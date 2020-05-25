Нетаньяху пригласил Зеленского посетить Израиль после стабилизации ситуации с пандемией, - ОП
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху со вступлением в должность и пожелал успехов в его деятельности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
"Поздравляю вас с назначением на должность премьер-министра и завершением формирования правительства. Поражен вашим политическим мастерством - история формирования правительства единства является невероятной", - отметил глава государства.
Зеленский подчеркнул, что Украина и Израиль всегда были и впредь будут оставаться надежными друзьями и партнерами. Стороны обсудили направления дальнейшего сотрудничества и договорились объединить усилия двух государств в борьбе с пандемией COVID-19.
Нетаньяху пригласил президента Зеленского посетить Израиль после стабилизации ситуации с пандемией.
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