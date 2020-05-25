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Новости Коронавирус и карантин
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Восемь областей не готовы к смягчению карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Восемь областей не готовы к смягчению карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 25 мая 8 регионов Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, передает Цензор.НЕТ.

Согласно данным, пока не готовы к ослаблению карантина Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Закарпатская, Луганская, Львовская, Ривненская и Черновицкая области.

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Невозможность переходить на следующий этап снятия карантина в этих областях объясняется высокой инцидентностью (общее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения), большой загруженностью койко-мест в медучреждениях и низким охватом населения ПЦР-тестированием на коронавирус.

Восемь областей не готовы к смягчению карантина, - Минздрав 01
Восемь областей не готовы к смягчению карантина, - Минздрав 02
Восемь областей не готовы к смягчению карантина, - Минздрав 03

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+9
никакого КАРАНТИНА нет и не было, перестаньте дезинформировать народ. Есть превышение полномочий и злоупотребление властью должностными лицами
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25.05.2020 11:50
+9
Маска на вулиці за показник поваги до оточуючих. Якщо ти бидло і не зневажаеш чуже життя, це не лише твої проблеми. Не знаю що там у вас за лікарі виступають проти масок, Боже збав попасти в їх лапи.
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25.05.2020 12:09
+7
Та да, и причём во всём мире )
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25.05.2020 11:57
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никакого КАРАНТИНА нет и не было, перестаньте дезинформировать народ. Есть превышение полномочий и злоупотребление властью должностными лицами
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25.05.2020 11:50 Ответить
Та да, и причём во всём мире )
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25.05.2020 11:57 Ответить
для идиотов это выглядит именно так
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25.05.2020 17:31 Ответить
Зеленые клоуны постоянно дезинформируют народ, это уже является их особенностью управления государством. Более 2-х месяцев держали всех взаперти, при отсутствии эпидемии, заставляли носить маски и народ носит на лицах эти грязные черные тряпочки, якобы защищающие от вируса. Введен штраф за неношение масок, а самих масок в продаже не было, сейчас самодельными нелицензированными масками торгуют в магазинах и на базарах как картошкой. Министр здравоохранения неоднократно врал о бесплатности лечения от Ковид, но оно оказалось платным даже для больных врачей.Инфекцию приписывали даже людям, умершим от других заболеваний,завышая таким образом смертность. Зачем это делается и что планируют зеленые рептилии уже понятно.Но нужна ли Украине такая власть, которая постоянно врет и дурит народ, навязывая ему непонятно чьи и кого планы?
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25.05.2020 23:23 Ответить
Не проплатили?
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25.05.2020 11:56 Ответить
Изображения роботы. Когда 0.05% и это не в данный момент, а за 3 месяца дурантина населения украины переболело вирусом который назвали ковид-19. Стоит ли эта вся истерия этих мер? Стоит ли из-за сотых процентов определять какая область может идти на карантин, а какая нет? Там где компактность населения и процветает взятнечество среди врачей там и бушует вирус. Все знают ззахідну Україну де лікарі звикли лікувати пацієнтів тільки за долари гострбайтерів. Західна Україна завжди була епіцентром взяток серед лікарів. Там лікарі набагато раніше за лікарів з інших областей звикли працювати тільки за долари. Падкі до хабарниуьких грошей західноукраїнці маніпулюють статистикою виконуючи вказівки зверху. Корупціонери в білих халатах. Хоча саме дуже багато простих людей із західної України розуміють, що це все пандемія абсурду. І народ не зазомбований зомбоящиком і центральними змі не виконує антилюдських рекомендації носити всім маски. Дихати тим же що й видихаєш це абсурд світового масштабу. Ми не знаємо які науковці стоять за цими рекомендаціями. За цими рекомендаціями стоять політики -говорящі голови олігархів. Проти масок виступають тисячі не проплачених лікарів і науковців в усьому світі. Маска на вулиці - це символ покірності і дурості стада зазомбованих людей.
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25.05.2020 11:58 Ответить
Маска на вулиці за показник поваги до оточуючих. Якщо ти бидло і не зневажаеш чуже життя, це не лише твої проблеми. Не знаю що там у вас за лікарі виступають проти масок, Боже збав попасти в їх лапи.
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25.05.2020 12:09 Ответить
При тому що за півроку не доведена передача вірусу повітрям - то маска на вулиці це намордник. А для таких тупорилих як ти шанс швидше посадити імунітет.
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25.05.2020 12:12 Ответить
врачи сами себя заражают или все таки - это "приветы" от больных?
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25.05.2020 14:09 Ответить
это приветы тестов. давай будем тестировать так как врачей например строителей. и тогда можно будет кричать о эпидемии среди строителей.
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25.05.2020 14:10 Ответить
я не про тесты, а про передачу через повитря.
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25.05.2020 14:25 Ответить
Я також це маю на увазі.
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25.05.2020 14:37 Ответить
"за півроку не доведена передача вірусу повітрям" - ваши слова? врачи, которых пусть и чаще тестируют, как заразились? руки не мыли, прежде чем ковыряться в носу?
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25.05.2020 15:03 Ответить
мда все таки ты тупой. а эти врачи лежат дома и пьют кофейок. они реально заболели?))) и что это отэтих врачей их семьи не заражаются
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25.05.2020 15:14 Ответить
ну кто тут тупой можно поспорить. вы или вообще не догоняете в силу скудности своего ума или дураком прикидываетесь?
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25.05.2020 15:20 Ответить
Ну почему ты такой упоротый. Уверенн что 99% процентов этих врачей дома сидят на самоизоляции. Это и все их лечение против "смертоносного вируса" тоесть фактически они нифига не больные. Это во-первых, а во-вторых: почему то появлялись много инфы в СМИ что заболевают врачи которые вообще не контактировали из больными. Как ты это объяснишь. Я это объясняю не болезнью а просто позитивным тестом. В-третьих когда пишут о смерти якобы от короны оказывается что всегда в человека есть или онкология, или сердце ушатаное или почки. Постает вопрос в том, что нету веры диагнозам врачам что якобы вирус причина смерти. Это всер простой человек не может проверить и верит на слово продажным СМИ. Которые подняли панику. Давай ещё вспомним Беларусь? Где горы трупов которые обещали все коронапсихозники? Где это все? А вы и дальше верьте в басни сми
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25.05.2020 15:26 Ответить
блин, кто в лес, кто по дрова. Еще раз - КАКИМ ОБРАЗОМ заразились врачи? Или все - симулянты и сидят дома? Не важно от кого они заразились, важно - как, если вы утверждаете, что зараза по воздуху не передается, вернее - "не доказано, что она передается по воздуху".
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25.05.2020 15:44 Ответить
в Италии тоже все симулировали??? в Испании, в других странах? у тебя в твоей кацапии тоже все симулируют, да так что даже умирают...??
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25.05.2020 18:57 Ответить
Коронобесие заразная болезнь. Приписывать маски могут толькоиумствено отсталые и продажные . Где обсеждние специалистов с разными взлядамим? Одних не пускают другие ховаются.
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25.05.2020 12:07 Ответить
Вы, судя по тексту, перевозбудились. Узбогойтесь, примите таблеточку, Вам уже не надо ховатья от умственной отсталости. Вы уже её успешно освоили и покорили!
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25.05.2020 12:36 Ответить
Возбуждение ума реакция на изменения правил.А это критичне мислення,потом сравнение
и логический вывод. У баранобесия только личные оценочные суждения без фактов и доказательств и сравнеий где предметный спор подменяется манипуляциями без обсуждения сторон.В споре рождается истина.
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26.05.2020 07:46 Ответить
Вчера было 9)
За сутки одна область подготовилась
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25.05.2020 12:22 Ответить
Не доведено? Ось вам навскидку чотири статті про передачу цього вірусу повітрям. І таких досліджень вже десятки.https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32340347/?from_term=covid-19+airborne&from_pos=1 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32398162/?from_term=covid-19+airborne&from_pos=3 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32299206/?from_term=covid-19+airborne&from_pos=4

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32311756/?from_term=covid-19+airborne&from_pos=10
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25.05.2020 12:22 Ответить
Нафиг ты этим цифробуквенным троллям пытаешься что то доказать? Лишняя хромосома отдельноцивилизованных не позволяет принимать информацию окромя как из методички.О чем говорить с персом у которого маска иммунитет угнетает? Не самоинфицировнию (при нарушении нормой пользования) а угнетает!!
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25.05.2020 12:33 Ответить
Откуда такие клоуны берутся как ты? Секта масочников. Вы не видите того, что видно нормальным людям. Слепые коронапсихозники не видят как их пугают смертями онкобольных и сердечников 80 летних) очень мило. Где были вы все коронапсихозные психи когда в Украине за декабрь январь умерло 1500 человек от пневмоний. Когда телевизор молчит у вас и паники нет) вы элементарные неучи и зомби. Очень жаль за вас((
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25.05.2020 12:41 Ответить
Саш я понимаю что трудно быть идиотом но не напрягайся, выпей стекломоя и все пройдет
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25.05.2020 19:12 Ответить
При чем я у твоему идиотизму?
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25.05.2020 19:15 Ответить
На расєї від ковід помер лікар, який у квітні місяці розповідав про міфічність коронавірусу та запевняв, що карантин вводити не потрібно))) тому нарасєї всі вважають ковід міфом і всесвітньою змовою))
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26.05.2020 07:10 Ответить
Насмешил коронапсихозник. КНР, провинция Гуанчжоу.

***************** по 455 контактам бессимптомного инфицированного nCoV.

Проверены члены семьи, врачи, другие пациенты. Длительность контактов - несколько дней.

Количество инфицированных в эпидокружении (по результатам ПЦР) - ноль.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32405162/
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25.05.2020 12:35 Ответить
Тебе по пунктам?
Инфа из Китая которому в мире по виряку вообще веры нет и доказанный!!! Бред китайцев о эффективности антималярийных лекарств!
Второе ключевое слово *безсимтомного* разницу в размере колонии виряка в организме догадается не? А то что уже выделили ТРИ штамма которые отличаются по вирулентности?Так шо трать время на выражение поддержки Кадырке,который не заболел невирусом,а подался пива попить в москву
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25.05.2020 12:53 Ответить
кадырка "болеет" для таких коронапсихозников как ты) для поддержания веры секты ковида)
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25.05.2020 13:09 Ответить
А по сути? Нема шо? А про психоз ты медикам карантинных больниц расскажи
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25.05.2020 13:28 Ответить
а что им рассказывать. Пусть пьют себе кофейок. не думаю,что это проблема когда на страну 40 млн 1000 заболевших в больницах, а остальные дома. Может и меньше тысячи. Больнице пустые. Палатки возле больниц показуха. Что я им должен рассказать? пусть дальше снимут видосик где пьять врачей ходят вокруг одного пациента. Мне ажется вы не знали о существование смертей до 2020 года)
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25.05.2020 13:42 Ответить
Благодаря коронобесию идиотов теперь видно издалека.
Они носят намордники, когда идут одни по улице, сидя в машинах и заходя в почти пустые помещения магазинов и ресторанов.
Подозреваю, что спят они тоже в таком же облачении, предварительно искупавшись в антисептике.
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25.05.2020 13:51 Ответить
https://youtu.be/sjQrWeMS8SU УРОВЕНЬ СМЕРТНОСТИ ОТ БОРЬБЫ С ВИРУСОМ ВЫШЕ ЧЕМ ОТ САМОГО ВИРУСА. Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший (Robert F. Kennedy Jr.)- американский радиоведущий, экологический активист, писатель и адвокат, специализирующийся в области экологического права. Сын Роберта Фрэнсиса Кеннеди, сенатора Соединенных Штатов от штата Нью-Йорк и 64-го Генерального прокурора США возмущён тем, что никто не озабочен оценкой рисков от предпринмаемых правительством мер по борьбе с коронавирусом и приводит веские доводы впользу того, что удержание людей взаперти смертоноснее самого вируса.
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25.05.2020 14:47 Ответить
Екоактивіст xD А Грета Тунберг що заявила? Вона також авторитетне джерело)))
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26.05.2020 07:11 Ответить
Беда, коль сапоги начнёт тачать пирожник, а пироги пекти - сапожник!
Физическое перемещение капли в воздухе (с вирусом внутри) - это ФИЗИЧЕСКАЯ задача, а не медицинская!
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25.05.2020 12:38 Ответить
цікаво, що робиться на автошляхах, мовчать, де данні??
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25.05.2020 13:07 Ответить
Ну всё, набежали эксперты-вирусологи "одна-баба-казала".
Щас они нам расскажут откуда дети берутся. Ну, Гейтса, само собой четвертовать, пусть не чипирует нам мОзги.
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25.05.2020 15:16 Ответить
хрестики понаставляли
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25.05.2020 17:51 Ответить
Так а кто виноват в том,что не достаточное количество тестов на 100 тыс? Может,того,что мало тестов дали этим областям или же маленькое количество заболеваний?? Идиоты!!!
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25.05.2020 19:48 Ответить
Так в луганской и Донецкой области меньше всего заболевших и инцидентов,чего вы грузите своим карантином??
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25.05.2020 19:49 Ответить
Кремлеботы ведут информационную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны соблюдайте масочный режим чтобы уберечь себя своих близких и окружающих от опасности которую несёт вирус в виде непоправимого урона здоровью после выздоровления у виживших.
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25.05.2020 20:45 Ответить
эй там кто нибудь, В .Вл. дайте наконец хоть горячую воду, не могу - лежу под ватным одеялом в шерстяных носках, в тёплом халате и с пластиковой бутылкой кипятка с чайника , а кровь всё равно разогреть не могу.Сколько живу такого в конце мая не помню.
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25.05.2020 21:16 Ответить
Статистика смертности не изменилась ни в одной стране мира .Какая статистика смертности была в 2019 году ,такая же и в 2020 за тот же период.О короновирусе известно давно . Простую простуду можно подписать любым заболеванием .Посмотрите список Форбс -кто нажился на короновирусе -это и есть заказчики паники и психоза.
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26.05.2020 07:56 Ответить
 
 