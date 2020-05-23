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Новости Коронавирус и карантин
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В доме престарелых на Ривненщине обнаружили еще 12 случаев COVID-19

В доме престарелых на Ривненщине обнаружили еще 12 случаев COVID-19

Всего в интернате заболели 24 человека: 8 сотрудников и 16 подопечных в возрасте от 36 до 83 лет. На въезде на территорию интерната установили КПП.

Об этом сообщил председатель Ривненской ОГА Виталий Коваль, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу облгосадминистрации.

"Таким образом, на сегодня уже 24 инфицированных в учреждении (8 работников и 16 подопечных). Пять человек находятся в стационаре, остальные - на самоизоляции", - сказано в сообщении.

На въезде на территорию учреждения установили контрольно-пропускной пункт.

Первых 12 случаев заражения в интернате выявили в четверг, 21 мая. В учреждении после этого организовали вахтовый метод работы.

Также на Цензор.НЕТ: В Киеве вспышка коронавируса в Дарницком доме-интернате: 81 заболевший, из них 53 воспитанницы и 28 работников, - Кличко. ВИДЕО

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карантин (16729) интернат (85) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Ровенская область (1231)


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а вот и вопрос о вероломности Вируса-так сколько в тяжелом состоянии, ведь у многих с этого контингента нехила история болезни
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23.05.2020 15:58 Ответить
Так всплыло же в Полтаве, шо у них план по проделанным (!) тестам. Не результатам и больным.
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23.05.2020 18:12 Ответить
Так ведь никакого секрета то и нет,-нищий и религиозный обслуживающий контингент таскает эту заразу по всем богодельням мира.
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23.05.2020 16:30 Ответить
Дак не секрет где есть тесты там есть и Ковид)) если начать тестировать всех кто умирает от рака и инфарктов окажется что смертность от вируса 100 %)
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23.05.2020 18:29 Ответить
 
 