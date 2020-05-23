Украина заинтересована в сохранении Договора по открытому небу, - МИД

В министерстве иностранных дел Украины прокомментировали намерение США выйти из Договора по открытому небу.

Комментарий опубликован на официальном сайте МИД, информирует Цензор.НЕТ.

"Украина наибольшим образом заинтересована в сохранении и дальнейшей имплементации настоящего Договора, но при условии его добросовестного выполнения всеми без исключения государствами-участниками", — сказано в сообщении.

В МИД напомнили, что Договор по открытому небу — один из базовых международных договоров в сфере европейской безопасности. Режим "открытого неба" способствовал имплементации Резолюции ГА ООН "Проблема милитаризации АР Крым и г.Севастополь (Украина), а также частей Черного и Азовского морей". А наблюдательный полет США вдоль северного побережья Крыма способствовал нормализации поведения РФ в этих водах.

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"Однако, начиная с 2015 г., роль и эффективность ДОН в целом постепенно снижается из-за невозможности осуществлять международный воздушный мониторинг военной активности РФ в наиболее критических для безопасности Украины районах - над временно оккупированной территории АР Крым и г.Севастополь, Донецкой и Луганской областей в результате их оккупации Россией и запрета полетов над ними, как и над участками территории РФ, прилегающими к государственной границе Украины", — сказано в сообщении.

Украина призвала государства-участников договора приложить максимальные усилия для поиска выхода из сложившейся ситуации ради сохранения верификационного режима "открытого неба".

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21 мая СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп принял решение о выходе страны из Договора об открытом небе. Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил эту информацию и уточнил, что выход США из Договора состоится через полгода.

МИД Польши обвинил Россию в несоблюдении Договора об открытом небе.

НАТО призывает Россию прекратить выборочное выполнение Договора об открытом небе.

МИД РФ отрицает нарушение Договора и обвиняет Вашингтон в стремлении разрушить комплекс договоренностей в сфере контроля над вооружениями.

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Договор об открытом небе (The Treaty on Open Skies) был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Россия ратифицировала договор 26 мая 2001 года, сейчас его участниками являются 34 государства. Они могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.