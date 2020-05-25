Вісім областей не готові до пом'якшення карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 25 травня 8 регіонів України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з даними, поки не готові до послаблення карантину Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Закарпатська, Луганська, Львівська, Рівненська і Чернівецька області.

Неможливість переходити на наступний етап зняття карантинних обмежень у цих областях пояснюється високою інцидентністю (загальна кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тис. населення), великою завантаженістю ліжкових місць у медзакладах та низьким охопленням населення ПЛР-тестуванням на коронавірус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку карантину від киян на "Телефон довіри" надійшло 113 звернень через суїцидальні наміри, 97 із них від чоловіків





