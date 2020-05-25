Ждем транш МВФ ориентировочно на следующей неделе, - Шмыгаль
Транш Международного валютного фонда ожидается на следующей неделе.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Интерфакс-Украина", рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Мы с ними вышли фактически на финишную прямую. Условия понятны, мы ждем транш ориентировочно на следующей неделе. С точки зрения понимания ситуации, МВФ приняло соответствующие решения, а мы выполнили все договоренности, которые у нас были, несмотря на некоторый скептицизм отдельных экспертов", - рассказал премьер.
Как ранее сообщалось, деньги МВФ будут направлены на сохранение платежного баланса и поддержку бюджета.
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Ставим на МВФ
А работать не пробовали?
,Aвтомашину куплю с магнитофоном ,
пошью костюм с отливом
и в Ялту.
Яж не лох !