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Восемь областей не готовы к смягчению карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на 25 мая 8 регионов Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, передает Цензор.НЕТ.
Согласно данным, пока не готовы к ослаблению карантина Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Закарпатская, Луганская, Львовская, Ривненская и Черновицкая области.
Невозможность переходить на следующий этап снятия карантина в этих областях объясняется высокой инцидентностью (общее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения), большой загруженностью койко-мест в медучреждениях и низким охватом населения ПЦР-тестированием на коронавирус.
Топ комментарии
+9 Роман Самойленко #447963
показать весь комментарий25.05.2020 11:50
+9 Павел Яременко
показать весь комментарий25.05.2020 12:09
+7 i що ж робити
показать весь комментарий25.05.2020 11:57
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и логический вывод. У баранобесия только личные оценочные суждения без фактов и доказательств и сравнеий где предметный спор подменяется манипуляциями без обсуждения сторон.В споре рождается истина.
За сутки одна область подготовилась
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32311756/?from_term=covid-19+airborne&from_pos=10
***************** по 455 контактам бессимптомного инфицированного nCoV.
Проверены члены семьи, врачи, другие пациенты. Длительность контактов - несколько дней.
Количество инфицированных в эпидокружении (по результатам ПЦР) - ноль.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32405162/
Инфа из Китая которому в мире по виряку вообще веры нет и доказанный!!! Бред китайцев о эффективности антималярийных лекарств!
Второе ключевое слово *безсимтомного* разницу в размере колонии виряка в организме догадается не? А то что уже выделили ТРИ штамма которые отличаются по вирулентности?Так шо трать время на выражение поддержки Кадырке,который не заболел невирусом,а подался пива попить в москву
Они носят намордники, когда идут одни по улице, сидя в машинах и заходя в почти пустые помещения магазинов и ресторанов.
Подозреваю, что спят они тоже в таком же облачении, предварительно искупавшись в антисептике.
Физическое перемещение капли в воздухе (с вирусом внутри) - это ФИЗИЧЕСКАЯ задача, а не медицинская!
Щас они нам расскажут откуда дети берутся. Ну, Гейтса, само собой четвертовать, пусть не чипирует нам мОзги.