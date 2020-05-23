Метро в Києві можуть і не відкрити, - Ляшко

Питання відкриття метро в Києві міська комісія має вирішити 25 травня. Рішення прийматимуть на підставі показника інцидентності - кількості нових випадків захворювання за певний період часу.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, показник інцидентності в Києві на вчорашній день перевищував допустиму урядом середню кількість захворювань - 12 випадків. Це, окрім іншого, пов'язано зі спалахами захворювань в інтернатах минулого тижня.

"Тому якщо в Києві не буде різкого зростання кількості захворювань упродовж цих вихідних, то віднявши ті спалахи, що відбулися тиждень тому, Київ зможе вийти на показник інцидентності, який не перевищує 12 випадків на 100 тисяч населення", - сказав Ляшко.

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Він додав, що сьогодні вранці цей показник у Києві був перерахований з урахуванням кількості тих, хто захворів у п'ятницю, і становив 11,73. Це дозволяє столиці переходити до другого етапу послаблень карантину.

"Тобто станом на сьогодні метро могло б відкриватися. Але оскільки загалом у країні його дозволено відкривати 25 травня, то 25 травня комісія має знову зібратися і зафіксувати показник інцидентності, як і всі інші показники. Якщо 25 травня вони відповідатимуть допустимому урядом значенню, то вони зможуть того ж дня запустити метрополітен і відкрити дитячі садки", - резюмував головний санлікар України.

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