Число жертв COVID-19 в мире превысило 338 тыс. человек, число инфицированных - 5,2 млн

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 08:00 субботы достигло 338 тыс. 225 человек, увеличившись за сутки на 5 тыс. 301 случай.

Об этом сообщил американский университет Джонса Хопкинса, передает Цензор.НЕТ.

Всего в мире, по данным университета, на 08:00 насчитывалось 5 млн 213 тыс. 483 инфицированных COVID-19, рост за сутки составил 110 тыс. 205, излечились более 2 млн.

Более 100 тыс. инфицированных, по информации университета, зарегистрировано в США - 1 млн 601 тыс. 434 (96 тыс. 007 скончавшихся), Бразилии - 330 тыс. 890 (21 тыс. 048), России - 326 тыс. 448 (3 тыс. 249), Великобритании - 255 тыс. 544 (36 тыс. 475), Испании - 234 тыс. 824 (28 тыс. 628), Италии - 228 тыс. 658 (32 тыс. 616), Франции - 182 тыс. 015 (28 тыс. 218), Германии - 179 тыс. 710 (8 тыс. 228), Турции - 154 тыс. 500 (4 тыс. 276), Иране - 131 тыс. 652 (7 тыс. 300), Индии - 125 тыс. 149 (3 тыс. 728), Перу - 111 тыс. 698 (3 тыс. 244).

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По данным портала Worldometer, специализирующегося на статистике, связанной с важнейшими событиями в мире, коронавирусом с начала его распространения заразились 5 млн 306 тыс. 161 человек, количество смертельных случаев превысило 340 тыс., излечились более 2 млн 160 тыс.

Всего в мире коронавирус зафиксирован почти в 200 странах и районах мира.

Напомним, в Украине на утро 22 мая подтверждено 442 новых случая COVID-19: всего - 20 148, летальных - 588, выздоровели 6 585 человек.