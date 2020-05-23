Метро в Києві можуть і не відкрити, - Ляшко
Питання відкриття метро в Києві міська комісія має вирішити 25 травня. Рішення прийматимуть на підставі показника інцидентності - кількості нових випадків захворювання за певний період часу.
Про це в коментарі РБК-Україна розповів головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, показник інцидентності в Києві на вчорашній день перевищував допустиму урядом середню кількість захворювань - 12 випадків. Це, окрім іншого, пов'язано зі спалахами захворювань в інтернатах минулого тижня.
"Тому якщо в Києві не буде різкого зростання кількості захворювань упродовж цих вихідних, то віднявши ті спалахи, що відбулися тиждень тому, Київ зможе вийти на показник інцидентності, який не перевищує 12 випадків на 100 тисяч населення", - сказав Ляшко.
Він додав, що сьогодні вранці цей показник у Києві був перерахований з урахуванням кількості тих, хто захворів у п'ятницю, і становив 11,73. Це дозволяє столиці переходити до другого етапу послаблень карантину.
"Тобто станом на сьогодні метро могло б відкриватися. Але оскільки загалом у країні його дозволено відкривати 25 травня, то 25 травня комісія має знову зібратися і зафіксувати показник інцидентності, як і всі інші показники. Якщо 25 травня вони відповідатимуть допустимому урядом значенню, то вони зможуть того ж дня запустити метрополітен і відкрити дитячі садки", - резюмував головний санлікар України.
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ох эти ляшки... все время интригу держат )))))
https://news.liga.net/region_news/news/koronavirus-v-gorodskoy-bolnitse-vinnitsy-ne-ostalos-svobodnyh-mest
Кто там вирусологов-эпидемиологов искал... - они в правительстве от вас прячутся.
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- А не смешно было ожидать, что из тупого шута получится президент большой страны?
Як можна їх зрозуміти ?
У нас половина долбое*ов будет ездить без масок и на вас дышать. И что вы сделаете??
Ассенизатора нельзя назначать на должность микрохирурга.
Так что пан Кучеренко может сделать только одно: напиться вдребадан, и жаловаться на судьбу.
слышу возмущения, но всегда думал, шо Президент ето на помочь, а не слюной брызгать.....
все больше задаю себе вопрос - ну и нахера мне ета кобра-самец?
«В Совете нацбезопасности и обороны просят восстановить СЭС», - об этом заявил глава СНБО Алексей Данилов. Он сообщил, что уже обратился в Кабмин с соответствующим предложением. В то же время отметил, это делают не для проверок столовых или кафе, а для борьбы с главной ныне угрозой - коронавирусом."
Даже если бы она осталась в неизменном виде, ничем другим не занималась бы.
Восстанавливать целую службу для вируса, нехватка инфекционистов. Этот карантин в вариациях - навсегда.
Ща какой то ***** непонятно откуда взявшийся разрешает запрещает...
Ну да - если Украину на международном уровне представляет какой то второй ***** Дерьмак...
Запрещать одно при разрешении другого - маразм!