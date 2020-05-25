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Новини
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Нетаньяху запросив Зеленського відвідати Ізраїль після стабілізації ситуації з пандемією, - ОП

Нетаньяху запросив Зеленського відвідати Ізраїль після стабілізації ситуації з пандемією, - ОП

Президент України Володимир Зеленський привітав прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху зі вступом на посаду і побажав успіхів у його діяльності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Вітаю вас з призначенням на посаду Прем’єр-міністра та завершенням формування уряду. Вражений вашою політичною майстерністю – історія формування уряду єдності є неймовірною", – зазначив глава держави.

Зеленський наголосив, що Україна та Ізраїль завжди були й надалі залишатимуться надійними друзями та партнерами. Сторони обговорили напрями подальшої співпраці та домовилися об’єднати зусилля обох держав у боротьбі з пандемією COVID-19.

Нетаньяху запросив президента Зеленського відвідати Ізраїль після стабілізації ситуації з пандемією.

Читайте також: Прем'єра Ізраїлю Нетаньяху судитимуть за звинуваченням у корупції

Автор: 

Зеленський Володимир (23729) Ізраїль (1639) Нетаньягу Беньямін (169)


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Топ коментарі
+8
Зря Наатаньяху это сделал....ШОТО пойдет не так на земле обетованной
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25.05.2020 13:48
+8
Ох уж эта ОПа...
Нетаньяху пригласил Зеленского посетить Израиль после стабилизации ситуации с пандемией, - ОП - Цензор.НЕТ 2674
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25.05.2020 13:50
+8
Парад корупціонерів)))
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25.05.2020 13:54
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Шановне панство, будьте обережні- у цій темі очікується масований викид сірководню!
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25.05.2020 13:47 Відповісти
Зря Наатаньяху это сделал....ШОТО пойдет не так на земле обетованной
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25.05.2020 13:48 Відповісти
После последнего визита двое людей в лифте утонули.
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25.05.2020 13:50 Відповісти
Йому не вистачає проблем, що він бідоносця запросив?
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25.05.2020 13:50 Відповісти
Нехай їде. І не повертається.
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25.05.2020 17:16 Відповісти
Ох уж эта ОПа...
Нетаньяху пригласил Зеленского посетить Израиль после стабилизации ситуации с пандемией, - ОП - Цензор.НЕТ 2674
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25.05.2020 13:50 Відповісти
Нетаньяху пригласил Зеленского посетить Израиль после стабилизации ситуации с пандемией, - ОП - Цензор.НЕТ 4342
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25.05.2020 13:52 Відповісти
Залиште віслюка собі,нехай він вас смішить.
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25.05.2020 13:52 Відповісти
ні шановний, досить! злодії українські мають бути покарані тут! а то порозбігаються по всіляким рашам, ізраїлям з накраденим, а ви їх люпітє та охороняєте.герцлії як і ростова не буде
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25.05.2020 13:54 Відповісти
Парад корупціонерів)))
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25.05.2020 13:54 Відповісти
Свій до свого по своє
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25.05.2020 13:55 Відповісти
Після закінчення судового процесу над Беньяміном?
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25.05.2020 13:57 Відповісти
опыт перенять...
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25.05.2020 14:29 Відповісти
неужели - навсегда ? - не верю - не с нашим счастьем))
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25.05.2020 14:02 Відповісти
Зе приехал перенять опыт пребывания под судом...
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25.05.2020 14:28 Відповісти
Что один что второй, два волка в овечей шкуре.
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25.05.2020 14:50 Відповісти
Буде добре, якщо цей ж....ЗЕянелох залишиться там назавжди.
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25.05.2020 17:16 Відповісти
Будет просить удвоить пенсии израильским пенсионерам украинского происхождения.
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25.05.2020 19:37 Відповісти
Хорошо.
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25.05.2020 22:26 Відповісти
 
 