Ждем транш МВФ ориентировочно на следующей неделе, - Шмыгаль

Транш Международного валютного фонда ожидается на следующей неделе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Интерфакс-Украина", рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Мы с ними вышли фактически на финишную прямую. Условия понятны, мы ждем транш ориентировочно на следующей неделе. С точки зрения понимания ситуации, МВФ приняло соответствующие решения, а мы выполнили все договоренности, которые у нас были, несмотря на некоторый скептицизм отдельных экспертов", - рассказал премьер.

Как ранее сообщалось, деньги МВФ будут направлены на сохранение платежного баланса и поддержку бюджета.

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