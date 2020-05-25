Восемь областей не готовы к смягчению карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 25 мая 8 регионов Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, передает Цензор.НЕТ.

Согласно данным, пока не готовы к ослаблению карантина Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Закарпатская, Луганская, Львовская, Ривненская и Черновицкая области.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Киевская область смягчает карантин с 26 мая, - ОГА

Невозможность переходить на следующий этап снятия карантина в этих областях объясняется высокой инцидентностью (общее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения), большой загруженностью койко-мест в медучреждениях и низким охватом населения ПЦР-тестированием на коронавирус.





