Кількість жертв COVID-19 у світі перевищила 338 тис. осіб, кількість інфікованих - 5,2 млн
Кількість померлих від пов'язаних із коронавірусом захворювань у світі на 8:00 суботи сягнула 338 тис. 225 осіб, збільшившись за добу на 5 тис. 301 випадок.
Про це повідомив американський університет Джонса Гопкінса, передає Цензор.НЕТ.
Загалом у світі, за даними університету, на 8:00 налічувалося 5 млн 213 тис. 483 інфіковані COVID-19, зростання за добу становить 110 тис. 205, вилікувалися понад 2 млн.
Понад 100 тис. інфікованих, за інформацією університету, зареєстровано в США - 1 млн 601 тис. 434 (96 тис. 007 померли), Бразилії - 330 тис. 890 (21 тис. 048), Росії - 326 тис. 448 (3 тис. 249), Великій Британії - 255 тис. 544 (36 тис. 475), Іспанії - 234 тис. 824 (28 тис. 628), Італії - 228 тис. 658 (32 тис. 616), Франції - 182 тис. 015 (28 тис. 218), Німеччині - 179 тис. 710 (8 тис. 228), Туреччині - 154 тис. 500 (4 тис. 276), Ірані - 131 тис. 652 (7 тис. 300), Індії - 125 тис. 149 (3 тис. 728), Перу - 111 тис. 698 (3 тис. 244).
За даними порталу Worldometer, що спеціалізується на статистиці, пов'язаній із найважливішими подіями у світі, коронавірусом від початку його поширення заразилися 5 млн 306 тис. 161 особа, кількість смертельних випадків перевищила 340 тис., одужали понад 2 млн 160 тис.
Загалом у світі коронавірус зафіксовано майже у 200 країнах і районах світу.
Нагадаємо, в Україні на ранок 22 травня підтверджено 442 нові випадки COVID-19: загалом - 20 148, летальних - 588, одужали 6 585 осіб.
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А кацапи взагалі доказують що зі щепленнями Білл Гейтс хоче заразити їх вірусом гомосексуалізму.
если слушал пранки Вольнова - каждый второй "русский" и прибл каждый 1.5-й "кавказец" грозятся сделать со звонящим, или отвечающим(так как и сами названивают) пранкером кое-что, а также обзывают **********(его же).
так что Мельникофф недурно их называет - "норот-тридварас"
Чо, зі 100500 історій - всі висрали тролі?
нєєєє. тоді можна дойти до того шо сказати шо "голокосту" не було, бо трильйон свідчень - фуфло, так?
ну, чи там шо Путін не Х*йло, або шо твердь небесна - не висер жреців, а факт.
Менше дивись телевізор і більше пробуй думати самостійно. Тоді може вдасться щось розуміти , а не перетворитися на злобного троля,щоб грузити огризками своїх "думок" інших.
А про лексику і граматику я вже мовчу.
А нік то взагалі красномовний - все як у дитячому анегдоті про штірліца :"Штирлиц шел по Рейхстагу, стараясь оставаться незамеченным. Но что-то его выдавало: то ли буденовка, то ли орден Ленина, то ли парашют, волочащийся за спиной."
мне так удобней. вон, даже в Турции везде гос. флаги вывешены, как и в Канаде - но никто не беснуется шо типо - мы все патриоты мол.
им это не надо, ибо и так видно.
Чо, зі 100500 історій - всі висрали тролі?
нєєєє. тоді можна дойти до того шо сказати шо "голокосту" не було, бо трильйон свідчень - фуфло, так?
ну, чи там шо Путін не Х*йло, або шо твердь небесна - не висер жреців, а факт." -Абрифкамі мислєй?!
придурком выглядишь именно ты. почитай Крылова, про Слона и Моську. Моська тоже думала, что она слонов гоняет.
Посмотри и ты: Я приглашаю к аргументированному разговору, выкладываю цифры, ты предлагаешь лизать унитазы.
Так кто придурком выглядит? А?
например, в Германии пишут "умер с вирусом", когда у нас приводят немецкую статистику оно превращается в "умер от вируса".
кстати, никто мне так и не ответил толком, что выдающегося именно в этом вирусочке. попробовать не хочешь?
Что родом ты не русский барин,
Что на Парнасе ты цыган,
Что в свете ты Видок Фиглярин:
Беда, что скучен твой роман.
1830
обычный троль и идиот.
2020
І таких "дружбаків" у цілому світі більшість! Он фрау штазі , макарон заднєприводний і тд. і у всіх повні шафи скелетів.
А чего занижать то? Вон, в Рашке целые вахты отправляют в больницы, т.к. поголовно заражены. А что говорить о задрищенсках, в которых ватников даже не считает никто - подох, ну и запишем шо от грусти по сцоветскому совку, или от нех.ватки самогона
https://2day.kh.ua/ua/navesni-u-kharkivskiy-oblasti-zvilnyat-sotni-likariv
http://v-news.com.ua/u-harkivskij-oblasti-mitynguvaly-proty-zakryttya-likarni/
https://zik.ua/news/ludyna/zalyshatsia_bez_medychnoi_dopomohy_na_kharkivshchyni_deputat_svitlychna_vystupyla_proty_zakryttia_medzakladiv_961335
https://kharkivoda.gov.ua/content/documents/7/642/files/23789%20%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%2028_10_2016.pdf
Негарно, Меркава. Дуже негарно брехати.
Хочете собі лікарню - до місцевої влади, бо 5 тисяч мешканців аж ніяк не забезпечать її нормальне існування, у якоїсь покрупніше лікарні заберуть, шоб вам гарно було.
І податки платиш не одна ти. До речі, ти приватний підприємець? Чи чиновник?
Але я радий що жителі міст зможуть отримувати медичну допомогу.
А тепер здрисни.