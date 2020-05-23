Число жертв COVID-19 в мире превысило 338 тыс. человек, число инфицированных - 5,2 млн
Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 08:00 субботы достигло 338 тыс. 225 человек, увеличившись за сутки на 5 тыс. 301 случай.
Об этом сообщил американский университет Джонса Хопкинса, передает Цензор.НЕТ.
Всего в мире, по данным университета, на 08:00 насчитывалось 5 млн 213 тыс. 483 инфицированных COVID-19, рост за сутки составил 110 тыс. 205, излечились более 2 млн.
Более 100 тыс. инфицированных, по информации университета, зарегистрировано в США - 1 млн 601 тыс. 434 (96 тыс. 007 скончавшихся), Бразилии - 330 тыс. 890 (21 тыс. 048), России - 326 тыс. 448 (3 тыс. 249), Великобритании - 255 тыс. 544 (36 тыс. 475), Испании - 234 тыс. 824 (28 тыс. 628), Италии - 228 тыс. 658 (32 тыс. 616), Франции - 182 тыс. 015 (28 тыс. 218), Германии - 179 тыс. 710 (8 тыс. 228), Турции - 154 тыс. 500 (4 тыс. 276), Иране - 131 тыс. 652 (7 тыс. 300), Индии - 125 тыс. 149 (3 тыс. 728), Перу - 111 тыс. 698 (3 тыс. 244).
По данным портала Worldometer, специализирующегося на статистике, связанной с важнейшими событиями в мире, коронавирусом с начала его распространения заразились 5 млн 306 тыс. 161 человек, количество смертельных случаев превысило 340 тыс., излечились более 2 млн 160 тыс.
Всего в мире коронавирус зафиксирован почти в 200 странах и районах мира.
Напомним, в Украине на утро 22 мая подтверждено 442 новых случая COVID-19: всего - 20 148, летальных - 588, выздоровели 6 585 человек.
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А кацапи взагалі доказують що зі щепленнями Білл Гейтс хоче заразити їх вірусом гомосексуалізму.
если слушал пранки Вольнова - каждый второй "русский" и прибл каждый 1.5-й "кавказец" грозятся сделать со звонящим, или отвечающим(так как и сами названивают) пранкером кое-что, а также обзывают **********(его же).
так что Мельникофф недурно их называет - "норот-тридварас"
Чо, зі 100500 історій - всі висрали тролі?
нєєєє. тоді можна дойти до того шо сказати шо "голокосту" не було, бо трильйон свідчень - фуфло, так?
ну, чи там шо Путін не Х*йло, або шо твердь небесна - не висер жреців, а факт.
Менше дивись телевізор і більше пробуй думати самостійно. Тоді може вдасться щось розуміти , а не перетворитися на злобного троля,щоб грузити огризками своїх "думок" інших.
А про лексику і граматику я вже мовчу.
А нік то взагалі красномовний - все як у дитячому анегдоті про штірліца :"Штирлиц шел по Рейхстагу, стараясь оставаться незамеченным. Но что-то его выдавало: то ли буденовка, то ли орден Ленина, то ли парашют, волочащийся за спиной."
мне так удобней. вон, даже в Турции везде гос. флаги вывешены, как и в Канаде - но никто не беснуется шо типо - мы все патриоты мол.
им это не надо, ибо и так видно.
Чо, зі 100500 історій - всі висрали тролі?
нєєєє. тоді можна дойти до того шо сказати шо "голокосту" не було, бо трильйон свідчень - фуфло, так?
ну, чи там шо Путін не Х*йло, або шо твердь небесна - не висер жреців, а факт." -Абрифкамі мислєй?!
придурком выглядишь именно ты. почитай Крылова, про Слона и Моську. Моська тоже думала, что она слонов гоняет.
Посмотри и ты: Я приглашаю к аргументированному разговору, выкладываю цифры, ты предлагаешь лизать унитазы.
Так кто придурком выглядит? А?
например, в Германии пишут "умер с вирусом", когда у нас приводят немецкую статистику оно превращается в "умер от вируса".
кстати, никто мне так и не ответил толком, что выдающегося именно в этом вирусочке. попробовать не хочешь?
Что родом ты не русский барин,
Что на Парнасе ты цыган,
Что в свете ты Видок Фиглярин:
Беда, что скучен твой роман.
1830
обычный троль и идиот.
2020
І таких "дружбаків" у цілому світі більшість! Он фрау штазі , макарон заднєприводний і тд. і у всіх повні шафи скелетів.
А чего занижать то? Вон, в Рашке целые вахты отправляют в больницы, т.к. поголовно заражены. А что говорить о задрищенсках, в которых ватников даже не считает никто - подох, ну и запишем шо от грусти по сцоветскому совку, или от нех.ватки самогона
https://2day.kh.ua/ua/navesni-u-kharkivskiy-oblasti-zvilnyat-sotni-likariv
http://v-news.com.ua/u-harkivskij-oblasti-mitynguvaly-proty-zakryttya-likarni/
https://zik.ua/news/ludyna/zalyshatsia_bez_medychnoi_dopomohy_na_kharkivshchyni_deputat_svitlychna_vystupyla_proty_zakryttia_medzakladiv_961335
https://kharkivoda.gov.ua/content/documents/7/642/files/23789%20%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%2028_10_2016.pdf
Негарно, Меркава. Дуже негарно брехати.
Хочете собі лікарню - до місцевої влади, бо 5 тисяч мешканців аж ніяк не забезпечать її нормальне існування, у якоїсь покрупніше лікарні заберуть, шоб вам гарно було.
І податки платиш не одна ти. До речі, ти приватний підприємець? Чи чиновник?
Але я радий що жителі міст зможуть отримувати медичну допомогу.
А тепер здрисни.