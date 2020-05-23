Оккупанты 6 раз обстреливали защитников Украины на Донбассе, ранен военнослужащий, - ООС
Вооруженные формирования Российской Федерации применяли запрещенные 122-мм артиллерийские системы, минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба Операции объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг дважды обстреливал окраины Каменки: утром с использованием ручных противотанковых гранатометов, а после обеда - из 122-мм артиллерийских систем. Рядом с населенным пунктом Верхнеторецкое зафиксировано применение снайперского оружия.
У Авдеевки противник задействовал 120-мм минометы.
По украинским военнослужащим, выполняющим задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Майорска, российские оккупационные войска выпустили 20 мин 82-го и 120-го калибров.
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Недалеко от населенного пункта Сизое вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по нашим позициям из 82-мм минометов.
"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", — сказано в сообщении.
"Решительными действиями и эффективным применением дежурных огневых средств наши воины прекратили враждебные обстрелы. Захватчики получили адекватный ответ от Объединенных сил", — добавили в штабе.
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На участках разведения №1, №2 и №3 соблюдался режим "Тишина".
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Неоголошена війна,
Не названа війною.
Завуальована вона -
"Конфлікт".... А поле бою -
Справжнісіньке… І справжні ті,
Що поле кров'ю омивають!
Вони, красиві й молоді,
На нім по-справжньому вмирають!
Неоголошена війна
Без права йти до бою.
Ми кров`ю платимо щодня
За зраду за спиною…
Як бути з трунами, в яких
Лежать найкращі з кращих?
І кожен з них не зміг, не встиг
Пожити… Впав… Нізащо?!?
Красиві пафосні слова
Про перемовини розмови.
"В нас тихо...і війни нема", -
Згори торочять знову.
Нерозголошена ціна
Такого одкровення.
Кому на руку, щоб війна
таке носила ймення?
Нерозголошені думки,
Про котрі гріх мовчати.
Ким буду я? Ким будеш ти,
Як прийдуть нас вбивати?..///