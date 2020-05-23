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Новини Коронавірус і карантин
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Метро в Києві можуть і не відкрити, - Ляшко

Метро в Києві можуть і не відкрити, - Ляшко

Питання відкриття метро в Києві міська комісія має вирішити 25 травня. Рішення прийматимуть на підставі показника інцидентності - кількості нових випадків захворювання за певний період часу.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, показник інцидентності в Києві на вчорашній день перевищував допустиму урядом середню кількість захворювань - 12 випадків. Це, окрім іншого, пов'язано зі спалахами захворювань в інтернатах минулого тижня.

"Тому якщо в Києві не буде різкого зростання кількості захворювань упродовж цих вихідних, то віднявши ті спалахи, що відбулися тиждень тому, Київ зможе вийти на показник інцидентності, який не перевищує 12 випадків на 100 тисяч населення", - сказав Ляшко.

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Він додав, що сьогодні вранці цей показник у Києві був перерахований з урахуванням кількості тих, хто захворів у п'ятницю, і становив 11,73. Це дозволяє столиці переходити до другого етапу послаблень карантину.

"Тобто станом на сьогодні метро могло б відкриватися. Але оскільки загалом у країні його дозволено відкривати 25 травня, то 25 травня комісія має знову зібратися і зафіксувати показник інцидентності, як і всі інші показники. Якщо 25 травня вони відповідатимуть допустимому урядом значенню, то вони зможуть того ж дня запустити метрополітен і відкрити дитячі садки", - резюмував головний санлікар України.

Читайте також: У транспорт у Києві пускатимуть лише в масці, - розпорядження КМДА

Автор: 

карантин (18172) Київ (19424) Метрополітен (1416) Ляшко Віктор (1512) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+25
до сльоз. Боже, врятуй Україну!
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23.05.2020 13:50
+16
Дебіли .ля!©
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23.05.2020 13:47
+16
Метро в Киеве могут и не открыть, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8662
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23.05.2020 13:58
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Дебіли .ля!©
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23.05.2020 13:47 Відповісти
аби в Єрмака "майбах" не ламався
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23.05.2020 13:49 Відповісти
ляшко-всемогущий...
ох эти ляшки... все время интригу держат )))))
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23.05.2020 13:49 Відповісти
до сльоз. Боже, врятуй Україну!
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23.05.2020 13:50 Відповісти
лучший комментарий!
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23.05.2020 13:57 Відповісти
Метро в Киеве могут и не открыть, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8662
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23.05.2020 13:58 Відповісти
Еще один Степашка: открыть - не открыть...
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23.05.2020 13:51 Відповісти
Дело в том, что они видят результаты реальной статистики, которая их явно не радует. Началась вторая волна реинфицирования и количество "пневмоний" в Киеве постоянно растет. Но держать карантин они дальше не в состоянии -- их просто сметет голодная толпа. Вот и дергаются, как Вицин на дороге. Мозги им нужно было включать еще в марте и тогда вводить не полный, а поэтапный карантин по регионам. Но с мозгами у зеленой пошести совсем беда.
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23.05.2020 14:02 Відповісти
Какого еще реинфицирования? И каких именно пневмоний - их несколько видов.
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23.05.2020 14:07 Відповісти
"В Киеве растет количество заболеваний пневмонией. С понедельника госпитализированы 167 человек, - Кличко"
https://news.liga.net/region_news/news/koronavirus-v-gorodskoy-bolnitse-vinnitsy-ne-ostalos-svobodnyh-mest
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23.05.2020 14:16 Відповісти
Я тебе еще раз говорю - они бывают разной природы, сказать - пневмония - это ровным счетом сказать ни о чем. Порох везет тесты на антитела, может, хоть прояснится эта ситуация.
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23.05.2020 14:46 Відповісти
У чайникав за наличку забарыжил.
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23.05.2020 21:37 Відповісти
Май месяц, какие еще пневмонии.
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23.05.2020 14:44 Відповісти
Легко.
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23.05.2020 14:47 Відповісти
Это как в раше и Белоруси -- сплошные "внебольничные пневмонии".
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23.05.2020 14:47 Відповісти
Даже если трижды внебольничная, она тоже может быть разной природы. нам Кличко выписки больных не показывал, сказал - пневмонии - всем бояться. А они всегда были и от них в моей жизни умерло родных и близких человек 5 или 6. Последний умер в реанимации в декабре 2019-го, сначала лечили бронхит...
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23.05.2020 14:51 Відповісти
Какой ты фатальный персонаж, все у тебя вокруг родные и близкие мрут.... от пневмоний. Прямо Эрих Мария Ремарк какой-то. Книжки пора писать.
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23.05.2020 14:59 Відповісти
Поживешь подольше - узнаешь побольше. В 20 у меня такой умерший родственник был один. В основном у всех - позднее обращение или врачебная халатность.
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23.05.2020 15:02 Відповісти
И вообще в этом вопросе шутки неуместны, можно ногу поломать и умереть от пневмонии.
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23.05.2020 15:06 Відповісти
И никто не застрахован.
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23.05.2020 15:07 Відповісти
по какому алгоритму расчитывается показатель инцидентности?
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23.05.2020 13:51 Відповісти
У них - по интерегальному.
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23.05.2020 13:53 Відповісти
Там не по чему рассчитывать, совсем.
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23.05.2020 14:03 Відповісти
По ценному указанию сверху!
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23.05.2020 13:53 Відповісти
по алкогольному, видя их полярность
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23.05.2020 13:56 Відповісти
очень просто - чем выше вероятность что сметут нахер этих зе-гнидовских колаборантов, тем жёстче карантин...
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23.05.2020 15:42 Відповісти
Как-то все-равно, что там в Киеве.
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23.05.2020 13:51 Відповісти
Вас, козлов драных, выгнать из власти надо. И после этого можно немедленно открыть метро.
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23.05.2020 13:52 Відповісти
а вы просто затопите все метро, и сошлитесь на форс-мажор.
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23.05.2020 13:52 Відповісти
Если 25 мая они будут соответствовать допустимому правительством значению. (С)

Кто там вирусологов-эпидемиологов искал... - они в правительстве от вас прячутся.
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23.05.2020 13:52 Відповісти


"Напротив "Велюра" остановите": фото Тищенко в маршрутке

Народный депутат Николай Тищенко, получивший известность в качестве владельца нарушающего карантин ресторана «Велюр», и сохраняющий намерение баллотироваться в мэры Киева, решил проинспектировать общественный транспорт столицы перед его запуском в обычном режиме

Метро в Киеве могут и не открыть, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8099

..
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23.05.2020 13:54 Відповісти
Метро в Киеве могут и не открыть, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7253
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23.05.2020 14:07 Відповісти
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23.05.2020 14:09 Відповісти
Наверное, лет за 10 впервые появился в общественном транспорте. А если бы не в мэры - то и не появился.
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23.05.2020 15:44 Відповісти
Мэрский пердсранаж.
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23.05.2020 21:41 Відповісти
Коля Велюр
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23.05.2020 14:45 Відповісти
семь пятниц на неделе далеко еще не предел - даже не сомневаюсь с бубою мы удивим весь мир!
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23.05.2020 13:54 Відповісти
Так уже сказали что откроют. Предлагаю этому глисту выйти 25 числа к собравшейся толпе на одной из станций метро и в громкоговоритель сказать, что метро не откроют.
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23.05.2020 13:55 Відповісти
Но перед этим застраховать свою жизнь и здоровье.
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23.05.2020 13:56 Відповісти
только мне хочется обнять Витю Ляшка и плакать?
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23.05.2020 13:56 Відповісти
Степанов, ты?
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23.05.2020 13:58 Відповісти
Жаліючи хворенького?
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23.05.2020 14:18 Відповісти
откроют когда народ начнет их *******
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23.05.2020 13:57 Відповісти
Если показатель инцидентности будет меняться от 11,9 до 12,1, то так и будут: то открывать метро, то закрывать метро.
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23.05.2020 13:57 Відповісти
кстати, да! это и мой вопрос! ведь показатель будет постоянно меняться, он не может быть константой, и что они будут делать?
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23.05.2020 20:58 Відповісти
Насчёт Метро, тут ведь, вот какое дело: Могут, значит, открыть, а могут и не открыть... Вон оно как, малята...
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23.05.2020 14:01 Відповісти
Спасибо жителям кривбаса
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23.05.2020 14:01 Відповісти
- Смешно предполагать, что из Шарикова получится профессор Преображенский.
- А не смешно было ожидать, что из тупого шута получится президент большой страны?
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23.05.2020 14:31 Відповісти
Всі говорять кардинально відмінні речі.
Як можна їх зрозуміти ?
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23.05.2020 14:05 Відповісти
Просто вір, як завжди.
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23.05.2020 14:08 Відповісти
В недалеком будущем оно и вовсе не нужно будет, все разбегутся кто куда. Слишком МУРАВЕЙНИК в рост пошел всякими трутнями.
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23.05.2020 14:05 Відповісти
І не потрібно....
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23.05.2020 14:09 Відповісти
Хай ложится на рельсы.
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23.05.2020 14:11 Відповісти
Они просто издеваются. Мне в понедельник на работу, ехать через весь Киев, к 8 часам утра. Так что, мне с утра нужно будет ждать, когда соберётся комиссия и что она решит? ,.Как считали они нас быдлом, так и считают...
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23.05.2020 14:12 Відповісти
Найди себе работу поближе или пересаживайся на велосипед. Можно с моторчиком.
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23.05.2020 14:28 Відповісти
Какой же ты умный! И находчивый к тому же! 20 лет на эту работу езжу (за 45 минут), а ты мне просто глаза открыл!
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23.05.2020 14:45 Відповісти
если они будут туда-сюда его открывать/закрывать, и если пойдет 2ой пик с кучей зараженных, то совет https://censor.net/user/441517 не так уж и плох...
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23.05.2020 21:00 Відповісти
Закрыть легче всего.А потом "какая разница" от чего умрут от голода или вируса.А принять соломоново решение что бы и вирус не распростронялся и все работало... чего то не хватает то ли масок вывезенных то ли открытых эпицентров и велюров то ли закрытых поликлиник то ли открытых частных клиник.Короче чего то.А метро во всем мире работает.Вроде как не очень опасное место
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23.05.2020 14:20 Відповісти
во всем мире полиция контролирует ношение маски общ. транспорте. И х* вы зайдете без нее.
У нас половина долбое*ов будет ездить без масок и на вас дышать. И что вы сделаете??
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23.05.2020 21:02 Відповісти
И этого представителя партии Слуга народа хотят выдвинуть на мера Киева? Да кто за него проголосует реально?
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23.05.2020 14:21 Відповісти
Уроды, которые сначала натворят беды для все страны, а потом "давайте думать и решать вместе..."

Метро в Києві можуть і не відкрити, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9741
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23.05.2020 14:33 Відповісти
Прежде чем голосовать, нужно биографию кандидата изучить.
Ассенизатора нельзя назначать на должность микрохирурга.
Так что пан Кучеренко может сделать только одно: напиться вдребадан, и жаловаться на судьбу.
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23.05.2020 14:36 Відповісти
Асопенна шикаластира ахранять сахар.
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23.05.2020 21:44 Відповісти
Україна має бути парламентською республікою. І щоб якісь бужанські ківи не обдрочили весь парламент, його потрібно докорінно реорганізувати, створивши систему противаг. А фундаментальні рішення для держави має приймати народ на референдумах. А президента якщо і залишати, то в ролі британської королеви.
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23.05.2020 15:02 Відповісти
Даже самые ответственные за карантин не знают что же будет дальше... ясно..Зепрофи..
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23.05.2020 14:21 Відповісти
ляшко, баран, які показатєлі. у вас бардак і хаос.
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23.05.2020 14:25 Відповісти
Зикрити ляшко в підвал і держати в самоізоляції поки не здохне.
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23.05.2020 14:31 Відповісти
странно и не совсем понятно - диктатор в Америке - малюсенький такой же в Украине .
слышу возмущения, но всегда думал, шо Президент ето на помочь, а не слюной брызгать.....
все больше задаю себе вопрос - ну и нахера мне ета кобра-самец?
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23.05.2020 14:34 Відповісти
Лишить Ляшко зарплаты на 70 дней и пускай сидит дома в самоизоляции.
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23.05.2020 14:34 Відповісти
На минималку посадить его на три года
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23.05.2020 14:47 Відповісти
Да нах им то метро,они шо с Бориспольской на велике на работу не ездят?
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23.05.2020 14:35 Відповісти
А може на квітці ромашки погадали б?
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23.05.2020 14:46 Відповісти
Ситуация очень напоминает дни накануне вильнюсского саммита, когда в течение долгого времени СМИ убеждали, что Янукович подпишет договор об ассоциации, эксперты говорили подпишет, сам Янукович ВРОДЕ обещал, потом всю ночь форумы метались "подпишет - неподпишет". А когда утром не подписал, все поняли, что всех нае**ли. И началось... Шмыгаль рискует точно так же - в понедельник. А вообще трус он, конечно, точно что Вицин на дороге. И глуп: если метро в понедельник пустят, а во вторник в каком-то доме престарелых 100 человек инфицируются, то в среду он метро остановит, потому что у них "нормативы" и "показатели"?
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23.05.2020 14:55 Відповісти
А якщо ситуація з кількістю хворих залишатиметься на межі допустимого і буде переходити через день через цю межу, то і метро працюватиме через день, по логіці Ляшка Другого?
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23.05.2020 15:06 Відповісти
Та яка в нього логіка? Воно ліквідувало, разом із Супрун, СЄС, а тепер Головний санітарний лікар, без персоналу.
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23.05.2020 15:30 Відповісти
Ничьо, восстановят, но не для того, шо тебе надо.

«В Совете нацбезопасности и обороны просят восстановить СЭС», - об этом заявил глава СНБО Алексей Данилов. Он сообщил, что уже обратился в Кабмин с соответствующим предложением. В то же время отметил, это делают не для проверок столовых или кафе, а для борьбы с главной ныне угрозой - коронавирусом."

Даже если бы она осталась в неизменном виде, ничем другим не занималась бы.
Восстанавливать целую службу для вируса, нехватка инфекционистов. Этот карантин в вариациях - навсегда.
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23.05.2020 15:45 Відповісти
https://censor.net/user/126283 "Весь мир насилья мы разрушим, а затем..." В СЭС были люди, готовые проводить мероприятия, по защите людей, а их разогнали. А теперь "создают". А сколько людей пострадало, из-за таких экспериментов? "Воссоздадут"...Я уже знаю, как они что-либо "воссоздают". Сначала закрывают тубдиспаеры и психбольницы, а потом будут создавать заново, когда миллиона заразятся и будут головы отрезать.
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23.05.2020 19:51 Відповісти
Я знаю эту защиту. Даже с родителей в детсадах на эту защиту сдирали. Про тубдиспансеры ты не прав, там сократили время лечения новыми препаратами с 3-х месяцев до 2-х недель. Или, может, лучше 3 месяца там валяться? Про дурки не знаю.
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23.05.2020 20:50 Відповісти
https://censor.net/user/126283 По твоей логике, все учреждения, где берут взятки, надо закрыть? Давай закроем ВР, университеты, Кабмин, больницы, таможню. У нас везде берут взятки, где только можно. А закрытие СЭС, перед тем, как пришел вирус - преступление.
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23.05.2020 20:54 Відповісти
Чем помогла бы эта сэс? А ничем. Пыль в глаза за наши деньги. В Одессе противочумный институт до сих пор работает, с чумой борятся.
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23.05.2020 20:58 Відповісти
https://censor.net/user/126283 Жди тогда, откроют тебе "европейскую СЄС", этот недоумок, с выпученными глазами.
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23.05.2020 21:01 Відповісти
У сэси були людя гатовые на усе и на любые бисприделы. Плотва тожа у сэси рапатал пака глафлугандонам ни стал.
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23.05.2020 21:49 Відповісти
Когда при Януковиче закрывали несколько станций, писали что только Верховная Рада может останавливать метро.

Ща какой то ***** непонятно откуда взявшийся разрешает запрещает...
Ну да - если Украину на международном уровне представляет какой то второй ***** Дерьмак...
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23.05.2020 15:45 Відповісти
Берите пример с цивилизованных стран : в Канаде транспорт не останавливали, метро не закрывали.
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23.05.2020 15:44 Відповісти
Да достали в ромашку играть. Залейте его бетоном, заварите входы и забудьте нафиг.
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23.05.2020 15:45 Відповісти
ПРОКИНЬТЕСЯ БАРАНИ!!!!!
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23.05.2020 16:37 Відповісти
Метро надо запускать совместно со всем общественным транспортом.
Запрещать одно при разрешении другого - маразм!
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23.05.2020 18:37 Відповісти
Правильно, ймовірність захворіти значно менша у переповненій маршрутці. Потрібно просто щоб Ляшко почав добиратися на роботу маршруткою. Отоді щоб він чесав?
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24.05.2020 13:20 Відповісти
 
 