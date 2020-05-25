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Количество безработных в Украине превысило полмиллиона, - Госслужба занятости

Количество безработных в Украине превысило полмиллиона, - Госслужба занятости

Количество официально зарегистрированных безработных в Украине достигло 501 тыс. человек.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного центра занятости, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 20 мая 2020 года количество безработных составляло 501 тыс. человек (на 196 тыс., или на 64% больше, чем на эту же дату прошлого года)", - сообщает госслужба.

Отмечается, что рост регистрации безработных произошел во всех регионах, наиболее существенно в Хмельницкой, Запорожской, Полтавской, Киевской, Львовской, Закарпатской областях (в 2,1 - 2,3 раза) и г. Киеве (в 3,5 раза).

За период карантина в базе данных Государственной службы занятости насчитывалось 112 тыс. вакансий, что на 55% меньше, чем за соответствующий период прошлого года. По состоянию на 20 мая 2020 года количество вакансий составило 51 тыс. единиц (на 40% меньше, чем по состоянию на соответствующую дату прошлого года).

Средний размер заработной платы в вакансиях составлял 7 тыс. грн. Количество претендентов на одно рабочее место в различных регионах широко варьируется. Так, по состоянию на 1 мая 2020 года, количество претендентов в Черниговской области составляло 28 человек на одно рабочее место, а в Киеве - 2 человека.

Отмечается, что за период карантина уже трудоустроено 104 тыс. человек (из них - 70 тыс. безработных). Это на 49% меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

По направлению службы занятости граждане были трудоустроены в таких сферах экономической деятельности:

  • 68% - в сельском хозяйстве;
  • 8% - в перерабатывающей промышленности;
  • 7% - в сфере торговли;
  • 3% - в строительстве;
  • 3% - в государственном управлении;
  • 2% - в сфере транспорта и курьерской деятельности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За время карантина Госслужба занятости трудоустроила почти 90 тыс. человек, - Минэкономики

Автор: 

безработица (451) Госслужба занятости (115)


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Топ комментарии
+8
А де ж обіцянки ЗЕвлади створити робочі місця?
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25.05.2020 11:56
+7
Количество безработных в Украине превысило полмиллиона, - Госслужба занятости - Цензор.НЕТ 2056
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25.05.2020 11:59
+6
22 апреля, 15:11 Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство Украины планирует создать около 500 тыс. рабочих мест с зарплатами в 6−8 тысяч грн, которые позволят «продержаться» на период карантина. (с)



Дякую, дуже дякую! (с)
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25.05.2020 11:56
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Правила форума Совет форумчан
А де ж обіцянки ЗЕвлади створити робочі місця?
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25.05.2020 11:56 Ответить
Количество безработных в Украине превысило полмиллиона, - Госслужба занятости - Цензор.НЕТ 2056
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25.05.2020 11:59 Ответить
22 апреля, 15:11 Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство Украины планирует создать около 500 тыс. рабочих мест с зарплатами в 6−8 тысяч грн, которые позволят «продержаться» на период карантина. (с)



Дякую, дуже дякую! (с)
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25.05.2020 11:56 Ответить
А Бубіньонок сказав, що 5 тищ. гривень - це не бідність. Цим він схожий на Бункерного - той сказав, що 17 тищ ржублів - це середній клас. Все таки у окремих персонажів із сусідніх держав дуже багато спільного, особливо у фізіології виділення і психіатрії.))
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25.05.2020 12:04 Ответить
73% из них голосовали за Зебила
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25.05.2020 11:57 Ответить
Количество безработных в Украине превысило полмиллиона, - Госслужба занятости - Цензор.НЕТ 3972
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25.05.2020 12:03 Ответить
Це звичайно не пів мільйона нових робочих місць, але теж непогано!
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25.05.2020 12:01 Ответить
Меняем знак "минус" на "плюс" и все ОК.
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25.05.2020 13:11 Ответить
хуже не будет .......вот самки собаки
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25.05.2020 12:03 Ответить
«Хуже не будет» уже наступило? А то я как-то эру «по приколу» незаметил .
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25.05.2020 12:08 Ответить
Кількість безробітних в Україні перевищила пів мільйона, - Держслужба зайнятості - Цензор.НЕТ 2556
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25.05.2020 12:12 Ответить
Как раз 500 000 как Шмигаль обещал, то вы просто Зебилушки его не так поняли, не рабочих мест 500 тыс, а будущих потенциальных рабочих мест, ну вот все по плану))))
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25.05.2020 12:13 Ответить
Зато у Шмыгаля новые рабочие места росту как грибы.
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25.05.2020 12:32 Ответить
В 2020 сказали допобачення,отработал 6 лет.
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25.05.2020 12:33 Ответить
Средний размер заработной платы в вакансиях составлял 7 тыс. грн

Не 11 000 ?
Как средняя зарплата.
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25.05.2020 12:38 Ответить
"Количество безработных в Украине превысило полмиллиона, - Госслужба занятости" - брехня зелёная - https://biz.liga.net/ekonomika/all/novosti/shmygal-v-ukrainu-vernulos-2-mln-zarobitchan-my-hotim-ih-ostavit За период карантина в Украину вернулись около 2 млн граждан, которые находились на заработках и приехали из-за потери работы, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. - 22.04.2020, 09:55 - это было месяц назад, сейчас ещё больше чем 2 миллиона.
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25.05.2020 13:15 Ответить
Зе, ты зачем создал вирус?
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25.05.2020 22:23 Ответить
 
 