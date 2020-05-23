В доме престарелых на Ривненщине обнаружили еще 12 случаев COVID-19

Всего в интернате заболели 24 человека: 8 сотрудников и 16 подопечных в возрасте от 36 до 83 лет. На въезде на территорию интерната установили КПП.

Об этом сообщил председатель Ривненской ОГА Виталий Коваль, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу облгосадминистрации.

"Таким образом, на сегодня уже 24 инфицированных в учреждении (8 работников и 16 подопечных). Пять человек находятся в стационаре, остальные - на самоизоляции", - сказано в сообщении.

На въезде на территорию учреждения установили контрольно-пропускной пункт.

Первых 12 случаев заражения в интернате выявили в четверг, 21 мая. В учреждении после этого организовали вахтовый метод работы.

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