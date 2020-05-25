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Нетаньяху пригласил Зеленского посетить Израиль после стабилизации ситуации с пандемией, - ОП

Нетаньяху пригласил Зеленского посетить Израиль после стабилизации ситуации с пандемией, - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху со вступлением в должность и пожелал успехов в его деятельности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Поздравляю вас с назначением на должность премьер-министра и завершением формирования правительства. Поражен вашим политическим мастерством - история формирования правительства единства является невероятной", - отметил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что Украина и Израиль всегда были и впредь будут оставаться надежными друзьями и партнерами. Стороны обсудили направления дальнейшего сотрудничества и договорились объединить усилия двух государств в борьбе с пандемией COVID-19.

Нетаньяху пригласил президента Зеленского посетить Израиль после стабилизации ситуации с пандемией.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Премьера Израиля Нетаньяху будут судить по обвинению в коррупции

Автор: 

Зеленский Владимир (20268) Израиль (1922) Нетаньяху Биньямин (181)


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Топ комментарии
+8
Зря Наатаньяху это сделал....ШОТО пойдет не так на земле обетованной
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25.05.2020 13:48
+8
Ох уж эта ОПа...
Нетаньяху пригласил Зеленского посетить Израиль после стабилизации ситуации с пандемией, - ОП - Цензор.НЕТ 2674
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25.05.2020 13:50
+8
Парад корупціонерів)))
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25.05.2020 13:54
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Шановне панство, будьте обережні- у цій темі очікується масований викид сірководню!
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25.05.2020 13:47 Ответить
Зря Наатаньяху это сделал....ШОТО пойдет не так на земле обетованной
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25.05.2020 13:48 Ответить
После последнего визита двое людей в лифте утонули.
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25.05.2020 13:50 Ответить
Йому не вистачає проблем, що він бідоносця запросив?
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25.05.2020 13:50 Ответить
Нехай їде. І не повертається.
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25.05.2020 17:16 Ответить
Ох уж эта ОПа...
Нетаньяху пригласил Зеленского посетить Израиль после стабилизации ситуации с пандемией, - ОП - Цензор.НЕТ 2674
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25.05.2020 13:50 Ответить
Нетаньяху пригласил Зеленского посетить Израиль после стабилизации ситуации с пандемией, - ОП - Цензор.НЕТ 4342
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25.05.2020 13:52 Ответить
Залиште віслюка собі,нехай він вас смішить.
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25.05.2020 13:52 Ответить
ні шановний, досить! злодії українські мають бути покарані тут! а то порозбігаються по всіляким рашам, ізраїлям з накраденим, а ви їх люпітє та охороняєте.герцлії як і ростова не буде
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25.05.2020 13:54 Ответить
Парад корупціонерів)))
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25.05.2020 13:54 Ответить
Свій до свого по своє
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25.05.2020 13:55 Ответить
Після закінчення судового процесу над Беньяміном?
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25.05.2020 13:57 Ответить
опыт перенять...
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25.05.2020 14:29 Ответить
неужели - навсегда ? - не верю - не с нашим счастьем))
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25.05.2020 14:02 Ответить
Зе приехал перенять опыт пребывания под судом...
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25.05.2020 14:28 Ответить
Что один что второй, два волка в овечей шкуре.
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25.05.2020 14:50 Ответить
Буде добре, якщо цей ж....ЗЕянелох залишиться там назавжди.
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25.05.2020 17:16 Ответить
Будет просить удвоить пенсии израильским пенсионерам украинского происхождения.
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25.05.2020 19:37 Ответить
Хорошо.
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25.05.2020 22:26 Ответить
 
 