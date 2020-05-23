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Новости Коронавирус и карантин
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Метро в Киеве могут и не открыть, - Ляшко

Метро в Киеве могут и не открыть, - Ляшко

Вопрос открытия метро в Киеве городская комиссия должна решить 25 мая. Решение будут принимать на основании показателя инцидентности — числа новых случаев заболевания за определенный период времени.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, показатель инцидентности в Киеве на вчерашний день превышал допустимое правительством среднее количество заболеваний - 12 случаев. Это, среди прочего, связано со вспышками заболеваний в интернатах на предыдущей неделе.

"Поэтому если в Киеве не будет резкого роста числа заболеваний в эти выходные, то, отняв те вспышки, которые произошли неделю назад, Киев сможет выйти на показатель инцидентности, который не превышает 12 случаев на 100 тысяч населения", - сказал Ляшко.

Читайте на Цензор.НЕТ: Общественный наземный транспорт Киева начинает работу в полдень 23 мая: выйдет весь подвижной состав, - КГГА

Он добавил, что сегодня утром этот показатель в Киеве был пересчитан с учетом количества тех, кто заболел в пятницу, и составил 11,73. Это позволяет столице переходить ко второму этапу послаблений карантина.

"То есть, по состоянию на сегодня метро могло бы открываться. Но поскольку в целом по стране его разрешено открывать 25 мая, то дальше 25 мая комиссия должна снова собраться и зафиксировать показатель инцидентности, как и все другие показатели. Если 25 мая они будут соответствовать допустимому правительством значению, то они смогут в тот же день запустить метрополитен и открыть детские сады", - резюмировал главный санврач Украины.

Также на Цензор.НЕТ: В транспорт в Киеве будут пускать только в маске, - распоряжение КГГА

Автор: 

карантин (16729) Киев (25484) Метрополитен (1014) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+25
до сльоз. Боже, врятуй Україну!
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23.05.2020 13:50
+16
Дебіли .ля!©
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23.05.2020 13:47
+16
Метро в Киеве могут и не открыть, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8662
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23.05.2020 13:58
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Дебіли .ля!©
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23.05.2020 13:47 Ответить
аби в Єрмака "майбах" не ламався
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23.05.2020 13:49 Ответить
ляшко-всемогущий...
ох эти ляшки... все время интригу держат )))))
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23.05.2020 13:49 Ответить
до сльоз. Боже, врятуй Україну!
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23.05.2020 13:50 Ответить
лучший комментарий!
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23.05.2020 13:57 Ответить
Метро в Киеве могут и не открыть, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8662
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23.05.2020 13:58 Ответить
Еще один Степашка: открыть - не открыть...
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23.05.2020 13:51 Ответить
Дело в том, что они видят результаты реальной статистики, которая их явно не радует. Началась вторая волна реинфицирования и количество "пневмоний" в Киеве постоянно растет. Но держать карантин они дальше не в состоянии -- их просто сметет голодная толпа. Вот и дергаются, как Вицин на дороге. Мозги им нужно было включать еще в марте и тогда вводить не полный, а поэтапный карантин по регионам. Но с мозгами у зеленой пошести совсем беда.
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23.05.2020 14:02 Ответить
Какого еще реинфицирования? И каких именно пневмоний - их несколько видов.
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23.05.2020 14:07 Ответить
"В Киеве растет количество заболеваний пневмонией. С понедельника госпитализированы 167 человек, - Кличко"
https://news.liga.net/region_news/news/koronavirus-v-gorodskoy-bolnitse-vinnitsy-ne-ostalos-svobodnyh-mest
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23.05.2020 14:16 Ответить
Я тебе еще раз говорю - они бывают разной природы, сказать - пневмония - это ровным счетом сказать ни о чем. Порох везет тесты на антитела, может, хоть прояснится эта ситуация.
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23.05.2020 14:46 Ответить
У чайникав за наличку забарыжил.
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23.05.2020 21:37 Ответить
Май месяц, какие еще пневмонии.
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23.05.2020 14:44 Ответить
Легко.
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23.05.2020 14:47 Ответить
Это как в раше и Белоруси -- сплошные "внебольничные пневмонии".
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23.05.2020 14:47 Ответить
Даже если трижды внебольничная, она тоже может быть разной природы. нам Кличко выписки больных не показывал, сказал - пневмонии - всем бояться. А они всегда были и от них в моей жизни умерло родных и близких человек 5 или 6. Последний умер в реанимации в декабре 2019-го, сначала лечили бронхит...
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23.05.2020 14:51 Ответить
Какой ты фатальный персонаж, все у тебя вокруг родные и близкие мрут.... от пневмоний. Прямо Эрих Мария Ремарк какой-то. Книжки пора писать.
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23.05.2020 14:59 Ответить
Поживешь подольше - узнаешь побольше. В 20 у меня такой умерший родственник был один. В основном у всех - позднее обращение или врачебная халатность.
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23.05.2020 15:02 Ответить
И вообще в этом вопросе шутки неуместны, можно ногу поломать и умереть от пневмонии.
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23.05.2020 15:06 Ответить
И никто не застрахован.
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23.05.2020 15:07 Ответить
по какому алгоритму расчитывается показатель инцидентности?
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23.05.2020 13:51 Ответить
У них - по интерегальному.
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23.05.2020 13:53 Ответить
Там не по чему рассчитывать, совсем.
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23.05.2020 14:03 Ответить
По ценному указанию сверху!
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23.05.2020 13:53 Ответить
по алкогольному, видя их полярность
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23.05.2020 13:56 Ответить
очень просто - чем выше вероятность что сметут нахер этих зе-гнидовских колаборантов, тем жёстче карантин...
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23.05.2020 15:42 Ответить
Как-то все-равно, что там в Киеве.
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23.05.2020 13:51 Ответить
Вас, козлов драных, выгнать из власти надо. И после этого можно немедленно открыть метро.
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23.05.2020 13:52 Ответить
а вы просто затопите все метро, и сошлитесь на форс-мажор.
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23.05.2020 13:52 Ответить
Если 25 мая они будут соответствовать допустимому правительством значению. (С)

Кто там вирусологов-эпидемиологов искал... - они в правительстве от вас прячутся.
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23.05.2020 13:52 Ответить


"Напротив "Велюра" остановите": фото Тищенко в маршрутке

Народный депутат Николай Тищенко, получивший известность в качестве владельца нарушающего карантин ресторана «Велюр», и сохраняющий намерение баллотироваться в мэры Киева, решил проинспектировать общественный транспорт столицы перед его запуском в обычном режиме

Метро в Киеве могут и не открыть, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8099

..
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23.05.2020 13:54 Ответить
Метро в Киеве могут и не открыть, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7253
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23.05.2020 14:07 Ответить
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23.05.2020 14:09 Ответить
Наверное, лет за 10 впервые появился в общественном транспорте. А если бы не в мэры - то и не появился.
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23.05.2020 15:44 Ответить
Мэрский пердсранаж.
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23.05.2020 21:41 Ответить
Коля Велюр
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23.05.2020 14:45 Ответить
семь пятниц на неделе далеко еще не предел - даже не сомневаюсь с бубою мы удивим весь мир!
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23.05.2020 13:54 Ответить
Так уже сказали что откроют. Предлагаю этому глисту выйти 25 числа к собравшейся толпе на одной из станций метро и в громкоговоритель сказать, что метро не откроют.
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23.05.2020 13:55 Ответить
Но перед этим застраховать свою жизнь и здоровье.
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23.05.2020 13:56 Ответить
только мне хочется обнять Витю Ляшка и плакать?
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23.05.2020 13:56 Ответить
Степанов, ты?
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23.05.2020 13:58 Ответить
Жаліючи хворенького?
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23.05.2020 14:18 Ответить
откроют когда народ начнет их *******
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23.05.2020 13:57 Ответить
Если показатель инцидентности будет меняться от 11,9 до 12,1, то так и будут: то открывать метро, то закрывать метро.
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23.05.2020 13:57 Ответить
кстати, да! это и мой вопрос! ведь показатель будет постоянно меняться, он не может быть константой, и что они будут делать?
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23.05.2020 20:58 Ответить
Насчёт Метро, тут ведь, вот какое дело: Могут, значит, открыть, а могут и не открыть... Вон оно как, малята...
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23.05.2020 14:01 Ответить
Спасибо жителям кривбаса
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23.05.2020 14:01 Ответить
- Смешно предполагать, что из Шарикова получится профессор Преображенский.
- А не смешно было ожидать, что из тупого шута получится президент большой страны?
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23.05.2020 14:31 Ответить
Всі говорять кардинально відмінні речі.
Як можна їх зрозуміти ?
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23.05.2020 14:05 Ответить
Просто вір, як завжди.
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23.05.2020 14:08 Ответить
В недалеком будущем оно и вовсе не нужно будет, все разбегутся кто куда. Слишком МУРАВЕЙНИК в рост пошел всякими трутнями.
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23.05.2020 14:05 Ответить
І не потрібно....
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23.05.2020 14:09 Ответить
Хай ложится на рельсы.
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23.05.2020 14:11 Ответить
Они просто издеваются. Мне в понедельник на работу, ехать через весь Киев, к 8 часам утра. Так что, мне с утра нужно будет ждать, когда соберётся комиссия и что она решит? ,.Как считали они нас быдлом, так и считают...
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23.05.2020 14:12 Ответить
Найди себе работу поближе или пересаживайся на велосипед. Можно с моторчиком.
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23.05.2020 14:28 Ответить
Какой же ты умный! И находчивый к тому же! 20 лет на эту работу езжу (за 45 минут), а ты мне просто глаза открыл!
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23.05.2020 14:45 Ответить
если они будут туда-сюда его открывать/закрывать, и если пойдет 2ой пик с кучей зараженных, то совет https://censor.net/user/441517 не так уж и плох...
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23.05.2020 21:00 Ответить
Закрыть легче всего.А потом "какая разница" от чего умрут от голода или вируса.А принять соломоново решение что бы и вирус не распростронялся и все работало... чего то не хватает то ли масок вывезенных то ли открытых эпицентров и велюров то ли закрытых поликлиник то ли открытых частных клиник.Короче чего то.А метро во всем мире работает.Вроде как не очень опасное место
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23.05.2020 14:20 Ответить
во всем мире полиция контролирует ношение маски общ. транспорте. И х* вы зайдете без нее.
У нас половина долбое*ов будет ездить без масок и на вас дышать. И что вы сделаете??
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23.05.2020 21:02 Ответить
И этого представителя партии Слуга народа хотят выдвинуть на мера Киева? Да кто за него проголосует реально?
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23.05.2020 14:21 Ответить
Уроды, которые сначала натворят беды для все страны, а потом "давайте думать и решать вместе..."

Метро в Києві можуть і не відкрити, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9741
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23.05.2020 14:33 Ответить
Прежде чем голосовать, нужно биографию кандидата изучить.
Ассенизатора нельзя назначать на должность микрохирурга.
Так что пан Кучеренко может сделать только одно: напиться вдребадан, и жаловаться на судьбу.
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23.05.2020 14:36 Ответить
Асопенна шикаластира ахранять сахар.
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23.05.2020 21:44 Ответить
Україна має бути парламентською республікою. І щоб якісь бужанські ківи не обдрочили весь парламент, його потрібно докорінно реорганізувати, створивши систему противаг. А фундаментальні рішення для держави має приймати народ на референдумах. А президента якщо і залишати, то в ролі британської королеви.
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23.05.2020 15:02 Ответить
Даже самые ответственные за карантин не знают что же будет дальше... ясно..Зепрофи..
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23.05.2020 14:21 Ответить
ляшко, баран, які показатєлі. у вас бардак і хаос.
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23.05.2020 14:25 Ответить
Зикрити ляшко в підвал і держати в самоізоляції поки не здохне.
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23.05.2020 14:31 Ответить
странно и не совсем понятно - диктатор в Америке - малюсенький такой же в Украине .
слышу возмущения, но всегда думал, шо Президент ето на помочь, а не слюной брызгать.....
все больше задаю себе вопрос - ну и нахера мне ета кобра-самец?
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23.05.2020 14:34 Ответить
Лишить Ляшко зарплаты на 70 дней и пускай сидит дома в самоизоляции.
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23.05.2020 14:34 Ответить
На минималку посадить его на три года
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23.05.2020 14:47 Ответить
Да нах им то метро,они шо с Бориспольской на велике на работу не ездят?
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23.05.2020 14:35 Ответить
А може на квітці ромашки погадали б?
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23.05.2020 14:46 Ответить
Ситуация очень напоминает дни накануне вильнюсского саммита, когда в течение долгого времени СМИ убеждали, что Янукович подпишет договор об ассоциации, эксперты говорили подпишет, сам Янукович ВРОДЕ обещал, потом всю ночь форумы метались "подпишет - неподпишет". А когда утром не подписал, все поняли, что всех нае**ли. И началось... Шмыгаль рискует точно так же - в понедельник. А вообще трус он, конечно, точно что Вицин на дороге. И глуп: если метро в понедельник пустят, а во вторник в каком-то доме престарелых 100 человек инфицируются, то в среду он метро остановит, потому что у них "нормативы" и "показатели"?
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23.05.2020 14:55 Ответить
А якщо ситуація з кількістю хворих залишатиметься на межі допустимого і буде переходити через день через цю межу, то і метро працюватиме через день, по логіці Ляшка Другого?
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23.05.2020 15:06 Ответить
Та яка в нього логіка? Воно ліквідувало, разом із Супрун, СЄС, а тепер Головний санітарний лікар, без персоналу.
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23.05.2020 15:30 Ответить
Ничьо, восстановят, но не для того, шо тебе надо.

«В Совете нацбезопасности и обороны просят восстановить СЭС», - об этом заявил глава СНБО Алексей Данилов. Он сообщил, что уже обратился в Кабмин с соответствующим предложением. В то же время отметил, это делают не для проверок столовых или кафе, а для борьбы с главной ныне угрозой - коронавирусом."

Даже если бы она осталась в неизменном виде, ничем другим не занималась бы.
Восстанавливать целую службу для вируса, нехватка инфекционистов. Этот карантин в вариациях - навсегда.
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23.05.2020 15:45 Ответить
https://censor.net/user/126283 "Весь мир насилья мы разрушим, а затем..." В СЭС были люди, готовые проводить мероприятия, по защите людей, а их разогнали. А теперь "создают". А сколько людей пострадало, из-за таких экспериментов? "Воссоздадут"...Я уже знаю, как они что-либо "воссоздают". Сначала закрывают тубдиспаеры и психбольницы, а потом будут создавать заново, когда миллиона заразятся и будут головы отрезать.
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23.05.2020 19:51 Ответить
Я знаю эту защиту. Даже с родителей в детсадах на эту защиту сдирали. Про тубдиспансеры ты не прав, там сократили время лечения новыми препаратами с 3-х месяцев до 2-х недель. Или, может, лучше 3 месяца там валяться? Про дурки не знаю.
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23.05.2020 20:50 Ответить
https://censor.net/user/126283 По твоей логике, все учреждения, где берут взятки, надо закрыть? Давай закроем ВР, университеты, Кабмин, больницы, таможню. У нас везде берут взятки, где только можно. А закрытие СЭС, перед тем, как пришел вирус - преступление.
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23.05.2020 20:54 Ответить
Чем помогла бы эта сэс? А ничем. Пыль в глаза за наши деньги. В Одессе противочумный институт до сих пор работает, с чумой борятся.
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23.05.2020 20:58 Ответить
https://censor.net/user/126283 Жди тогда, откроют тебе "европейскую СЄС", этот недоумок, с выпученными глазами.
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23.05.2020 21:01 Ответить
У сэси були людя гатовые на усе и на любые бисприделы. Плотва тожа у сэси рапатал пака глафлугандонам ни стал.
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23.05.2020 21:49 Ответить
Когда при Януковиче закрывали несколько станций, писали что только Верховная Рада может останавливать метро.

Ща какой то ***** непонятно откуда взявшийся разрешает запрещает...
Ну да - если Украину на международном уровне представляет какой то второй ***** Дерьмак...
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23.05.2020 15:45 Ответить
Берите пример с цивилизованных стран : в Канаде транспорт не останавливали, метро не закрывали.
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23.05.2020 15:44 Ответить
Да достали в ромашку играть. Залейте его бетоном, заварите входы и забудьте нафиг.
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23.05.2020 15:45 Ответить
ПРОКИНЬТЕСЯ БАРАНИ!!!!!
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23.05.2020 16:37 Ответить
Метро надо запускать совместно со всем общественным транспортом.
Запрещать одно при разрешении другого - маразм!
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23.05.2020 18:37 Ответить
Правильно, ймовірність захворіти значно менша у переповненій маршрутці. Потрібно просто щоб Ляшко почав добиратися на роботу маршруткою. Отоді щоб він чесав?
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24.05.2020 13:20 Ответить
 
 