Нетаньяху запросив Зеленського відвідати Ізраїль після стабілізації ситуації з пандемією, - ОП
Президент України Володимир Зеленський привітав прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху зі вступом на посаду і побажав успіхів у його діяльності.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
"Вітаю вас з призначенням на посаду Прем’єр-міністра та завершенням формування уряду. Вражений вашою політичною майстерністю – історія формування уряду єдності є неймовірною", – зазначив глава держави.
Зеленський наголосив, що Україна та Ізраїль завжди були й надалі залишатимуться надійними друзями та партнерами. Сторони обговорили напрями подальшої співпраці та домовилися об’єднати зусилля обох держав у боротьбі з пандемією COVID-19.
Нетаньяху запросив президента Зеленського відвідати Ізраїль після стабілізації ситуації з пандемією.
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