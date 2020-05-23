Кількість жертв COVID-19 у світі перевищила 338 тис. осіб, кількість інфікованих - 5,2 млн

Кількість померлих від пов'язаних із коронавірусом захворювань у світі на 8:00 суботи сягнула 338 тис. 225 осіб, збільшившись за добу на 5 тис. 301 випадок.

Про це повідомив американський університет Джонса Гопкінса, передає Цензор.НЕТ.

Загалом у світі, за даними університету, на 8:00 налічувалося 5 млн 213 тис. 483 інфіковані COVID-19, зростання за добу становить 110 тис. 205, вилікувалися понад 2 млн.

Понад 100 тис. інфікованих, за інформацією університету, зареєстровано в США - 1 млн 601 тис. 434 (96 тис. 007 померли), Бразилії - 330 тис. 890 (21 тис. 048), Росії - 326 тис. 448 (3 тис. 249), Великій Британії - 255 тис. 544 (36 тис. 475), Іспанії - 234 тис. 824 (28 тис. 628), Італії - 228 тис. 658 (32 тис. 616), Франції - 182 тис. 015 (28 тис. 218), Німеччині - 179 тис. 710 (8 тис. 228), Туреччині - 154 тис. 500 (4 тис. 276), Ірані - 131 тис. 652 (7 тис. 300), Індії - 125 тис. 149 (3 тис. 728), Перу - 111 тис. 698 (3 тис. 244).

Читайте також: Новий епіцентр COVID-19 - Південна Америка, - ВООЗ

За даними порталу Worldometer, що спеціалізується на статистиці, пов'язаній із найважливішими подіями у світі, коронавірусом від початку його поширення заразилися 5 млн 306 тис. 161 особа, кількість смертельних випадків перевищила 340 тис., одужали понад 2 млн 160 тис.

Загалом у світі коронавірус зафіксовано майже у 200 країнах і районах світу.

Нагадаємо, в Україні на ранок 22 травня підтверджено 442 нові випадки COVID-19: загалом - 20 148, летальних - 588, одужали 6 585 осіб.