Подозреваемый в убийстве семи человек на Житомирщине пройдет судебно-психиатрическую экспертизу, - ОГА
Подозреваемый в убийстве 7 человек возле пруда в селе Новоселица Житомирской области 58-летний Анатолий Захаренко в ближайшее время пройдет судебно-психиатрическую экспертизу.
Об этом на брифинге сказал председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Подозреваемый задержан. Ему в ближайшее время будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза ", - отметил Бунечко.
Председатель ОГА назвал манипуляцией информацию о том, что есть связь между документированием взятки, на которой задержали начальника райотдела полиции, и убийством 7 человек.
Напомним, в ночь на пятницу, 22 мая, в лесу Житомирской области мужчина расстрелял семь человек. Ранее этого мужчину уже привлекали к ответственности за нарушение правил хранения охотничьего оружия.
По данным полиции, конфликт мог произойти на фоне употребления алкоголя. Эту версию жене подтвердил сам подозреваемый. Он рассказал, что приятели якобы стали упрекать его, что они воевали, а он своих детей не пустил в армию.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Впустил красных бандитов в город, дождался, когда те перепьются и лягут спать.
Вооружайся. Помоги себе и другим
За цілий білий день вбивця в компанії, де були мінімум двоє його давніх знайомих
не випив - експертиза признала його тверезим. Тим більше був привід відсвяткувати
арешт вимагача данини.
Йому якщо хтось щось і говорив про його "неправильну поведінку", то це не привід холоднокровно вбити 7 чоловік.
Надіюсь, здогадаються провести токсикологіічну експертизу того пійла, що там вживалось.
Хоча вбивця мав достатньо часу "прибратись".
Тоді судмедекспертам потрібно добре попрацювати.
Сморід "руського міра" дуже сильний тут.
---------
От інтєрєсно узнать скіки в кого було тих промілє! Бо навєрняка екпєртізу всім провели. Не нада голословити - наведіть цифри! Он, кажуть шо дєдушка ващє не употрєбіл тогда - шо совпадайєт і с моімі оценкамі - так ефєктівно отработать стрєльби мог тока трєзвий і увєрєнний чєловєк
а цей вбивав цілеспрямовано, сплячих вояків