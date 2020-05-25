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Новини Коронавірус і карантин
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Вісім областей не готові до пом'якшення карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Вісім областей не готові до пом'якшення карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 25 травня 8 регіонів України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з даними, поки не готові до послаблення карантину Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Закарпатська, Луганська, Львівська, Рівненська і Чернівецька області.

Неможливість переходити на наступний етап зняття карантинних обмежень у цих областях пояснюється високою інцидентністю (загальна кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тис. населення), великою завантаженістю ліжкових місць у медзакладах та низьким охопленням населення ПЛР-тестуванням на коронавірус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку карантину від киян на "Телефон довіри" надійшло 113 звернень через суїцидальні наміри, 97 із них від чоловіків

Вісім областей не готові до помякшення карантину, - МОЗ 01
Вісім областей не готові до помякшення карантину, - МОЗ 02
Вісім областей не готові до помякшення карантину, - МОЗ 03

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5391) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+9
никакого КАРАНТИНА нет и не было, перестаньте дезинформировать народ. Есть превышение полномочий и злоупотребление властью должностными лицами
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25.05.2020 11:50
+9
Маска на вулиці за показник поваги до оточуючих. Якщо ти бидло і не зневажаеш чуже життя, це не лише твої проблеми. Не знаю що там у вас за лікарі виступають проти масок, Боже збав попасти в їх лапи.
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25.05.2020 12:09
+7
Та да, и причём во всём мире )
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25.05.2020 11:57
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никакого КАРАНТИНА нет и не было, перестаньте дезинформировать народ. Есть превышение полномочий и злоупотребление властью должностными лицами
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25.05.2020 11:50 Відповісти
Та да, и причём во всём мире )
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25.05.2020 11:57 Відповісти
для идиотов это выглядит именно так
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25.05.2020 17:31 Відповісти
Зеленые клоуны постоянно дезинформируют народ, это уже является их особенностью управления государством. Более 2-х месяцев держали всех взаперти, при отсутствии эпидемии, заставляли носить маски и народ носит на лицах эти грязные черные тряпочки, якобы защищающие от вируса. Введен штраф за неношение масок, а самих масок в продаже не было, сейчас самодельными нелицензированными масками торгуют в магазинах и на базарах как картошкой. Министр здравоохранения неоднократно врал о бесплатности лечения от Ковид, но оно оказалось платным даже для больных врачей.Инфекцию приписывали даже людям, умершим от других заболеваний,завышая таким образом смертность. Зачем это делается и что планируют зеленые рептилии уже понятно.Но нужна ли Украине такая власть, которая постоянно врет и дурит народ, навязывая ему непонятно чьи и кого планы?
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25.05.2020 23:23 Відповісти
Не проплатили?
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25.05.2020 11:56 Відповісти
Изображения роботы. Когда 0.05% и это не в данный момент, а за 3 месяца дурантина населения украины переболело вирусом который назвали ковид-19. Стоит ли эта вся истерия этих мер? Стоит ли из-за сотых процентов определять какая область может идти на карантин, а какая нет? Там где компактность населения и процветает взятнечество среди врачей там и бушует вирус. Все знают ззахідну Україну де лікарі звикли лікувати пацієнтів тільки за долари гострбайтерів. Західна Україна завжди була епіцентром взяток серед лікарів. Там лікарі набагато раніше за лікарів з інших областей звикли працювати тільки за долари. Падкі до хабарниуьких грошей західноукраїнці маніпулюють статистикою виконуючи вказівки зверху. Корупціонери в білих халатах. Хоча саме дуже багато простих людей із західної України розуміють, що це все пандемія абсурду. І народ не зазомбований зомбоящиком і центральними змі не виконує антилюдських рекомендації носити всім маски. Дихати тим же що й видихаєш це абсурд світового масштабу. Ми не знаємо які науковці стоять за цими рекомендаціями. За цими рекомендаціями стоять політики -говорящі голови олігархів. Проти масок виступають тисячі не проплачених лікарів і науковців в усьому світі. Маска на вулиці - це символ покірності і дурості стада зазомбованих людей.
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25.05.2020 11:58 Відповісти
Маска на вулиці за показник поваги до оточуючих. Якщо ти бидло і не зневажаеш чуже життя, це не лише твої проблеми. Не знаю що там у вас за лікарі виступають проти масок, Боже збав попасти в їх лапи.
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25.05.2020 12:09 Відповісти
При тому що за півроку не доведена передача вірусу повітрям - то маска на вулиці це намордник. А для таких тупорилих як ти шанс швидше посадити імунітет.
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25.05.2020 12:12 Відповісти
врачи сами себя заражают или все таки - это "приветы" от больных?
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25.05.2020 14:09 Відповісти
это приветы тестов. давай будем тестировать так как врачей например строителей. и тогда можно будет кричать о эпидемии среди строителей.
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25.05.2020 14:10 Відповісти
я не про тесты, а про передачу через повитря.
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25.05.2020 14:25 Відповісти
Я також це маю на увазі.
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25.05.2020 14:37 Відповісти
"за півроку не доведена передача вірусу повітрям" - ваши слова? врачи, которых пусть и чаще тестируют, как заразились? руки не мыли, прежде чем ковыряться в носу?
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25.05.2020 15:03 Відповісти
мда все таки ты тупой. а эти врачи лежат дома и пьют кофейок. они реально заболели?))) и что это отэтих врачей их семьи не заражаются
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25.05.2020 15:14 Відповісти
ну кто тут тупой можно поспорить. вы или вообще не догоняете в силу скудности своего ума или дураком прикидываетесь?
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25.05.2020 15:20 Відповісти
Ну почему ты такой упоротый. Уверенн что 99% процентов этих врачей дома сидят на самоизоляции. Это и все их лечение против "смертоносного вируса" тоесть фактически они нифига не больные. Это во-первых, а во-вторых: почему то появлялись много инфы в СМИ что заболевают врачи которые вообще не контактировали из больными. Как ты это объяснишь. Я это объясняю не болезнью а просто позитивным тестом. В-третьих когда пишут о смерти якобы от короны оказывается что всегда в человека есть или онкология, или сердце ушатаное или почки. Постает вопрос в том, что нету веры диагнозам врачам что якобы вирус причина смерти. Это всер простой человек не может проверить и верит на слово продажным СМИ. Которые подняли панику. Давай ещё вспомним Беларусь? Где горы трупов которые обещали все коронапсихозники? Где это все? А вы и дальше верьте в басни сми
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25.05.2020 15:26 Відповісти
блин, кто в лес, кто по дрова. Еще раз - КАКИМ ОБРАЗОМ заразились врачи? Или все - симулянты и сидят дома? Не важно от кого они заразились, важно - как, если вы утверждаете, что зараза по воздуху не передается, вернее - "не доказано, что она передается по воздуху".
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25.05.2020 15:44 Відповісти
в Италии тоже все симулировали??? в Испании, в других странах? у тебя в твоей кацапии тоже все симулируют, да так что даже умирают...??
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25.05.2020 18:57 Відповісти
Коронобесие заразная болезнь. Приписывать маски могут толькоиумствено отсталые и продажные . Где обсеждние специалистов с разными взлядамим? Одних не пускают другие ховаются.
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25.05.2020 12:07 Відповісти
Вы, судя по тексту, перевозбудились. Узбогойтесь, примите таблеточку, Вам уже не надо ховатья от умственной отсталости. Вы уже её успешно освоили и покорили!
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25.05.2020 12:36 Відповісти
Возбуждение ума реакция на изменения правил.А это критичне мислення,потом сравнение
и логический вывод. У баранобесия только личные оценочные суждения без фактов и доказательств и сравнеий где предметный спор подменяется манипуляциями без обсуждения сторон.В споре рождается истина.
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26.05.2020 07:46 Відповісти
Вчера было 9)
За сутки одна область подготовилась
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25.05.2020 12:22 Відповісти
Не доведено? Ось вам навскидку чотири статті про передачу цього вірусу повітрям. І таких досліджень вже десятки.https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32340347/?from_term=covid-19+airborne&from_pos=1 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32398162/?from_term=covid-19+airborne&from_pos=3 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32299206/?from_term=covid-19+airborne&from_pos=4

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32311756/?from_term=covid-19+airborne&from_pos=10
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25.05.2020 12:22 Відповісти
Нафиг ты этим цифробуквенным троллям пытаешься что то доказать? Лишняя хромосома отдельноцивилизованных не позволяет принимать информацию окромя как из методички.О чем говорить с персом у которого маска иммунитет угнетает? Не самоинфицировнию (при нарушении нормой пользования) а угнетает!!
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25.05.2020 12:33 Відповісти
Откуда такие клоуны берутся как ты? Секта масочников. Вы не видите того, что видно нормальным людям. Слепые коронапсихозники не видят как их пугают смертями онкобольных и сердечников 80 летних) очень мило. Где были вы все коронапсихозные психи когда в Украине за декабрь январь умерло 1500 человек от пневмоний. Когда телевизор молчит у вас и паники нет) вы элементарные неучи и зомби. Очень жаль за вас((
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25.05.2020 12:41 Відповісти
Саш я понимаю что трудно быть идиотом но не напрягайся, выпей стекломоя и все пройдет
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25.05.2020 19:12 Відповісти
При чем я у твоему идиотизму?
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25.05.2020 19:15 Відповісти
На расєї від ковід помер лікар, який у квітні місяці розповідав про міфічність коронавірусу та запевняв, що карантин вводити не потрібно))) тому нарасєї всі вважають ковід міфом і всесвітньою змовою))
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26.05.2020 07:10 Відповісти
Насмешил коронапсихозник. КНР, провинция Гуанчжоу.

***************** по 455 контактам бессимптомного инфицированного nCoV.

Проверены члены семьи, врачи, другие пациенты. Длительность контактов - несколько дней.

Количество инфицированных в эпидокружении (по результатам ПЦР) - ноль.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32405162/
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25.05.2020 12:35 Відповісти
Тебе по пунктам?
Инфа из Китая которому в мире по виряку вообще веры нет и доказанный!!! Бред китайцев о эффективности антималярийных лекарств!
Второе ключевое слово *безсимтомного* разницу в размере колонии виряка в организме догадается не? А то что уже выделили ТРИ штамма которые отличаются по вирулентности?Так шо трать время на выражение поддержки Кадырке,который не заболел невирусом,а подался пива попить в москву
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25.05.2020 12:53 Відповісти
кадырка "болеет" для таких коронапсихозников как ты) для поддержания веры секты ковида)
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25.05.2020 13:09 Відповісти
А по сути? Нема шо? А про психоз ты медикам карантинных больниц расскажи
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25.05.2020 13:28 Відповісти
а что им рассказывать. Пусть пьют себе кофейок. не думаю,что это проблема когда на страну 40 млн 1000 заболевших в больницах, а остальные дома. Может и меньше тысячи. Больнице пустые. Палатки возле больниц показуха. Что я им должен рассказать? пусть дальше снимут видосик где пьять врачей ходят вокруг одного пациента. Мне ажется вы не знали о существование смертей до 2020 года)
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25.05.2020 13:42 Відповісти
Благодаря коронобесию идиотов теперь видно издалека.
Они носят намордники, когда идут одни по улице, сидя в машинах и заходя в почти пустые помещения магазинов и ресторанов.
Подозреваю, что спят они тоже в таком же облачении, предварительно искупавшись в антисептике.
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25.05.2020 13:51 Відповісти
https://youtu.be/sjQrWeMS8SU УРОВЕНЬ СМЕРТНОСТИ ОТ БОРЬБЫ С ВИРУСОМ ВЫШЕ ЧЕМ ОТ САМОГО ВИРУСА. Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший (Robert F. Kennedy Jr.)- американский радиоведущий, экологический активист, писатель и адвокат, специализирующийся в области экологического права. Сын Роберта Фрэнсиса Кеннеди, сенатора Соединенных Штатов от штата Нью-Йорк и 64-го Генерального прокурора США возмущён тем, что никто не озабочен оценкой рисков от предпринмаемых правительством мер по борьбе с коронавирусом и приводит веские доводы впользу того, что удержание людей взаперти смертоноснее самого вируса.
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25.05.2020 14:47 Відповісти
Екоактивіст xD А Грета Тунберг що заявила? Вона також авторитетне джерело)))
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26.05.2020 07:11 Відповісти
Беда, коль сапоги начнёт тачать пирожник, а пироги пекти - сапожник!
Физическое перемещение капли в воздухе (с вирусом внутри) - это ФИЗИЧЕСКАЯ задача, а не медицинская!
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25.05.2020 12:38 Відповісти
цікаво, що робиться на автошляхах, мовчать, де данні??
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25.05.2020 13:07 Відповісти
Ну всё, набежали эксперты-вирусологи "одна-баба-казала".
Щас они нам расскажут откуда дети берутся. Ну, Гейтса, само собой четвертовать, пусть не чипирует нам мОзги.
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25.05.2020 15:16 Відповісти
хрестики понаставляли
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25.05.2020 17:51 Відповісти
Так а кто виноват в том,что не достаточное количество тестов на 100 тыс? Может,того,что мало тестов дали этим областям или же маленькое количество заболеваний?? Идиоты!!!
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25.05.2020 19:48 Відповісти
Так в луганской и Донецкой области меньше всего заболевших и инцидентов,чего вы грузите своим карантином??
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25.05.2020 19:49 Відповісти
Кремлеботы ведут информационную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны соблюдайте масочный режим чтобы уберечь себя своих близких и окружающих от опасности которую несёт вирус в виде непоправимого урона здоровью после выздоровления у виживших.
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25.05.2020 20:45 Відповісти
эй там кто нибудь, В .Вл. дайте наконец хоть горячую воду, не могу - лежу под ватным одеялом в шерстяных носках, в тёплом халате и с пластиковой бутылкой кипятка с чайника , а кровь всё равно разогреть не могу.Сколько живу такого в конце мая не помню.
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25.05.2020 21:16 Відповісти
Статистика смертности не изменилась ни в одной стране мира .Какая статистика смертности была в 2019 году ,такая же и в 2020 за тот же период.О короновирусе известно давно . Простую простуду можно подписать любым заболеванием .Посмотрите список Форбс -кто нажился на короновирусе -это и есть заказчики паники и психоза.
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26.05.2020 07:56 Відповісти
 
 