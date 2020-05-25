Подозреваемый в убийстве семи человек на Житомирщине пройдет судебно-психиатрическую экспертизу, - ОГА

Подозреваемый в убийстве 7 человек возле пруда в селе Новоселица Житомирской области 58-летний Анатолий Захаренко в ближайшее время пройдет судебно-психиатрическую экспертизу.

Об этом на брифинге сказал председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Подозреваемый задержан. Ему в ближайшее время будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза ", - отметил Бунечко.

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Председатель ОГА назвал манипуляцией информацию о том, что есть связь между документированием взятки, на которой задержали начальника райотдела полиции, и убийством 7 человек.

Напомним, в ночь на пятницу, 22 мая, в лесу Житомирской области мужчина расстрелял семь человек. Ранее этого мужчину уже привлекали к ответственности за нарушение правил хранения охотничьего оружия.

По данным полиции, конфликт мог произойти на фоне употребления алкоголя. Эту версию жене подтвердил сам подозреваемый. Он рассказал, что приятели якобы стали упрекать его, что они воевали, а он своих детей не пустил в армию.