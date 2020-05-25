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ГБР проверяет возможную причастность полицейских, задержанных за изнасилование женщины, к другим преступлениям, - первый замглавы бюро Бабиков

ГБР проверяет возможную причастность полицейских, задержанных за изнасилование женщины, к другим преступлениям, - первый замглавы бюро Бабиков

Следователи Государственного бюро расследований проверяют возможную причастность к другим аналогичным преступлениям сотрудников Кагарлицкого отела полиции, которые сегодня были задержаны за изнасилование женщины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщил первый заместитель директора Госбюро расследований Александр Бабиков, которого мы попросили прокомментировать, были ли другие похожие обращения в правоохранительные органы относительно сотрудников этого отдела полиции.

По его словам, следователи ГБР располагают предварительной информацией, но она проверяется.

"В настоящее время следователи ГБР проверяют сведения о возможной причастности указанных лиц к совершению других аналогичных преступлений. Ведь, кроме показаний, важны доказательства, - отметил он. - Также устанавливается, поступали ли заявления от других потерпевших. Возможно, люди их не подавали, боясь преследований в дальнейшем. Поэтому сложность вопроса и заключается в том, чтобы этих людей найти".

Напомним, сегодня стало известно, что следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, задержали оперуполномоченного и начальника одного из секторов Кагарлицкого отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области по факту изнасилования и избиения женщины.

Также читайте: 10-летний ребенок и двое взрослых погибли в результате ДТП на Киевщине, - полиция. ФОТОрепортаж

Автор: 

изнасилование (916) Киевская область (4119) Нацполиция (16437) ГБР (2978) Бабиков Александр (76)


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Топ комментарии
+9
а рюкзаков уже строчит рапорт об отставке...
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25.05.2020 14:01
+5
Як може бути справедливість, якщо посадові особи не на своїх місцях. Аваков і Бібіков мають йти у відставку. Перший за систематичні тяжкі злочини підлеглих, а другий не має права займати цю посаду. Здається дрібниці, а з цього і все починається,
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25.05.2020 14:06
+4
адвокат діавола януковоща зараз напровіряє
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25.05.2020 14:03
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а рюкзаков уже строчит рапорт об отставке...
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25.05.2020 14:01 Ответить
Ой, а где же эти, гнилозубые правильные пацаны из подворотни?
Со своими "менты поганые", "волки позорные"?
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25.05.2020 14:01 Ответить
Мурора , а не "Менти" , мусорський мусорок .
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25.05.2020 14:40 Ответить
Мне интерестно кто из граждан доверяет ментам сейчас? Уровень доверия упал ниже чем к мусорам януковича.
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25.05.2020 14:43 Ответить
Задля справедливості - падати не має вже куди . Просто ті самі мусора .
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25.05.2020 14:45 Ответить
Вот и гнилозубые полези из своей подворотни, жылезный зуб, в кармане финский нож, плевание через губу - гирои нашего времени!
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25.05.2020 19:55 Ответить
адвокат діавола януковоща зараз напровіряє
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25.05.2020 14:03 Ответить
Як може бути справедливість, якщо посадові особи не на своїх місцях. Аваков і Бібіков мають йти у відставку. Перший за систематичні тяжкі злочини підлеглих, а другий не має права займати цю посаду. Здається дрібниці, а з цього і все починається,
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25.05.2020 14:06 Ответить
Та прям там, уже на старте... аж волосы назад зачесали...
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25.05.2020 14:18 Ответить
"Коля хароший парєнь" , "аваков - незамінний".
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25.05.2020 14:43 Ответить
Ага! Оце щойно почали. Перший раз. Як проститутка з черговим клієнтом.
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25.05.2020 14:23 Ответить
Недоречне порівняння в справі , де є в тому числі і згвалтування . Якійсь мусорський гумор .
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25.05.2020 14:47 Ответить
Мусора все или тупые или конченые, исключения бывают редко... Немного позже как появится свободное время чтоб поржать накатаю кляузу в СБУ или ГБР пускай затрахают в дупу этих носителей 47ой хромосомы, за одно ОПГ раскроют а то как то мельком пересекся с парой идивидумов из реформированных, и это не смешно когда у дыбилов огнестрел вместо интеллекта!
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25.05.2020 14:30 Ответить
И после всех этих событий аваков досих пор "керує"? Это такое издевательство над демократией и народом???
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25.05.2020 14:38 Ответить
Пісюніст каже - "патужъний" .
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25.05.2020 14:42 Ответить
А потом смотрят на дибилов в погонах и с оружием и говорят что населению не надо, мол, постреляют друг друга. Да у граждан больше ответственности и совести чем у них. Либо за свои действия боятся либо смотрят на своих же и судят по своим.
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25.05.2020 14:46 Ответить
Кирила Тлявова вже забули , зам'яли і проїхали ? Діти для них - то мішені в тирі .
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25.05.2020 14:49 Ответить
Бібіков нарисувався
Тьху ...
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25.05.2020 14:58 Ответить
непринятый до сих пор "закон об оружии" будет постоянно напоминать о себе беспределом и безнаказанностью бандюганов, власти и пещерного правосудия, часто работающих как одно целое
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25.05.2020 15:53 Ответить
 
 