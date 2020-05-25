Кількість безробітних в Україні перевищила пів мільйона, - Держслужба зайнятості

Кількість офіційно зареєстрованих безробітних в Україні досягла 501 тис. осіб.

Про це повідомляє пресслужба Державного центру зайнятості, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 20 травня 2020 року кількість безробітних становила 501 тис. осіб (на 196 тис., або на 64% більше, ніж на цю ж дату минулого року)", - повідомляє держслужба.

Зазначається, що зростання реєстрації безробітних відбулося в усіх регіонах, найсуттєвіше в Хмельницькій, Запорізькій, Полтавській, Київській, Львівській, Закарпатській областях (в 2,1-2,3 раза) та м.Києві (в 3,5 раза).

За період карантину в базі даних Державної служби зайнятості налічувалося 112 тис. вакансій, що на 55% менше, ніж за відповідний період минулого року. Станом на 20 травня 2020 року кількість вакансій становила 51 тис. одиниць (на 40% менше, ніж станом на відповідну дату минулого року).

Середній розмір заробітної плати у вакансіях становив 7 тис. грн. Кількість претендентів на одне робоче місце в різних регіонах широко варіюється. Так, станом на 1 травня 2020 року кількість претендентів у Чернігівській області становило 28 осіб на одне робоче місце, а в Києві - 2 людини.

Заначається, що за період карантину вже працевлаштовано 104 тис. осіб (з них - 70 тис. безробітних). Це на 49% менше, ніж у відповідному періоді минулого року.

За направленням служби зайнятості громадяни були працевлаштовані в таких сферах економічної діяльності:

68% - в сільському господарстві;

8% - у переробній промисловості;

7% - у сфері торгівлі;

3% - у будівництві;

3% - у державному управлінні;

2% - у сфері транспорту та кур'єрської діяльності.

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