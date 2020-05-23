Україна зацікавлена в збереженні Договору з відкритого неба, - МЗС

У Міністерстві закордонних справ України прокоментували намір США вийти з Договору з відкритого неба.

Коментар опубліковано на офіційному сайті МЗС, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна якнайбільше зацікавлена у збереженні та подальшій імплементації цього договору, але за умови його добросовісного виконання усіма без винятку державами-учасницями", - сказано в повідомленні.

У МЗС нагадали, що Договір із відкритого неба - один із базових міжнародних договорів у сфері європейської безпеки. Режим "відкритого неба" сприяв імплементації Резолюції ГА ООН "Проблема мілітаризації АР Крим та м. Севастополь (Україна), а також частин Чорного і Азовського морів". А спостережний політ США уздовж північного узбережжя Криму сприяв нормалізації поведінки РФ у цих водах.

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"Проте, починаючи з 2015 року, роль та ефективність ДВН загалом поступово знижується через неможливість здійснювати міжнародний повітряний моніторинг військової активності РФ у найкритичніших для безпеки України районах - над тимчасово окупованою територією АР Крим і м. Севастополь, Донецької та Луганської областей унаслідок їхньої окупації Росією та заборони польотів над ними, як і над ділянками території РФ, прилеглими до державного кордону України", - сказано в повідомленні.

Україна закликала держав-учасниць договору докласти максимальних зусиль для пошуку виходу із ситуації, що склалася, заради збереження верифікаційного режиму "відкритого неба".

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21 травня ЗМІ повідомили, що президент США Дональд Трамп прийняв рішення про вихід країни з Договору про відкрите небо. Держсекретар США Майк Помпео підтвердив цю інформацію й уточнив, що вихід США з Договору відбудеться через пів року.

МЗС Польщі звинуватило Росію в недотриманні Договору з відкритого неба.

НАТО закликає Росію припинити вибіркове виконання Договору з відкритого неба.

МЗС РФ заперечує порушення ДВН і звинувачує Вашингтон у прагненні зруйнувати комплекс домовленостей у сфері контролю над озброєннями.

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Договір про відкрите небо (The Treaty on Open Skies) було підписано 24 березня 1992 року в Гельсінкі представниками 23 держав-членів Організації з безпеки та співпраці в Європі (ОБСЄ). Росія ратифікувала договір 26 травня 2001 року, зараз його учасниками є 34 держави. Вони можуть робити обльоти територій одна одної з метою контролю військової діяльності.