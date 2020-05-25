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Подозреваемый в убийстве семи человек на Житомирщине пройдет судебно-психиатрическую экспертизу, - ОГА

Подозреваемый в убийстве семи человек на Житомирщине пройдет судебно-психиатрическую экспертизу, - ОГА

Подозреваемый в убийстве 7 человек возле пруда в селе Новоселица Житомирской области 58-летний Анатолий Захаренко в ближайшее время пройдет судебно-психиатрическую экспертизу.

Об этом на брифинге сказал председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Подозреваемый задержан. Ему в ближайшее время будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза ", - отметил Бунечко.

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Председатель ОГА назвал манипуляцией информацию о том, что есть связь между документированием взятки, на которой задержали начальника райотдела полиции, и убийством 7 человек.

Напомним, в ночь на пятницу, 22 мая, в лесу Житомирской области мужчина расстрелял семь человек. Ранее этого мужчину уже привлекали к ответственности за нарушение правил хранения охотничьего оружия.

По данным полиции, конфликт мог произойти на фоне употребления алкоголя. Эту версию жене подтвердил сам подозреваемый. Он рассказал, что приятели якобы стали упрекать его, что они воевали, а он своих детей не пустил в армию.

Автор: 

ОГА (2388) экспертиза (300) массовое убийство (71) психиатрия (124) Житомирская область (1389)


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Топ комментарии
+9
Дєдушка вполнє вмєняйємий - рєфлєкси здоровийє, рука твьордая, глаз зоркій. Савсєм нє дурачок - наканунє мусора упаковал за корупціоннийє дєйствія, а потом чотко і крайнє еффєктівно отстрєлялся - із ружжа протів восьмєрих дєйствующіх воєнних, срєді которих і спєцназовєц, - ето нада ізучать в спєцподраздєлєніях
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25.05.2020 14:14
+7
Схоже, що ця бійня була ретельно зпланована.
За цілий білий день вбивця в компанії, де були мінімум двоє його давніх знайомих
не випив - експертиза признала його тверезим. Тим більше був привід відсвяткувати
арешт вимагача данини.
Йому якщо хтось щось і говорив про його "неправильну поведінку", то це не привід холоднокровно вбити 7 чоловік.
Надіюсь, здогадаються провести токсикологіічну експертизу того пійла, що там вживалось.
Хоча вбивця мав достатньо часу "прибратись".
Тоді судмедекспертам потрібно добре попрацювати.
Сморід "руського міра" дуже сильний тут.
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25.05.2020 14:48
+6
Замовникі відмазують виконавця--сепара ? Неосудний , пів року в лікарні , і на волю ...((((
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25.05.2020 14:17
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А покидьок доживе?
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25.05.2020 14:06 Ответить
про свідка нічого не чути, але ми переживайємо за нього
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25.05.2020 14:18 Ответить
еще и тебя переживет
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25.05.2020 14:22 Ответить
А я ставлю на то, что умрет от сердечного приступа.
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25.05.2020 16:14 Ответить
Треба ретельно розбиратись у цій справі без розвішування ярликів.
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25.05.2020 14:13 Ответить
Подозреваемый в убийстве семи человек на Житомирщине пройдет судебно-психиатрическую экспертизу, - ОГА - Цензор.НЕТ 7969Памятник Даниилу Терпило (Зеленому) в Триполье.
Впустил красных бандитов в город, дождался, когда те перепьются и лягут спать.
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25.05.2020 14:14 Ответить
перемагайє не сільнєйшій, а спритнєйшій. З переважаючим протівніком нада правильно вистроіть тактіку і стратєгію
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25.05.2020 15:11 Ответить
И правда такой есть. Атаман Зеленый.
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25.05.2020 16:17 Ответить
Бандит був твій Зелений,. Його люди вбили мого прадіда, звичайного селянина, зате ,що від щось їм сказав, а їм не сподобалось.
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25.05.2020 16:40 Ответить
Дєдушка вполнє вмєняйємий - рєфлєкси здоровийє, рука твьордая, глаз зоркій. Савсєм нє дурачок - наканунє мусора упаковал за корупціоннийє дєйствія, а потом чотко і крайнє еффєктівно отстрєлялся - із ружжа протів восьмєрих дєйствующіх воєнних, срєді которих і спєцназовєц, - ето нада ізучать в спєцподраздєлєніях
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25.05.2020 14:14 Ответить
ага...завлить спящих. ипать метким нужно быть
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25.05.2020 14:30 Ответить
куда спящіх? Насколько я знаю із откритих істочніков: дєдушка убіл двух бодрствующіх - то лі в спорє, то лі оні напалі на нєго - тут разнийє свєдєнія, но то шо тє нє спалі сомнєній нєт ні у кого. Йєстьчьо два воїна лєжалі внє доміка - одін с калашом. Напрашиваєца вивод, шо оні тоже нє спалі - потому как на травє прі тємпєратурє ніже 10*С спать нєуютно. Также тєло на порогє доміка - вряд лі смєрть йєго застала спящім на проходє возлє двєрі. А пущє всєго людєй впєчатляют троє в домікє, одін із которих бєз штанов - ну очєнь смахівайєт на мірно спящіх - но і тут наблюдаю: тот шо бєз трусов почєму-то нє укрит одєялом ілі спальніком, бєз которих спать в тєх условіях нєвозможно - напомню: дні стоялі холоднийє (і сєйчас тоже), а ночью опускалась до +6*С, а стєнкі доміка там нє тєплоізоліроани, стьокла одінарнийє, двєрі настєжт - только от дождя і вєтра. І у того воїна? шо бєз трусов, под ногамі какой-то екзотічєскій ствол, спать на котором ну савсєм нє комфортно. Поетому можна сдєлать вивод: тє тройє в домікє погіблі достойно - как воїни с оружійєм в руках, а нє как младєнци в колибєлі
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25.05.2020 14:46 Ответить
не домысливайте, не с калашем лежал в траве, а с карабином форд, т.е. АК под одиночный выстрел, и там где он лежал, все так вытаптанно, что 101 проц его туда притянули волокушей
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26.05.2020 10:01 Ответить
А може він не один був? Те, що він прикривається вимаганням 10 тис. з цього ставка-маячня. Він, що, мав з нього мін.100 ,як з готелю з СПА?!
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25.05.2020 16:11 Ответить
Замовникі відмазують виконавця--сепара ? Неосудний , пів року в лікарні , і на волю ...((((
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25.05.2020 14:17 Ответить
проснись ты всрался , шо ты лепишь
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25.05.2020 14:20 Ответить
Ізраїль визнав --коли ? Назви дату . От коли визнає, тоді і все інше. А ти памперса одінь--смердиш.
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25.05.2020 14:28 Ответить
Переплутала статтю. А памперса одінь Валєтік .Як вони бути тягни -штовхачиком , а Валєтік ?)))
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25.05.2020 14:31 Ответить
чисто само защита , 8 орлов Авакова на одного честного человека
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25.05.2020 14:21 Ответить
Окажется с нимбом над головой,вот увидите
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25.05.2020 14:23 Ответить
Йа нє сомнєваюсь. Тут інтірєсна кон'юнктура сложилась - всьо на пользу дєдушкє - в странє рєванш, портнов со своєй брігадой сіддєй і прокурв нє упустіт возможності потанцевать на костях прєстіжа учасніков АТО і прішльот дєдушкє толкового адвоката, а возможно і лічно возьмьоцца за ето дєло - дєдушку оправдают 100%. Прі етом судєбнойє рєшенійє і справєдлівость нєожиданним образом совпадут в контрєтной сітуації. Нє зря Бог іспользуйєт Сатану как інструмєнт для своєго промисла
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25.05.2020 14:32 Ответить
Так все сепарське лайно весь день з нього святого ліплять. А Аваков і не особо проти
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25.05.2020 16:50 Ответить
А чьо цей тіп сідіт в каскє і бронікє? Ето штото новоє.
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25.05.2020 14:38 Ответить
ето значіт шо о ньом заботяцца
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25.05.2020 14:48 Ответить
Мракобесие во всем. Сколько еще надо примеров?
Вооружайся. Помоги себе и другим
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25.05.2020 14:45 Ответить
Схоже, що ця бійня була ретельно зпланована.
За цілий білий день вбивця в компанії, де були мінімум двоє його давніх знайомих
не випив - експертиза признала його тверезим. Тим більше був привід відсвяткувати
арешт вимагача данини.
Йому якщо хтось щось і говорив про його "неправильну поведінку", то це не привід холоднокровно вбити 7 чоловік.
Надіюсь, здогадаються провести токсикологіічну експертизу того пійла, що там вживалось.
Хоча вбивця мав достатньо часу "прибратись".
Тоді судмедекспертам потрібно добре попрацювати.
Сморід "руського міра" дуже сильний тут.
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25.05.2020 14:48 Ответить
Не шукайте політику там де її немає. Дядько просто психопат (соціопат). Таким людям категорично не можна вживати алкоголь. Думаю що в родині він неодноразова зущався над близькими і вважав себе "альфа-самцем". Якби отримував рішучу відсіч то вгамувався б уже, а так безкарність поступово розширила межі дозволеного і допустимого. Має згнити в колонії.
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25.05.2020 14:48 Ответить
має не довго часу
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25.05.2020 14:53 Ответить
По данным полиции, https://censor.net/news/3197290/politsiya_o_massovom_ubiyistve_na_jitomirschine_alkogol_mog_stat_odnoyi_iz_prichin_rasstrela_lyudeyi. Источник: https://censor.net/n3197767
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От інтєрєсно узнать скіки в кого було тих промілє! Бо навєрняка екпєртізу всім провели. Не нада голословити - наведіть цифри! Он, кажуть шо дєдушка ващє не употрєбіл тогда - шо совпадайєт і с моімі оценкамі - так ефєктівно отработать стрєльби мог тока трєзвий і увєрєнний чєловєк
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25.05.2020 14:59 Ответить
наприклад зайчиха випадково вбила шістьох невинних душ, цинічно- побутовка
а цей вбивав цілеспрямовано, сплячих вояків
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25.05.2020 15:02 Ответить
А хто ж іх пораскладав так начебто вони всі спали як немовлята ?? Не думаю що Зоркій сокол зробив це ж для нього гут
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25.05.2020 15:16 Ответить
Тот редкий случай, когда я с пониманием отнесся бы к новости что с убийцей или его семьей случилось что-то неприятное.
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25.05.2020 15:19 Ответить
А странно, он сдает начальника полиции за взятку. И тут же его самого сажают. Подстава может быть
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25.05.2020 16:47 Ответить
не занадто дорога подстава?
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25.05.2020 16:53 Ответить
Все в духе современной мусарни
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27.05.2020 12:46 Ответить
 
 