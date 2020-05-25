Підозрюваний у вбивстві семи осіб на Житомирщині пройде судово-психіатричну експертизу, - ОДА

Підозрюваний у вбивстві 7 осіб біля ставка в селі Новоселиця Житомирської області 58-річний Анатолій Захаренко найближчим часом пройде судово-психіатричну експертизу.

Про це на брифінгу сказав голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Підозрюваний затриманий. Йому найближчим часом буде призначена судово-психіатрична експертиза", - зауважив Бунечко.

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Голова ОДА назвав маніпуляціями інформацію про зв’язок між документуванням хабаря, на якому затримали начальника райвідділу поліції, та вбивством 7 людей.

Нагадаємо, в ніч на п'ятницю, 22 травня, в лісі Житомирської області чоловік розстріляв сімох людей. Раніше цього чоловіка вже притягували до відповідальності за порушення правил зберігання мисливської зброї.

За даними поліції, конфлікт міг статися на тлі вживання алкоголю. Цю версію дружині підтвердив сам підозрюваний. Він розповів, що приятелі нібито стали докоряти йому, що вони воювали, а він своїх дітей не пустив в армію.