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Украина заинтересована в сохранении Договора по открытому небу, - МИД

Украина заинтересована в сохранении Договора по открытому небу, - МИД

В министерстве иностранных дел Украины прокомментировали намерение США выйти из Договора по открытому небу.

Комментарий опубликован на официальном сайте МИД, информирует Цензор.НЕТ.

"Украина наибольшим образом заинтересована в сохранении и дальнейшей имплементации настоящего Договора, но при условии его добросовестного выполнения всеми без исключения государствами-участниками", — сказано в сообщении.

В МИД напомнили, что Договор по открытому небу — один из базовых международных договоров в сфере европейской безопасности. Режим "открытого неба" способствовал имплементации Резолюции ГА ООН "Проблема милитаризации АР Крым и г.Севастополь (Украина), а также частей Черного и Азовского морей". А наблюдательный полет США вдоль северного побережья Крыма способствовал нормализации поведения РФ в этих водах.

Читайте на Цензор.НЕТ: МИД Польши обвинил Россию в несоблюдении Договора об открытом небе

"Однако, начиная с 2015 г., роль и эффективность ДОН в целом постепенно снижается из-за невозможности осуществлять международный воздушный мониторинг военной активности РФ в наиболее критических для безопасности Украины районах - над временно оккупированной территории АР Крым и г.Севастополь, Донецкой и Луганской областей в результате их оккупации Россией и запрета полетов над ними, как и над участками территории РФ, прилегающими к государственной границе Украины", — сказано в сообщении.

Украина призвала государства-участников договора приложить максимальные усилия для поиска выхода из сложившейся ситуации ради сохранения верификационного режима "открытого неба".

Также на Цензор.НЕТ: Россия отреагировала на выход США из Договора по открытому небу: "Шаг весьма прискорбный"

21 мая СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп принял решение о выходе страны из Договора об открытом небе. Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил эту информацию и уточнил, что выход США из Договора состоится через полгода.

МИД Польши обвинил Россию в несоблюдении Договора об открытом небе.

НАТО призывает Россию прекратить выборочное выполнение Договора об открытом небе.

МИД РФ отрицает нарушение Договора и обвиняет Вашингтон в стремлении разрушить комплекс договоренностей в сфере контроля над вооружениями.

Читайте также: НАТО призывает Россию прекратить выборочное выполнение Договора об открытом небе

Договор об открытом небе (The Treaty on Open Skies) был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Россия ратифицировала договор 26 мая 2001 года, сейчас его участниками являются 34 государства. Они могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.

Автор: 

договор (317) МИД (6937) россия (95393) США (26471)


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Топ комментарии
+5
С какого нах перепою этот договор нам выгоден?!!
Мы, что ли летаем над Рашкой развед-самолетами?!
Да у нас таких самолётов вообще НЕТ!
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23.05.2020 12:23
+5
говномид Украины недавно говно на вентилятор кидал,
про взрыв плохого американского двигателя блевотиной исходил,
кулебы и дрыстайки зегнидные подонки
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23.05.2020 13:16
+4
над Крымом разрешение кацапов не требуется, от слова совсем
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23.05.2020 13:17
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С какого нах перепою этот договор нам выгоден?!!
Мы, что ли летаем над Рашкой развед-самолетами?!
Да у нас таких самолётов вообще НЕТ!
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23.05.2020 12:23 Ответить
А американские разведчики летают над НАШЕЙ территорией и для этих полётов никакого Договора не нужно, а нужно только НАШЕ разрешение.
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23.05.2020 12:25 Ответить
Наши летали на американских вместе с их наблюдателями. На Цензоре были статьи.
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23.05.2020 12:40 Ответить
этим не сильно гордиться надо - как деток покатали. =((
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23.05.2020 17:58 Ответить
А кто летает над Крымом в рамках договора? Ой, никто. Какой-то странный договор, как и вся макулатура, что подписывается с Россией.

П.С. А США летали вдоль Крыма вовсе не по этому договору, МИД тут наш заврался.
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23.05.2020 12:27 Ответить
Над Крымом в рамках договора смогут летать, если обратятся за таким разрешением к засРашке, но никто не обратится, т.к. Крым-Украина. Так что здесь пока тупик.
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23.05.2020 12:38 Ответить
над Крымом разрешение кацапов не требуется, от слова совсем
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23.05.2020 13:17 Ответить
Лети.
Україна зацікавлена в збереженні Договору з відкритого неба, - МЗС - Цензор.НЕТ 3099
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23.05.2020 13:26 Ответить
Штаты выстрелили себе в ногу. Точнее клоун ***** - Трампампам - выстрелил в ногу своей стране, всему НАТО, всей Европе. Штатам облёт территорий Рашки и её военных приготовлений в был куда выгодней, чем Рашке наблюдать за сосредоточением "Абрамсов" на границе с Канадой
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23.05.2020 12:28 Ответить
да да... выстрелил, дерижопли не смогут в цифровую эру на плёнку снимать Технологии ушли далеко вперёд, эти облёты для педоросий более актуальны.
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23.05.2020 17:35 Ответить
Украины важны облёты из-за отсутствия спутников...
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23.05.2020 12:31 Ответить
А в нас є чим літати?
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23.05.2020 12:35 Ответить
А в чём проблема фотоаппарат к самолёту присобачить?
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23.05.2020 12:41 Ответить
говномид Украины недавно говно на вентилятор кидал,
про взрыв плохого американского двигателя блевотиной исходил,
кулебы и дрыстайки зегнидные подонки
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23.05.2020 13:16 Ответить
Коли немає що сховати від ворогів (бо все профукали і спалили на складах) то олігофрени за відкрите небо.
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23.05.2020 13:45 Ответить
Страны НАТО прекрасно видят весь кацапский хлам на вооружении и без полётов на самолётах, видят со спутников...А паРаше совсем не обязательно разрешать летать над Европой и Америкой, слишком много будут знать - быстро передохнут от разрыва мозга и зависти....
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23.05.2020 14:24 Ответить
Україні треба короновіРусний моніторинг свого неба путлерасами(навіть їх авіаційне топливо може бути носієм бактерологічної зброї)?США виходять з нього саме через порушення рашистами квот та абсолютно безконтрольним моніторингом неба інших країн.Чи не забашляв агресор-окупант часом продажним придуркам за таке рішення?Ще й Крим український приписали до Ейзенхаура,виродки тупоголові.Немає слів-тільки матюки цьому МУДові.
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23.05.2020 14:27 Ответить
Не так давно в педороссии выли по этому поводу. Питушиные нелохи или за бабки, а скорее всего по врождённому *********** с элементами нигилизма (ибонелохи) отработали очередную хотелочку Кремля.
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23.05.2020 17:31 Ответить
У нас в МИДе отборные бараны работают. Сам Зеля отбирал.
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23.05.2020 21:28 Ответить
 
 