом та Джо Байденом. А Володимир Зеленський потрапляє в пастку, яка може бути вигідна росіянам.
Що сталося
19 травня нардеп Деркач оприлюднив «плівки» з голосами, схожими на Петра Порошенка, Джо Байдена та ексдержсекретаря США Джона Керрі. У розмові озвучена вже давно відома історія про відставку генпрокурора Шокіна в обмін на мільярд від США, а ще про підвищення тарифів для населення на 100% замість 75%, як хотів МВФ. Як розмова опинилася в руках Деркача - це окрема тема, бо за безпеку записів переговорів державних діячів відповідають офіцери безпеки обох держав.
Далі відбувалося наступне:
- Спікер Разумков заявив, що неважливо як вони були злиті, головне - чи правда там звучить.
- ГПУ внесла в ЄРДР і розпочала розслідування за статтею 111 ККУ (держзрада) і 364 (зловживання владою) проти Порошенка.
- Зеленський на пресконференції уточнив, що це не останній дзвінок, який побачать українці, ГПУ має реагувати. І вирок Порошенку ще буде.
- 2 червня може бути створена ТСК в парламенті по цій справі.
- У Порошенка називають цю історію російським сценарієм.
Чому це пастка
Ще в квітні Печерський райсуд Києва зобов'язав Офіс генпрокурора почати розслідування щодо можливого втручання Джо Байдена в діяльність екс-генпрокурора України Віктора Шокіна.
А 20 травня комітет Сенату США з внутрішньої безпеки і урядових справ більшістю голосів під загрозою штрафних санкцій зажадав документи у американської компанії Blue Star Strategies, яка надавала консультаційні послуги українській компанії Burisma. Документи пов'язані з діяльністю Хантера Байдена, який в 2014 році увійшов до правління Burisma. Хантер Байден - син Джо Байдена, який тоді був віце-президентом, а зараз є головним конкурентом Трампа на президентських виборах від демократів. Розкрутити його корупційну історію для Трампа дуже важливо. І український кейс може зіграти головну роль.
Втягування України у виборчу історію в США дуже вигідне росіянам з кількох сторін.
- Якщо влада клюне на приманку у вигляді політичного знищення і посадки Порошенка за держзраду та втягнеться в американську історію, це може знищити двопалатну підтримку в США і у випадку перемоги демократів, стосунки з новим президентом США будуть зруйновані.
- Якщо ж Україна зараз обере нейтралітет, існує загроза напружених стосунків з адміністрацією Трампа.
Дипломатичний удар
Володимиру Зеленському необхідно розуміти, що «злив» розмов найвищого державного рівня людям калібру Деркача кидає тінь на всю державну систему безпеки і українську дипломатію. Переговори президента з високопосадовцями інших країн записуються. Пише їх як Україна, так й протилежна сторона. Але зберігання цих записів повинно бути під серйозним безпековим замком. Якщо в Україні можна так просто дістати та оприлюднити запис розмови п'ятого президента нашої держави та колишнього віце-президента США, то нема жодних гарантій, що це не станеться знову. Відповідно, репутація України в очах інших лідерів підмочена. Навряд чи хтось захоче стати героєм чергових «плівок». А це вже кидає тінь на нашу дипломатію та звужує коридор для дипломатичних розмов та маневрів з партнерами. Сам Зеленський теж не може бути впевненим, що завтра ніхто не «злиє» його розмови.
Держдеп США вже натякнув МЗС, що втягування України в цю історію є неприпустимим, бо це буде втручанням у вибори.
Що робити
1. Анонс створення ТСК у ВР потрібно забути і поховати цю історію. У крайньому випадку ТСК має надати оцінку діям Порошенка і в жодному разі не займатись американськими посадовцями. Щоб уникнути звинувачень у можливому впливі на вибори в США, висновок комісії оприлюднити після 3 листопада.
2. Кримінальні провадження, в яких фігурує Джо Байден, потрібно перевірити і закрити в майбутньому, адже вони не мають жодних перспектив з юридичної точки зору.
3. Терміново провести розслідування яким чином переговори найвищого рівня секретності легко опиняються в руках нардепа Деркача. Якщо вони продаються, то хто за цим стоїть.
Винуватців необхідно притягнути до відповідальності, а також провести кадрові чистки у відповідальних органах.
Звичайно, державна зрада Петра Порошенка в такому випадку так і залишиться черговою невдалою спробою його посадки. А проросійські ЗМІ та блогери продовжать асоціювати Зеленського з Порошенком та хитати його рейтинг. Але для майбутнього України такий фінал може бути більш корисним, а рейтингові втрати можливо відновити правильним медійним супроводом, тим більше, що довіра виборців враховує відсутність досвіду у політиці, особливо світовій. Лишилося тільки зрозуміти, що важливо для Володимира Зеленського: помста, рейтинги чи Україна.
Ярослав Бєлов, блог, https://site.ua/yaroslav.belov/28447-plivki-derkacha-pastka-dlya-zelenskogo/
"На мою думку, це спецоперація, яка була розроблена спеціально під прес-конференцію. Вихід в ефір Андрія Деркача, відповідні матеріали, задане питання на прес-конференції і відповідь на нього - це складові одного ланцюга", - сказав Безсмертний.
Він додав: "Україна вже зараз завдяки фразі, яка пролунала з вуст президента, поставила себе в дуже невигідну ситуацію. Тому що тепер, незалежно від того, хто переможе на осінніх виборах e США, Україні доведеться довгий час проходити очистку в сінях, щоби повернулися якісь стосунки чи між одним, чи другим кандидатом".
Повне відео розмови дивіться за посиланням: https://www.5.ua/polityka/spetsoperatsiia-pid-pres-konferentsiiu-zelenskoho-bezsmertnyi-pro-plivky-derkacha-215620.html