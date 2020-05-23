Метро в Киеве могут и не открыть, - Ляшко

Вопрос открытия метро в Киеве городская комиссия должна решить 25 мая. Решение будут принимать на основании показателя инцидентности — числа новых случаев заболевания за определенный период времени.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, показатель инцидентности в Киеве на вчерашний день превышал допустимое правительством среднее количество заболеваний - 12 случаев. Это, среди прочего, связано со вспышками заболеваний в интернатах на предыдущей неделе.

"Поэтому если в Киеве не будет резкого роста числа заболеваний в эти выходные, то, отняв те вспышки, которые произошли неделю назад, Киев сможет выйти на показатель инцидентности, который не превышает 12 случаев на 100 тысяч населения", - сказал Ляшко.

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Он добавил, что сегодня утром этот показатель в Киеве был пересчитан с учетом количества тех, кто заболел в пятницу, и составил 11,73. Это позволяет столице переходить ко второму этапу послаблений карантина.

"То есть, по состоянию на сегодня метро могло бы открываться. Но поскольку в целом по стране его разрешено открывать 25 мая, то дальше 25 мая комиссия должна снова собраться и зафиксировать показатель инцидентности, как и все другие показатели. Если 25 мая они будут соответствовать допустимому правительством значению, то они смогут в тот же день запустить метрополитен и открыть детские сады", - резюмировал главный санврач Украины.

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