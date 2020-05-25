ГБР проверяет возможную причастность полицейских, задержанных за изнасилование женщины, к другим преступлениям, - первый замглавы бюро Бабиков
Следователи Государственного бюро расследований проверяют возможную причастность к другим аналогичным преступлениям сотрудников Кагарлицкого отела полиции, которые сегодня были задержаны за изнасилование женщины.
Об этом Цензор.НЕТ сообщил первый заместитель директора Госбюро расследований Александр Бабиков, которого мы попросили прокомментировать, были ли другие похожие обращения в правоохранительные органы относительно сотрудников этого отдела полиции.
По его словам, следователи ГБР располагают предварительной информацией, но она проверяется.
"В настоящее время следователи ГБР проверяют сведения о возможной причастности указанных лиц к совершению других аналогичных преступлений. Ведь, кроме показаний, важны доказательства, - отметил он. - Также устанавливается, поступали ли заявления от других потерпевших. Возможно, люди их не подавали, боясь преследований в дальнейшем. Поэтому сложность вопроса и заключается в том, чтобы этих людей найти".
Напомним, сегодня стало известно, что следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, задержали оперуполномоченного и начальника одного из секторов Кагарлицкого отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области по факту изнасилования и избиения женщины.
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