Оккупанты 6 раз обстреливали защитников Украины на Донбассе, ранен военнослужащий, - ООС

Вооруженные формирования Российской Федерации применяли запрещенные 122-мм артиллерийские системы, минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг дважды обстреливал окраины Каменки: утром с использованием ручных противотанковых гранатометов, а после обеда - из 122-мм артиллерийских систем. Рядом с населенным пунктом Верхнеторецкое зафиксировано применение снайперского оружия.

У Авдеевки противник задействовал 120-мм минометы.

По украинским военнослужащим, выполняющим задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Майорска, российские оккупационные войска выпустили 20 мин 82-го и 120-го калибров.

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Недалеко от населенного пункта Сизое вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по нашим позициям из 82-мм минометов.

"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", — сказано в сообщении.

"Решительными действиями и эффективным применением дежурных огневых средств наши воины прекратили враждебные обстрелы. Захватчики получили адекватный ответ от Объединенных сил", — добавили в штабе.

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На участках разведения №1, №2 и №3 соблюдался режим "Тишина".





