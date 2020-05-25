Нетаньяху запросив Зеленського відвідати Ізраїль після стабілізації ситуації з пандемією, - ОП

Президент України Володимир Зеленський привітав прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху зі вступом на посаду і побажав успіхів у його діяльності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Вітаю вас з призначенням на посаду Прем’єр-міністра та завершенням формування уряду. Вражений вашою політичною майстерністю – історія формування уряду єдності є неймовірною", – зазначив глава держави.

Зеленський наголосив, що Україна та Ізраїль завжди були й надалі залишатимуться надійними друзями та партнерами. Сторони обговорили напрями подальшої співпраці та домовилися об’єднати зусилля обох держав у боротьбі з пандемією COVID-19.

Нетаньяху запросив президента Зеленського відвідати Ізраїль після стабілізації ситуації з пандемією.

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