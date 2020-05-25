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Вісім областей не готові до пом'якшення карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
Станом на 25 травня 8 регіонів України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.
Згідно з даними, поки не готові до послаблення карантину Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Закарпатська, Луганська, Львівська, Рівненська і Чернівецька області.
Неможливість переходити на наступний етап зняття карантинних обмежень у цих областях пояснюється високою інцидентністю (загальна кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тис. населення), великою завантаженістю ліжкових місць у медзакладах та низьким охопленням населення ПЛР-тестуванням на коронавірус.
Топ коментарі
+9 Роман Самойленко #447963
показати весь коментар25.05.2020 11:50
+9 Павел Яременко
показати весь коментар25.05.2020 12:09
+7 i що ж робити
показати весь коментар25.05.2020 11:57
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и логический вывод. У баранобесия только личные оценочные суждения без фактов и доказательств и сравнеий где предметный спор подменяется манипуляциями без обсуждения сторон.В споре рождается истина.
За сутки одна область подготовилась
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32311756/?from_term=covid-19+airborne&from_pos=10
***************** по 455 контактам бессимптомного инфицированного nCoV.
Проверены члены семьи, врачи, другие пациенты. Длительность контактов - несколько дней.
Количество инфицированных в эпидокружении (по результатам ПЦР) - ноль.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32405162/
Инфа из Китая которому в мире по виряку вообще веры нет и доказанный!!! Бред китайцев о эффективности антималярийных лекарств!
Второе ключевое слово *безсимтомного* разницу в размере колонии виряка в организме догадается не? А то что уже выделили ТРИ штамма которые отличаются по вирулентности?Так шо трать время на выражение поддержки Кадырке,который не заболел невирусом,а подался пива попить в москву
Они носят намордники, когда идут одни по улице, сидя в машинах и заходя в почти пустые помещения магазинов и ресторанов.
Подозреваю, что спят они тоже в таком же облачении, предварительно искупавшись в антисептике.
Физическое перемещение капли в воздухе (с вирусом внутри) - это ФИЗИЧЕСКАЯ задача, а не медицинская!
Щас они нам расскажут откуда дети берутся. Ну, Гейтса, само собой четвертовать, пусть не чипирует нам мОзги.