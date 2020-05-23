Метро в Киеве могут и не открыть, - Ляшко
Вопрос открытия метро в Киеве городская комиссия должна решить 25 мая. Решение будут принимать на основании показателя инцидентности — числа новых случаев заболевания за определенный период времени.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, показатель инцидентности в Киеве на вчерашний день превышал допустимое правительством среднее количество заболеваний - 12 случаев. Это, среди прочего, связано со вспышками заболеваний в интернатах на предыдущей неделе.
"Поэтому если в Киеве не будет резкого роста числа заболеваний в эти выходные, то, отняв те вспышки, которые произошли неделю назад, Киев сможет выйти на показатель инцидентности, который не превышает 12 случаев на 100 тысяч населения", - сказал Ляшко.
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Он добавил, что сегодня утром этот показатель в Киеве был пересчитан с учетом количества тех, кто заболел в пятницу, и составил 11,73. Это позволяет столице переходить ко второму этапу послаблений карантина.
"То есть, по состоянию на сегодня метро могло бы открываться. Но поскольку в целом по стране его разрешено открывать 25 мая, то дальше 25 мая комиссия должна снова собраться и зафиксировать показатель инцидентности, как и все другие показатели. Если 25 мая они будут соответствовать допустимому правительством значению, то они смогут в тот же день запустить метрополитен и открыть детские сады", - резюмировал главный санврач Украины.
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ох эти ляшки... все время интригу держат )))))
https://news.liga.net/region_news/news/koronavirus-v-gorodskoy-bolnitse-vinnitsy-ne-ostalos-svobodnyh-mest
Кто там вирусологов-эпидемиологов искал... - они в правительстве от вас прячутся.
"Напротив "Велюра" остановите": фото Тищенко в маршрутке
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- А не смешно было ожидать, что из тупого шута получится президент большой страны?
Як можна їх зрозуміти ?
У нас половина долбое*ов будет ездить без масок и на вас дышать. И что вы сделаете??
Ассенизатора нельзя назначать на должность микрохирурга.
Так что пан Кучеренко может сделать только одно: напиться вдребадан, и жаловаться на судьбу.
слышу возмущения, но всегда думал, шо Президент ето на помочь, а не слюной брызгать.....
все больше задаю себе вопрос - ну и нахера мне ета кобра-самец?
«В Совете нацбезопасности и обороны просят восстановить СЭС», - об этом заявил глава СНБО Алексей Данилов. Он сообщил, что уже обратился в Кабмин с соответствующим предложением. В то же время отметил, это делают не для проверок столовых или кафе, а для борьбы с главной ныне угрозой - коронавирусом."
Даже если бы она осталась в неизменном виде, ничем другим не занималась бы.
Восстанавливать целую службу для вируса, нехватка инфекционистов. Этот карантин в вариациях - навсегда.
Ща какой то ***** непонятно откуда взявшийся разрешает запрещает...
Ну да - если Украину на международном уровне представляет какой то второй ***** Дерьмак...
Запрещать одно при разрешении другого - маразм!