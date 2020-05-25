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Кількість безробітних в Україні перевищила пів мільйона, - Держслужба зайнятості

Кількість безробітних в Україні перевищила пів мільйона, - Держслужба зайнятості

Кількість офіційно зареєстрованих безробітних в Україні досягла 501 тис. осіб.

Про це повідомляє пресслужба Державного центру зайнятості, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 20 травня 2020 року кількість безробітних становила 501 тис. осіб (на 196 тис., або на 64% більше, ніж на цю ж дату минулого року)", - повідомляє держслужба.

Зазначається, що зростання реєстрації безробітних відбулося в усіх регіонах, найсуттєвіше в Хмельницькій, Запорізькій, Полтавській, Київській, Львівській, Закарпатській областях (в 2,1-2,3 раза) та м.Києві (в 3,5 раза).

За період карантину в базі даних Державної служби зайнятості налічувалося 112 тис. вакансій, що на 55% менше, ніж за відповідний період минулого року. Станом на 20 травня 2020 року кількість вакансій становила 51 тис. одиниць (на 40% менше, ніж станом на відповідну дату минулого року).

Середній розмір заробітної плати у вакансіях становив 7 тис. грн. Кількість претендентів на одне робоче місце в різних регіонах широко варіюється. Так, станом на 1 травня 2020 року кількість претендентів у Чернігівській області становило 28 осіб на одне робоче місце, а в Києві - 2 людини.

Заначається, що за період карантину вже працевлаштовано 104 тис. осіб (з них - 70 тис. безробітних). Це на 49% менше, ніж у відповідному періоді минулого року.

За направленням служби зайнятості громадяни були працевлаштовані в таких сферах економічної діяльності:

  • 68% - в сільському господарстві;
  • 8% - у переробній промисловості;
  • 7% - у сфері торгівлі;
  • 3% - у будівництві;
  • 3% - у державному управлінні;
  • 2% - у сфері транспорту та кур'єрської діяльності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За час карантину Держслужба зайнятості працевлаштувала майже 90 тис. осіб, - Мінекономіки

Автор: 

безробіття (542) Держслужба зайнятості (170)


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Топ коментарі
+8
А де ж обіцянки ЗЕвлади створити робочі місця?
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25.05.2020 11:56
+7
Количество безработных в Украине превысило полмиллиона, - Госслужба занятости - Цензор.НЕТ 2056
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25.05.2020 11:59
+6
22 апреля, 15:11 Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство Украины планирует создать около 500 тыс. рабочих мест с зарплатами в 6−8 тысяч грн, которые позволят «продержаться» на период карантина. (с)



Дякую, дуже дякую! (с)
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25.05.2020 11:56
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А де ж обіцянки ЗЕвлади створити робочі місця?
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25.05.2020 11:56 Відповісти
Количество безработных в Украине превысило полмиллиона, - Госслужба занятости - Цензор.НЕТ 2056
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25.05.2020 11:59 Відповісти
22 апреля, 15:11 Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство Украины планирует создать около 500 тыс. рабочих мест с зарплатами в 6−8 тысяч грн, которые позволят «продержаться» на период карантина. (с)



Дякую, дуже дякую! (с)
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25.05.2020 11:56 Відповісти
А Бубіньонок сказав, що 5 тищ. гривень - це не бідність. Цим він схожий на Бункерного - той сказав, що 17 тищ ржублів - це середній клас. Все таки у окремих персонажів із сусідніх держав дуже багато спільного, особливо у фізіології виділення і психіатрії.))
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25.05.2020 12:04 Відповісти
73% из них голосовали за Зебила
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25.05.2020 11:57 Відповісти
Количество безработных в Украине превысило полмиллиона, - Госслужба занятости - Цензор.НЕТ 3972
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25.05.2020 12:03 Відповісти
Це звичайно не пів мільйона нових робочих місць, але теж непогано!
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25.05.2020 12:01 Відповісти
Меняем знак "минус" на "плюс" и все ОК.
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25.05.2020 13:11 Відповісти
хуже не будет .......вот самки собаки
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25.05.2020 12:03 Відповісти
«Хуже не будет» уже наступило? А то я как-то эру «по приколу» незаметил .
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25.05.2020 12:08 Відповісти
Кількість безробітних в Україні перевищила пів мільйона, - Держслужба зайнятості - Цензор.НЕТ 2556
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25.05.2020 12:12 Відповісти
Как раз 500 000 как Шмигаль обещал, то вы просто Зебилушки его не так поняли, не рабочих мест 500 тыс, а будущих потенциальных рабочих мест, ну вот все по плану))))
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25.05.2020 12:13 Відповісти
Зато у Шмыгаля новые рабочие места росту как грибы.
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25.05.2020 12:32 Відповісти
В 2020 сказали допобачення,отработал 6 лет.
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25.05.2020 12:33 Відповісти
Средний размер заработной платы в вакансиях составлял 7 тыс. грн

Не 11 000 ?
Как средняя зарплата.
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25.05.2020 12:38 Відповісти
"Количество безработных в Украине превысило полмиллиона, - Госслужба занятости" - брехня зелёная - https://biz.liga.net/ekonomika/all/novosti/shmygal-v-ukrainu-vernulos-2-mln-zarobitchan-my-hotim-ih-ostavit За период карантина в Украину вернулись около 2 млн граждан, которые находились на заработках и приехали из-за потери работы, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. - 22.04.2020, 09:55 - это было месяц назад, сейчас ещё больше чем 2 миллиона.
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25.05.2020 13:15 Відповісти
Зе, ты зачем создал вирус?
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25.05.2020 22:23 Відповісти
 
 