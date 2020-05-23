Среди жертв авиакатастрофы в Пакистане украинцев нет, - МИД

По предварительной информации, среди пассажиров и членов экипажа самолета Аirbus 320, потерпевшего крушение в Пакистане в пятницу, не было граждан Украины.

Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев, информирует Цензор.НЕТ.

"По предварительной информации, граждан Украины среди пассажиров и членов экипажа не было. Дело находится на особом контроле департамента консульской службы МИД и посольства Украины в Исламской Республике Пакистан", - сказал он.

Самолет Airbus 320 авиакомпании Pakistan International Airlines, следовавший рейсом из Лахора в Карачи, разбился накануне в густонаселенном районе города незадолго до предполагаемой посадки.

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