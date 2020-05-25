Підозрюваний у вбивстві семи осіб на Житомирщині пройде судово-психіатричну експертизу, - ОДА
Підозрюваний у вбивстві 7 осіб біля ставка в селі Новоселиця Житомирської області 58-річний Анатолій Захаренко найближчим часом пройде судово-психіатричну експертизу.
Про це на брифінгу сказав голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Підозрюваний затриманий. Йому найближчим часом буде призначена судово-психіатрична експертиза", - зауважив Бунечко.
Голова ОДА назвав маніпуляціями інформацію про зв’язок між документуванням хабаря, на якому затримали начальника райвідділу поліції, та вбивством 7 людей.
Нагадаємо, в ніч на п'ятницю, 22 травня, в лісі Житомирської області чоловік розстріляв сімох людей. Раніше цього чоловіка вже притягували до відповідальності за порушення правил зберігання мисливської зброї.
За даними поліції, конфлікт міг статися на тлі вживання алкоголю. Цю версію дружині підтвердив сам підозрюваний. Він розповів, що приятелі нібито стали докоряти йому, що вони воювали, а він своїх дітей не пустив в армію.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Впустил красных бандитов в город, дождался, когда те перепьются и лягут спать.
Вооружайся. Помоги себе и другим
За цілий білий день вбивця в компанії, де були мінімум двоє його давніх знайомих
не випив - експертиза признала його тверезим. Тим більше був привід відсвяткувати
арешт вимагача данини.
Йому якщо хтось щось і говорив про його "неправильну поведінку", то це не привід холоднокровно вбити 7 чоловік.
Надіюсь, здогадаються провести токсикологіічну експертизу того пійла, що там вживалось.
Хоча вбивця мав достатньо часу "прибратись".
Тоді судмедекспертам потрібно добре попрацювати.
Сморід "руського міра" дуже сильний тут.
---------
От інтєрєсно узнать скіки в кого було тих промілє! Бо навєрняка екпєртізу всім провели. Не нада голословити - наведіть цифри! Он, кажуть шо дєдушка ващє не употрєбіл тогда - шо совпадайєт і с моімі оценкамі - так ефєктівно отработать стрєльби мог тока трєзвий і увєрєнний чєловєк
а цей вбивав цілеспрямовано, сплячих вояків