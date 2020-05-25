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Ждем транш МВФ ориентировочно на следующей неделе, - Шмыгаль

Ждем транш МВФ ориентировочно на следующей неделе, - Шмыгаль

Транш Международного валютного фонда ожидается на следующей неделе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Интерфакс-Украина", рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Мы с ними вышли фактически на финишную прямую. Условия понятны, мы ждем транш ориентировочно на следующей неделе. С точки зрения понимания ситуации, МВФ приняло соответствующие решения, а мы выполнили все договоренности, которые у нас были, несмотря на некоторый скептицизм отдельных экспертов", - рассказал премьер.

Как ранее сообщалось, деньги МВФ будут направлены на сохранение платежного баланса и поддержку бюджета.

Также читайте: Зеленский будет лично контролировать закупки средств индивидуальной защиты, осуществляемые Минздравом, - ОП

Автор: 

МВФ (3334) Шмыгаль Денис (2679)


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Топ комментарии
+12
Уничтожив экономику, которая еще в том году росла, бравый голобородько, который посылал в своем сериале МВФ у сраку, сегодня прибежал к ним за помощью.
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25.05.2020 17:47
+11
Ждем транш МВФ ориентировочно на следующей неделе, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4741

...
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25.05.2020 17:38
+10
Ждем транш МВФ ориентировочно на следующей неделе, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1759
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25.05.2020 17:49
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Победа .
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25.05.2020 17:36 Ответить
Цією сумою вєлікіє економісти погасять проценти ОВДЗ.
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25.05.2020 17:39 Ответить
Перемога!
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25.05.2020 18:50 Ответить
"Слуги урода" уже приготовили мешки.
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25.05.2020 17:38 Ответить
Ждем транш МВФ ориентировочно на следующей неделе, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4741

...
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25.05.2020 17:38 Ответить
ЗЕбилам дать, что подарить
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25.05.2020 17:38 Ответить
Не забудьте МВС профінасувати...так щоб було більше ніж МОЗ..а вони будуть гвалтувати жінок і вбивати громадян..
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25.05.2020 17:39 Ответить
не дождетесь 👎
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25.05.2020 17:41 Ответить
транш? та казали ж..та ми ж 40 відсотків прям ..та ми ж прям..економіка прям..Де?
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25.05.2020 17:43 Ответить
https://twitter.com/tZEinform/status/1263734725732110336?s=20 Ближайшее заседание исполкома МВФ - 27 мая 2020 г. Но в повестке нет Украины. О чем это говорят Минфин и Зеленский ?
https://twitter.com/tZEinform/status/1263556959044800513?s=20 " https://twitter.com/tZEinform/status/1263556959044800513?s=20 МВФ " ... мы приветствуем подписание закона о банках. Мы собираемся договориться с Украиной о 18 месячной программе кредитования"

Зеленский "В конце месяца мы планируем подписать меморандум с МВФ"

Минфин "В конце месяца мы планируем получить первый транш"

Ставим на МВФ
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25.05.2020 17:44 Ответить
Предлагаю устроить выходной и народные гулянья.
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25.05.2020 17:46 Ответить
И весь день показывать по всех каналах ту серию из слуги народа,где голобородька посылает МВФ в сраку.
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25.05.2020 18:35 Ответить
Уничтожив экономику, которая еще в том году росла, бравый голобородько, который посылал в своем сериале МВФ у сраку, сегодня прибежал к ним за помощью.
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25.05.2020 17:47 Ответить
Точно так саме як і всі попередні уряди
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25.05.2020 17:48 Ответить
Ждем транш МВФ ориентировочно на следующей неделе, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1759
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25.05.2020 17:49 Ответить
Ждуны...
А работать не пробовали?
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25.05.2020 17:49 Ответить
Почему о вчерашнем великом майдане ни слова на цензоре? Это должно быть в заголовках сайта!
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25.05.2020 17:49 Ответить
рєакционная палітіка смєніла курс
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25.05.2020 17:51 Ответить
Ждем транш МВФ ориентировочно на следующей неделе, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7833
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25.05.2020 17:50 Ответить
А без транша будет .ОПА! Ну или придет писец
Чекаємо траншу МВФ орієнтовно наступного тижня, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9836
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25.05.2020 17:51 Ответить
На Рівненській АЕС відключено енергоблок №3 який переведено у резерв до 4 серпня 2020 року.Це рішення керівництва Міненерго про зниження потужностей енергоблоків державних атомних електростанцій на користь збільшення обсягів закупівлі електроенергії з ТЕС.Джерело:Енергоатом.
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25.05.2020 17:53 Ответить
Чекаємо траншу МВФ орієнтовно наступного тижня, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8480
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25.05.2020 17:56 Ответить
Это выставляется, как великая победа. Это что, Шмыгаль и 400 с копейками идиотов думают, что у них задача брать у МВФ взаймы?
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25.05.2020 18:03 Ответить
...получу транш ...машину куплю с магнитофоном , костюм пошью с отливом и в Крым
Чекаємо траншу МВФ орієнтовно наступного тижня, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 559
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25.05.2020 18:04 Ответить
Прикольний звіт про свою роботу на посаді Прем'єр-міністра!
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25.05.2020 18:18 Ответить
Чекаємо траншу МВФ орієнтовно наступного тижня, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3708
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25.05.2020 18:20 Ответить
Как то сразу вспомнилось как Петя раз пять " анонсировал" поступление средств от МВФ , раз за разом ( до смешного) а его нет как нет.... Получите тогда и объявляйте., не подставляйтесь ежедневно..
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25.05.2020 18:55 Ответить
Т.е. уже не "до конца мая".
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25.05.2020 18:57 Ответить
Шмыгаль ждёт транш или Украина ?

,Aвтомашину куплю с магнитофоном ,
пошью костюм с отливом
и в Ялту.
Яж не лох !
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25.05.2020 19:23 Ответить
ну що.... долар подешевшає знову...
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25.05.2020 20:50 Ответить
А доки чекають, чистять і відмивають нові банківськи скринькі в офошорних зонах директори Фунти і Остапи забігали відкриваючі нові підставні фірми "Роги і копита олігарїі" , скоро в засіки буде велика засипка з України нового врожаю баксів від МВФ .
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26.05.2020 08:53 Ответить
 
 