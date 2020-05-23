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Новости Коронавирус и карантин
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Число жертв COVID-19 в мире превысило 338 тыс. человек, число инфицированных - 5,2 млн

Число жертв COVID-19 в мире превысило 338 тыс. человек, число инфицированных - 5,2 млн

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 08:00 субботы достигло 338 тыс. 225 человек, увеличившись за сутки на 5 тыс. 301 случай.

Об этом сообщил американский университет Джонса Хопкинса, передает Цензор.НЕТ.

Всего в мире, по данным университета, на 08:00 насчитывалось 5 млн 213 тыс. 483 инфицированных COVID-19, рост за сутки составил 110 тыс. 205, излечились более 2 млн.

Более 100 тыс. инфицированных, по информации университета, зарегистрировано в США - 1 млн 601 тыс. 434 (96 тыс. 007 скончавшихся), Бразилии - 330 тыс. 890 (21 тыс. 048), России - 326 тыс. 448 (3 тыс. 249), Великобритании - 255 тыс. 544 (36 тыс. 475), Испании - 234 тыс. 824 (28 тыс. 628), Италии - 228 тыс. 658 (32 тыс. 616), Франции - 182 тыс. 015 (28 тыс. 218), Германии - 179 тыс. 710 (8 тыс. 228), Турции - 154 тыс. 500 (4 тыс. 276), Иране - 131 тыс. 652 (7 тыс. 300), Индии - 125 тыс. 149 (3 тыс. 728), Перу - 111 тыс. 698 (3 тыс. 244).

Читайте также: Новый эпицентр COVID-19 - Южная Америка, - ВОЗ

По данным портала Worldometer, специализирующегося на статистике, связанной с важнейшими событиями в мире, коронавирусом с начала его распространения заразились 5 млн 306 тыс. 161 человек, количество смертельных случаев превысило 340 тыс., излечились более 2 млн 160 тыс.

Всего в мире коронавирус зафиксирован почти в 200 странах и районах мира.

Напомним, в Украине на утро 22 мая подтверждено 442 новых случая COVID-19: всего - 20 148, летальных - 588, выздоровели 6 585 человек.

карантин (16729) пандемия (113) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
Зараз прибіжать Свідки Альтернативної реальності і розкажуть що їх хочуть чіпувати і потім керувати ними через мережу 5G.
А кацапи взагалі доказують що зі щепленнями Білл Гейтс хоче заразити їх вірусом гомосексуалізму.
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23.05.2020 09:03
+2
никто не говорил о подкупе. фальсифицируются не столько факты, сколько выводы.
например, в Германии пишут "умер с вирусом", когда у нас приводят немецкую статистику оно превращается в "умер от вируса".
кстати, никто мне так и не ответил толком, что выдающегося именно в этом вирусочке. попробовать не хочешь?
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23.05.2020 09:24
+2
Супрун я критикую за знищення сільської мережі медичних закладів. А брудом кидаєтеся якраз Ви.
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23.05.2020 09:33
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Правила форума Совет форумчан
Зараз прибіжать Свідки Альтернативної реальності і розкажуть що їх хочуть чіпувати і потім керувати ними через мережу 5G.
А кацапи взагалі доказують що зі щепленнями Білл Гейтс хоче заразити їх вірусом гомосексуалізму.
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23.05.2020 09:03 Ответить
Вистачає таких йододефіцитних покручів як хохлокаssаби! У них одна звивина ,та й та в кишках.
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23.05.2020 09:32 Ответить
зачем "заражать"?
если слушал пранки Вольнова - каждый второй "русский" и прибл каждый 1.5-й "кавказец" грозятся сделать со звонящим, или отвечающим(так как и сами названивают) пранкером кое-что, а также обзывают **********(его же).
так что Мельникофф недурно их называет - "норот-тридварас"
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23.05.2020 09:58 Ответить
Инфекционисты Украины за то чтобы пандемия не заканчивалась никогда. Впервые перепуганные элитарии начали платить хоть какие-то деньги врачам и прислушиваться к потребностям медицины. Лечиться за границей не суждено, значит придется склеить ласты в убитой и разворованной украинской медицине. Хоть какая-то справедливость. А еще кроме зарплат и медикаментов спонсоры вот уже 2 месяца кормят инфекционистов горячими обедами и пиццей. То хай живе наша корона-годівниця!
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23.05.2020 09:05 Ответить
закусывать надо
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23.05.2020 09:10 Ответить
Кирилл Лещенко, я знав що ти обов'язково зайдеш в цю тему.
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23.05.2020 09:12 Ответить
ты кроме переливания из пустого в порожнее на что-то способен?
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23.05.2020 09:20 Ответить
Дивний лікар.
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23.05.2020 09:21 Ответить
Так. Агітує за щеплення і не вірить в бабок-ворожок та урінотерапію.
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23.05.2020 09:25 Ответить
Агітує за щеплення і не щепиться від грипу.
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23.05.2020 09:29 Ответить
А ти віриш у бабок-ворожок?
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23.05.2020 09:33 Ответить
А ви читав різні історії?
Чо, зі 100500 історій - всі висрали тролі?
нєєєє. тоді можна дойти до того шо сказати шо "голокосту" не було, бо трильйон свідчень - фуфло, так?
ну, чи там шо Путін не Х*йло, або шо твердь небесна - не висер жреців, а факт.
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23.05.2020 10:01 Ответить
Я вію в те що можна вивчити українську мову (трохи) ,а користуватись нею дуже важко!
Менше дивись телевізор і більше пробуй думати самостійно. Тоді може вдасться щось розуміти , а не перетворитися на злобного троля,щоб грузити огризками своїх "думок" інших.
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23.05.2020 10:06 Ответить
у меня - родная она, просто тупой апостроф впадлу морочиться с ним. ну и на рос. языке банально в 2 раза быстрее писать то
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23.05.2020 10:07 Ответить
"у меня - родная она, просто тупой апостроф впадлу морочиться с ним. ну и на рос. языке банально в 2 раза быстрее писать то" - тут навіть додати нема чого ,простіше на язигє писати ,а отже й умовно "думати" теж .
А про лексику і граматику я вже мовчу.
А нік то взагалі красномовний - все як у дитячому анегдоті про штірліца :"Штирлиц шел по Рейхстагу, стараясь оставаться незамеченным. Но что-то его выдавало: то ли буденовка, то ли орден Ленина, то ли парашют, волочащийся за спиной."
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23.05.2020 10:23 Ответить
а я типо кричу шо сам типо "патриот"?
мне так удобней. вон, даже в Турции везде гос. флаги вывешены, как и в Канаде - но никто не беснуется шо типо - мы все патриоты мол.
им это не надо, ибо и так видно.
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23.05.2020 10:38 Ответить
А чого ********** зі своїми: "А ви читав різні історії?
Чо, зі 100500 історій - всі висрали тролі?
нєєєє. тоді можна дойти до того шо сказати шо "голокосту" не було, бо трильйон свідчень - фуфло, так?
ну, чи там шо Путін не Х*йло, або шо твердь небесна - не висер жреців, а факт." -Абрифкамі мислєй?!
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23.05.2020 10:52 Ответить
Ганяти ВІЛ-дисидендів, Свідків пришестя рептилоїдів з Нубіру, овуляшок та інших недоумків.
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23.05.2020 09:22 Ответить
Багато заганяв? ><
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23.05.2020 09:23 Ответить
До хріна.
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23.05.2020 09:24 Ответить
Чортиків ще не ловиш?
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23.05.2020 09:28 Ответить
ну-ну.... да ты знатный мифоман. бегаешь как бобик, тявкаешь какую-то херню и считаешь, что ты кого-то гоняешь. достойный пенис секты свидетелей великого вируса.
придурком выглядишь именно ты. почитай Крылова, про Слона и Моську. Моська тоже думала, что она слонов гоняет.
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23.05.2020 09:27 Ответить
Це ти якраз про себе. Поглянь на ситуацію збоку.
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23.05.2020 09:32 Ответить
я именно так и делаю. смотрю со стороны
Посмотри и ты: Я приглашаю к аргументированному разговору, выкладываю цифры, ты предлагаешь лизать унитазы.
Так кто придурком выглядит? А?
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23.05.2020 09:36 Ответить
Цифр якраз у тебе і нема.
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23.05.2020 12:02 Ответить
я тебе показал, что доля "с вирусочком" в общей смертности около 0.1%. склероз?
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23.05.2020 15:48 Ответить
С середины апреля статистика распространения коронавируса в США стала ненадежной, заявил основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск.По словам Маска, ненадежной статистика стала, когда «начали вносить тех, кому COVID не подтверждали тестом, а просто ставили симптомы, схожие с COVID», Как заявил Маск, статистика «стала липовой», ведь «симптомов, схожих с COVID, около сотни».
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23.05.2020 09:14 Ответить
По вирусу много вопросов но я сомневаюсь что можно подкупить все страны скопом для фальсификации заражения и смертности.
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23.05.2020 09:18 Ответить
Люди привыкли доверять ВОЗ.
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23.05.2020 09:20 Ответить
Эфиоп - еврей? Хотя... ><
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23.05.2020 09:45 Ответить
Тут даже была тема,шо и Обама таво,обрезной.Ну а про Меркель и Макрона вобще нема базару.
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23.05.2020 09:48 Ответить
Ну мы ни доказать, ни опровергнуть это не сможем.
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23.05.2020 09:51 Ответить
Сможем,если захотим.
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23.05.2020 10:03 Ответить
Ок, заносите эфиопа.
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23.05.2020 10:47 Ответить
Гебревиесус, фамилия конечно на 100% арийская......
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23.05.2020 10:06 Ответить
никто не говорил о подкупе. фальсифицируются не столько факты, сколько выводы.
например, в Германии пишут "умер с вирусом", когда у нас приводят немецкую статистику оно превращается в "умер от вируса".
кстати, никто мне так и не ответил толком, что выдающегося именно в этом вирусочке. попробовать не хочешь?
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23.05.2020 09:24 Ответить
Відающееся в этом вирусе то, что он торжественно пообещал никого не убить, пока Крысолову не объяснят значение каждого кодона в РНК этого вируса.
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23.05.2020 09:43 Ответить
Не то беда, Авдей Флюгарин,
Что родом ты не русский барин,
Что на Парнасе ты цыган,
Что в свете ты Видок Фиглярин:
Беда, что скучен твой роман.

1830
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23.05.2020 09:45 Ответить
Беда лишь в том, что Крысоглот
обычный троль и идиот.

2020
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23.05.2020 09:50 Ответить
оставляю наедине со включённой дурочкой. ярких сексуальных ощущений. только предохраняйтесь: СПИД - не ковид
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23.05.2020 09:55 Ответить
Ваш богатый жизненный опыт мне не интересен.
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23.05.2020 09:57 Ответить
Китайцы вкинули в ВОЗ 2 лярда и уже успели объявить о 30 штаммах и новых симптомах, сделали госзаказ на сотни миллионов единиц средств защиты, при этом товариСЧи Си и пермьер не одели маски на каком-то важном заседании красножопой партии Китая.
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23.05.2020 09:49 Ответить
Перед важным заседанием партии там легко всем учасникам могут сделать ПЦР тестирование.
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23.05.2020 10:21 Ответить
Дело не в этом, дело в показном пренебрежении людьми. Их миллионами без тестов на антитела можно закрыть, а сами будут вышивать, как хотят.
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23.05.2020 10:28 Ответить
Зате можна тримати за яйця бандюганів котрі при владі!
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23.05.2020 09:34 Ответить
Яким чином?
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23.05.2020 09:44 Ответить
Путін (наприклад) разом зі своєю бандєйкою грабував багато років природні багатства росії,через усяких диригентів-підригентів трамбував бабло на різні рахунки. У бандитів своя система "сигналів" -послали йому умовно здохлу рибу (як у мафії) і він зрозумів що справа серйозна і рашостан має "хворіти на корону" бо інакше банки (деякі)можуть ненароком лопнути, в голландії під доміком дочки може плавун розповзтись, ну про понос від чаю з полонієм,талієм ...можна й не згадувати!
І таких "дружбаків" у цілому світі більшість! Он фрау штазі , макарон заднєприводний і тд. і у всіх повні шафи скелетів.
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23.05.2020 10:15 Ответить
Макрона поймали на занижении, а трамповцы наоборот хотят подавать в суд на Китай, так шо чем больше подохших - тем Трампу лучше.
А чего занижать то? Вон, в Рашке целые вахты отправляют в больницы, т.к. поголовно заражены. А что говорить о задрищенсках, в которых ватников даже не считает никто - подох, ну и запишем шо от грусти по сцоветскому совку, или от нех.ватки самогона
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23.05.2020 10:04 Ответить
Кількість жертв COVID-19 у світі перевищила 338 тис. осіб, кількість інфікованих - 5,2 млн - Цензор.НЕТ 8041
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23.05.2020 09:20 Ответить
О, Ілон Маск!
Кількість жертв COVID-19 у світі перевищила 338 тис. осіб, кількість інфікованих - 5,2 млн - Цензор.НЕТ 3577
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23.05.2020 09:24 Ответить
І Супрун ти брудом поливаєш, реаліст. Мабуть, вони дурніші за тебе.
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23.05.2020 09:27 Ответить
Супрун я критикую за знищення сільської мережі медичних закладів. А брудом кидаєтеся якраз Ви.
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23.05.2020 09:33 Ответить
Лихо: пологові і хірургії в селах на 5-10 тисяч позакривали, 20 км до райцентру не довезуть, вчора один кацап теж таке волав.
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23.05.2020 09:37 Ответить
Районні лікарні позакривали. А в районах по 30 і більше тисяч населення. Нам тепер везти за 110 км.
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23.05.2020 14:18 Ответить
В наших райцентрах чомусь все працює. Навіть в 10-титисячних. Дивина...
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23.05.2020 16:41 Ответить
Так може Ви з батьківщини Вовіка?
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23.05.2020 16:45 Ответить
Твій вовік з Харкова? Хоча б новини дививсь, шоб знати, шо у нас в райцентрах лікарні працюють. Ще один...
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23.05.2020 18:07 Ответить
А я з Сум. У нас повний капець.
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23.05.2020 18:52 Ответить
Упс! Виявляється, наша пані таки каже неправду як Троцький.
https://2day.kh.ua/ua/navesni-u-kharkivskiy-oblasti-zvilnyat-sotni-likariv

http://v-news.com.ua/u-harkivskij-oblasti-mitynguvaly-proty-zakryttya-likarni/

https://zik.ua/news/ludyna/zalyshatsia_bez_medychnoi_dopomohy_na_kharkivshchyni_deputat_svitlychna_vystupyla_proty_zakryttia_medzakladiv_961335

https://kharkivoda.gov.ua/content/documents/7/642/files/23789%20%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%2028_10_2016.pdf
Кількість жертв COVID-19 у світі перевищила 338 тис. осіб, кількість інфікованих - 5,2 млн - Цензор.НЕТ 7959
Негарно, Меркава. Дуже негарно брехати.
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23.05.2020 19:48 Ответить
Нічого я не брешу. Чи по лікарні - в кожне село? Я сплачую податки, шоб маленьке село менше 5 тис. мало свою лікарню?! То ви позажирались. В райцентрах десь в 10 тисяч жителів та з селами навколо, в нас, як і було, все працює. 20 км дороги, навіть 30 - це не відстань, по місту довше добиратись іноді. Нема дороги - то ж не мінздрава провина. В нас бабця в селі, є фельдшер - досить, ніхто не скаржився. Шось серйозне - все одно в Харків, шось полегше - в райцентр.
Хочете собі лікарню - до місцевої влади, бо 5 тисяч мешканців аж ніяк не забезпечать її нормальне існування, у якоїсь покрупніше лікарні заберуть, шоб вам гарно було.
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23.05.2020 20:43 Ответить
ФАПи всі під скорочення, Меркава. Більше того- і АЗПСМ туди ж. І ота бабця врешті помре без медичної допомоги.
І податки платиш не одна ти. До речі, ти приватний підприємець? Чи чиновник?
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23.05.2020 22:06 Ответить
Приватний. Наразі - так, може й без допомоги, бо грошей вже нема ні на шо, все можна звалити на реформу Супрун.
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23.05.2020 22:53 Ответить
Ліквідація мережі сільських закладів була запланована саме при Супрун.
Але я радий що жителі міст зможуть отримувати медичну допомогу.
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23.05.2020 23:02 Ответить
Яких саме закладів, як в тій лікарні, шо ти мені дав як приклад, навіть гипс накласти не можуть, і ще лікарня, в якій нема анестезілога? Шо вони можуть зробити? В терапію - гіпертонію полікувати? Не тримай всіх за дурнів, будь ласка, такі лікарні нахєр не потрібні насамперед мені, не лікарю.
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23.05.2020 23:28 Ответить
Ну звичайно! Я радий що жителька Харкова зможе отримувати медичну допомогу. А селяни не люди, хай здихають, бо лікарня без анестезіолога- то не лікарня. Правильно?
А тепер здрисни.
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23.05.2020 23:39 Ответить
Мені до лікарень теж треба їздити транспортом, іноді в іншій кінець міста, а це зазвичай довше, ніж з села до райцентру. Вам шо, і амбулаторію з денним стаціонаром не можуть відкрити?
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24.05.2020 06:05 Ответить
Навпаки- закривають. А бабця в 80 років за 100 км не поїде.
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24.05.2020 06:22 Ответить
Точно. Це не лікарні, це - заклади.
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23.05.2020 23:29 Ответить
Ага. А селяни не люди. Ну ти і гнида. Я в шоці.
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23.05.2020 23:39 Ответить
Не бузи, це ж вони і кажуть, шо їздять з паламаними ногами в інші лікарні. Шо ви там в своїх робите, шмарклі лікуєте з гіпертоніями? Лікарня має бути лікарнею з максимальною кількістю послуг в одному місці, жодна сільска цього зробити не може. І не треба себе-мене обманювати, бо знаю такі вєдомствєнниє, де насправді толком нічого нема, легких хворих собі, важких все одно треба кудись везти.
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24.05.2020 00:40 Ответить
Звичайно! Щоб хворому з бронхітом могли зробити томографію і тут же зробити операцію з трансплантації серця.
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24.05.2020 06:24 Ответить
Я не знаю, чому у вас такі відстані. І у нас, шоб зробити рентген руки-ноги дитині, ще треба пошукати, чи всі думають, шо в містах скрізь лікарні понатикані?
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24.05.2020 06:42 Ответить
Розмова закінчена. Пихата набундючена жителька міста в суперечці про медицину не зрозуміє жителя села, ще й медика.
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24.05.2020 07:43 Ответить
Первинка в області, не враховуючи повноцінних лікарень в райцентрах. Це мало, чи погано?.. Може, краще одну багатопрофільну лікарню з усім необхідним обладнанням, ніж купа маленьких без цього всього? Я в селі влітку майже щотижня по декілька днів, як обставини дозволяють, на городі колупаюся і консервую, не чураюся. Це про пихатість, лікарю...

Кількість жертв COVID-19 у світі перевищила 338 тис. осіб, кількість інфікованих - 5,2 млн - Цензор.НЕТ 3417
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24.05.2020 08:38 Ответить
Известный вирусолог и эпидемиолог. Ни разу не заинтересован в скорейшем запуске своих заводов.
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23.05.2020 09:29 Ответить
С короной то же самое. Если не понимаешь, в чем дело, значит, дело в деньгах.
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23.05.2020 09:43 Ответить
А може просто клепки не вистачає.
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23.05.2020 23:50 Ответить
А шо он курит?Ну если собрался на Марс,то точно "герыч".
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23.05.2020 09:45 Ответить
Ще в дитинстві читав книжки Маска про вірусологію.
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23.05.2020 09:58 Ответить
Кількість жертв COVID-19 у світі перевищила 338 тис. осіб, кількість інфікованих - 5,2 млн - Цензор.НЕТ 153
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23.05.2020 09:19 Ответить
Не понятно, а почему сюда не включен сху@лостан его внушительной статистикой?
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23.05.2020 09:52 Ответить
А там все обнулили.))
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23.05.2020 09:54 Ответить
 
 