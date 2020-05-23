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Україна зацікавлена в збереженні Договору з відкритого неба, - МЗС

Україна зацікавлена в збереженні Договору з відкритого неба, - МЗС

У Міністерстві закордонних справ України прокоментували намір США вийти з Договору з відкритого неба.

Коментар опубліковано на офіційному сайті МЗС, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна якнайбільше зацікавлена у збереженні та подальшій імплементації цього договору, але за умови його добросовісного виконання усіма без винятку державами-учасницями", - сказано в повідомленні.

У МЗС нагадали, що Договір із відкритого неба - один із базових міжнародних договорів у сфері європейської безпеки. Режим "відкритого неба" сприяв імплементації Резолюції ГА ООН "Проблема мілітаризації АР Крим та м. Севастополь (Україна), а також частин Чорного і Азовського морів".  А спостережний політ США уздовж північного узбережжя Криму сприяв нормалізації поведінки РФ у цих водах.

Читайте також: МЗС Польщі звинуватив Росію в недотриманні Договору про відкрите небо

"Проте, починаючи з 2015 року, роль та ефективність ДВН загалом поступово знижується через неможливість здійснювати міжнародний повітряний моніторинг військової активності РФ у найкритичніших для безпеки України районах - над тимчасово окупованою територією АР Крим і м. Севастополь, Донецької та Луганської областей унаслідок їхньої окупації Росією та заборони польотів над ними, як і над ділянками території РФ, прилеглими до державного кордону України", - сказано в повідомленні.

Україна закликала держав-учасниць договору докласти максимальних зусиль для пошуку виходу із ситуації, що склалася, заради збереження верифікаційного режиму "відкритого неба".

Читайте також: Росія відреагувала на вихід США з Договору про відкрите небо: "Крок доволі прикрий"

21 травня ЗМІ повідомили, що президент США Дональд Трамп прийняв рішення про вихід країни з Договору про відкрите небо. Держсекретар США Майк Помпео підтвердив цю інформацію й уточнив, що вихід США з Договору відбудеться через пів року.

МЗС Польщі звинуватило Росію в недотриманні Договору з відкритого неба.

НАТО закликає Росію припинити вибіркове виконання Договору з відкритого неба.

МЗС РФ заперечує порушення ДВН і звинувачує Вашингтон у прагненні зруйнувати комплекс домовленостей у сфері контролю над озброєннями.

Читайте також: НАТО закликає Росію припинити вибіркове виконання Договору про відкрите небо

Договір про відкрите небо (The Treaty on Open Skies) було підписано 24 березня 1992 року в Гельсінкі представниками 23 держав-членів Організації з безпеки та співпраці в Європі (ОБСЄ). Росія ратифікувала договір 26 травня 2001 року, зараз його учасниками є 34 держави. Вони можуть робити обльоти територій одна одної з метою контролю військової діяльності.

Автор: 

договір (323) МЗС (4110) росія (64969) США (22590)


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Топ коментарі
+5
С какого нах перепою этот договор нам выгоден?!!
Мы, что ли летаем над Рашкой развед-самолетами?!
Да у нас таких самолётов вообще НЕТ!
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23.05.2020 12:23
+5
говномид Украины недавно говно на вентилятор кидал,
про взрыв плохого американского двигателя блевотиной исходил,
кулебы и дрыстайки зегнидные подонки
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23.05.2020 13:16
+4
над Крымом разрешение кацапов не требуется, от слова совсем
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23.05.2020 13:17
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С какого нах перепою этот договор нам выгоден?!!
Мы, что ли летаем над Рашкой развед-самолетами?!
Да у нас таких самолётов вообще НЕТ!
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23.05.2020 12:23 Відповісти
А американские разведчики летают над НАШЕЙ территорией и для этих полётов никакого Договора не нужно, а нужно только НАШЕ разрешение.
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23.05.2020 12:25 Відповісти
Наши летали на американских вместе с их наблюдателями. На Цензоре были статьи.
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23.05.2020 12:40 Відповісти
этим не сильно гордиться надо - как деток покатали. =((
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23.05.2020 17:58 Відповісти
А кто летает над Крымом в рамках договора? Ой, никто. Какой-то странный договор, как и вся макулатура, что подписывается с Россией.

П.С. А США летали вдоль Крыма вовсе не по этому договору, МИД тут наш заврался.
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23.05.2020 12:27 Відповісти
Над Крымом в рамках договора смогут летать, если обратятся за таким разрешением к засРашке, но никто не обратится, т.к. Крым-Украина. Так что здесь пока тупик.
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23.05.2020 12:38 Відповісти
над Крымом разрешение кацапов не требуется, от слова совсем
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23.05.2020 13:17 Відповісти
Лети.
Україна зацікавлена в збереженні Договору з відкритого неба, - МЗС - Цензор.НЕТ 3099
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23.05.2020 13:26 Відповісти
Штаты выстрелили себе в ногу. Точнее клоун ***** - Трампампам - выстрелил в ногу своей стране, всему НАТО, всей Европе. Штатам облёт территорий Рашки и её военных приготовлений в был куда выгодней, чем Рашке наблюдать за сосредоточением "Абрамсов" на границе с Канадой
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23.05.2020 12:28 Відповісти
да да... выстрелил, дерижопли не смогут в цифровую эру на плёнку снимать Технологии ушли далеко вперёд, эти облёты для педоросий более актуальны.
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23.05.2020 17:35 Відповісти
Украины важны облёты из-за отсутствия спутников...
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23.05.2020 12:31 Відповісти
А в нас є чим літати?
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23.05.2020 12:35 Відповісти
А в чём проблема фотоаппарат к самолёту присобачить?
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23.05.2020 12:41 Відповісти
говномид Украины недавно говно на вентилятор кидал,
про взрыв плохого американского двигателя блевотиной исходил,
кулебы и дрыстайки зегнидные подонки
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23.05.2020 13:16 Відповісти
Коли немає що сховати від ворогів (бо все профукали і спалили на складах) то олігофрени за відкрите небо.
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23.05.2020 13:45 Відповісти
Страны НАТО прекрасно видят весь кацапский хлам на вооружении и без полётов на самолётах, видят со спутников...А паРаше совсем не обязательно разрешать летать над Европой и Америкой, слишком много будут знать - быстро передохнут от разрыва мозга и зависти....
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23.05.2020 14:24 Відповісти
Україні треба короновіРусний моніторинг свого неба путлерасами(навіть їх авіаційне топливо може бути носієм бактерологічної зброї)?США виходять з нього саме через порушення рашистами квот та абсолютно безконтрольним моніторингом неба інших країн.Чи не забашляв агресор-окупант часом продажним придуркам за таке рішення?Ще й Крим український приписали до Ейзенхаура,виродки тупоголові.Немає слів-тільки матюки цьому МУДові.
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23.05.2020 14:27 Відповісти
Не так давно в педороссии выли по этому поводу. Питушиные нелохи или за бабки, а скорее всего по врождённому *********** с элементами нигилизма (ибонелохи) отработали очередную хотелочку Кремля.
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23.05.2020 17:31 Відповісти
У нас в МИДе отборные бараны работают. Сам Зеля отбирал.
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23.05.2020 21:28 Відповісти
 
 