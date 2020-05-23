Серед жертв авіакатастрофи в Пакистані українців немає, - МЗС

За попередньою інформацією, серед пасажирів і членів екіпажу літака Аirbus 320, який зазнав аварії в Пакистані в п'ятницю, не було громадян України.

Про це повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" директор департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергій Погорельцев, інформує Цензор.НЕТ.

"За попередньою інформацією, громадян України серед пасажирів і членів екіпажу не було. Справа перебуває на особливому контролі департаменту консульської служби МЗС і посольства України в Ісламській Республіці Пакистан", - сказав він.

Літак Airbus 320 авіакомпанії Pakistan International Airlines, що прямував рейсом із Лахора в Карачі, розбився напередодні в густонаселеному районі міста незадовго до посадки.

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