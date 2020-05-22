Ситуация с "пленками Деркача" призвана ухудшить отношения с США,- Чалый

Ясно, что ситуация с "пленками Деркача" организована для нарушения отношений Украины с США.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сказал в эфире "Прямого" экс-посол Украины в Соединенных Штатах Валерий Чалый.

"Я скажу сразу вывод. Ясно, куда целились. Это операция, которая готовилась раньше. Мне было о ней, в принципе, известно. Я могу сказать. И для тех, кто наблюдал, как вносилась дело судьей Волком против Байдена ... Представьте себе - против Байдена. Это же было зарегистрировано ранее. А Деркач же вносил эти все представления прежнему давно. И они регистрировались. Просто не было огласки. Почему? Потому что не было интереса некоторых крупных олигархов наших, у которых возникли проблемы с США сейчас. И они были раньше", - сказал Чалый.

"Я вам могу сказать, не раскрывая подробностей. У нас очень много бизнесменов крупных невъездных в США по разным причинам. Еще из тех причин, которые тянутся очень долго и давно. Они и смотрят очень внимательно на всех тех, кто средства отнимает у украинсев и себе где-то в оффшоры прикарманивает.

Поэтому целились. Очевидно, та группа, которая организовывала, давала пас против Байдена, кампании в США. Это не наша история, это туда. Но одновременно захотели ударить по политической оппозиции в Украине, по лидеру ее, Порошенко, очевидно. Кто-то эмоционально чувствует, что не дотягивает. Возможно, это эмоции играют роль. Но попали точно пока в наши отношения Украина-США и в украинские интересы, украинские национальные интересы. А дальше куда это прилетит? Я думаю, им прилетит бумерангом в результате ", - отметил он.

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Как известно, 19 мая нардеп Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдана на пятого президента Украины Петра Порошенко.

В "Европейской солидарности" Петра Порошенко назвали это "российской провокацией", а записи "сфабрикованными фрагментами".