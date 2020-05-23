Україна зацікавлена в збереженні Договору з відкритого неба, - МЗС
У Міністерстві закордонних справ України прокоментували намір США вийти з Договору з відкритого неба.
Коментар опубліковано на офіційному сайті МЗС, інформує Цензор.НЕТ.
"Україна якнайбільше зацікавлена у збереженні та подальшій імплементації цього договору, але за умови його добросовісного виконання усіма без винятку державами-учасницями", - сказано в повідомленні.
У МЗС нагадали, що Договір із відкритого неба - один із базових міжнародних договорів у сфері європейської безпеки. Режим "відкритого неба" сприяв імплементації Резолюції ГА ООН "Проблема мілітаризації АР Крим та м. Севастополь (Україна), а також частин Чорного і Азовського морів". А спостережний політ США уздовж північного узбережжя Криму сприяв нормалізації поведінки РФ у цих водах.
"Проте, починаючи з 2015 року, роль та ефективність ДВН загалом поступово знижується через неможливість здійснювати міжнародний повітряний моніторинг військової активності РФ у найкритичніших для безпеки України районах - над тимчасово окупованою територією АР Крим і м. Севастополь, Донецької та Луганської областей унаслідок їхньої окупації Росією та заборони польотів над ними, як і над ділянками території РФ, прилеглими до державного кордону України", - сказано в повідомленні.
Україна закликала держав-учасниць договору докласти максимальних зусиль для пошуку виходу із ситуації, що склалася, заради збереження верифікаційного режиму "відкритого неба".
21 травня ЗМІ повідомили, що президент США Дональд Трамп прийняв рішення про вихід країни з Договору про відкрите небо. Держсекретар США Майк Помпео підтвердив цю інформацію й уточнив, що вихід США з Договору відбудеться через пів року.
МЗС Польщі звинуватило Росію в недотриманні Договору з відкритого неба.
НАТО закликає Росію припинити вибіркове виконання Договору з відкритого неба.
МЗС РФ заперечує порушення ДВН і звинувачує Вашингтон у прагненні зруйнувати комплекс домовленостей у сфері контролю над озброєннями.
Договір про відкрите небо (The Treaty on Open Skies) було підписано 24 березня 1992 року в Гельсінкі представниками 23 держав-членів Організації з безпеки та співпраці в Європі (ОБСЄ). Росія ратифікувала договір 26 травня 2001 року, зараз його учасниками є 34 держави. Вони можуть робити обльоти територій одна одної з метою контролю військової діяльності.
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Мы, что ли летаем над Рашкой развед-самолетами?!
Да у нас таких самолётов вообще НЕТ!
П.С. А США летали вдоль Крыма вовсе не по этому договору, МИД тут наш заврался.
про взрыв плохого американского двигателя блевотиной исходил,
кулебы и дрыстайки зегнидные подонки